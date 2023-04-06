Дело против Трампа: Судья и его семья жалуются на угрозы, - NBC News
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Судья Хуан Мерчан, который был главой на заседании по делу Дональда Трампа, и его семья начали получать многочисленные угрозы.
Об этом со ссылкой на два источника сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.
Официальные лица говорят, что судья Хуан Мерчан получил уже "десятки" угроз - правда, не уточнив, произошло ли это после предъявления обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу.
Другой источник сообщил, что окружной прокурор Мангеттена Элвин Брэгг получают угрозы в форме звонков, а также электронных и бумажных писем.
Сейчас полиция Нью-Йорка обеспечивает всем пострадавшим сотрудникам дополнительную безопасность. А судебные исполнители усиливают охрану судьи и суда в целом.
Кроме того, по словам источника, знакомого с этим вопросом, интернет-биографии сотрудников офиса окружного прокурора Манхэттена недавно были удалены с веб-сайта прокуратуры из-за тревожных публикаций в социальных сетях, включая платформу Truth Social Трампа.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Большое жюри Мангеттена приняло выдвинуть уголовное обвинение Трампу из-за тайных денежных выплат порнозвезде за молчание во время избирательной кампании 2016 года.
4 марта Трампу официально предъявили обвинения по 34 пунктам и арестовали. Он не признал своей вины ни по какому обвинению, после чего был освобожден из-под ареста и вернулся из Нью-Йорка в свое имение во Флориде. Следующее заседание суда по делу Трампа запланировано на 4 декабря 2024 года.
Пожалуйста, подождите...
Красти, обманювати, вбивати.
Всі засоби виправдані для досягнення будь-якої цілі.
мамє Рімє тут абідна било...
Это как с Луценко - обвиняли, что премии на 8марта выписал женщинам и т.п.
Когда Трамп был президентом - то искали компромат на сына Байдена в Украине.
Теперь наоборот - только обвинения попроще.
Я не сторонник Трампа, но чтото в последнее время республиканская партия - кажется более адекватной чем демократическая.
При демократах - сдали ЯО, Крым, закрыли посольство США, началась война в 2014 и 2022.
Республиканцы предложили лендлиз, до НАЧАЛА войны, долго не подписывали, и теперь не хотят исолнять именно демократы.
Со стороны както все это странно...
Но страдает Украина.
Ведь если это знать заранее, и имея долю/акции производителей оружия - то это обогащение, может и законное, но явно с умыслом - дать заработать.
Выгода - понятна для США
Для Украины - выгода не понятна.
FT: США, Німеччина та Угорщина проти "дорожньої карти" вступу України в НАТО
https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/6/7396796/
Ладно Угорщина, ладно Німеччина, но почему США?
можно подумать в ЕС нет политиков, которые подкуплены россией
Венгрия в ЕС и НАТО - но за россию
Турция в НАТО - но "юлит"
Финдляндию приняли в НАТО - нарушив все свои формальности, которые обычно делали раньше. Теперь общая граница с россией - и это риск по такой логике.
Хотя сделали правильно, что приняли.
2008 год, США при республиканцах были за план Украины в НАТО
2023 год, СЩА при демократах, против плана Украины в НАТО
А если "ошибка" случается 34 раза - то это системный уход от налогов.
Очень серьёзное преступление в США.
Нью-йоркські толерасти, мабуть.
тільки американський