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"Мы ожидаем, что Китай будет способствовать установлению справедливого мира", - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала главу Китая Си Цзиньпина содействовать установлению справедливого мира в Украине, поскольку Китай, как постоянный член Совбеза ООН, имеет особую ответственность за соблюдение базовых принципов Хартии ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот визит происходит на фоне серьезных вызовов и усиления напряжения, в частности в результате агрессивной войны России против Украины. Позиция Китая в этой связи очень важна для Европейского Союза. Как член Совета Безопасности ООН Китай несет большую ответственность, и мы ожидаем, что он будет играть свою роль и будет продвигать справедливый мир с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины, являющейся одной из основ Хартии ООН", - заявила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что во время переговоров с Си выразила твердую поддержку мирному плану президента Украины Владимира Зеленского, а также приветствовала некоторые из предложенных Китаем принципов.

"Это, в частности, касается вопроса ядерной безопасности и уменьшения рисков, а также заявления Китая относительно неприемлемости ядерных угроз или применения ядерного оружия. Мы также рассчитываем на то, что Китай не будет предоставлять военное оборудование для России прямо или косвенно. Потому что мы все знаем: вооружение агрессора будет противоречить международному праву и существенно повредит нашим отношениям", — подчеркнула фон дер Ляйен.

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Автор: 

Китай (2910) Украина (44911) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+3
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06.04.2023 16:50
+3
З пуйлом торгували і братались і вірили кожному его слову а тепер вірять Сі піз дуну...є особливе місце в пеклі для тих хто відібрав і віддав Україньску ядерну зброю щоб потім наш народ знищували пу і си
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06.04.2023 17:06
+1
У кожного своя справедливість
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06.04.2023 16:50
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звучит)
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06.04.2023 16:45 Ответить
Пані фон дер Ляєн , вся справа в тому, що поняття "справедливий мир" у китаю та раші відрізняється від вашого (та всього цивілізрваного світу) тлумачення цього словосполучення.
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06.04.2023 17:40 Ответить
У кожного своя справедливість
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06.04.2023 16:50 Ответить
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06.04.2023 16:50 Ответить
Урсула чітко заявила позицію, яка відповідає нашим національним інтересам. Дякуємо. А Емануель у міжнародних відносинах лопух
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06.04.2023 16:52 Ответить
..слова, які Урсула фон дер Ляєн мала промовити..
- а ВаСика слушает, да есть
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06.04.2023 16:55 Ответить
З пуйлом торгували і братались і вірили кожному его слову а тепер вірять Сі піз дуну...є особливе місце в пеклі для тих хто відібрав і віддав Україньску ядерну зброю щоб потім наш народ знищували пу і си
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06.04.2023 17:06 Ответить
Чи може Китай посприяти закінчення війни ? може але не хоче ,на піднебесну припадає понад третина російського експорту приєднавшись до санкцій і настав би крах економіки рф ,але Китай хоче послабити Захід і показати перемогу тоталітаризму над демократією ,маючи васалів як :росія ,іран ,кндр . Дієвий механізм було б ввести санкції західними країнами проти Китаю ,адже понад 80 % експорту китаю припадає на країни заходу ,саме вони створили цього дракона ,отже і їм необхідно його преземлити.
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06.04.2023 17:23 Ответить
Справедливий світ і комунізм, як це, хтось тут зайвий
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06.04.2023 17:24 Ответить
Смішні вони зі своїми очікуваннями.
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06.04.2023 17:37 Ответить
гейропейські "очікувальники"
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06.04.2023 18:54 Ответить
И ещё её Генсеком НАТО.
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06.04.2023 20:30 Ответить
 
 