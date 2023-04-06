"Мы ожидаем, что Китай будет способствовать установлению справедливого мира", - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала главу Китая Си Цзиньпина содействовать установлению справедливого мира в Украине, поскольку Китай, как постоянный член Совбеза ООН, имеет особую ответственность за соблюдение базовых принципов Хартии ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот визит происходит на фоне серьезных вызовов и усиления напряжения, в частности в результате агрессивной войны России против Украины. Позиция Китая в этой связи очень важна для Европейского Союза. Как член Совета Безопасности ООН Китай несет большую ответственность, и мы ожидаем, что он будет играть свою роль и будет продвигать справедливый мир с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины, являющейся одной из основ Хартии ООН", - заявила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что во время переговоров с Си выразила твердую поддержку мирному плану президента Украины Владимира Зеленского, а также приветствовала некоторые из предложенных Китаем принципов.

"Это, в частности, касается вопроса ядерной безопасности и уменьшения рисков, а также заявления Китая относительно неприемлемости ядерных угроз или применения ядерного оружия. Мы также рассчитываем на то, что Китай не будет предоставлять военное оборудование для России прямо или косвенно. Потому что мы все знаем: вооружение агрессора будет противоречить международному праву и существенно повредит нашим отношениям", — подчеркнула фон дер Ляйен.

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