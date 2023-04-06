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Данилов об обороне Бахмута: Если начнем все сдавать, докатимся до границ на Западной Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относительно захвата центральной части Бахмута не соответствует действительности.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Бахмут – это районный центр. На части территории находятся наши, на части территории – войска окупантов. Заявление Пригожина о том, что они захватили какой-то центр, не соответствует действительности", – сказал Данилов.
Он отметил, что в Бахмуте продолжаются бои.
"Мы удерживаем Бахмут, потому что это наша земля. Если мы начнем все сдавать, докатимся до границ на Западной Украине. Наш долг - защищать страну", - подчеркнул секретарь СНБО.
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+25 Viden
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+24 albano miner
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Видимо поэтому и не сроят оборонные укрепления, города еще есть в Донецкой области.
Йому ще відповідати за те, що робив вигляд, що не бачив загрози наступу!
Перекоп було б боронити складніше, але теж без проблем - лише 7 км суші із захищеними морем та Сивашем флангами
Але ж "хтось" "*****..ал" ! 👿👿👿👿👿
МоскваКиев". А народ поддакивает, типа да, давайте пошлем на убой всех кого можем, лишь бы еще пару деньков посмеяться над мемасиками с фортецей Бахмутом.
Те, кто рассказывают про отход до западных границ - а почему отошли из Северодонецка и Лисичанска? Надо было всю армию там положить. Почему отошли с юга? Почему в Сумах вообще армии не было? Почему тогда можно было отступить и дать русским по новеньким дорогам покататься, а сейчас это автоматически сразу до западных границ?
Может у меня в голове слишком много теорий заговоров, но снова елдак со своей командой придумывают способ продать нас рашке. Подождут пока у нас солдаты закончатся, а потом разведут ручками и типа не при делах. Надо договариваться.
Когда сдохнет путин - я буду праздновать. Но когда грохнут зеленского с ермаком, я устрою гуляния на всей улице.
є захід України.
українці кажуть - захід України.
бо Україна у світі одна, єдина і неподільна.
то вороги та ідіоти хочуть пошматувати Україну, вигадуючи західну Україну чи ще яку.
Тяжко зрозуміти зелено-гнидну логіку.
Хоча, ні - чим більше патріотів загине, тим краще зелено-блювотний шоблі.