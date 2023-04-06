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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Более миллиона украинских детей находятся под влиянием России на оккупированных территориях, - глава Центра гражданского просвещения Потапова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

На оккупированных территориях более одного миллиона украинских детей постоянно находятся под влиянием российской пропаганды.

Об этом на брифинге сообщила глава Центра гражданского просвещения "Альменда" Валентина Потапова, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы посчитали детей, оставшихся в оккупированном Крыму, их количество составляет 458 тысяч. И они находятся как раз под влиянием российской пропаганды и под влиянием того инструментария, который к ним применяют, чтобы переместить их из одной группы в другую", - говорится в сообщении.

По словам Потаповой, на это из российского федерального бюджета выделяются большие денежные средства. Они направляются не только на формальное, но и на неформальное образование, в частности, на молодежные движения. Поэтому оставшиеся на временно оккупированных территориях дети "являются жертвами той целенаправленной политики, которую осуществляет РФ для того, чтобы воспитать более миллиона детей и молодежи в духе "великого государства Россия".

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і ще близько 37 млн під впливо земарафону...
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06.04.2023 16:12 Ответить
на цій темі дозволено хайпувати тільки директору Рава-Руської, розмінерші Чонгару верещучці
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06.04.2023 16:25 Ответить
А Попову не интересует, что 10 млн. украинских детей на НЕ оккупированной территории НЕ НАХОДЯТСЯ "під впливом української пропаганди"?
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06.04.2023 16:26 Ответить
А скільки перебуває під впливом рашки на неокупованих? Вам краще того й не знати...
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06.04.2023 16:49 Ответить
а також міліони дітей неокупованої України, які сидять на росіянських ютуб каналах
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06.04.2023 17:11 Ответить
 
 