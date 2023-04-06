СБУ задержала осведомительницу россиян, которая создала телеграм-канал для сбора разведданных об обороне Одессы
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Служба безопасности разоблачила еще одну приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах на юге Украины. Злоумышленницей оказалась жительница Одессы, которая скрыто собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграме.
Как отмечается, прежде ее интересовали локации укрепрайонов у побережья Одесщины.
Для сбора закрытых сведений фигурантка создала собственный прокремлевский телеграм-канал, на который подписались несколько сотен "единомышленников". Она призвала своих читателей делать скриншоты электронных карт с координатами подразделений украинских войск и посылать ей в личные сообщения. Полученные сведения злоумышленница планировала переправить российским оккупантам.
Впрочем, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее.
Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).
Злоумышленнице избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
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vony ne lip6i za kasapiv.... a, moze, i gir6e, bo 6kodjat´ Ukraini zseredyny, de nihto ne o4ikue 😡