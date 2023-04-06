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Новости Война в Украине
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СБУ задержала осведомительницу россиян, которая создала телеграм-канал для сбора разведданных об обороне Одессы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности разоблачила еще одну приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах на юге Украины. Злоумышленницей оказалась жительница Одессы, которая скрыто собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграме.

Как отмечается, прежде ее интересовали локации укрепрайонов у побережья Одесщины.

Для сбора закрытых сведений фигурантка создала собственный прокремлевский телеграм-канал, на который подписались несколько сотен "единомышленников". Она призвала своих читателей делать скриншоты электронных карт с координатами подразделений украинских войск и посылать ей в личные сообщения. Полученные сведения злоумышленница планировала переправить российским оккупантам.

Впрочем, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее.

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Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Злоумышленнице избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

СБУ задержала осведомительницу россиян, которая создала телеграм-канал для сбора разведданных об обороне Одессы 01
СБУ задержала осведомительницу россиян, которая создала телеграм-канал для сбора разведданных об обороне Одессы 02
СБУ задержала осведомительницу россиян, которая создала телеграм-канал для сбора разведданных об обороне Одессы 03
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А однодумців затримали?
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06.04.2023 16:45 Ответить
д'єрмака затримуйте-це найбільша ''акула''!
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06.04.2023 16:49 Ответить
Чи дочекається суспільство привселюдного справедливого суду?! Довічне мінімум. Оптимально ворогів потрібно знищувати. І негайно.
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06.04.2023 17:04 Ответить
Відчпокати - і у море!
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06.04.2023 17:25 Ответить
otaki " spivvit4yznyky" ukrainzjam nu zovsim ne potribni 😖
vony ne lip6i za kasapiv.... a, moze, i gir6e, bo 6kodjat´ Ukraini zseredyny, de nihto ne o4ikue 😡
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06.04.2023 17:30 Ответить
Вешать прилюдно таких тварей.
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06.04.2023 17:39 Ответить
Були і читачі і ті хто надсилав дані як з ними?
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06.04.2023 18:32 Ответить
ніщо не видавало ворожу шпигунку - ні пілотка з красной звєздой, ні псячий язик дітовбивць ні парашут, що за нею тягнувся...
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06.04.2023 18:54 Ответить
 
 