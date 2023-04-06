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Китай согласен с тем, что ядерное оружие нужно "исключить из украинского конфликта", - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил со своим китайским коллегой Си Цзиньпином войну России против Украины. Они оба считают, что ядерное оружие нужно "исключить" из этого конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian.

На совместной пресс-конференции с Си Макрон заявил, что надежная архитектура безопасности в Европе невозможна, пока часть Украины оккупирована. Офис президента Франции описал встречу двух лидеров как "дружественную и конструктивную".

Глава КНР, со своей стороны, заявил, что Китай хочет избежать "эскалации в Украине", и призвал к скорейшему началу мирных переговоров "для урегулирования кризиса в Украине".

Напомним, Макрон в ходе переговоров также выразил надежду на то, что Си Цзиньпину удастся повлиять на Россию и вернуть ее за стол переговоров.

Читайте также: Макрон во время визита в Китай намерен предостеречь Пекин от поддержки действий РФ в Украине, - МИД Франции
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Топ комментарии
+9
китай завжди готовий сказати те, що потрібно, а робити буде те, що захоче
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06.04.2023 15:47
+4
Ей! Конфлікт цей є російським, а не українським. Причина конфлікту рф, а не Україна.

"ескалації в Україні" - бачите як ми не доопрацьовуємо? Колоніальна війна. Ескалації в чечні...

"задля врегулювання кризи в Україні" - бачите яке хибне сприйняття? Який шкідливий наратив. Яке катастрофічне не доопрацювання... Вони стверджують що криза не в рф. Що ця криза спричинена не тим що там на троні рф урод сидить, який почав війнушку мотивовану росіянами хворими фашизмом. А криза того що Україна! Того що фашисти армії рф застрягли в Україні.

Причина? Недостатньо демонстрації сили Україною. Україна має воювати в москві та вбивати всіх росіян мільйонами щоб це була російська криза влади та хвороби фашизмом росіян, яка спровокувала українців карати уродів, а не просто колоніальна війна імперії рф в її провінції.
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06.04.2023 15:54
+2
Цей бюст підготували для подарунка *****?
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06.04.2023 16:35
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06.04.2023 15:42 Ответить
- ты в групповом сексе участвуешь?
- а кто в списке?
- я, ты и твоя жена
- ты чего? конечно - против
- ту тогда я тебя вычеркиваю
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06.04.2023 16:15 Ответить
Цей бюст підготували для подарунка *****?
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06.04.2023 16:35 Ответить
Саме так )
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06.04.2023 19:22 Ответить
ЕмманюЄлю,,,а з чим ще згоден диктатор??,),
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06.04.2023 15:44 Ответить
китай завжди готовий сказати те, що потрібно, а робити буде те, що захоче
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06.04.2023 15:47 Ответить
Ей! Конфлікт цей є російським, а не українським. Причина конфлікту рф, а не Україна.

"ескалації в Україні" - бачите як ми не доопрацьовуємо? Колоніальна війна. Ескалації в чечні...

"задля врегулювання кризи в Україні" - бачите яке хибне сприйняття? Який шкідливий наратив. Яке катастрофічне не доопрацювання... Вони стверджують що криза не в рф. Що ця криза спричинена не тим що там на троні рф урод сидить, який почав війнушку мотивовану росіянами хворими фашизмом. А криза того що Україна! Того що фашисти армії рф застрягли в Україні.

Причина? Недостатньо демонстрації сили Україною. Україна має воювати в москві та вбивати всіх росіян мільйонами щоб це була російська криза влади та хвороби фашизмом росіян, яка спровокувала українців карати уродів, а не просто колоніальна війна імперії рф в її провінції.
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06.04.2023 15:54 Ответить
путін буде вирішувати, що включати, а що виключати! Чхати він хотів на політиків без яєць)
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06.04.2023 15:59 Ответить
І все, на що це жабьяча істота домовилися? Я е...ав цього Макрона в рот...
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06.04.2023 16:00 Ответить
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06.04.2023 16:17 Ответить
китай ,жабоїди ,англосакси,американці, мають бути згідні з тим,що Україні негайно потрібно повернути ЯЗ,або по нинішньому курсу долара віддати вартість української ЯЗ,при її ліквідації і підписанні Будапештської брехливої "липи" "туфти" "брехні" "куйні""фальші" "гешефту" "торгу" і т.д .як не назвати буде все одно правильно
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06.04.2023 16:32 Ответить
Криза в голові у сі,а не в Україні.
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06.04.2023 16:36 Ответить
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06.04.2023 16:39 Ответить
китайцям треба зрозуміти, що "конфлікт" це коли путін почав цілувати дупу Сі, а той хотів щоб він вилизував, а в Україні йде ВІЙНА, оккупаційна, геноцидна
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07.04.2023 09:26 Ответить
 
 