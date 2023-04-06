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Новости Война в Украине
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Будут судить подполковника и еще трех военных РФ, которые пытали жителей Бучи, – Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генпрокуратура

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении подполковника, двух сержантов и рядового 64-й мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации города Буча вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ ворвались в дом одного из местных жителей.

Во исполнение приказа подполковника военнослужащие РФ вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и били его руками и ногами по разным частям тела, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи.

Затем потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб оккупантов, где содержали гражданских лиц. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировку.

В целях устрашения обвиняемых имитировали казнь других лиц, присутствовавших в том же помещении.

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Потерпевшему удалось сбежать от военнослужащих РФ в тот момент, когда они увели на казнь других мирных жителей.
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Топ комментарии
+12
А будуть судити ту "слугу", яка закликала всіх сидіти вдома?
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06.04.2023 19:16
+5
Та вона ж, як і Подоляк, думала, що росіяни теж люди.
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06.04.2023 19:20
+4
Ні. В неї дуже дворянське прізвище. Український суд виключно для холопів.
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06.04.2023 19:19
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А будуть судити ту "слугу", яка закликала всіх сидіти вдома?
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06.04.2023 19:16 Ответить
Ні. В неї дуже дворянське прізвище. Український суд виключно для холопів.
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06.04.2023 19:19 Ответить
Та вона ж, як і Подоляк, думала, що росіяни теж люди.
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06.04.2023 19:20 Ответить
знову чурки ********!!!! 😡😡нєфуй іх брати в полон, іх і так ніхто не міняє!! ТІЛЬКИ - ліквідація!!!! 😡😡
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06.04.2023 19:21 Ответить
заочно???
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06.04.2023 19:55 Ответить
А навіщо морди блюрити. Вони вже й без суду злочинці, так як зі зброєю пішли вбивати українців. Це ж не потрібно доказувати.
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06.04.2023 21:32 Ответить
Наприклад- якщо в США треакт або пограбування якесь. То підозрюваних часто показують по ТВ щоб люди допомогли в розшуку. Чи редакція так боїться що ці рос солдати ні в чому не винуваті? Чи може вони добровільно здались і потрібно ще довести їхню вину? Незрозуміла толерантність до катів і вбивць.
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06.04.2023 21:37 Ответить
 
 