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Новости За рубежом
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Наумов Андрей (48) Егошина (3)

Наумов в сербском суде отрицает обвинения в отмывании денег, - журналист. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Экс-генерал СБУ Андрей Наумов сейчас находится под стражей в Сербии.

Об этом сообщила журналист программы "Схемы" Валерия Егошина, передает Цензор.НЕТ.

"Это фото из сербского суда в Нише, где Наумов сегодня активно отрицает обвинения в отмывании денег. Мол, 608,000 евро и 125,000 - это семейные деньги. Однако в этом свете еще интереснее читать материалы по другому подозреваемому в госизмене - Кулиничу, которые на днях опубликовали Бюро расследований и Служба безопасности Украины.

Читайте также: Экс-генерал СБУ Наумов находится под стражей в Сербии и считает, что в Украине против него расследование не ведется, - журналистка Егошина

Еще во время подготовки нашего первого материала о Наумове, мы ломали голову – как доказать его влиятельность во время каденции Баканова, а, оказывается, все было записано. Надеюсь, украинское следствие сможет найти возможность продемонстрировать эти записи и сербскому правосудию, ныне заслушивающему версию о "семейных деньгах", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о выезде экс-чиновника СБУ за границу накануне полномасштабного вторжения России в Украину и расследовании вероятной передачи данных по ЧАЭС российским спецслужбам.

В начале июня 2022 года Наумов был задержан во время пересечения границы Сербии. Он находится в следственном изоляторе Ниш.

Наумова подозревают в завладении в 2019-2021 годах мошенническим путем более 3,2 млн грн. Следствие установило, что в 2019 году чиновник возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в СБУ. Вместо того чтобы уволиться с госпредприятия, он сообщил работникам отдела бухгалтерского учета и отчетности предприятия о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ. При этом он устроился в СБУ не по призыву и должен был уволиться с предыдущего места работы. Однако благодаря ложной информации, которую он предоставил, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату как призванному военнослужащему.

Читайте также: Экс-начальник внутренней безопасности СБУ Наумов мог передавать спецслужбам РФ секретные данные по Чернобыльской АЭС, - ГБР

Наумов в сербском суде отрицает обвинения в отмывании денег, - журналист 01
Наумов в сербском суде отрицает обвинения в отмывании денег, - журналист 02
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Топ комментарии
+20
(ОЙ)баний бл*дський кабан...
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06.04.2023 17:15
+13
Главно дело шоб ваню не сдал.
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06.04.2023 17:16
+9
Він і втікав в Сербію як у союзну з кацапами республіку.
Думав, що на курортах поніжиться.
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06.04.2023 17:14
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Він і втікав в Сербію як у союзну з кацапами республіку.
Думав, що на курортах поніжиться.
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06.04.2023 17:14 Ответить
Кольори попутав і рвонув тварюка.
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06.04.2023 20:14 Ответить
(ОЙ)баний бл*дський кабан...
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06.04.2023 17:15 Ответить
говорит, мытые были только изумруды?
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06.04.2023 17:15 Ответить
наростив собі свинячі "ляшки" і ряха як борова
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06.04.2023 21:47 Ответить
Ну раз не відмивав-то це тоді залишаються брудні гроші...
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06.04.2023 17:16 Ответить
Главно дело шоб ваню не сдал.
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06.04.2023 17:16 Ответить
Хоча б андрюху не зачєпіло.
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06.04.2023 20:50 Ответить
не, его вова тефлоном покрыл.
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06.04.2023 22:04 Ответить
Я так понимаю, что полиграф в СБУ пройдут единицы !
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06.04.2023 17:24 Ответить
А Ваня Вову
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06.04.2023 17:36 Ответить
В нього поганяло - охотник. За грошима ! Він, як і всі чели з периметру ФСБ, отримали наказ зй......тись перед вторгненням, бо живими їх не випустять. Приклад банкіра наочний.
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06.04.2023 17:25 Ответить
Радуюсь за семьи у которых 608 тыс в чемодане.
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06.04.2023 17:25 Ответить
Сподіваюся, українське слідство зможе знайти можливість продемонструвати ці записи і сербському правосуддю Джерело: https://censor.net/ua/n3410549

Это Валерия конечно повеселила. Какое, нах, "українське слідство"? Ты о чём? Ты там видела хоть одного украинского прокурора?
"Українське слідство" кровно заинтересовано, чтобы Наумов никогда не попал в Украину. Т.к. он знает столько компромата на все руководство СБУ (и прочих "ермаков"), что его показания - это как взрыв атомной бомбы.
Почему отдали Медведчука? "Выгодный обмен"? Ню, ню ...
Уже сам факт того, что эта новость от "расследователя журналиста", а нет наших, прости господи, "органов" - полностью подтверждает мои слова.
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06.04.2023 17:49 Ответить
''Жадность фраєра сгубіла''
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06.04.2023 17:56 Ответить
Якщо гнида не звільнилася належним чином з попереднього місця роботи, то твердження ДБР/СБУ про те, що баканов не вчинив порушення, влаштовуючи його своїм заступником м'яко кажучи не відповідає дійсності. Одним словом, вся зелена верхівка по вуха у лайні.
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06.04.2023 17:58 Ответить
😁😁😁 Да там проблема не в порушенні Трудового кодексу:

Андрія Наумова також підозрюють у державній зраді. За версією правоохоронців, він міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю.
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06.04.2023 19:38 Ответить
Як СБУ може витримувати таку професіональну ганьбу!

Вже давно цих Наумова та Баканова ліквідувати треба було!
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06.04.2023 18:02 Ответить
А хто його у реалі знав ?? Людей 10 ... "Иных уж нет, а те далече..."
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06.04.2023 18:36 Ответить
Зважаючи на останні новини по справі Кулініча цього "охотника" треба судити в Україні за зраду
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06.04.2023 18:12 Ответить
угу ... треба щоб були докази, про те, що Наумов знав, що він "Охотник".
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06.04.2023 18:40 Ответить
Сподіваюся, українське слідство зможе знайти можливість продемонструвати ці записи і сербському правосуддю - незрозуміло при чому шпигунство проти України у спаві про відмивання у Сербії ?? Сербам всерівно як він грошей намив.
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06.04.2023 18:38 Ответить
Ох вже ці казкарі з ДБР. Все буде, як і з розслідуванням здачі зони відчуження цапомордим. Рік пройшов і тиша. Тут або вийшли на себе, або чекають на крупну рибу.
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06.04.2023 18:48 Ответить
Пока ермак на свободе,этот боров будет вне досягаемости Украинского правосудия
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06.04.2023 19:10 Ответить
Самая смешная в мире спецслужба. Интересно, среди кротов есть хоть один украинец?
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06.04.2023 19:40 Ответить
А там взагалі українці є?
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06.04.2023 20:14 Ответить
Беневтік призначив... гроші справно заносив.
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06.04.2023 20:17 Ответить
Жирная жопа должна сидеть в украинской тюрьме.
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06.04.2023 20:32 Ответить
Запит на повернення в Україну підготовлено і направлено чи не на часі.
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06.04.2023 20:56 Ответить
Не похудел.
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06.04.2023 21:16 Ответить
 
 