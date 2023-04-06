Враг пытается наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, отражены более 20 атак оккупантов, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 06.04.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Продолжаются 407 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки, благодаря мужеству каждого воина, отражены более 20 атак захватчиков. Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг продолжает содержать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Бочково, Чугуновка, Зарубинка, Старица и Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка. Подразделения Сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где были отражены 13 вражеских атак. В то же время обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Времевка Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Херсон.

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Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков. По состоянию на 4 апреля этого года в упомянутом полевом лагере на реабилитации находится около ста военнослужащих противника.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в информации Генштаба ВСУ.