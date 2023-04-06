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ДТП (7441) Киев (24533) домашний арест (169) Ступка Остап (3)

Суд по делу о ДТП отправил актера Остапа Ступку под ночной домашний арест

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ступка

Суд отправил под ночной домашний арест актера Остапа Ступку, попавшего в ДТП в Киеве.

Об этом сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 июня включительно", - сообщила она.

Кроме того, суд обязал подозреваемого: не отлучаться с места жительства; прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому вызову; сообщать следователю об изменении места жительства, регистрации, работы или средств связи; не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя; сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу.

После освобождения в зале Шевченковского суда Ступка извинился и пообещал помогать потерпевшему всем, чем сможет.

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4 апреля украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы. Инцидент произошел около 23 часов ночи. Ступка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке. Мужчина, находившийся в этом автомобиле, был госпитализирован.

Правоохранители объявили Ступке подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения.
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Топ комментарии
+27
пдр який знімався в пропагандонських кац-агитках виявився алкашом. яка несподіванка
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06.04.2023 17:16
+20
Какая жёсткая мера пресечения - в комендантский час быть дома. Ужс!!! Судья - вы просто беспредельщик!!!!
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06.04.2023 17:28
+13
это стиль жизни - показывать всем окружаущим, что ты над законом и срать на всё хотел
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06.04.2023 17:42
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пдр який знімався в пропагандонських кац-агитках виявився алкашом. яка несподіванка
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06.04.2023 17:16 Ответить
він для мене перетворився в лайно, після ролі у фільмі 2010 "мы из будущего 2"

Російський фільм «Ми из будущего-2» із українськими акторами Остапом Ступкою і його сином Дмитром заборонили до показу в кінотеатрах України. В кінострічці вояки УПА впиваться самогоном і розстрілюють невинних.

Актори 42-річний Остап Ступка та його син Дмитро, 24 роки, знялися в російському фільмі, який заборонили ввозити в Україну. Стрічка «Ми з майбутнього-2» - історичне фентезі, - пише «Газета по-українськи» .
За основу режисер Олександр Самохвалов узяв битву 1944-го між військами Червоної армії та СС «Галичина». Подія відбулася поблизу села Броди Львівської області. Вона відома в історії як «Бродівський котел». Загони Степана Бандери зазнали тут поразки.
За сценарієм нової кінострічки, влітку 2009-го четверо чоловіків із Росії та України зустрічаються на реконструкції битви під Бродами. У розпалі гри четвірка потрапляє в минуле - у «Бродівський котел».
Прем'єра в Росії відбулася 18 лютого. Українське міністерство культури не дало дозволу на прокат фільму. Причина - розпал міжнаціональної ворожнечі, аморальність, суб'єктивне трактування історичних фактів.
Голова Державної служби кінематографії Ганна Чміль наполягала на підготовці міжнародного судового позову проти авторів стрічки. Однак від цього відмовилися.
«Ми зважили всі плюси і мінуси судового процесу і вирішили, що це лише підігріє інтерес до цього фільму, - каже Ганна Чміль. - Життя УПА, їхня поведінка перенесені з російського менталітету. На Галичині українські повстанці так не впивалися самогоном і не розстрілювали в ямі без суду і слідства».
Остап Ступка не зважає на ідеологічні особливості картини.
«Я стрічки не бачив. Не знаю, довкола чого стільки скандалу. Якщо ти актор, то мусиш працювати. Ідеологія - це одне, а робота і гонорари - інше», - каже він.
Експерти підрахували: через заборону фільму прокатна компанія втратить 500 тисяч доларів. В Україні російські стрічки зазвичай збирають 10% прибутку.

Юрій Іллєнко, кінорежисер, 64 роки:
«Про акторів можу сказати - який батько, такий син. (Богдан Ступка зіграв у фільмі «Тарас Бульба», в якому експерти також вбачали антиукраїнські настрої. - «ГПУ»). Це ж треба, за гроші в таких фільмах грати! Я вже починаю сумніватися, що Ступки взагалі українці».

Богдан Бенюк, актор, член експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, 52 роки:
«Я не маю права засуджувати Ступок, нехай це роблять глядачі. Як член комісії, дивлюся багато антиукраїнського кіно. Просимо телеканали, щоб не паплюжили національні почуття глядачів такими стрічками».

Мирослав Симчич, вояк УПА, 88 років:
«Я цього фільму не бачив. Але до тих, хто грає в антиукраїнських стрічках, ставлюся, як до зрадників. Фільми про УПА треба якнайбільше знімати, щоб молодь виховувати».
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06.04.2023 18:46 Ответить
саме так, це дно
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06.04.2023 18:47 Ответить
Шо "метра" на старості років понесло, що синок бухий катається. Мабуть непридатний за станом здоров'я. Здоров'я тільки п'яним їздити вистачає
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06.04.2023 17:16 Ответить
Ну, нікуди його не несло.
Він все життя був комсоргом, парторгом та стукачем.
Українською розмовляти без акценту не навчився до смерті.
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06.04.2023 17:21 Ответить
Тим більше
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06.04.2023 17:26 Ответить
Не бреши! Я знав старшого Ступку. Ніякої комунячої активності в 80-і роки в театрі Франка він не проявляв взагалі. Мовою володів вільно та ще й декількома діалектами і принципово спілкувався, принаймні в театрі, виключно українською мовою. На старості Ступку кацапи просто підставили з роллю Хмельницького - контракт було укладено таким чином що режисер міг міняти текст та відеоряд протягом зйомок фільму, а актор в випадку відмови грати мав би виплачувати величезний штраф...
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06.04.2023 17:48 Ответить
А його сина та онука теж ФСБ примусило знятися в антиукраїнській агитці ''Мы из будущего 2''?
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06.04.2023 18:30 Ответить
Та ні. Остапчик просто дурненький. Жадібне теля. На дітях "митців" природа відпочиває...
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06.04.2023 18:44 Ответить
Ну ти й клоун!
В 80-ті його за активну партійну позицію вже призначили директором.
А суміщати з партійною роботою при совдепії було не принято.

А називати той страшний суржик з невірними наголосами українською мовою, крім тебе ще хіба нікола азіров може.
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06.04.2023 18:47 Ответить
Знову брешеш. "2001 року після смерті Сергія Данченка (який запросив Ступку зі Львова до Києва) Богдан Ступка очолив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. " Ступка, до речі був не директором, а художнім керівником театру. Повторюю, ніякої "активної партійної позиції" Богдан Ступка ніколи не виявляв, але й "диседентом" не був і свідомо уникав "політичних питань". Спостерігав за ним в різних ситуаціях протягом трьох років з 1980 по 82. Вважаю його порядною людиною.
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06.04.2023 19:10 Ответить
Не кизди!
Він був комсоргом і парторгом ще у Львові і продовжив бути парторгом у Києві.
А що пасада його була після цього заступник, а не директор - хер з ним.
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06.04.2023 19:41 Ответить
За Львів не знаю. Не питав і навіть думки таку фуйню питати не виникало. В Києві ніякою комуняцькою фігнею Ступка не займався. Інше питання навіщо тобі оббріхувати Ступку?
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06.04.2023 20:07 Ответить
Легко підняти протоколи різних зборів при бажанні і переконатися, чим там він займався, а не киздіти - ти брешеш, це не правда.
Не брешу, він був партактивіст та стукач, розмовляв суржиком.

От протокол загальних зборів театру Заньковецької, де він був комсоргом.

Тов. Ступка Б. С. Я пам'ятаю Максимчука, коли він просто пропагував поезію - без гро­шей… А зараз через гроші став не дуже вимогливий. У Рудан­ського теж не все хороше, та й прочитати можна по-різному, і не скрізь.

Тов. Максимчук С. В. Мені важко говорити, всім спасибі! Ступко Богдане, я не продаюсь!
Тов. Ступка Б. С. Я недавно мав виступ разом із Максимчу­ком перед студентською ауди­торією. От ти, Святославе, кри­тикуєш Віктора Коваленка за несмак у його репертуарі, але ж, погодься, в тебе теж не все на високому рівні… Це ти про­демонстрував тоді, на вечорі, виконуючи Руданського. А ще - признайся - у Фізико-меха­нічному інституті ти ж виступав за гроші! От і «жадность фраєра погубіла»!

Про збори в Театрі ім. М. Заньковецької по місту пішов розголос, зокрема про виступ Ступки. Жартували: «Ступка за­хищав на Максимчукові канди­датський мінімум» (він на той час був кандидатом у члени КПРС). Мені переказували, що Богдан виправдовував свій ви­ступ на зборах тим, що нібито хотів відвести від мене політич­ні звинувачення, повернувши в русло заробітчанства. Чи це правда? Не знаю. Ні заперечу­вати, ні стверджувати не можу. Перед тим ми були у досить гарних товариських стосунках. Я пізніше довго сподівався, що він підійде до мене й особисто все пояснить. Проте він цього зробити не наважився. Хай Бог йому простить! Я ж прощаю…
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07.04.2023 06:21 Ответить
Може спробувати ще й протоколи зборів жовтенят знайти і зясувати хто рекомендував в піонери? Що тут такого поганого Ви знайшли для нагадування через 50 років?
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07.04.2023 13:07 Ответить
Про акцент що за тупняк?!)))
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06.04.2023 18:09 Ответить
Взагалі ніколи не розумів вилизування Сільвєстровіча. Особливо після кацапського висєра бортка "Тарас Бульба" залишився дуже неприємний осад.
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06.04.2023 17:46 Ответить
Та він ще й у Феді бондарчука в якомусь пасквілі знімався.
Не пам'ятаю назви, але там є епізод, коли оунівці розстрілюють жінок та дітей.
Чи то євреїв, чи циган, чи поляків - забув, але, що декого живими засипали, пам'ятаю.
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06.04.2023 19:46 Ответить
А можно наших бойцов на нуле с 22.00 до 6.00 отправлять под домашний арест ?
Угробил человека и спи спокойно дома....
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06.04.2023 17:20 Ответить
А кацап хіба "человек?
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06.04.2023 18:16 Ответить
ватник **********
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06.04.2023 17:22 Ответить
Какая жёсткая мера пресечения - в комендантский час быть дома. Ужс!!! Судья - вы просто беспредельщик!!!!
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06.04.2023 17:28 Ответить
Може мені хтось пояснить, в чому проблема взяти таксі, якщо десь погуляв, хоча не збирався? Поїхати на таксі додому, а вранці приїхати на таксі і забрати машину. Чи в нього 350 грн немає?
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06.04.2023 17:31 Ответить
Це зможуть пояснити лише довбойоби, які ********** ганяти бухими. Мабуть, прийнявши на груди, їхня жопа починає шукати пригоди.
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06.04.2023 17:38 Ответить
это стиль жизни - показывать всем окружаущим, что ты над законом и срать на всё хотел
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06.04.2023 17:42 Ответить
Человека прет сам факт езды под градусом.
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06.04.2023 17:42 Ответить
Мабуть, немає. От бідолаха.
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06.04.2023 19:26 Ответить
Відправив на нічний домашній арешт...Тобто Остап тепер ночуватиме дома,а не а всяких курвів як раніше...Суд подбав про його пурєдніст...
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06.04.2023 17:39 Ответить
ні, вдень він може їздити і давити людей, а вночі і так комендантська година, нехай відпочиває.
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06.04.2023 23:45 Ответить
Правильно кажуть,що ДТП - це зустріч двох дурнів. Один бухий їхав,другий на зупинці припаркувався. Звісно,у першого порушення набагато грубіше. Але якби потерпілий паркувався за правилами,цього б не сталося.
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06.04.2023 17:58 Ответить
....а на ЗУПИНЦІ чого? Там що..написано на автобусній...трамвайній....просто якійсь зупинці? Ну не знає автор української мови...)))
Правильно кажуть..що читання ЗМІ - це зустріч двох дурнів! Один дурень написав про зупинку... не подумавши..бо може бухий писав... Другий дурень прочитав як заманеться... трошки придумавши і додавши своє бачення події... От аби автор писав думаючи..то цього б не сталося. А так два дурні зустрілися... ( бачите... написано відносно чоловічої статі... А Ви вже додумайте самі!!)
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06.04.2023 18:18 Ответить
А країни Балтії в ''отаких'' відбирають авто і передають ЗСУ!
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06.04.2023 17:59 Ответить
не бреши, немає таких.
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06.04.2023 23:46 Ответить
Які безмежні можливості журналіста піднести публіці факти в бажаному ракурсі! Нещасний Остап не ВЧИНИВ ДТП, а потрапив у нього... Відразу виникає гостре співчуття до постраждалого Остапа. Та ще жорстокосердний суддя кидає щуку у річку в якості попереднього покарання. Жах! І тільки потім дрібним шрифтом згадується суть події. Браво автору тексту! Його будь-який провладний ресурс прийме без іспитового терміну.
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06.04.2023 18:07 Ответить
Цей "ступка" -- рідкісна мерзота. Пригадую, як це лайно жалілося, мовляв, держава не поставила пам'ятника на могилі батька. А ти, виродку, не міг продати рендж-ровера та встановити пам'ятника? Чи менше пиячити?
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06.04.2023 18:15 Ответить
Ми із будущева - 3. Приїхали...
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06.04.2023 18:16 Ответить
очень жаль что покойный ВЕЛИЧАЙШИЙ АКТЕР УКРАИНЫ не может ответить дебилам которые поливают грязью его имя в коментах
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06.04.2023 18:34 Ответить
Вся велич була нівелійована зйомками в пропагандистських картинах "братушек"
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06.04.2023 18:38 Ответить
Это тот самый кто говорил "нигде мы (актеры) кроме России не нужны"? Спился без рашки?
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06.04.2023 19:08 Ответить
алкашей за рулем лишать всех званий и на нары... народный артист а может и мажор-позорище
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06.04.2023 19:10 Ответить
Нужно было еще постельный режим назначить
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06.04.2023 19:12 Ответить
Це сімейка Ступок нагадує мені чимось міхалковську камарілью : завжди з владою- завжди у фаворі- завжди там де гроші і халява ! Що старший -що менший- що найменший (онучок-просто виродок) - то з Кучмою - то з Януковичем- та й при "демократах" не пасли задніх! Недаром же сказано : " Ніколи не ототожнюйте талант людини на сцені (екрані)- з реальними характерами в житті! Бо часто "геній та маестро" на екрані- повне лайно в житті"!
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06.04.2023 20:04 Ответить
Лайнюки Богданові діти...
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06.04.2023 20:19 Ответить
Нех@йово живуть у нас актори, хоча весь час жаліються на життя.
Іздять на Ренджах, бухають, мають бронь від мобілізації…
Я так розумію, Лисий вписався за колегу…
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06.04.2023 20:51 Ответить
Встретились два одиночества.
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06.04.2023 20:53 Ответить
 
 