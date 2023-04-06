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Оператор РЭБ ВС РФ о борьбе с дронами ВСУ под Угледаром: "Стоит сбить одного, как другие вылетают бить тебе #бучку"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони

Российские захватчики жалуются на невозможность противодействовать украинским дронам под Угледаром.

Об этом в Telegram пишет оператор РЭБ армии РФ с позывным "Коксом", передает Цензор.НЕТ.

Он рассказывает, что его привлекли к борьбе с дронами в Угледаре.

"Выходим ночью на позицию, подходим к ней. Что мы слышим? Свист #бучего снаряда. Что мы делаем? #бало в землю, как страусы. Работали ли мы с дронобойкой? Нет. В общем пошли назад", - рассказал он.

Оккупант говорит, что оптимальная дистанция для работы заставила их выбирать позицию прямо на глазах ВСУ.

"Другие позиции не подходят по разным причинам. Более того все это время в небе стаи летающих ублюдков, за всем этим наблюдающих, разных моделей.

Думаете что-нибудь изменилось ночью? Удавалось больше вести наблюдение за происходящим в небе. Из того, что я могу выделить:

- некоторые дроны прошиты на других диапазонах;
- налажена схема замены дронов с пустым и полным зарядом батареи;
- скорость обнаружения и последующее поражение впечатляет", - отмечает оккупант.

Он рассказал, что каждый его выход сопровождался минометным обстрелом со стороны ВСУ.

В заключении он заявил, что необходимы более серьезные средства радиоэлектронного подавления БПЛА, а узконаправленные лучи дронобойок бесполезны.

"Стоит накрыть одну птицу, как другие вылетают бить тебе #бучку, причем работают они в разных диапазонах, а некоторые по программе летают", - добавил захватчик.

Смотрите: Уничтожена российская БМП и поврежденный танк Т-72Б3 вблизи Угледара Донецкой области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
Сидить дома, біля жинки, нехай вона тебе #бучку робить.
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06.04.2023 15:50
+12
"С уходом "хахлов" наша армия очень много потеряла в интеллектуальном и профессиональном уровне" (слова колишнього однокурсника - начальника управління кадрів ВПС одного з округів ЗС РФ у 2008 році - після грандіозної п"янки)
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06.04.2023 15:55
+11
это только начало. К лету FPV за*бут кацапов на передке до круглосуточной диареи.
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06.04.2023 15:52
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Сидить дома, біля жинки, нехай вона тебе #бучку робить.
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06.04.2023 15:50 Ответить
вид жынкы и пишов
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06.04.2023 16:35 Ответить
Фейк...
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06.04.2023 15:51 Ответить
Це тобі, мурло, не мирняк кошмарити.
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06.04.2023 15:51 Ответить
это только начало. К лету FPV за*бут кацапов на передке до круглосуточной диареи.
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06.04.2023 15:52 Ответить
МАДЯР🇺🇦 СМЕРТЬ ХРОБАКАМ!
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06.04.2023 18:16 Ответить
Чому він досі живий, якщо постійно бігає під нашими дронами?
Щось недопрацьовують наші хлопці .
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06.04.2023 15:53 Ответить
А ви їм мін для мінометів підкиньте, тоді допрацюють.
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06.04.2023 16:23 Ответить
а деякі за програмою літають

гарний хід)) і похрену їм на твою глушилку)) нарізає маршрут, фіксує та скидає в штаб))
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06.04.2023 15:55 Ответить
Не зовсім так - просто при глушінні сигналу дрон не падає, а повертається за програмою назад, або кудись повертається, де ловить знову сигнал від оператора.
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06.04.2023 16:04 Ответить
"С уходом "хахлов" наша армия очень много потеряла в интеллектуальном и профессиональном уровне" (слова колишнього однокурсника - начальника управління кадрів ВПС одного з округів ЗС РФ у 2008 році - після грандіозної п"янки)
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06.04.2023 15:55 Ответить
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06.04.2023 16:13 Ответить
Кацап народжений, щоб його їпли навіть ліниві. Останніми століттями кацам вдавалося уникати свого призначення за рахунок окупації українців, але наразі ЗСУ шаленими темпами виправляють цю помилку.
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06.04.2023 16:27 Ответить
Бедолаги какие. Выводы никакие не сделать?
Как говорится, мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус. 😀
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06.04.2023 16:45 Ответить
"#бало в землю" саме воно. Так живіть, гниди, так і здохніть.
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06.04.2023 18:00 Ответить
 
 