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Новости За рубежом
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суд (24696) США (23177) Трамп (3343)

Дело против Трампа: Судья и его семья жалуются на угрозы, - NBC News

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

трамп

Судья Хуан Мерчан, который был главой на заседании по делу Дональда Трампа, и его семья начали получать многочисленные угрозы.

Об этом со ссылкой на два источника сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.

Официальные лица говорят, что судья Хуан Мерчан получил уже "десятки" угроз - правда, не уточнив, произошло ли это после предъявления обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу.

Другой источник сообщил, что окружной прокурор Мангеттена Элвин Брэгг получают угрозы в форме звонков, а также электронных и бумажных писем.

Читайте: Обвинение против Трампа: он подкупил швейцара, модель Playboy и порнозвезду

Сейчас полиция Нью-Йорка обеспечивает всем пострадавшим сотрудникам дополнительную безопасность. А судебные исполнители усиливают охрану судьи и суда в целом.

Кроме того, по словам источника, знакомого с этим вопросом, интернет-биографии сотрудников офиса окружного прокурора Манхэттена недавно были удалены с веб-сайта прокуратуры из-за тревожных публикаций в социальных сетях, включая платформу Truth Social Трампа.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Большое жюри Мангеттена приняло выдвинуть уголовное обвинение Трампу из-за тайных денежных выплат порнозвезде за молчание во время избирательной кампании 2016 года.

4 марта Трампу официально предъявили обвинения по 34 пунктам и арестовали. Он не признал своей вины ни по какому обвинению, после чего был освобожден из-под ареста и вернулся из Нью-Йорка в свое имение во Флориде. Следующее заседание суда по делу Трампа запланировано на 4 декабря 2024 года.
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Топ комментарии
+12
Чудово заривається Трамп. Ой не зря розпочали проти нього справу. Порнозірка лише поклала початок, а далі Трамп своїми ж руками викопає собі величезну яму і ще й російські спецслужби чудово допоможуть у цьому. Тільки зачепи цих двох хворих покидьків - Трампа та ху#ла та вони по трупах підуть навіть у США, але там правосуддя - це найвища цінність у суспільстві і за посягання на нього їх просто уроють. Розкрутять, затравлять і підставлять Трампа на сотні років ув'язнення тільки так.
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06.04.2023 15:38
+10
табах уже даже рептилоидов разоблачил. что там байден
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06.04.2023 15:38
+8
Русизм - це не ідеологія, а спосіб життя.
Красти, обманювати, вбивати.
Всі засоби виправдані для досягнення будь-якої цілі.
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06.04.2023 15:37
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Правила форума Совет форумчан
Байден что ты делаешь? Табах тебя уже разоблачил!
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06.04.2023 15:30 Ответить
табах уже даже рептилоидов разоблачил. что там байден
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06.04.2023 15:38 Ответить
Ты, значит за социал-демократов. Красный флаг тебе в руки.
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06.04.2023 16:48 Ответить
ппц, руснявьій почерк в США...
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06.04.2023 15:34 Ответить
***** АМЕРИКАНСКО РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ТРАМПУШНОЕ БЭ Б**ЯДУН И ВЫБ**ЯДОК а такое впечатление что его зачали где то в Мухосранске и рос он вместе с ****** Питерской Гопоты кооператива Озеро... Американцы мать вашу ***оцы вы кого вырастили то в Амэрыкэ??!Ё мое!!
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06.04.2023 15:37 Ответить
дивно, погрози суддям та їх родинам - це не те, на що закриває очі правоохоронна система США..., може це, звичайно походить від прихильників Трампа, серед яких багато громадян несповна розуму...
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06.04.2023 15:37 Ответить
Русизм - це не ідеологія, а спосіб життя.
Красти, обманювати, вбивати.
Всі засоби виправдані для досягнення будь-якої цілі.
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06.04.2023 15:37 Ответить
Чудово заривається Трамп. Ой не зря розпочали проти нього справу. Порнозірка лише поклала початок, а далі Трамп своїми ж руками викопає собі величезну яму і ще й російські спецслужби чудово допоможуть у цьому. Тільки зачепи цих двох хворих покидьків - Трампа та ху#ла та вони по трупах підуть навіть у США, але там правосуддя - це найвища цінність у суспільстві і за посягання на нього їх просто уроють. Розкрутять, затравлять і підставлять Трампа на сотні років ув'язнення тільки так.
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06.04.2023 15:38 Ответить
Так у рудого додіка вже 130 років ув'язнення майже є. Хоча він може ще додати собі коханому кілька десятків років, щоб увійти в історію, як саме ганебне та нікчемне чмо, яке змогло дорватися до Білого дому та випорожнитися там в овальному кабінеті.
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06.04.2023 15:48 Ответить
Серед прихильників Трампакса багато неадекватів, починаючи з шизофренічки грін та закінчуючи трампістами на Цензорі. Все це хворі істоти, які працюють на *****, хто свідомо, а хто через хворобу у голові. Тому погрози будуть, якщо рудий додік не побоявся вперше в історії США захопити владу через Капітолій за допомогою своїх ручних клованів, то він взагалі безбашений.
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06.04.2023 15:55 Ответить
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06.04.2023 16:06 Ответить
Так і є! Проговорився. Побачите, що зелені будуть творити перед виборами, якщо їх до того не винесуть з банкової. Вони вже так вгрузли в злочинах, що на 10 пожиттєвих вистачить.
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06.04.2023 16:31 Ответить
вован, а как же Бєня? чи в тебе два наставніка - Бєня і Трамп??
мамє Рімє тут абідна било...
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06.04.2023 16:49 Ответить
ми дивуємось як клоун зумів стати президентом --- а як такии рептилоід став президентом в цитаделі демократіі .
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06.04.2023 16:07 Ответить
Там не все так однозначно, то что предъвили - вообще ни о чем, мол записал расходы не под той статьей... Обычная ошибка - когда ничего серъезного найти не могут.

Это как с Луценко - обвиняли, что премии на 8марта выписал женщинам и т.п.

Когда Трамп был президентом - то искали компромат на сына Байдена в Украине.

Теперь наоборот - только обвинения попроще.

Я не сторонник Трампа, но чтото в последнее время республиканская партия - кажется более адекватной чем демократическая.

При демократах - сдали ЯО, Крым, закрыли посольство США, началась война в 2014 и 2022.

Республиканцы предложили лендлиз, до НАЧАЛА войны, долго не подписывали, и теперь не хотят исолнять именно демократы.

Со стороны както все это странно...

Но страдает Украина.
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06.04.2023 16:19 Ответить
***** виписали ордер не за Бучу і Маріуполь, а за одного маленького хлопчика.
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06.04.2023 16:28 Ответить
Как бы позже не выписали ордер, что вместо лендлиза, выделили транши, в которые включили помощь избирателям США, часть пустили на изготовление оружия, вместо передачи готового оружия из запасов.

Ведь если это знать заранее, и имея долю/акции производителей оружия - то это обогащение, может и законное, но явно с умыслом - дать заработать.
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06.04.2023 16:36 Ответить
Логически пока не понять, почему заказ производства оружия которое будет готово через 1-2 года, более выгоден чем передать готовое согласно лендлиза, которое устаревает на складах.

Выгода - понятна для США

Для Украины - выгода не понятна.
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06.04.2023 16:39 Ответить
Ваш допис - фсбешна методичка.
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06.04.2023 17:16 Ответить
Новая методичка

FT: США, Німеччина та Угорщина проти "дорожньої карти" вступу України в НАТО

https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/6/7396796/

Ладно Угорщина, ладно Німеччина, но почему США?
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06.04.2023 21:53 Ответить
Допоки в ОПі буде засідати кремлівська кротівня нам НАТО не бачити. Так що в даному випадку методичка ні до чого, і ви про це прекрасно знаєте, так що не вмикайте "дурачка".
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07.04.2023 01:16 Ответить
это просто очередная отмазка - "почему нет"

можно подумать в ЕС нет политиков, которые подкуплены россией

Венгрия в ЕС и НАТО - но за россию

Турция в НАТО - но "юлит"

Финдляндию приняли в НАТО - нарушив все свои формальности, которые обычно делали раньше. Теперь общая граница с россией - и это риск по такой логике.

Хотя сделали правильно, что приняли.

2008 год, США при республиканцах были за план Украины в НАТО

2023 год, СЩА при демократах, против плана Украины в НАТО
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07.04.2023 01:38 Ответить
Обычная ошибка случается 1 - 2 раза.
А если "ошибка" случается 34 раза - то это системный уход от налогов.
Очень серьёзное преступление в США.
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06.04.2023 18:42 Ответить
Самі почали політичні переслідування, а тепер дивуються що прилітає від маргіналів з іншого боку.
Нью-йоркські толерасти, мабуть.
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06.04.2023 16:46 Ответить
А які перці допомагали Трампу - Х...... Платонич із своїми кіберами, Дерьмак з Гнусавим підвязались і шо ? А як завжди. Тільки оскандалились, А Трампа взяли за цугундер просто - в нього ї......ний інстинкт всьому голова.
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06.04.2023 17:21 Ответить
24го декабря 2024го!!!это чё ваще за безпридел?фу дыбилы!
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06.04.2023 18:19 Ответить
Сил та терпіння усім суддям та прокурорам, трампа на нари!
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06.04.2023 18:44 Ответить
Рудого в буцигарню.
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06.04.2023 19:20 Ответить
це ж той самий завгар яник
тільки американський
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06.04.2023 20:07 Ответить
 
 