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Си Цзиньпинь: Надо как можно скорее начать мирные переговоры по Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер Китая Си Цзиньпинь выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "как можно скорее".
Об этом он заявил во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Китайский лидер подчеркнул, он надеется, что мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее и что можно будет найти политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности", - передают СМИ его слова.
Ранее сообщалось, что во время переговоров французский президент Эммануэль Макрон призвал Си Цзиньпина "вернуть Россию в здравый рассудок" и способствовать возобновлению мирных переговоров.
Топ комментарии
+56 Vadim Zertin
показать весь комментарий06.04.2023 14:54
+42 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий06.04.2023 14:54
+27 Сергей Сергей b6462634
показать весь комментарий06.04.2023 14:59
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Тоб-то потрібно виключити, а просту можна використовувати у війні проти України.
Іншими словами Китай сидить на березі і курить бамбук, спостерігаючи чий труп пропливе і те і те для нього добре або відвалиця Сибір уже де юре, або Тайвань всю з цієї війни стають слабкішими один Китай сильніший - навіщо йому припиняти війну.
Треба спочатку надрукувати умови Китаю.
Потім переговори.
"А можно так - утром стулья, а вечером - деньги?
- Можно! Но деньги - вперёд!"
Так и с переговорами - можно начать переговоры, но вывод оккупантов из территории Украины " вперед"
Financial Times напомнил о совместной декларации Киева и Пекина в 2013 году.
Декларации о том, что Китай никогда не будет использовать ядерное оружие против Украины и/или угрожать использованием его против Украины.
А также, что Китай дает гарантии безопасности Украине на случай возникновения этой угрозы со стороны третьей страны.
Война пошла уже вне всех планов РФ, и ее затяжная форма, а тем более постоянные угрозы использования ядерного оружия - вряд ли, входит в планы Китая и Индии. А значит - придется более четко определиться со своей позицией.
При всех претензиях к Китаю Пекин придерживается политики неприменения первым ядерного оружия уже более 50 лет.
Как пишет издание, Киев и Пекин также договорились не создавать никаких сепаратистских или террористических организаций друг против друга,
и признавать официальными представителями стран только друг друга.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/12/13/7006647/
мирные переговоры, си си.
только сперва всыплем по первое число твоему вассалу.
скоро уже,