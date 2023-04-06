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Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина по отношению к Украине, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макрон,сі,цзіньпін

Нет признаков того, что глава КНР Си Цзиньпин изменил свою позицию по отношению к Украине после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

На второй день визита Макрона Си продолжает придерживаться той же позиции в отношении Украины. Он заявил, что "обе стороны имеют обоснованные опасения по безопасности". Он не дал никакого намека на то, что использует свое влияние, чтобы ускорить окончание войны.

Си добавил, что мира нужно достичь как можно быстрее, чтобы построить "эффективную, сбалансированную и устойчивую систему европейской безопасности".

Он также говорил о необходимости защитить жертв войны, в том числе детей и женщин. Как отмечает издание, подобная ремарка, очевидно, связана с решением Международного уголовного суда об аресте Путина за депортацию украинских детей. Однако Си напрямую не упомянул ни Россию, ни Путина.

Напомним, Макрон перед началом переговоров прямо обратился к Си Цзиньпину со словами: "Рассчитываю, что вы вернете Россию со стол переговоров". Politico отмечает, что слушая это, Си Цзиньпин выглядел недовольным.

Читайте также: Китай согласен с тем, что ядерное оружие нужно "исключить из украинского конфликта", - Макрон
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Топ комментарии
+25
Хтоб сумнівався,
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06.04.2023 16:29
+23
Макрон ***** сто разів телефонував, ніяк наговоритися не міг, все на щось надіявся, тепер на Сі переключився.
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06.04.2023 16:32
+19
Тягне Макрона їздити та благати всяких людожерів, навіть якщо вони виглядають як людожери, говорять як людожери та ведуть себе як людожери.
Хтось очікував, що після розмови з Макроном Сі плесне себе долонею по лобі і скаже "О боже, ти відкрив мені очі, Емануель! Я до цього часу був такий сліпий та довірливий! Але зараз все зміниться"
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06.04.2023 16:57
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Хтоб сумнівався,
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06.04.2023 16:29 Ответить
Тягне Макрона їздити та благати всяких людожерів, навіть якщо вони виглядають як людожери, говорять як людожери та ведуть себе як людожери.
Хтось очікував, що після розмови з Макроном Сі плесне себе долонею по лобі і скаже "О боже, ти відкрив мені очі, Емануель! Я до цього часу був такий сліпий та довірливий! Але зараз все зміниться"
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06.04.2023 16:57 Ответить
а у кінці добавив-- "..ти всеж таки прозванюй володі,,добре?,),,,"
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06.04.2023 20:35 Ответить
Звичайно. Мкрон йому нічого не може запропонувати. Він чекатиме на зустріч із Байденом. Тільки після цієї зустрічі можливі якісь зсуви в позиції Китаю. А поки Вінні буде набивати собі ціну - мовляв, запропонуйте мені щось дуже хороше, щоб я ***** притиснув. А ні - то ще й зброї підкину йому.
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06.04.2023 21:50 Ответить
Ой, як несподівано. Що ж тепер робити? Заглядати в *****, мабуть. Або в бульбу: воно ж тепер ядрьоне, тіпа тожє рєшаєт.
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06.04.2023 16:29 Ответить
Макрон ***** сто разів телефонував, ніяк наговоритися не міг, все на щось надіявся, тепер на Сі переключився.
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06.04.2023 16:32 Ответить
макрона нічим не зупинити. попереду сотні годин телефонних балачок
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06.04.2023 16:32 Ответить
Ха...Одного разу набравши номер Сі він почує у слухавку-"Цей номер більше не обслуговується."
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06.04.2023 20:09 Ответить
ну не найгірший варіант , якось стрьомно покладатись на Макрона з Сі
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06.04.2023 16:33 Ответить
Зате є видимість наполегливої праці!
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06.04.2023 16:34 Ответить
У Бубочки навчились.
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06.04.2023 16:38 Ответить
оце так несподіванка. ну тепер вони полегшено свому лохторату скажуть що вони намагались подивитись в очко диктаторам як хочуть обісрані виборці цих країн, але нічого крім мороку не побачили там в їх трубах
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06.04.2023 16:35 Ответить
Макрон привіз багато представників великих французських корпорацій, вони подписали багато мільярдних контрактів з Китаєм
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06.04.2023 16:41 Ответить
всіх своїх жаб відпущу сьогодні нема для кого тримати
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06.04.2023 16:51 Ответить
А ви там були і бачили?
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06.04.2023 17:21 Ответить
тю, про це писали у західних новинах, що Макрон привіз біля 50 глав мега корпорацій и им робити треба бізнес с Китаєм. І що подписали вже декілька контрактів. Я не тільки цензор читаю)
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06.04.2023 19:01 Ответить
Це було очікувано...
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06.04.2023 16:36 Ответить
В ********* світі споживання, навіть дипломатія перетворилася на яскраву обгортку у середині якої порожнеча!
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06.04.2023 16:36 Ответить
Заглянул в узкий глаз Си Цзипина, но мира там не увидел
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06.04.2023 16:40 Ответить
Ну то може вже тепер ''макарона'' попустить.
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06.04.2023 16:48 Ответить
А де Урсула фон дер Ляєн? Спостереження: серед європейських політиків що по справжньому підтримують Україну більшість жінки. Макрон для подібних переговорів занадто м'який та непослідовний
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06.04.2023 16:43 Ответить
Ізраїльських немає на форумі...(
Як воно там зараз...
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06.04.2023 16:45 Ответить
А що в них?
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06.04.2023 16:47 Ответить
в них 100 ракет з лівану, братських
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06.04.2023 16:54 Ответить
Їм як і нам після 100 ракет не до форума....
Сподіваюсь що всі цілі.
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07.04.2023 00:27 Ответить
Так в них же залізний купол і ракети з каналізаційних труб!
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07.04.2023 08:34 Ответить
Є повідомлення що не встигли збити всі ракети....
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07.04.2023 13:47 Ответить
І скільки жертв та руйнувань?
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11.04.2023 09:11 Ответить
Типу це когось здивувало . Еманюель-блазень.
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06.04.2023 16:47 Ответить
Знову в Макроші рейд по вбивцях..
Що з ними говорити ?
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06.04.2023 16:54 Ответить
оце новина, заходу треба вже зараз починати виносити виробництво з Китаю назад в Європу або в більш адекватні країни
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06.04.2023 16:55 Ответить
Нікада такова нє било і вот апять ...
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06.04.2023 16:55 Ответить
Макрону треба було итайський мирний план разом з Сі покурити мабуть тоді вони би зрозуміли один одного. китай і россія це лайно і вороги вічні для Українців запамʼятайте це. в 90ʼх відібрали ядерну зброю щоб потім знищити народ України.
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06.04.2023 16:57 Ответить
Макрон украинские вопросы решает приблизительно так как и во времена минских бесплодных переговоров
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06.04.2023 16:58 Ответить
Ой як неочікувано
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06.04.2023 16:59 Ответить
Схоже Макрон так хоче ввійти в історію що готовий на всяку дурницю, навіть зустрічатися з покидьками (Пукін) чи людьми з не щирою і безпринципною позицією (Сі).
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06.04.2023 17:02 Ответить
Всі вони повожають і розуміють тільки кнут це їхні гени і нехрен тратити час краще давйте більше озброення і висшої якості невже за год війни ви цього не зрозуміли.
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06.04.2023 17:15 Ответить
Що Ви з тим дзінь дзіньом вовтузитесь. Покладіть економіку краснопузого. Так, доведеться і самим трохи ремінці затягнути.
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06.04.2023 17:15 Ответить
Правильно казати Дзінь-Дзілінь. Так простіше й приємніше для вуха.
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06.04.2023 18:09 Ответить
ну власно, тоді прийдеться багатим корпораціям забути за надприбутки, а пересічним забути за дешевізну, хоча це одноразове антиекологічне гівно вже давно не дешеве. Треба піднімати своє виробництво, треба згадати англійське прислів"я "ми не настільки багаті, щоб позволити собі купляти дешеві речі", або купите один раз дорогу і якісну, або сотні раз неякісну, що зрештою буде врази дорожче.
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06.04.2023 20:16 Ответить
Макрон очікував, що візит буде даремною справою. Але поїхав, щоб очистити свою совість та розв'язати собі руки. "Ви хотіли? Я поїхав. Я зробив усе що міг, тепер від'...біться"
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06.04.2023 17:18 Ответить
Евросоплежуи и торгаши....с их геополитикой скоро все китайский учить будем....
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06.04.2023 17:25 Ответить
Перестати с косоглазими торгувати і через місяць будуть китайським шовком.
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06.04.2023 17:28 Ответить
Аліекспрес замінив дужже велику кількість товаропотреб, така собі газова товарна голка. Важко буде це зробити.
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06.04.2023 23:35 Ответить
Чого й слід було чекати.
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06.04.2023 17:36 Ответить
Си сосет у Пу
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06.04.2023 18:12 Ответить
Скорее Пу у Си.
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06.04.2023 20:12 Ответить
і це для рашки - давня традиція виявляється.
https://www.youtube.com/watch?v=t3plgsYG1P0
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06.04.2023 20:18 Ответить
Дякую за посилання.Підписався на канал.
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06.04.2023 20:30 Ответить
Совсем уважать Микрона перестали.
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06.04.2023 18:48 Ответить
Макарон до війни з куйло теж багато разів спілкувався.
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06.04.2023 18:57 Ответить
Узкоглазый товарищ си не для того диктатором стал, чтобы поддерживать демократию и мир в Европе. ***** у него как торпеды для разрушения западного миропорядка
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06.04.2023 19:23 Ответить
Макрон найгіший переговорник **********. За що не береться нічого не вирішує. І найгірше, що він цього не розуміє і продовжує вперто це робити...
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06.04.2023 19:26 Ответить
Микрон дно.
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06.04.2023 19:48 Ответить
Макрон , сиди дома и не рыпайся .
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06.04.2023 19:56 Ответить
А ти чого вдома не сидиш?
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06.04.2023 23:30 Ответить
Я тебе лично задавал вопрос ? Какого куя ты мне пишеш ???
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06.04.2023 23:50 Ответить
***** їздити до людожерів?
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06.04.2023 20:22 Ответить
Макрон зовсім не розбирається у диктаторах. Може йому на деякий час переїхати до раські, а потім до Китаю , щоб зрозуміти взагалі цю тоталітарну систему. Якщо на раськє кагебешники та урки , то у китайців взагалі все перетрахалось: комунізм, капіталізм та автократія, все в одному флаконі.
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06.04.2023 23:29 Ответить
xD xD, «то у китайців взагалі все перетрахалось: комунізм, капіталізм та автократія, все в одному флаконі.» - маестро клавіатури прямо, коментуйте частіше ))
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06.04.2023 23:40 Ответить
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07.04.2023 00:14 Ответить
Побачити мир в очах Пуйла Сі.

кучма_це_вже_було.jpg
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06.04.2023 23:32 Ответить
То як, Макроне, чи сильно китайський хрін на смак відрізняється від москальського?
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06.04.2023 23:58 Ответить
і всі одразу побігли сміятись з Макрона-телефоніста, у вас дежавю немає часом? Чим для прутня закінчились ігнори і витирання ніг об Макрона і насмішки всі знають? Перед тим як застосувати весь свій вплив - виконуються всі можливі дипломатичні інструменти дял чистоти перед виборцями. Прутень себе показав повним неадекватом і недоговороспроможнім, на що Франція це прямо заявила і тупо забила болт на розмови ставши одним з найбільших військових донорів України і першою надавала нам таке озброєння на яке не наважувались інші. Теж саме буде і з узкоглазим сталіним, якщо не одумається.

Так працює адекватна політика. Якщо ви чекали що він вийде на трибуну і скаже "щас кинемо ядірную бімбу якщо не будете нас слухати" або "ми відновимо ядерную зброю якщо нам не допоможуть" то це тактика бананових республік і тупих баклажанів у руля.
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07.04.2023 00:07 Ответить
Так!)) Нарешті адекватний коментар😉
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07.04.2023 04:53 Ответить
А в когось що, були якісь надії? Макрон поїхав до пацана, мнящого себе імператором, просто передати слова вищестощих бонз: будеш лізти в обійми путлєра і ляпати всяку херню, мінусуй кілька мільярдів обороту з нами. Ляпнеш чи обіймешся ще раз - ще мінус кілька мільярдів. Ось вони вже і посипали виправданнями, що ніяких дружб з рахою і не збиралися хороводити.
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07.04.2023 01:33 Ответить
Французы обозвали его мусором. А похож он на банального спамера. Спам всем без смысла и сути.
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07.04.2023 16:16 Ответить
Китай и мир перестал уважать западную Европу и США за их слабость во всем , в пренятия сильных решений против агрессии и тд. Как Макрон хотел Китай переубедить
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08.04.2023 00:14 Ответить
 
 