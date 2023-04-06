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Зеленский (16523) Си Цзиньпин (190) Урсула фон дер Ляйен (375)

Си Цзиньпин свяжется с Зеленским, когда "условия и время будут подходящими", - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фон,дер,урсула,ляєн

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда "условия и время будут подходящими".

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам встреч с руководителями КНР, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе переговоров я подняла эту тему и призвала главу Си войти в контакт с президентом Зеленским. Я знаю из телефонных разговоров, что президент Зеленский предлагал это публично. Поэтому было интересно услышать, что глава Си подтвердил свою готовность к такому разговору, когда будут созданы надлежащие условия в подходящее время. Я думаю, что это положительный элемент", - отметила фон дер Ляйен.

Читайте также: "Мы ожидаем, что Китай будет способствовать установлению справедливого мира", - фон дер Ляен
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Топ комментарии
+33
наївні роматичні єврогейці... ніхріна ви ні про рашню їбану ні про їбану азіатську комуняцьку ******* так і не зрозуміли
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06.04.2023 17:39
+14
Вичікує хто гору братиме
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06.04.2023 17:41
+13
тобто не начасі...
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06.04.2023 17:39
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тобто не начасі...
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06.04.2023 17:39 Ответить
Само то. Не домовились.
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06.04.2023 17:44 Ответить
Він в Україні і росії скоріше за все бачить своє майбутнє з Тайванєм. І поки що це майбутнє йому не подобається.
Я б не сподівався, що цей п...доокий скоро зустрінеться з верхівкою України.
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06.04.2023 18:14 Ответить
я би не сподівалася що якщо навіть зустрінеться, з цього щось доброго для нас вийде.
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06.04.2023 20:46 Ответить
Воно, «вялікое», щось через губа буркнуло.

Нема часу у барину, на размови…

Ну, що. Нам свое робить- бить російську голову китайського дракону.
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06.04.2023 18:52 Ответить
Звичайно! Про що говорити до контрнаступу? А от після контрнаступу можна вже обсудити кінець рашки.
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06.04.2023 20:56 Ответить
наївні роматичні єврогейці... ніхріна ви ні про рашню їбану ні про їбану азіатську комуняцьку ******* так і не зрозуміли
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06.04.2023 17:39 Ответить
так-європейці нажаль не розуміють що китай що рабсєя то є орда...
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06.04.2023 17:43 Ответить
Все вони розуміють.Вони не розуміють,хто такі українці,дебіли,які вибрали ЗЕ и куди ті дебіли повернуть Україну
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06.04.2023 17:56 Ответить
Вичікує хто гору братиме
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06.04.2023 17:41 Ответить
так,саме так і є-Сі очікуватиме на результат...
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06.04.2023 17:52 Ответить
Там просто трохи друга політика і спілкуватися з президентом в прямому розумінні клоуном ніхто не буде
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06.04.2023 18:27 Ответить
Сі і з Байденом відмовляється спілкуватись. Байден теж клоун? І ті, хто його вибрали, теж дебіли?
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06.04.2023 18:45 Ответить
ну, хз что там в голове у китайца, но грешки проебы Байдена тоже нехилые. с другой стороны - с Хйла можно что-то реально поиметь, потому Си можно и потусить (а вот что от Хйла могут поиметь американцы - хз, поговорить о своих заложниках? так себе перспектива, но даже посла отправили, не понимают кацапской сущности, как - таки правильно - говорил один пропагандонистый кацап \покойный\ "ну, тупые" ).
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06.04.2023 19:08 Ответить
але це реально не зрозуміло, бо рашка-то від виконання всіма міжнародних законів мало не більше всіх залежить, їм реально невигідно сваритися з Заходом, і війна з Україною теж нічого доброго не принесла і не принесе їм, а дружити з китайцями - це як самому собі яйка відрізати.
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06.04.2023 20:49 Ответить
Чим же воно таке заняте, що півгодини по телефону поговорити не може? Розповідає по китайському радіо про рекордні надої рису у КНР?
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06.04.2023 17:42 Ответить
Чекає. Хто переможе. Сі ще не вірить в перемогу України.
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06.04.2023 17:45 Ответить
він не тільки не вірить, він все зробить щоб цього ніколи не сталося. китайці хочуть бачити нас в складі рашки, тому що все що буде в складі рашки - війди до складу китаю. "било русскоє, стало китайскоє"
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06.04.2023 20:50 Ответить
Айн момент. Значить лукашенко - узурпатор, диктатор; пуйло - узурпатор, диктатор. З ними базарити ЗАСЬ! А СІСІ НЕ УЗУРПАТОР І НЕ ДИКТАТОР! То може лука, та пуйло теж чудові люди?
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06.04.2023 17:44 Ответить
Йому треба 1.5 млрд народ годувати. На мою думку, він добре думає. Там цілі інститути працюють по розвитку моделювання світових процесів.
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06.04.2023 17:48 Ответить
нехай їдять друг друга
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06.04.2023 17:57 Ответить
Це не вирішить питання. Лишиться саранча і накинуться на найближчі країни, істи.
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06.04.2023 18:05 Ответить
поки до нас дойдуть..
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06.04.2023 19:57 Ответить
це ж комуністи, чхали вони на народ, крім того, навіть якщо 100 млн. десь щезнуть - ніхто і не почухається.
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06.04.2023 20:52 Ответить
Як же той СІ гарно розігрує китайську карту!Тобто їздить по світу,ні хрєна нікому не обіцяє,робить загадкову міну...Мовчки приїде,мовчки поїде,при цьому скаже якусь фігню,якусь банальну фразу - і все...Так і тут - буде час - зустрінемося,не буде часу - не зустрінемося...Дипломат...
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06.04.2023 17:45 Ответить
коли економіка Китаю буде вже мертва і всі приберуть свої виробництва з территорії Китаю? тоді Сі буде звонити просити їжу?
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06.04.2023 17:46 Ответить
з якого переляку? йому їжи вистачить.
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06.04.2023 20:53 Ответить
председатель може не встигнути на вечерю під назвою "розчленування мордору". Якщо він на березі річки чекає пропливаючий труп заходу, то це фатальна помилка .
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06.04.2023 17:47 Ответить
Китайцам война выгодна . Поэтому им начать
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06.04.2023 17:50 Ответить
В Сі гроші на мобілі закінчилися, а ви тут "теорію змов"обговорюєте.
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06.04.2023 17:52 Ответить
- Уважаемый господин Си Цзиньпинь, мне бы хотелось ...
- Вова, иди на йух

Вот вам и весь разговор Си с Зеленским. Ну и зачем это Си? Зеленскому понятно зачем. Даже при полностью предсказуемом результате. А Си зачем?
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06.04.2023 17:53 Ответить
Як до Росії їздити на кілька днів для зустрічі та переговорів із президентом Росії, так на це вже час настав, а як із Українським президентом розмовляти так ще не час. Немає у китаю нейтралітету, тому що нейтралітет коли Китай вислухав один бік, і інший, а до Українського президента китайський президент не те що не хоче їхати в україну, але навіть і поговорити у форматі відеодзвінка не бажає.
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06.04.2023 17:54 Ответить
Bullshit. If you are interested, you don't look for time - you make time.
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06.04.2023 17:55 Ответить
походу я один не могу понять ЕС это экономический союз или это Германия + обслуга ... эти комунистические ублюдки такие борзые потому что они с США и ЕС живут, продавая им свой ширпотреб ... ставьте вопрос ребром - или узкоглазые прогибаются или все производство западное будет локализовано в ЕС и прочих странах, а на китайские поделки будут огромные таможенные пошлины ... и США будет в плюсе и ЕС - больше производств и больше налогов
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06.04.2023 18:00 Ответить
Тебе "імперці" покусали?
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06.04.2023 18:03 Ответить
ну німці хотіли би щоб був єсср де вони головують.
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06.04.2023 20:55 Ответить
А какая себестоимость будет у того локализованного ширпотреба?
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06.04.2023 22:08 Ответить
такая же или ниже ... думаешь узкоглазые за миску супа работают ... как бы не так ... может ты просто нихрена не знаешь по сути ... лишь бы потрындеть? ... я знаю ... на фабрике по сборке швейного оборудования в Тайчжоу зарплата ужее выше $120 в неделю ... а в 2008 году была $40 ... сами китаезы уже, некоторые переносят производство во Вьетнам, потому что там зарплата как раз $40, как была в китае в 2008 году ... всосал пацан?
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06.04.2023 22:31 Ответить
Там менталитет другой, и организация труда и социальные нормы ниже. А в Европе, ещё и газ по 500, в Китае в три раза меньше, как и другое сырьё, лес, металлы.
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06.04.2023 22:56 Ответить
Не надо ничего доказывать. Сравни цены на али экспрессе.
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06.04.2023 23:07 Ответить
А про що говорити? Сі - ***** номер 2
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06.04.2023 18:04 Ответить
номер 1, насправді. просто ще не окріпло
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06.04.2023 18:20 Ответить
Коли сонце на заході зійде...
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06.04.2023 18:11 Ответить
По великому рахунку Китай зараз нічого не вирішує. Це такий собі слон, який їсть з руки заходу. Так, його розгодували на свою голову тупі західні "економісти". Наекономили точно так як з московією. А з політичної точки зору Китай - це така ж комуноподібна диктатура як і РФ. Просити у них сприяння - це як шукати бандита-рішалу щоби порішати з іншим бандитом. Тому нехай краще не лізуть і на тому спасіба.
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06.04.2023 18:13 Ответить
Да и пошел он нахер
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06.04.2023 18:14 Ответить
Західні партнери на напівзігнутих натовпом бігають до Китаю намагаючись затягнути на "мирні переговори", а у пересічних все Сі винен.
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06.04.2023 18:19 Ответить
А вы-то откуда знаете? Уже договорились о "перемирии" за счет земель Украины?
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06.04.2023 18:19 Ответить
Сі, очевидно, хоче досидіти поки йму прийдуть уклонятися, а потім почне виставляти умови.
Ну і хай сидить до другого пришестя. Нема чого власноруч надувати мильну бульбашку його ега.
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06.04.2023 18:21 Ответить
Сі не просто сидить і чекає, він слухає та їсть, активно споживаючи супердешеві колоніальні ресурси РФ. Таких сприятливих умов, які для Сі створила російсько-українська війна годі було й чекати...

Рашисти за свій рахунок будують транспортну інфраструктуру та продають Сі вуглеводороди майже за собівартістю. А ще, тепер вже за юані, дешево вивозять деревину, корисні копалини і засівають російські території етнічними китайцями, створюють китайські родини з місцевими росіянками.

Чи залишиться в РФ хоч щось для сплати репарацій та контрибуції на користь України?
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06.04.2023 20:06 Ответить
Поки Китай офіційно не приєднає до себе дані території - брати репарації буде з кого і чим.
Тим більше що основна маса кацапів проживає на захід від Уральских гір.
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06.04.2023 21:24 Ответить
Коли в Україні буде Президент, а не блазень називаючий її порноактрисою, тоді і зв"яжеться. Таких ніде не поважають.
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06.04.2023 18:28 Ответить
Про що взагалі можно говорити з союзником *****? Домовитись шо Сі нишком "зільє" ***** з 100 мільйонним ринком на користь України з 30-ти мільйонним? КПК докерувалось - в Китаї вже люта криза і Сі потрібний кожний цент "для підтримання штанців". Україна мала б взагалі суттєво скоротити відносини з Китаєм - "якось" обходились без китайських товарів всю свою історію. Все що є пристойного в Китає вироблено по ліцензії західних країн. Таке собі "вторинне виробництво".
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06.04.2023 18:39 Ответить
с сша и ес на 1,5 триллиардным рынком)
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06.04.2023 18:50 Ответить
Здається мені що в "той час і затих умов" коли Сі зв"яжеться з Зе, то Сі в той час нахер не буде потрібен.
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06.04.2023 18:44 Ответить
Сі одразу ж зв"яжеться, коли Арахамія вивчить на пам"ять книгу Сі "Про державне управління" в оригіналі, на китайському діалекті путунхуа, стане членом КПК та прийме нове ім"я - 阿拉克米亞。
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06.04.2023 18:50 Ответить
Голова Сі підтвердив свою готовність до такої розмови, коли будуть створені вірні умови у слушний час. Я думаю, що це є позитивним елементом", - зазначила фон дер Ляєн. Її думання вказує на негативне рашистсько- китайське ставлення до ЄС І США .іншими словами - фон дер Ляєн і всілякі французькі макарони Ви і даром не потрібні китайсько-рашистським диктаторам із своїм думанням.
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06.04.2023 18:52 Ответить
коли "на те будуть час та умови" він зателефонує і скаже: "Астанавітесь!"
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06.04.2023 19:00 Ответить
Все так,

але не треба розуміти слова західного
дипломата (У. Ляйен) як «пряму мову»,

бо діпломатична мова це зовсім інше.
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06.04.2023 19:02 Ответить
сцы бздун пынь такое же лишнехромасомная обезьяна с гранатой, как и *************.
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06.04.2023 19:03 Ответить
Оце киданули хрипуна...Ось якби товарищь Сіпєнь "кокосив"то було би савсєм другоє дєло.)
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06.04.2023 19:05 Ответить
А що Україна відмовились постачати харчі китайозам, за те що вони досі вважають кацапську навалу "украінскім крізісом" і водять "стратєгічєскую дружбу" з ху%лом?.... Тоді треба, по конфуцію, разом з мікронами і дерляєнами чекати пропливаючого повз жовтосракого трупа сі.
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06.04.2023 19:08 Ответить
з слабими не розмовляють!

стій чекай черги, лицемірний брехливий гундос
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06.04.2023 19:10 Ответить
Он як.Ну тоді і розмовляти ми будемо тоді коли самі забажаємо буде час і умови.
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06.04.2023 19:28 Ответить
Fuck czji
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06.04.2023 20:24 Ответить
Когда ни будь по том, но это не точно.
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06.04.2023 20:50 Ответить
Докотилися. А чи у Zе "будуть час та умови" никого на турбуе. А якщо він у цей час на піано буде Шуберта грати?
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06.04.2023 23:45 Ответить
Усі Лидери світу тратять час і сіли , щоб зупинити зрощування 1, 8 млрд китаезов з людожерами із раши , а на Цензорі народ активно їх паплюжить .

незабаром з Цензору усі розумні форумчане розбігутся.
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07.04.2023 00:12 Ответить
Паплюжать Дружніх Україні ПОЛИТИКІВ
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07.04.2023 00:14 Ответить
 
 