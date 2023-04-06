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Новости За рубежом
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Боррель вслед за Макроном и фон дер Ляйен посетит Китай 13-15 апреля

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

боррель

Визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Китай продлится с 13 по 15 апреля.

Об этом в четверг объявил представитель Европейской комиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Визит Борреля в Китай станет последним в череде поездок европейских политиков и чиновников в страну, которая, как они считают, может повлиять на Россию в ее полномасштабной войне против Украины.

Ранее в четверг в Пекин прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые призвали китайского лидера Си Цзиньпина использовать свое влияние на Москву, чтобы помочь прекратить войну в Украине.

А на прошлой неделе Китай посетил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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Ранее Боррель говорил, что партнерство Пекина с Москвой имеет пределы, несмотря на официальную риторику об обратном.

Он подчеркнул, что от Китая как от постоянного члена Совета безопасности ООН ожидают действий в защиту основанного на правилах международного порядка. Китай имеет моральные обязательства и не может стоять на стороне агрессора, добавил он.

"Мы были понятны с Китаем: его позиция относительно зверств и военных преступлений определит качество наших отношений с Пекином", - отметил глава европейской дипломатии.
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Топ комментарии
+4
Коля Каклєта їде інспектувати іспанські рєсторани. Буде вчити іспанців готувати паел'ю.
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06.04.2023 20:45
+2
Візит Борреля до Китаю стане останнім у низці поїздок європейських політиків і посадовців до країни, яка, як вони вважають, може вплинути на Росію в її повномасштабній війні проти України.

Раніше в четвер до Пекіна прибули президент Франції Емманюель Макрон і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, які закликали китайського лідера Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Москву, щоб допомогти припинити війну в Україні.

А минулого тижня Китай відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. всіх цих гейропейських візітерів китайський друг куйла 3,14рації культурно, післав н..уй з порожніми руками.
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06.04.2023 20:34
+2
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06.04.2023 20:36
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Візит Борреля до Китаю стане останнім у низці поїздок європейських політиків і посадовців до країни, яка, як вони вважають, може вплинути на Росію в її повномасштабній війні проти України.

Раніше в четвер до Пекіна прибули президент Франції Емманюель Макрон і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, які закликали китайського лідера Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Москву, щоб допомогти припинити війну в Україні.

А минулого тижня Китай відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. всіх цих гейропейських візітерів китайський друг куйла 3,14рації культурно, післав н..уй з порожніми руками.
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06.04.2023 20:34 Ответить
Китаю уже вынесли приговор , эти поездки - предупреждения для китая , время у них еще есть подумать , если он ничего ни поймет будут последствия , для китая экономические потери гораздо больше значат чем для парашки , а если учесть что парашка разместила свои стратегические запасы в китае , то обвалив рынок китая рухнет в первую очередь экономика парашки , эти двое возамнили себя пупами земли , ну , их поставят на место.
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06.04.2023 20:45 Ответить
Вікторович! очевидно,якщо би Китаю винесли подібний вирок в ЄС І США, то мабуть китайський дзінь - пінь на весь світ би виголосив -"Куйло всія 3,14рації,закінчуй війну в Україні , виводь всіх своїх орків з окупованих українських територій , адже через тебе куйла , я можу втратити фінансовий ринок ЄС І США з втратою трілонів доларів ,
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06.04.2023 20:55 Ответить
Ух уж эти мрии гуманитариев. Сравните хотя бы объемы продаж между США и Китаем. У Китая самый лютый внутренний рынок, наложат на их экспорт доп налоги, переорентируют сбыт на себя, вот и все. Такая фишка доступна при населении от 300 миллионов человек. Трем странам на этом шаре в случае чего насрать на сокрашение экспорта. США, Индия и Китай. Кому там приговор то вынесли, болезненный?) Китаю насрать на ЕС в случае чего. Это Германии нужно боятся потерять автомобильный и химический рынок поднебесной.
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06.04.2023 21:19 Ответить
якщо Китай продав в 22 році продукції в ЄС І США більше як на 1,2 трілліона доларів, тоді кому "насрать" , як не самому собі в карман...?
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06.04.2023 23:02 Ответить
Именно. А теперь гляньте на вторую сторону медали и напишите пожалуйста сюда, на какую сумму ЕС и США продали продукцию в Китай.
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06.04.2023 23:11 Ответить
на половину менше
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06.04.2023 23:15 Ответить
Именно так. Поэтому Трамп и гнал на Китай, грозя ввести дополнительные налоги, если дядька Ляо не начнет покупать больше.
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06.04.2023 23:17 Ответить
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06.04.2023 20:36 Ответить
Коля Каклєта їде інспектувати іспанські рєсторани. Буде вчити іспанців готувати паел'ю.
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06.04.2023 20:45 Ответить
У них там що ''карусель''?
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06.04.2023 20:43 Ответить
Так.

У них там походу усвідомлення що війна йде насправді з Китаєм. І думають якби так зробити щоб не воювати.

А вся причина цього усвідомлення це заява Китая що він готується до війни. Ну, а ще розміщення "китайської" ядерної зброї в Білорусі.

Саме розміщення було причиною чому Лукашенко, пітух і Сі так курсували один між одним. І саме тому рф досі повноцінно не поглинула Білорусь, а раніше Казахстан. Бо рф зараз це такий собі протекторат, васал Китая. Ось так кремль поміняв собі метрополію та господарів, і якщо раніше це був Берлін і германська еліта, то тепер це Китай. Здається стає зрозуміло чиїм агентом насправді був пітух.
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06.04.2023 21:12 Ответить
Очікую що після нього результат буде більшим.
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06.04.2023 21:01 Ответить
Якщо вся Європа з Америкою одночасно приїде у Китай, то ніяке очко не витримає...
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06.04.2023 21:16 Ответить
Политический онанизм.
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06.04.2023 21:09 Ответить
Лемят договорняк....сойтись где-то посередине....За счет земель Украины...
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06.04.2023 21:42 Ответить
Ещё один турист нашелся.
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07.04.2023 00:50 Ответить
 
 