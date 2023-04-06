Боррель вслед за Макроном и фон дер Ляйен посетит Китай 13-15 апреля
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Китай продлится с 13 по 15 апреля.
Об этом в четверг объявил представитель Европейской комиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Визит Борреля в Китай станет последним в череде поездок европейских политиков и чиновников в страну, которая, как они считают, может повлиять на Россию в ее полномасштабной войне против Украины.
Ранее в четверг в Пекин прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые призвали китайского лидера Си Цзиньпина использовать свое влияние на Москву, чтобы помочь прекратить войну в Украине.
А на прошлой неделе Китай посетил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Ранее Боррель говорил, что партнерство Пекина с Москвой имеет пределы, несмотря на официальную риторику об обратном.
Он подчеркнул, что от Китая как от постоянного члена Совета безопасности ООН ожидают действий в защиту основанного на правилах международного порядка. Китай имеет моральные обязательства и не может стоять на стороне агрессора, добавил он.
"Мы были понятны с Китаем: его позиция относительно зверств и военных преступлений определит качество наших отношений с Пекином", - отметил глава европейской дипломатии.
Пожалуйста, подождите...
Раніше в четвер до Пекіна прибули президент Франції Емманюель Макрон і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, які закликали китайського лідера Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Москву, щоб допомогти припинити війну в Україні.
А минулого тижня Китай відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. всіх цих гейропейських візітерів китайський друг куйла 3,14рації культурно, післав н..уй з порожніми руками.
У них там походу усвідомлення що війна йде насправді з Китаєм. І думають якби так зробити щоб не воювати.
А вся причина цього усвідомлення це заява Китая що він готується до війни. Ну, а ще розміщення "китайської" ядерної зброї в Білорусі.
Саме розміщення було причиною чому Лукашенко, пітух і Сі так курсували один між одним. І саме тому рф досі повноцінно не поглинула Білорусь, а раніше Казахстан. Бо рф зараз це такий собі протекторат, васал Китая. Ось так кремль поміняв собі метрополію та господарів, і якщо раніше це був Берлін і германська еліта, то тепер це Китай. Здається стає зрозуміло чиїм агентом насправді був пітух.