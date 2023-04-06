РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13130 посетителей онлайн
Новости Общество
4 502 31
земля (1920) Ривне (504) УПЦ МП (1456)

Ривненский горсовет прекратит пользование всеми земельными участками УПЦ (МП) на территории громады, - мэр Третяк

Новости Цензор.НЕТ Общество

александр,третяк

В Ривному хотят запретить УПЦ Московского патриархата пользоваться земельными участками на территории громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Ривного Александр Третьяк.

Как он отметил, 7 апреля состоится созыв внеочередной сессии Ривненского городского совета. Во время заседания рассмотрят вопросы, касающиеся деятельности религиозных громад УПЦ (МП) в городе:

- решение о прекращении права пользования земельными участками на территории громады, которые использует УПЦ (Московский патриархат).

- вынесение на голосование обращения в Верховную Раду Украины относительно безотлагательного принятия Закона о запрете УПЦ, аффилированной с РПЦ.

Смотрите также: Во Львове приступили к демонтажу самовольно возведенной церкви УПЦ МП. ФОТО

"В то время, когда наши ребята погибают на войне, когда Россия ежедневно убивает мирных и наших солдат, недопустимо, чтобы на территории нашей громады функционировала церковь, которая связана с антигосударственной позицией. Уверен, что данные решения снизят влияние страны-агрессора на религиозную ситуацию в Украине, выбьют у оккупанта основу для духовной и военной оккупации", - написал Третяк.

Напомним, семь храмов УПЦ МП лишили права на пользование землей в Хмельницкой области. Также городской совет Каменца-Подольского лишил УПЦ МП права на пользование землей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Молодці, передавайте естафету іншім містам, такий собі флеш-моб.
показать весь комментарий
06.04.2023 18:36
+13
такий підлом "попцам", перед ВеликДнем!!! Саме врожайні Дні!!!
показать весь комментарий
06.04.2023 18:51
+10
нарешті
показать весь комментарий
06.04.2023 18:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці, передавайте естафету іншім містам, такий собі флеш-моб.
показать весь комментарий
06.04.2023 18:36 Ответить
Так, молодці. Приймайте ці законодавчі акти, бо центральні органи "зеленої влади" цього робити не будуть, бо це їх виборці. Чи хтось думає, що вони будуть голосувати за Порошенка. який допоміг отрмати Томос? У них свої синагоги є в кожному місті і навіть там, де немає євреїв і їх московити не захоплюють. Це моя особиста точка зору.
показать весь комментарий
06.04.2023 19:25 Ответить
Я не є симпатиком центральної державної влади, але саме Земельній Кодекс України та "Закон про місцеве самоврядування" відносить вирішення земельних питань до виключної компатенції місцевих рад (стверджую це як колишній депутат міськради). Тому, не треба чекати команд з Києва або якихось рішень закомплексованого органу центральної законодавчої влади, треба вирішувати питання на місцях. Тому я і написав про всеукраїнський флешмоб "вижени УПЦ МП з України", достатньо позбавити їх можливості користуватись земельними ділянками під різноманітними релігійними спорудами, які здебільшого є майновими комплексами із включеною до цього комплексу земельними ділянками. Нажаль, більшість ділянок виділялось " релігійним громадам як неприбутковим організаціям, тобто безкоштовно, але місцева влада має право контролювати використання цієї землі, а зажерливі пахани з московського патріархату збудовували там готелі з секс-послугами (мабуть для ченців), фабрики для виробництв церковного майна (а це вже комерційне використання), будували палаци для церковних боссів, сауни для відпочинку, кафешки з оплатою готівкою і інш. Так що треба проводити ретельні перевірки і приймати рішення по земельним ділянкам, як вже зробили багато міст України. Мені здається, що нашою країною пішла така хвиля, яка викине за мордорівський кордон увесь цей кацапський непотріб.
показать весь комментарий
06.04.2023 20:21 Ответить
щоб ще геть чужинського казкового персонажа вигнали і повернулися до своїх богів,богів природи то перестали б бути вівцями.
показать весь комментарий
08.04.2023 05:50 Ответить
нарешті
показать весь комментарий
06.04.2023 18:40 Ответить
Так. Нарешті. В Свято-Успенській церкві МП на Шевченка дуже довго стояло фото Миколи ІІ. І бабці обціловували цього "святого", якого при житті називали "кривавим".
показать весь комментарий
06.04.2023 23:37 Ответить
такий підлом "попцам", перед ВеликДнем!!! Саме врожайні Дні!!!
показать весь комментарий
06.04.2023 18:51 Ответить
хіба в мечетях...
показать весь комментарий
06.04.2023 19:00 Ответить
В китайских буддистских храмах.
показать весь комментарий
06.04.2023 20:09 Ответить
а чому не у всій країні? шо там ссучєна свиня стіфанчюк хрюкає?
показать весь комментарий
06.04.2023 18:52 Ответить
Бездарний коментар.
Може через рішення міськради про припинення аренди релігійних споруд?
показать весь комментарий
06.04.2023 19:09 Ответить
* оренди
показать весь комментарий
06.04.2023 19:10 Ответить
В умовах війни достроково розривається оренда із філією країни-окупанта.
показать весь комментарий
06.04.2023 19:48 Ответить
Нехай гундяївські попи і їдуть в Гондурас.
показать весь комментарий
06.04.2023 20:08 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2023 18:58 Ответить
молодцы!по всей Украине гнать фсбшных попов в говнорашку!
показать весь комментарий
06.04.2023 19:13 Ответить
Не забуваємо, що кілька місяців назад слуги та опожопники були проти любих дій проти МП у Рівненській області і голосували проти.
показать весь комментарий
06.04.2023 19:18 Ответить
Наче масло вкупі з медом на серце проливаються!
показать весь комментарий
06.04.2023 19:27 Ответить
Москальская поповщина - опиум для народа.
показать весь комментарий
06.04.2023 19:37 Ответить
Сумніваюсь що Рівне на це спроможне.Там московський пархат "рулить" нахабно і вільно,а маса депутатів є прихожанами цих сект
показать весь комментарий
06.04.2023 19:48 Ответить
Керівник "православного радіо" Євґєній Нікіфоров в етері пропагандистського каналу "Спас" запропонував спалювати та різати усіх громадян України. Про це він сказав 4 квітня в етері програми "Вечірній Спас"
показать весь комментарий
06.04.2023 19:58 Ответить
А Львів все мовчить, яка ганьба
показать весь комментарий
06.04.2023 21:28 Ответить
 
 