СБУ должна проверить Дубинского, против которого США ввели санкции за участие в информоперациях РФ, - Арьев. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп Владимир Арьев направил запрос в Службу безопасности Украины по поводу проверки бывшего "слуги народа", подсанкционного в США нардепа Александра Дубинского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Одной рукой власть борется с одними российскими агентами, но другой тянет других. Я не могу иначе объяснить общую любовь "Слуги народа" и опзж в Верховном и местных советах. Я не могу иначе объяснить постоянное присутствие в "едином телемарафоне" "благотворителя" Суркиса – давнего партнера Медведчука", – отметил парламентарий.
По словам нардепа, "1+1" делает из Дубинского волонтера и "правдолюба", несмотря на то, что США ввели против него санкции за участие в российских информационных спецоперациях.
Арьев подчеркнул, что при этом Дубинский до сих пор исполняет обязанности народного депутата Украины, посещает заседания ВРУ, распространяет информацию в интересах оккупантов и может иметь доступ к информации, представляющей интерес для РФ.
"Лживые обвинения в адрес компании ROSHEN, которая тратит миллиарды гривен на поддержку наших защитников, не случайно начались с публикации программы "Гроші", которую вел Дубинский. Нельзя исключать, что мы имеем дело с враждебной ИПСО, которую начали агенты россии. Я уверен – именно поэтому информация разгоняется антиукраинскими телеграм-каналами и Анатолием Шарием", – пояснил нардеп "ЕС".
"Поэтому я официально поинтересовался у Службы безопасности Украины, проводили ли они соответствующую проверку Дубинского, которого в США считают агентом влияния россии. Ответ опубликую, когда получу", – написал Арьев.
Пожалуйста, подождите...
Чи це ''священна корова'' боневтіка!
а Найвеличнівшивому, у сценарії, досі ніхто про це написав..
«Я з нетерпінням чекав коли влада завершить свій спектакль під назвою "боротьба з УПЦ МП" і на якому етапі винним у завершенні зробить Порошенка - бо кого іще? І от - сталося.
Депутат Бужанський (Слуга народу) виставив текст, де звинуватив Петра Олексійовича в розпалюванні у тилу міжрелігійної ворожнечі. Чому? Бо Петро Порошенко зажадав аби Верховна Рада прийняла закон, що забороняє діяльність в Україні УПЦ МП. Мовляв, якщо "Слуги народу" проголосують такий закон, то Порошенко скаже "я їх примусив". А якщо не проголосують, то вся так звана "боротьба Зеленського з УПЦ МП" виявиться фарсом - всій країні стане очевидно, що ніякої боротьби нема.
І далі цитую: "Если буквально - заставил власть ударить по миллионам своих избирателей".
Тобто депутат "Слуги народу" відкритим текстом заявив, що кілька мільйонів українців задурених УПЦ МП - виборці "Слуги народу"? Яке відкриття! А ми й не знали!
Далі - більше. Бужанський звинувачує Порошенка, мовляв у той час коли ЗСУ відбивають атаки на фронті, Порошенко розпалює ворожнечу в тилу. Зрозуміли?
Але я маю на це просте питання. Команда Зеленського бореться з УПЦ МП - чи ні?
Я нагадаю, що не Порошенко почав всю історію з обшуками в церквах УПЦ МП і висленням УПЦ МП з Лаври - її почали призначені президентом Зеленським голова СБУ Малюк і міністр культури Ткаченко. І якщо остаточною метою цих дій не є заборона УПЦ МП, то яка мета цих рухів? З якою метою з Лаври зелена влада виселяє московських попів, якщо пропозиці Порошенка розірвати угоди оренди з московським патріархатом для влади це "розпалювання ворожнечі"?
Бужанський намагається лицемірити, але як і все інше робить він це хреново. Бужанський запитує "що заважало, мовляв, Порошенку заборонити УПЦ МП в період його каденції"? Відповідь очевидна, заважало те, що на заміну визнаній у світі УПЦ МП потрібно було створити автокефальну православну церкву, так само визнану світом і Вселенським Патріархом. Тобто - благодатну.
Порошенко це зробив - він забезпечив створення автокефальної ПЦУ. Ба-більше, за Порошенка в Україні лишилася одна благодатна церква - власне ПЦУ. Бо РПЦ і її філії (УПЦ МП) влізли в церковний розкол, вони розірвали євхрестичне спілкування з Вселенським Патріархатом. Тобто для всього світового православ'я наразі і РПЦ, і УПЦ МП - розкольники. А ПЦУ - ні.
За Порошенка були створені умови, аби громади православних самі переходили в ПЦУ. Були прийняті закони які зобов'язували церкву відображати в своїй назві країну де знаходиться центр церкви, а належність до конфесій релігійних споруд визначали громади на місцях.
Виконувалися ці закони? Ні. Бо зелена влада заблокувала їхнє виконання. Чому? Бужанський щойно визнав. Бо прихожани УПЦ МП, це їхні виборці.
Коротше. Писанина Бужанського чітко доводить. Ніякої заборони УПЦ МП зелена влада не планує і ніколи не планувала. Все це фарс, який щойно вийшов з під контролю.
Влада силилася не заборонити УПЦ МП, а пртмусити її стати УПЦ ОП, організацією, яка у всіх своїх храмах мала агітувати за Зеленського - ковідного і бучанського. Ну і частину доходів, аби регулярно заносили в ОПУ, як же без цього?
Але московські попи, тому й московські, бо вони вірні Москві а не президенту України. Московські попи відмовляються працювати на ОПУ. І результатом протистояння ОПУ і МП стало те, що люди на місцях почали вимагати аби церкви УПЦ МП переходили... Правильно. До української автокефальної церкви.
Тобто - до ПЦУ. До ПЦУ створеної за участі Петра Порошенка. До ПЦУ де досі згадують Порошенка в молитвах, власне як світського творця ПЦУ.
Цього влада категорично допустити не може. Саме тому пропозиція Порошенка заборонити УПЦ МП взагалі, владу перелякала. Звісно Зеленський вголос не може сказати таке, за нього це написав Бужанський. А зелена ботва (вклбчаючи осіб, які ще не так давно приходили до офісу ЄвроСолідарності) кинулися текст Бужанського поширювати. За що їм щира дяка.
Я знав що влада дасть задню. Тепер ми це бачимо.»