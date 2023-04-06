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Си Цзиньпинь: Надо как можно скорее начать мирные переговоры по Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сі,цзіньпін

Лидер Китая Си Цзиньпинь выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "как можно скорее".

Об этом он заявил во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Китайский лидер подчеркнул, он надеется, что мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее и что можно будет найти политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности", - передают СМИ его слова.

Ранее сообщалось, что во время переговоров французский президент Эммануэль Макрон призвал Си Цзиньпина "вернуть Россию в здравый рассудок" и способствовать возобновлению мирных переговоров.

Читайте также: Макрон о визите в Китай: Одной из тем будет возобновление мира
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Топ комментарии
+56
Як же вся кацапська і прокацапська мерзота почала скулити про переговори. Розуміють суки що зовсім скоро буде тотальний і пощорний розгром! Ні суки, переговорів не буде!
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06.04.2023 14:54
+42
Китаю потрібна знекровлена але не переможена росія, роздроблений Захід і поразка України як доказ переваги автократій над демократіями.
Для росії засмерділо смаженим, отже, треба рятувати.
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06.04.2023 14:54
+27
Переговори можливі тільки після повного виведення кацапських військ з території України у кордонах 1991 року. Крапка. Все інше - бла-бла-бла.
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06.04.2023 14:59
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Сі Цзіньпін: Треба якнайшвидше почати мирні переговори щодо України Джерело: https://censor.net/ua/n3410504 - тоб-то зараз миру немає це означає що йде війна в якій Китай не каже хто почав агресію? Китай згоден з тим, що ядерну зброю треба "виключити з українського конфлікту Джерело: https://censor.net/ua/n3410519

Тоб-то потрібно виключити, а просту можна використовувати у війні проти України.
Іншими словами Китай сидить на березі і курить бамбук, спостерігаючи чий труп пропливе і те і те для нього добре або відвалиця Сибір уже де юре, або Тайвань всю з цієї війни стають слабкішими один Китай сильніший - навіщо йому припиняти війну.
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06.04.2023 18:33 Ответить
Якби Польща змушена була б приєднатися до України для винищення орків, то Китай би приєднався до останніх, га Сі?
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06.04.2023 18:46 Ответить
На яких умовах Китай пропонує переговори-також невідомо.
Треба спочатку надрукувати умови Китаю.
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06.04.2023 18:51 Ответить
Какие условия может предложить Китай уже 4 месяца продающий рашке боеприпасы и пушки ?!
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06.04.2023 19:33 Ответить
Треба. Рашистів геть з України!
Потім переговори.
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06.04.2023 19:02 Ответить
Если он не вложил реальный смысл в то, как он видит содержание этих переговоров - значит читать надо так "Украина должна сдаться" ...
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06.04.2023 19:31 Ответить
Підар лицемірний.
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06.04.2023 19:35 Ответить
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06.04.2023 19:44 Ответить
Хитрожопый комуняка.
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06.04.2023 19:47 Ответить
Помните роман "12 стульев", когда Бендер договаривается о стульях

"А можно так - утром стулья, а вечером - деньги?

- Можно! Но деньги - вперёд!"

Так и с переговорами - можно начать переговоры, но вывод оккупантов из территории Украины " вперед"
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06.04.2023 19:49 Ответить
Китайская гарантия безопасности Украины. Помните о такой?

Financial Times напомнил о совместной декларации Киева и Пекина в 2013 году.

Декларации о том, что Китай никогда не будет использовать ядерное оружие против Украины и/или угрожать использованием его против Украины.

А также, что Китай дает гарантии безопасности Украине на случай возникновения этой угрозы со стороны третьей страны.

Война пошла уже вне всех планов РФ, и ее затяжная форма, а тем более постоянные угрозы использования ядерного оружия - вряд ли, входит в планы Китая и Индии. А значит - придется более четко определиться со своей позицией.

При всех претензиях к Китаю Пекин придерживается политики неприменения первым ядерного оружия уже более 50 лет.
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06.04.2023 20:06 Ответить
Официальные СМИ Китая сообщали о соглашении под заголовками "Китай обещает ядерный зонтик для защиты Украины".

Как пишет издание, Киев и Пекин также договорились не создавать никаких сепаратистских или террористических организаций друг против друга,

и признавать официальными представителями стран только друг друга.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/12/13/7006647/
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06.04.2023 20:12 Ответить
якого фiга я переключаюсь на укр версiю Цензора та навiть тут москальска мова
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06.04.2023 22:43 Ответить
ссссссссссссучище вузькожопе...
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06.04.2023 20:51 Ответить
Вузькоокі брехуни та лицеміри…
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06.04.2023 21:01 Ответить
Zdohnite ruZki kurwy wse !
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06.04.2023 21:44 Ответить
Китайське чмо таке ж тупе як і *****
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06.04.2023 22:05 Ответить
треба наказати Китай, та щоб свiт створив коалiцiю споживачiв, заводи почали уходити з Китаю, а споживання товарiв скоротилося. Тодi Китаю стане невигiдно включати дурня
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06.04.2023 22:39 Ответить
Китай шото звик вже робити бабло на цiй вiйнi, але треба знати що якщо ми тут гарно розвоюйемося, якщо свiт витратить грошi на вiйну, якщо люди стануть бiдними, то у нас не буде грошей на iх Made in China i тодi панда буде смоктати бамбук
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06.04.2023 22:46 Ответить
да да.
мирные переговоры, си си.
только сперва всыплем по первое число твоему вассалу.
скоро уже,
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06.04.2023 22:50 Ответить
на китайской границе будем вести переговоры, гнида узкоглазая
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06.04.2023 22:57 Ответить
Давай вовочка, сци і не починай контрнаступ! Дай час москалям окопатися!
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07.04.2023 00:56 Ответить
Думаю що ображений нашою декомунізацією і ленінопадом Китай, ніколи не буде нашим союзником, ці комуняки дуже чутливі до таких речей, пам'ятається що саме китайці розірвали дипвідносини з совком, коли Хрущов в своїй знаменитій промові розкрив культ особи Сталіна чим дуже образив колишнього лідера китайців Мао Цзедуна, адже дружба Джугішвілі з Мао була настільки сильною, що перший подарував на той момент китайцям ЯЗ.
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07.04.2023 09:52 Ответить
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