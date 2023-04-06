Украине нужны самолеты F-16 для эффективной защиты от российских фугасных авиабомб, - Воздушные силы

Для противодействия российской авиации, сбрасывающей модернизированные фугасные авиабомбы вне зоны поражения украинской ПВО, нужны самолеты F-16, а также комплексы Patriot и SAMP/T.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Игната, израсходовав стратегический запас ракет, враг модернизирует фугасные бомбы ФАБ-500, чтобы их можно было наводить на цель по GPS-навигации.

"У нас... комплексы максимально бьют на 75 км - это С-300, "Бук" - на 40 км. Таким образом, враг, не залетая в зону ПВО, на расстоянии 50 км от линии боевого столкновения или же государственной границы запускает эти бомбы, и они по прифронтовой зоне бьют все больше. Это новый вызов, который нужно или Patriot, SAMP/T несколько компенсировать в определенных районах, если будет такое решение туда их присылать, на те направления. Но самое эффективное – это, понятно, F-16, который может применять ракеты на расстоянии до 180 км. И таким образом, если такая авиация у нас появляется, мы сможем отгонять российские самолеты", – сказал Игнат.

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Он также напомнил, что враг использовал стратегический запас баллистических и крылатых ракет, обстреливая украинскую инфраструктуру. Всего с сентября по Украине было выпущено более 800 ракет, из которых сбито более 700, а также дроны-камикадзе - "то же количество с сентября", сказал Игнат.