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Си Цзиньпин свяжется с Зеленским, когда "условия и время будут подходящими", - фон дер Ляйен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда "условия и время будут подходящими".
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам встреч с руководителями КНР, сообщает Цензор.НЕТ.
"В ходе переговоров я подняла эту тему и призвала главу Си войти в контакт с президентом Зеленским. Я знаю из телефонных разговоров, что президент Зеленский предлагал это публично. Поэтому было интересно услышать, что глава Си подтвердил свою готовность к такому разговору, когда будут созданы надлежащие условия в подходящее время. Я думаю, что это положительный элемент", - отметила фон дер Ляйен.
Топ комментарии
+33 Paul Foxen 3f4b90a6
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+14 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий06.04.2023 17:41
+13 Юрій Володимирович Пєзов
показать весь комментарий06.04.2023 17:39
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Пожалуйста, подождите...
Я б не сподівався, що цей п...доокий скоро зустрінеться з верхівкою України.
Нема часу у барину, на размови…
Ну, що. Нам свое робить- бить російську голову китайського дракону.
грешкипроебы Байдена тоже нехилые. с другой стороны - с Хйла можно что-то реально поиметь, потому Си можно и потусить (а вот что от Хйла могут поиметь американцы - хз, поговорить о своих заложниках? так себе перспектива, но даже посла отправили, не понимают кацапской сущности, как - таки правильно - говорил один пропагандонистый кацап \покойный\ "ну, тупые" ).
- Вова, иди на йух
Вот вам и весь разговор Си с Зеленским. Ну и зачем это Си? Зеленскому понятно зачем. Даже при полностью предсказуемом результате. А Си зачем?
Ну і хай сидить до другого пришестя. Нема чого власноруч надувати мильну бульбашку його ега.
Рашисти за свій рахунок будують транспортну інфраструктуру та продають Сі вуглеводороди майже за собівартістю. А ще, тепер вже за юані, дешево вивозять деревину, корисні копалини і засівають російські території етнічними китайцями, створюють китайські родини з місцевими росіянками.
Чи залишиться в РФ хоч щось для сплати репарацій та контрибуції на користь України?
Тим більше що основна маса кацапів проживає на захід від Уральских гір.
але не треба розуміти слова західного
дипломата (У. Ляйен) як «пряму мову»,
бо діпломатична мова це зовсім інше.
стій чекай черги, лицемірний брехливий гундос
незабаром з Цензору усі розумні форумчане розбігутся.