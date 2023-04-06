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Данилов об обороне Бахмута: Если начнем все сдавать, докатимся до границ на Западной Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относительно захвата центральной части Бахмута не соответствует действительности.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бахмут – это районный центр. На части территории находятся наши, на части территории – войска окупантов. Заявление Пригожина о том, что они захватили какой-то центр, не соответствует действительности", – сказал Данилов.

Он отметил, что в Бахмуте продолжаются бои.

"Мы удерживаем Бахмут, потому что это наша земля. Если мы начнем все сдавать, докатимся до границ на Западной Украине. Наш долг - защищать страну", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Топ комментарии
+33
Ну так ''чонгар'' розмінували для чого?
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06.04.2023 19:08
+25
хтось поясніть цьому йолопу-ветеринару: нема західної чи східной України! В Україні є захід і схід, північ і південь!
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06.04.2023 19:11
+24
..хм.. , а сдавшие "Чонгар" до самого Мариуполя, продолжают кэрувать державой и продолжают учить всех жизни
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06.04.2023 19:11
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Ну так ''чонгар'' розмінували для чого?
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06.04.2023 19:08 Ответить
Вперше підтримую Данилова,що не потрібно більше відходити але навіщо було здавати південь? Десь до цього часу стояли собі біля Чонгару і знищували кацапів. А головне говорить так впевнкно, як будьто здачі не було. Чи думає, що забулися?
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06.04.2023 19:15 Ответить
До чого тут сили в Києві до Чонгару?
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06.04.2023 20:55 Ответить
информацию из рота этого ветеринара, дурачка и рфподстилки не стоит вообще анализировать
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06.04.2023 19:53 Ответить
Якщо почнемо будувати доти з залізобетону, а не з гівна і палок, то не будемо нікуди "котитися", ветеринаре ! 👿
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06.04.2023 20:00 Ответить
Сырок как-то говорил, что оборонятся хорошо в городах, там есть где спрятаться...
Видимо поэтому и не сроят оборонные укрепления, города еще есть в Донецкой области.
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06.04.2023 20:22 Ответить
угу бл%т% .. смішний жарт .... проти московських попів-ФСБ встали? ... усіх вигнали? ... п%зд%т% ротом тільки вуйки вмієте
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06.04.2023 19:30 Ответить
Нами правлять ідіоти.
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06.04.2023 19:09 Ответить
так ідіотами і мають правити такі самі
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06.04.2023 20:51 Ответить
знову в чорному - значить п#здить.
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06.04.2023 19:11 Ответить
Ми ще не бачили сорочку у горошок...
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06.04.2023 19:20 Ответить
..хм.. , а сдавшие "Чонгар" до самого Мариуполя, продолжают кэрувать державой и продолжают учить всех жизни
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06.04.2023 19:11 Ответить
Ще не вечір ! Вони ще щось здадут ! Наприклад зброю НАТО.
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06.04.2023 20:11 Ответить
хтось поясніть цьому йолопу-ветеринару: нема західної чи східной України! В Україні є захід і схід, північ і південь!
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06.04.2023 19:11 Ответить
ветеринар та ще й йолоп... ветлікарі всі дурні?
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06.04.2023 19:24 Ответить
А "где-то посредине" вже ніяк?
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06.04.2023 19:15 Ответить
А зараз хіба не посередині ? Все згідно Оману ! Правоберіжжя наше, а Лівоберіжжя Московії.
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06.04.2023 20:09 Ответить
От цікаво було б знати який стосунок має це мурло до захисту країни?
Йому ще відповідати за те, що робив вигляд, що не бачив загрози наступу!
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06.04.2023 19:18 Ответить
Ніякого,це типовий представник-***** від ЗЕ влади.Займає якусь незрозумілу посаду і отримує зарплату
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06.04.2023 19:22 Ответить
вітірінар зна... чєловєк... спочатку, падло, знало як здати Україну....
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06.04.2023 19:22 Ответить
а чого ж сини цього величного патріота сидять в Америці? і взагалі, хоч хтось з рідних цього шапіто на фронті?
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06.04.2023 19:23 Ответить
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06.04.2023 19:27 Ответить
Чонгар - льогко! Просто підірвавши міст і замінувавши дамбу до нього.
Перекоп було б боронити складніше, але теж без проблем - лише 7 км суші із захищеними морем та Сивашем флангами

Але ж "хтось" "*****..ал" ! 👿👿👿👿👿
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06.04.2023 20:05 Ответить
Ні, то була зрада Пісюніста та владних органів
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06.04.2023 20:14 Ответить
Вот сидит аморфное тело в своем уютном кабинетике и рассказывает, что "Ни шагу назад. Позади Москва Киев". А народ поддакивает, типа да, давайте пошлем на убой всех кого можем, лишь бы еще пару деньков посмеяться над мемасиками с фортецей Бахмутом.

Те, кто рассказывают про отход до западных границ - а почему отошли из Северодонецка и Лисичанска? Надо было всю армию там положить. Почему отошли с юга? Почему в Сумах вообще армии не было? Почему тогда можно было отступить и дать русским по новеньким дорогам покататься, а сейчас это автоматически сразу до западных границ?

Может у меня в голове слишком много теорий заговоров, но снова елдак со своей командой придумывают способ продать нас рашке. Подождут пока у нас солдаты закончатся, а потом разведут ручками и типа не при делах. Надо договариваться.

Когда сдохнет путин - я буду праздновать. Но когда грохнут зеленского с ермаком, я устрою гуляния на всей улице.
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06.04.2023 19:28 Ответить
коли здохне путін - піду в церкву, щоб подякуватти Богу! а коли здохне зєлька - нажруся!
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06.04.2023 21:33 Ответить
...докотимося до кордонів на західній Україні (с)

є захід України.
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06.04.2023 19:31 Ответить
То нашо ж ти Маріуполь здав, придурок?
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06.04.2023 19:32 Ответить
західна Україна - так кажуть малороси та кацапи.

українці кажуть - захід України.

бо Україна у світі одна, єдина і неподільна.

то вороги та ідіоти хочуть пошматувати Україну, вигадуючи західну Україну чи ще яку.
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06.04.2023 19:34 Ответить
Якщо коротко, то буде або росія, або Україна.
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06.04.2023 19:39 Ответить
ОП и СНБО -це вже не Україна !
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06.04.2023 20:05 Ответить
*****, мій край здав(Бердянськ-Мелітополь), через це Маріуполь- криваве вбивства рсня влаштувала, а тепер ВОЗГЛАВІТЬ український спротив вирішив і піаритися? От же ж б777дська зе-влада!
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06.04.2023 19:51 Ответить
Треба було думати коли здавали Маріуполь. Чи дуже спокусливо було здати в полон декілка тисяч добровольців?
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06.04.2023 20:04 Ответить
коли вже припинять повторювати кремлівський міф про західну Україну? Є захід України, як і схід, північ та південь.
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06.04.2023 20:58 Ответить
Скоти! Здали весь південь України, а тепер героїв з себе корчать.
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06.04.2023 21:35 Ответить
А вот тут он прав 100%. Вообще он много правиььных вещей говорит.
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06.04.2023 21:45 Ответить
Данілов, лапочка, а чому ми так за південь України не трималися, тоді ніхто не думав, коли росіяни окуповували, Херсонську, Запорізьку та частину Миколаївської області? А були перелякані, що Київ візьмуть. Які, тоді влада басні співала.
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06.04.2023 22:34 Ответить
Тоді нафіга розмінували Чонгар, здали південь України, АЕС і Маріку?
Тяжко зрозуміти зелено-гнидну логіку.
Хоча, ні - чим більше патріотів загине, тим краще зелено-блювотний шоблі.
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07.04.2023 07:23 Ответить
 
 