Суд по делу о ДТП отправил актера Остапа Ступку под ночной домашний арест
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Суд отправил под ночной домашний арест актера Остапа Ступку, попавшего в ДТП в Киеве.
Об этом сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
"Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 июня включительно", - сообщила она.
Кроме того, суд обязал подозреваемого: не отлучаться с места жительства; прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому вызову; сообщать следователю об изменении места жительства, регистрации, работы или средств связи; не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя; сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу.
После освобождения в зале Шевченковского суда Ступка извинился и пообещал помогать потерпевшему всем, чем сможет.
4 апреля украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы. Инцидент произошел около 23 часов ночи. Ступка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке. Мужчина, находившийся в этом автомобиле, был госпитализирован.
Правоохранители объявили Ступке подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения.
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Російський фільм «Ми из будущего-2» із українськими акторами Остапом Ступкою і його сином Дмитром заборонили до показу в кінотеатрах України. В кінострічці вояки УПА впиваться самогоном і розстрілюють невинних.
Актори 42-річний Остап Ступка та його син Дмитро, 24 роки, знялися в російському фільмі, який заборонили ввозити в Україну. Стрічка «Ми з майбутнього-2» - історичне фентезі, - пише «Газета по-українськи» .
За основу режисер Олександр Самохвалов узяв битву 1944-го між військами Червоної армії та СС «Галичина». Подія відбулася поблизу села Броди Львівської області. Вона відома в історії як «Бродівський котел». Загони Степана Бандери зазнали тут поразки.
За сценарієм нової кінострічки, влітку 2009-го четверо чоловіків із Росії та України зустрічаються на реконструкції битви під Бродами. У розпалі гри четвірка потрапляє в минуле - у «Бродівський котел».
Прем'єра в Росії відбулася 18 лютого. Українське міністерство культури не дало дозволу на прокат фільму. Причина - розпал міжнаціональної ворожнечі, аморальність, суб'єктивне трактування історичних фактів.
Голова Державної служби кінематографії Ганна Чміль наполягала на підготовці міжнародного судового позову проти авторів стрічки. Однак від цього відмовилися.
«Ми зважили всі плюси і мінуси судового процесу і вирішили, що це лише підігріє інтерес до цього фільму, - каже Ганна Чміль. - Життя УПА, їхня поведінка перенесені з російського менталітету. На Галичині українські повстанці так не впивалися самогоном і не розстрілювали в ямі без суду і слідства».
Остап Ступка не зважає на ідеологічні особливості картини.
«Я стрічки не бачив. Не знаю, довкола чого стільки скандалу. Якщо ти актор, то мусиш працювати. Ідеологія - це одне, а робота і гонорари - інше», - каже він.
Експерти підрахували: через заборону фільму прокатна компанія втратить 500 тисяч доларів. В Україні російські стрічки зазвичай збирають 10% прибутку.
Юрій Іллєнко, кінорежисер, 64 роки:
«Про акторів можу сказати - який батько, такий син. (Богдан Ступка зіграв у фільмі «Тарас Бульба», в якому експерти також вбачали антиукраїнські настрої. - «ГПУ»). Це ж треба, за гроші в таких фільмах грати! Я вже починаю сумніватися, що Ступки взагалі українці».
Богдан Бенюк, актор, член експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, 52 роки:
«Я не маю права засуджувати Ступок, нехай це роблять глядачі. Як член комісії, дивлюся багато антиукраїнського кіно. Просимо телеканали, щоб не паплюжили національні почуття глядачів такими стрічками».
Мирослав Симчич, вояк УПА, 88 років:
«Я цього фільму не бачив. Але до тих, хто грає в антиукраїнських стрічках, ставлюся, як до зрадників. Фільми про УПА треба якнайбільше знімати, щоб молодь виховувати».
Він все життя був комсоргом, парторгом та стукачем.
Українською розмовляти без акценту не навчився до смерті.
В 80-ті його за активну партійну позицію вже призначили директором.
А суміщати з партійною роботою при совдепії було не принято.
А називати той страшний суржик з невірними наголосами українською мовою, крім тебе ще хіба нікола азіров може.
Він був комсоргом і парторгом ще у Львові і продовжив бути парторгом у Києві.
А що пасада його була після цього заступник, а не директор - хер з ним.
Не брешу, він був партактивіст та стукач, розмовляв суржиком.
От протокол загальних зборів театру Заньковецької, де він був комсоргом.
Тов. Ступка Б. С. Я пам'ятаю Максимчука, коли він просто пропагував поезію - без грошей… А зараз через гроші став не дуже вимогливий. У Руданського теж не все хороше, та й прочитати можна по-різному, і не скрізь.
Тов. Максимчук С. В. Мені важко говорити, всім спасибі! Ступко Богдане, я не продаюсь!
Тов. Ступка Б. С. Я недавно мав виступ разом із Максимчуком перед студентською аудиторією. От ти, Святославе, критикуєш Віктора Коваленка за несмак у його репертуарі, але ж, погодься, в тебе теж не все на високому рівні… Це ти продемонстрував тоді, на вечорі, виконуючи Руданського. А ще - признайся - у Фізико-механічному інституті ти ж виступав за гроші! От і «жадность фраєра погубіла»!
Про збори в Театрі ім. М. Заньковецької по місту пішов розголос, зокрема про виступ Ступки. Жартували: «Ступка захищав на Максимчукові кандидатський мінімум» (він на той час був кандидатом у члени КПРС). Мені переказували, що Богдан виправдовував свій виступ на зборах тим, що нібито хотів відвести від мене політичні звинувачення, повернувши в русло заробітчанства. Чи це правда? Не знаю. Ні заперечувати, ні стверджувати не можу. Перед тим ми були у досить гарних товариських стосунках. Я пізніше довго сподівався, що він підійде до мене й особисто все пояснить. Проте він цього зробити не наважився. Хай Бог йому простить! Я ж прощаю…
Не пам'ятаю назви, але там є епізод, коли оунівці розстрілюють жінок та дітей.
Чи то євреїв, чи циган, чи поляків - забув, але, що декого живими засипали, пам'ятаю.
Угробил человека и спи спокойно дома....
Правильно кажуть..що читання ЗМІ - це зустріч двох дурнів! Один дурень написав про зупинку... не подумавши..бо може бухий писав... Другий дурень прочитав як заманеться... трошки придумавши і додавши своє бачення події... От аби автор писав думаючи..то цього б не сталося. А так два дурні зустрілися... ( бачите... написано відносно чоловічої статі... А Ви вже додумайте самі!!)
Іздять на Ренджах, бухають, мають бронь від мобілізації…
Я так розумію, Лисий вписався за колегу…