Наумов в сербском суде отрицает обвинения в отмывании денег, - журналист. ФОТО
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Экс-генерал СБУ Андрей Наумов сейчас находится под стражей в Сербии.
Об этом сообщила журналист программы "Схемы" Валерия Егошина, передает Цензор.НЕТ.
"Это фото из сербского суда в Нише, где Наумов сегодня активно отрицает обвинения в отмывании денег. Мол, 608,000 евро и 125,000 - это семейные деньги. Однако в этом свете еще интереснее читать материалы по другому подозреваемому в госизмене - Кулиничу, которые на днях опубликовали Бюро расследований и Служба безопасности Украины.
Еще во время подготовки нашего первого материала о Наумове, мы ломали голову – как доказать его влиятельность во время каденции Баканова, а, оказывается, все было записано. Надеюсь, украинское следствие сможет найти возможность продемонстрировать эти записи и сербскому правосудию, ныне заслушивающему версию о "семейных деньгах", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали о выезде экс-чиновника СБУ за границу накануне полномасштабного вторжения России в Украину и расследовании вероятной передачи данных по ЧАЭС российским спецслужбам.
В начале июня 2022 года Наумов был задержан во время пересечения границы Сербии. Он находится в следственном изоляторе Ниш.
Наумова подозревают в завладении в 2019-2021 годах мошенническим путем более 3,2 млн грн. Следствие установило, что в 2019 году чиновник возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в СБУ. Вместо того чтобы уволиться с госпредприятия, он сообщил работникам отдела бухгалтерского учета и отчетности предприятия о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ. При этом он устроился в СБУ не по призыву и должен был уволиться с предыдущего места работы. Однако благодаря ложной информации, которую он предоставил, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату как призванному военнослужащему.
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Думав, що на курортах поніжиться.
Это Валерия конечно повеселила. Какое, нах, "українське слідство"? Ты о чём? Ты там видела хоть одного украинского прокурора?
"Українське слідство" кровно заинтересовано, чтобы Наумов никогда не попал в Украину. Т.к. он знает столько компромата на все руководство СБУ (и прочих "ермаков"), что его показания - это как взрыв атомной бомбы.
Почему отдали Медведчука? "Выгодный обмен"? Ню, ню ...
Уже сам факт того, что эта новость от "расследователя журналиста", а нет наших, прости господи, "органов" - полностью подтверждает мои слова.
Андрія Наумова також підозрюють у державній зраді. За версією правоохоронців, він міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю.
Вже давно цих Наумова та Баканова ліквідувати треба було!