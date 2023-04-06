Си Цзиньпинь: Надо как можно скорее начать мирные переговоры по Украине

Лидер Китая Си Цзиньпинь выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "как можно скорее".

Об этом он заявил во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Китайский лидер подчеркнул, он надеется, что мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее и что можно будет найти политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности", - передают СМИ его слова.

Ранее сообщалось, что во время переговоров французский президент Эммануэль Макрон призвал Си Цзиньпина "вернуть Россию в здравый рассудок" и способствовать возобновлению мирных переговоров.

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