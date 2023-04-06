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Мельник о причинах затягивания ФРГ с военной помощью Украине: РФ для Германии была и будет оставаться большим государством

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

one,один,леопард,leopard

Германия долго не хотела предоставлять Украине вооружение, поскольку немцы Украину не желали видеть полноправным субъектом, а украинцев – культурной нацией, готовой бороться за свою государственность.

Об этом заявил экс-посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Россия же для Германии была, есть и будет оставаться великим государством, ключевым геополитическим игроком на континенте, что бы там ни говорили в Берлине сейчас о [президенте РФ Владимире] Путине", – сказал экс-посол.

Мельник добавил, что немцы уже сейчас потихоньку готовятся к новому послевоенному мироустройству.

Читайте также: Немцев убеждают, что они сделали едва ли не слишком много для Украины, - Мельник

"И – поверьте мне – Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и дальше будет играть определяющую роль. И немецкие политические элиты этого не скрывают даже сейчас. Украина же не имела для Берлина какого-то особого значения. Если точнее, мы служили своего рода испытательной площадкой в плане поступательного утверждения Германии как великого государства, имею в виду, в частности, ее посредническую роль в Нормандском переговорном процессе", – уверен он.
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Топ комментарии
+14
Хтось чув про гучні дипломатичні перемоги посла в Швейцарії, тієї самої, що на прізвище бенедіктова?! Я не чув про будь-які військові постачання від Швейцарії. Тобто ця шльонда банально саботує роботу.
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06.04.2023 20:16
+12
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06.04.2023 20:18
+12
В 1945 отримали конкретних п...дюль. Тепер для них надовго Московія "велика держава". Очі протріть. Кумедні. Ви і не здогадуєтесь, що ключову роль в перемозі в Другій Світовій відіграли саме українці. Сьогодні це очевидно.
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06.04.2023 20:18
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У Мельника манія величі ?
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06.04.2023 20:15 Ответить
Мельник - офігенний дипломат. Так роздуплити бюргерів на допомогу Україні міг тільки ас своєї справи. Так що респект пану послу.
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06.04.2023 20:18 Ответить
формально він застосував недипльоматичну поведінку, яка дала результат.

себто так міг вчинити будь-хто.

просто позаяк він дипльомат то це стали прив'язувати до його статусу і видавати за якусь чарівну програму.

не було там ніякої програми.

був хаос і людина правильно зорієнтувалася що треба носаками відкривати двері і посилати на*** всіх, хто каже що це неправильно адже 99 відсотків критики мельника це критика мельника як людини зеленського а не критика його дій через призму ефективности.
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06.04.2023 20:23 Ответить
Мельник зіткнув чолами Шольца та Мерца. Після чого Шольц оговкався та зрозумів, що коаліцію без нього зможуть переформувати та залучити CDU. Проти постачань залишались путінські АфД та Ліві - абсолютно маргінальні, та невелике коло саме Шольца в SPD. Шольц міг за мить загубити все - посаду та карʼєру, CDU йому бажали пригадати кримінальну справу щодо розкрадання 2 млрд. Він вирішив не ризикувати та перейшов на бік України.
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06.04.2023 21:10 Ответить
то може варто такого великого"роздуплювача" призначити послом в Південну Корею,чи може Ізраїль??
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06.04.2023 20:27 Ответить
Ні, причначте викладачку оральних пестощів. В неї вже ж є результат?
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06.04.2023 21:45 Ответить
Більша частина допомоги пішла після того,як його відправили в Київ і німців його вислови мало цікавили - вони прислуховувалися більше до Байдена.
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06.04.2023 20:34 Ответить
допомога стала надходити, коли німців поляки привселюдно провезли, коли Світу відкрилися жахи в Бучі, коли вже не було жодної можливості це приховати за гарними фразами, коли німці зрозуміли що ще трохи, і втрати репутаційні будуть просто ніщивними, крім того в середині Німеччини теж не всі в захваті від ліволіберильних заскоків.
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06.04.2023 20:38 Ответить
Мельник, вже не дипломат, а зациклений на Германії, бикуватий гопник, який ганьбить Україну. Служка єрмака.
Германія співпрацює з Українуою завдяки антипутінській коаліції.
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06.04.2023 21:03 Ответить
Мабуть 5к касок рік тому не пам'ятаєш? Може вважаєш що в німців совість сама по собі прокинулась?
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06.04.2023 22:49 Ответить
Слухати Мельника- себе не поважати !
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06.04.2023 20:15 Ответить
Хтось чув про гучні дипломатичні перемоги посла в Швейцарії, тієї самої, що на прізвище бенедіктова?! Я не чув про будь-які військові постачання від Швейцарії. Тобто ця шльонда банально саботує роботу.
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06.04.2023 20:16 Ответить
Схоже що сьогодні єдиний професійний дипломат в Україні це Маряна Беца.
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06.04.2023 20:57 Ответить
питання в тому,що ти ,зелене гівно будучи послом,робив для того,щоб не затягували з допомогою?..хамив..
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06.04.2023 20:17 Ответить
і добре зробив, що нахамив, німці ******* схоже це, якби вони не терпіли би хамства - москалі не були б у них на топі.
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06.04.2023 20:31 Ответить
******* хамство?? мазохісти напевно...я вже писав,що хамство-візитівка теперішньої влади,так що нічого дивного.
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06.04.2023 20:36 Ответить
Авжеж, війна, чоловічку, а на війні, як на війні!
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07.04.2023 12:11 Ответить
Так ******* інакше чому німці роками дружили з рф?
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23.04.2023 07:54 Ответить
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06.04.2023 20:18 Ответить
В 1945 отримали конкретних п...дюль. Тепер для них надовго Московія "велика держава". Очі протріть. Кумедні. Ви і не здогадуєтесь, що ключову роль в перемозі в Другій Світовій відіграли саме українці. Сьогодні це очевидно.
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06.04.2023 20:18 Ответить
вони вже це зрозуміли. і нас ненавидять, зрозуміли від кого вони отримали
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06.04.2023 20:23 Ответить
а якже ж так, а де ж ділася їх толерантність, і мультікультура. А, ясно, як комусь мозги цим гівном стібати - так це зер гуд, а як це стосуються їх особистих інтересів то одразу - ето другоє.
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06.04.2023 20:33 Ответить
Слушний коментар. Якби Німеччина часів Третього Рейху воювала лише проти росії зразка РСФСР (без України, на яку прийшовся головний удар, і без Білорусі та інших республік) і, крім того, не воювала фактично самотужки на Західному фронті проти Британії та США (Італія була слабким союзником Гітлера) - від кацапстану не залишилось би каменю на камені. Знищення лєнінграда і москви (що, за рядом джерел, було в планах Гітлера) було би цілком реальною задачею.
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06.04.2023 20:26 Ответить
Кацапів( військових ) загинуло у другій світовій близько 6 млн чоловік , а українців - цифри у таблиці . Без України + інших республік срср , кацапія капітулювала б ще в 41 році ..

.
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06.04.2023 20:42 Ответить
Не буду лезть к упоротым с их альтернативной историей, украинским фронтом и тп. Просто замечу, что Германия это огромная страна-фабрика и донор всего ЕС. Их мощь экономики основана на самом большом % импорта к населению на этой планете, производят исключительно товары с большой добавочной стоимостью и у них более менее адеватные цены только из-за доступа к самым дешевым углеводородам на планете. Без них, даже подорожание энергии на 10-15% очень сильно бьет по возможности конкурировать с производствами из юговосточной Азии, которые очень очень быстро растут и развиваются. Вот вы зачем хотите в ЕС, кроме визового вопроса? Наверное смотрите на страны Балтии и Польши. Какие классные дотации им дают. Смотрите на Грецию, как их не смотря на тупых лентняев в правительстве раз за разом спасали банкиры из ЕС. Но у вас очевидно проблемы с причино следственными связями. Вы буквально не понимаете, от куда брались деньги в тумбочке и почему например важно тем же полякам, что бы в германиской тубочке деньги не кончались.
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06.04.2023 21:27 Ответить
Марення «фахівця», який не розрізняє експорт та імпорт і не знає, звідки береться економічне зростання в Польщі та країнах Балтії. Він марить якимись німецькими «субсидіями» (все одно смішно малими), які нібито «благодійники» дають "задарма". Відкрию «велику таємницю» - Багатство приходить від роботи, а не від чужих дотацій .
А щодо енергетики - тупі німці під тиском російської агентури вимкнули АЕС (джерело найдешевшої енергії) лише для того, щоб Росія могла вигідніше продавати газ.
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06.04.2023 22:10 Ответить
Ну да, ну да. За 22 год Германия отдала 17 миллиардов, а Польша получила 11 миллиардов. Это фигня, я понял. Польша просто работала, вот и получила 11 лярдов от ЕС без учета США. А Германия не работала, поэтому она заплатили 17 миллиардов. Следуя вашей логике Кипр, Мальта, Испания, Словения, Эстония, Хорватия, Латвия, Болгария, Словакия, Литва, Чехия, Бельгия, Румыния, Португалия, Греция, Венгрия и Польша очень очень много работают, поэтому они получают прямое финансированние из фона ЕС. Такие страны как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Швеция, Австрия, Дания, Финлядния и Ирландия не работают, именно поэтому они платят деньги в фонд ЕС. Логично, чего уж тут... Ох уж эти гуманитраии )))
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06.04.2023 22:37 Ответить
Польща (Литва, Чехія, Словаччина) працювала і створювала ВВП. Усі субсидії з ЄС - смішні три відсотки ВВП цих країн (правильно понял - это фигня) - тобто 97 відсотків приходить з роботи. Відкрию ще один «секрет» - усі країни ЄС платять внески до скарбниці ЄС і всі отримують субсидії - менші чи більші. І що найцікавіше, німецькі компанії найбільше заробляють на проектах, які фінансує ЄС.
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07.04.2023 12:48 Ответить
Не обижатесь, но нет. Польша самая дотационная страна в мире. Ни одна страна на этом земном шаре не получила столько безвоздмезной помощи, сколько получила Польша. Речь идет о сотнях миллиардов долларов от США и ЕС. Не я не говорю, что поляки не работали. Их главный вклад - борьба с корупцией, тут это бесспорно.

Расскажите кстати о суммах, которые Польша уплатила в фонд ЕС. Укажите пожалуйста хотя бы за 20 и 21 год, если можно ссылками. Кому же там Польша платила )
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07.04.2023 18:30 Ответить
Смешные тезисы и вопросы мистер весельчак - источники широко доступны. например, экономический портал money.pl:
«В среду (26 октября 2022 г.) парламентский комитет по делам Европейского Союза вынес положительное заключение по проекту закона о бюджете на 2023 г. в части, касающейся, в частности, польского членского взноса в бюджет ЕС.
Документ предусматривает, что в следующем году Польша перечислит на счет Брюсселя более 30 миллиардов злотых. Это больше, чем в прошлом году. Финансовый резерв для реализации проектов ЕС запланирован в размере более 10 млрд злотых. "
Кому платила Польша? В бюджет Евросоюза. Это то, что знают ученики начальной школы.
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07.04.2023 19:55 Ответить
А теперь кто на самом деле выигрывает: «Если сравнить расходы с валовым национальным доходом (ВНД). Тогда больше всего в казну ЕС вносит Люксембург - 1,08 процента ВНД, а Нидерланды меньше всего - 0,83 процента ВНД. Германия, в свою очередь, вносит в бюджет ЕС вклад 0,88% ВНД, а Польша 0,97% ВНД.

Германия и Нидерланды являются крупнейшими бенефициарами функционирования ЕС.
ЕК также представила преимущества для отдельных стран от функционирования единого рынка. В абсолютном выражении больше всего на едином рынке выигрывает Германия, получая 208 млрд евро ежегодно, что эквивалентно 5,22% ВВП. ВНД.

Уже в 2018 году тогдашний министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Германия является самым большим бенефициаром функционирования ЕС.
Мы не чистый плательщик. На самом деле, мы являемся наибольшим бенефициаром европейской интеграции, как в экономическом, так и в финансовом плане, и, конечно же, в политическом», - сказал Габриэль, имея в виду ситуацию в Германии.

[Веб-сайт Economic Observer со ссылкой на данные, опубликованные Европейской комиссией]
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07.04.2023 19:58 Ответить
Це якось має виправдовувати німців в тому що вони дружили з рф ? Те що німці розглядають не Україну як нового лідера в центрально східній Європі а кацапів це нормально?
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23.04.2023 07:53 Ответить
них более менее адеватные цены только из-за доступа к самым дешевым углеводородам на планете. ))

 Ціну кацапським - самим дешьовим углєводородам на планєтє , зрозуміли вже мабуть всі , крім тебе , таваріщ аналітєг .
Вже всім на планеті зрозуміло що - дешеві вуглеводні паРаша використовує виключно як зброю ,, як наркотик на який присаджують , щоб потім робити з тобою що захочеш . Невже ти вважаєш німців ідіотами , які ще цього не зрозуміли . ??
А в ЄС ми хочемо зовсім не через гроші ( ми могли б спокійно доїти зараз і кацапів , як це роблять бульбаші . Тим більш - ти сам же кажеш що в них найдешевші природні ресурси . ) і не через безвізовий режим , а щоб бути подалі від східних первобитних імбецилів , і в компанії цивілізованих , дружніх держав , яким довіряємо .
Це те само , от якби тебе наприклад - одночасно погукали на вечірку в компанію до дебілів , для яких вечірка означає - насинячитись , обкуритись , накласти купу лайна на столі за яким сидиш , влаштувати тобі мордобій і т.д. .. І і в іншу компанію , в якій весело , приємно спілкуватись , бо там люди культурні і врівноважені .( Перша компанія у нас -українців , асоціюється виключно з руснею , а друга з ЄС ) То куди ти підеш .? Невже не в компанію до нормальних людей ( ЄС ) ..??
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06.04.2023 22:49 Ответить
Зачем так много букв? Пиши сразу что б Украина сдавалась
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06.04.2023 22:51 Ответить
Просто нужно было гнуть свою линию и оставаться максимально хитрожопым, посерединке, не допуская стать очередным полем для выяснения свер влиятния других стран. Ну это мое мнение, диванное. Знаю лично киевских патриотов, которые считают нормальным, что Украина платит кровью. Говорят, что таким образом Украина завоюет свое место под солцем. Я с этим не согласен, ибо это место и так было. Ну, каждому свое.
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06.04.2023 23:09 Ответить
Посерединке? В жопе? Многовекторность уже проходили, дошли до сохранения государственности
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06.04.2023 23:12 Ответить
С 2007 года забили хрен на это. Господин Ющенко подтерся многовекторнстью и учитыванием интересов всех жителей Украины. Тут многие пишут, что конфликт начался с 14 года. Мое мнение, он уже читался с 7 года.
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06.04.2023 23:14 Ответить
Сегодня 2023 год. Идет полномасштабная агрессия ядерной держави против ослабленной коррупцией и изменой страни. Финляндия и Швеция изменили свое виденее и вступили в НАТО. Говорить Украине о "посерединке", на мой взгляд, мягко говоря, не умно
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06.04.2023 23:31 Ответить
Не, сейчас то уже поздно. Новые реали. Теперь война.
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07.04.2023 00:07 Ответить
А ведь точно, жопа - самое средне отверстие в нашей анатомии.
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07.04.2023 12:21 Ответить
Річ не 1945, а глибше...в німкені "Єкатерінє", наприклад
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06.04.2023 22:53 Ответить
Мельник мав би пом'якшити свої вислови на адресу Німеччини. Зараз за кількістю наданого озброєння (та й за військовою допомогою у фінансовому вимірі) Німеччина поступається лише США - це факт. Все ж Німеччина - найпотужніша в економічному і промисловому сенсі країна Європи. А стосовно сприйняття кацапстану в політичних колах - часи Меркель і, тим більше, Шредера, минули і не повернуться
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06.04.2023 20:20 Ответить
чого б це? он москалота відкрито грозиться бомбити Берлін і гвалтувати німкень і споко як бачите для німців рашка і надаль велика держава. Може вони ******* коли їх...
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06.04.2023 20:34 Ответить
О, так він суттєво пом'якшив з часів своєї посольскої каденції)))
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06.04.2023 22:55 Ответить
Німеччина довго не хотіла надавати Україні озброєння, в тому числі і блокувала постачання озброєнь іншими країнами НАТО лише тому,що правляча еліта фатерлянду , згідно майбутньої рашистської політики окупації України,виконувала (не за дарма) і де-які з них і зараз виконують лобіювання інтересів куйла.
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06.04.2023 20:30 Ответить
що знову збиралися Європу ділити між собою, просто цього разу брудну працю на себе взяла рашка, а надавати цьому лайну який вигляд мала меркель і решта корумпованої шобли.
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06.04.2023 20:35 Ответить
німецька завербована кгб меркельша з куйлом всія 3,14рації, нащадки виродки рібентроппа-молотова
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06.04.2023 20:39 Ответить
Хтоб казав, у вас, довбодятлів, ще попи фсбєшні буцатью захиснікив, а гарант колись на колінах повзав перед ****** в кєвєні
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06.04.2023 20:31 Ответить
Мельник про причини затягувала ФРН

Вас золль ес бедойтен?
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06.04.2023 20:32 Ответить
Дас ист Кватч!
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07.04.2023 12:35 Ответить
в них бізнес на першому місці
параша великий ринок для збуту,
і постачальник відносно дешевих енергоносіїв - а це критично для німців
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06.04.2023 20:35 Ответить
Зовсім не критично. Німецький бізнес швидко адаптується до нових реалій.
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06.04.2023 20:59 Ответить
Германия уже более 30 лет однозначно делает ставку на стратегический союз с Россией. И откуда это странное сочувствие, хоть немцам и достались тяжелые кнуты от московии? можно посмотреть на это философски тогда ответ очень прост - они генетические родственники ( с тех пор как кацапские солдаты трахнули два миллиона немок, то ДНК у них схожая).
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06.04.2023 22:24 Ответить
Для німців потрібно на німецьку мову перекласти лекції Палия про Україну - і вони зрозуміють ЩО РАША - КРАДІЙКА, яка вкрала історию України і тому знищує українців, щоб не повертати Україні історию і усе награблене
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06.04.2023 23:59 Ответить
Миф о братских народах

1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого

1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других

1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг

1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения

1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии

1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря

1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях

1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения

1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других

1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины

1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»

1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке

1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»

1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен

1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке

1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях

1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.

1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.

1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.

1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.

1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.

1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.

1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове

1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».

1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».

1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.

1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.

1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.

1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.

1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.

1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».

1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по

сравнению с учителями украинского языка.

1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».

1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.

А ведь ещё были красный террор, Голодомор и массовые репрессии.
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07.04.2023 00:03 Ответить
 
 