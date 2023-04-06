Мельник о причинах затягивания ФРГ с военной помощью Украине: РФ для Германии была и будет оставаться большим государством
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Германия долго не хотела предоставлять Украине вооружение, поскольку немцы Украину не желали видеть полноправным субъектом, а украинцев – культурной нацией, готовой бороться за свою государственность.
Об этом заявил экс-посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Россия же для Германии была, есть и будет оставаться великим государством, ключевым геополитическим игроком на континенте, что бы там ни говорили в Берлине сейчас о [президенте РФ Владимире] Путине", – сказал экс-посол.
Мельник добавил, что немцы уже сейчас потихоньку готовятся к новому послевоенному мироустройству.
"И – поверьте мне – Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и дальше будет играть определяющую роль. И немецкие политические элиты этого не скрывают даже сейчас. Украина же не имела для Берлина какого-то особого значения. Если точнее, мы служили своего рода испытательной площадкой в плане поступательного утверждения Германии как великого государства, имею в виду, в частности, ее посредническую роль в Нормандском переговорном процессе", – уверен он.
Пожалуйста, подождите...
себто так міг вчинити будь-хто.
просто позаяк він дипльомат то це стали прив'язувати до його статусу і видавати за якусь чарівну програму.
не було там ніякої програми.
був хаос і людина правильно зорієнтувалася що треба носаками відкривати двері і посилати на*** всіх, хто каже що це неправильно адже 99 відсотків критики мельника це критика мельника як людини зеленського а не критика його дій через призму ефективности.
Германія співпрацює з Українуою завдяки антипутінській коаліції.
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А щодо енергетики - тупі німці під тиском російської агентури вимкнули АЕС (джерело найдешевшої енергії) лише для того, щоб Росія могла вигідніше продавати газ.
Расскажите кстати о суммах, которые Польша уплатила в фонд ЕС. Укажите пожалуйста хотя бы за 20 и 21 год, если можно ссылками. Кому же там Польша платила )
«В среду (26 октября 2022 г.) парламентский комитет по делам Европейского Союза вынес положительное заключение по проекту закона о бюджете на 2023 г. в части, касающейся, в частности, польского членского взноса в бюджет ЕС.
Документ предусматривает, что в следующем году Польша перечислит на счет Брюсселя более 30 миллиардов злотых. Это больше, чем в прошлом году. Финансовый резерв для реализации проектов ЕС запланирован в размере более 10 млрд злотых. "
Кому платила Польша? В бюджет Евросоюза. Это то, что знают ученики начальной школы.
Германия и Нидерланды являются крупнейшими бенефициарами функционирования ЕС.
ЕК также представила преимущества для отдельных стран от функционирования единого рынка. В абсолютном выражении больше всего на едином рынке выигрывает Германия, получая 208 млрд евро ежегодно, что эквивалентно 5,22% ВВП. ВНД.
Уже в 2018 году тогдашний министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Германия является самым большим бенефициаром функционирования ЕС.
Мы не чистый плательщик. На самом деле, мы являемся наибольшим бенефициаром европейской интеграции, как в экономическом, так и в финансовом плане, и, конечно же, в политическом», - сказал Габриэль, имея в виду ситуацию в Германии.
[Веб-сайт Economic Observer со ссылкой на данные, опубликованные Европейской комиссией]
Ціну кацапським - самим дешьовим углєводородам на планєтє , зрозуміли вже мабуть всі , крім тебе , таваріщ аналітєг .
Вже всім на планеті зрозуміло що - дешеві вуглеводні паРаша використовує виключно як зброю ,, як наркотик на який присаджують , щоб потім робити з тобою що захочеш . Невже ти вважаєш німців ідіотами , які ще цього не зрозуміли . ??
А в ЄС ми хочемо зовсім не через гроші ( ми могли б спокійно доїти зараз і кацапів , як це роблять бульбаші . Тим більш - ти сам же кажеш що в них найдешевші природні ресурси . ) і не через безвізовий режим , а щоб бути подалі від східних первобитних імбецилів , і в компанії цивілізованих , дружніх держав , яким довіряємо .
Це те само , от якби тебе наприклад - одночасно погукали на вечірку в компанію до дебілів , для яких вечірка означає - насинячитись , обкуритись , накласти купу лайна на столі за яким сидиш , влаштувати тобі мордобій і т.д. .. І і в іншу компанію , в якій весело , приємно спілкуватись , бо там люди культурні і врівноважені .( Перша компанія у нас -українців , асоціюється виключно з руснею , а друга з ЄС ) То куди ти підеш .? Невже не в компанію до нормальних людей ( ЄС ) ..??
Вас золль ес бедойтен?
параша великий ринок для збуту,
і постачальник відносно дешевих енергоносіїв - а це критично для німців
1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого
1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других
1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг
1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения
1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии
1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря
1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях
1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения
1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других
1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины
1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»
1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке
1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»
1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен
1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке
1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях
1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.
1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.
1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.
1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.
1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.
1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.
1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове
1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».
1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».
1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.
1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.
1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.
1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.
1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.
1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».
1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по
сравнению с учителями украинского языка.
1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».
1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.
А ведь ещё были красный террор, Голодомор и массовые репрессии.