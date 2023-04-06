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Богуслаев (64) война (46746) ВР (28728) Николаенко Татьяна (290) Касай Геннадий (6)

"Слуга народа" Касай, которого связывают с Богуслаевым и чей брат фигурирует на записях правоохранителей, до сих пор остается членом комитета по нацбезопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

касай

На момент выборов Касай работал гендиректором спорткомплекса ПАО "Мотор Сич" – предприятия, президентом и генеральным конструктором которого был Богуслаев. После этого советники Богуслаева стали помощниками Геннадия Касая в Верховной Раде. Также в запорожских пабликах уже выплыла информация, что Касай фигурирует на записях СБУ по делу Мотор Сичи, что там есть фрагменты, где он согласовывает голосование с Богуслаевым, но, несмотря на это, он остается членом комитета по нацбезопасности, с допуском к государственной тайне.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет журналистка Татьяна Николаенко.

"Есть тема, о которой все забыли. Это присутствие в комитете (ВР по нацбезопасности. - Ред.) Геннадия Касая, который связан с Богуслаевым и чей брат фигурирует на записях правоохранителей, обнародованных "Схемами", - отмечает журналистка.

Она напомнила, что неделю назад СБУ сообщила, что Богуслаев намеренно заблокировал в апреле прошлого года продажу ГУР МО вертолета МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте.

"На записях "Схем" есть фрагмент разговора Богуслаева с Павлом Касаем, директором по маркетингу и торговле "Мотор Сичи" и руководителем дочерней компании этой корпорации "Вертолеты МСБ", братом члена комитета нацбезопасности Геннадия Касая.

Разговор Касая и Богуслаева датирован 27 июля 2022 года.

Сегодня завезти и отгрузить "девятку" – тоже проблема? – спросил Богуслаев у Касая.

Пока нет, но будет проблема, – ответил Касай.

Ну, у нас просят новые "девятки", мы ничего не отвечаем.

Да, потому что, Вячеслав Саныч, туда стремно, так, как они просят. Вот сейчас пришло к нам письмо по этой "девятке", которую нашли на сбитом вертолете. Дайте все: контракт, кому отгружали, когда отгружали. За ними сейчас ходят, за "девятками". Их же нашли в вертолете. Только поэтому их не даем.

"Девятка" – это неофициальное название модели украинского двигателя АИ-9, установленного на ударном российском вертолете Ка-52. Ее обнаружили на сбитом российском вертолете.

Сейчас по всем этим эпизодам проходят допросы и обыски, а брат фигуранта дела по-прежнему сидит в комитете нацбезопасности", - констатирует Николаенко.

"Касай был избран депутатом Верховной Рады от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №74 (Запорожская область) как беспартийный. На момент выборов Касай работал гендиректором спорткомплекса ПАО "Мотор Сич" – предприятия, президентом и генеральным конструктором которого был Богуслаев. После этого советники Богуслаева стали помощниками Геннадия Касая в Верховной Раде. В частности, по данным движения "Чесно" на платных началах помогала только Елена Афанасьева. Она была оплачиваемой помощницей-консультанткой нардепа Богуслаева четыре созыва подряд, начиная с 2006 года. 11 октября у него еще шесть помощников, но на общественных началах, то есть безвозмездные, среди них также Наталья Ульяненко, которая была советницей Богуслаева в ПАО "Мотор Сич", а также помощниками народного избранника стали его коллеги из профессиональной сферы. К примеру, Дмитрий Карпущенко работает руководителем запорожской гандбольной команды "Мотор", принадлежащей ПАО "Мотор Сич".

В свое время автор сфотографировала на столе Касая во время комитета нацбезопасности письмо от Мотор Сичи, где его просят взять советниками представителей предприятия, того самого, которое годами изменяло государству.

Шесть нардепов "Слуги народа" (Арсений Пушкаренко, Юлия Яцик, Максим Пашковский, Евгений Шевченко, Артем Кунаев, Геннадий Касай) принимали участие в митинге в защиту Богуслаева в 2021 году, когда СБУ сорвало собрание акционеров Мотор-Сичи.

В запорожских пабликах уже выплыла информация, что Касай фигурирует на записях СБУ по делу Мотор Сичи, что там есть фрагменты, где он согласовывает голосование с Богуслаевым, но, несмотря на это, он остается членом комитета по нацбезопасности, с допуском к государственной тайне. В стране, где второй год идет полномасштабная война, кто-то считает возможным рисковать государственной тайной. Ради чего?" - резюмирует журналистка.
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Топ комментарии
+40
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06.04.2023 21:02
+25
- Куме, а ви чули, що Коломойський у 14-му сепарів та колаборантів купляв по 10000 ?
- Так, а нашо вони йому?
- Збирав партію "Слуга народу"!
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06.04.2023 21:06
+15
Так ермак сидит у клоуна в оп,что вы хотели от обычной зешоблы.
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06.04.2023 21:08
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06.04.2023 21:02 Ответить
В Україні далеко не 3 партії.
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06.04.2023 21:11 Ответить
є ще партія шарія
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07.04.2023 09:12 Ответить
Та ні, на виборах багато партій було. Та й у Верховній Раді ми маємо фракцію ще як мінімум партії Голос. От тільки деякі пропага.дони, які працюють на відомого олігарха, намагаються зробити вигляд, що вони одні представляють український народ.
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07.04.2023 11:58 Ответить
Що тобі не так? Може розповіш про пропагандонів, які працюють на каломойшу? Або на ахмєтова? Або на пінчука? Або на фірташа? Цим олігархам бубочка з податків українців платить гроші за те, що вони його облизують. Це в тебе питань не викликає?
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07.04.2023 13:19 Ответить
Я написав, що мені не так - ви, ПЕСики, далеко не єдина партія, що представляє інтереси патріотично налаштованих українців. І не переводь стрілки на "бубочку".
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07.04.2023 13:22 Ответить
І що далі? Назови хоч одну патріотичну партію, якій би ЄС опонувала! Чи тобі аби бикувати?
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07.04.2023 13:35 Ответить
Взагалі-то ЕС опонує у першу чергу саме патріотичним партіям, які "пасуться" з нею на одному електоральному полі.
Ви перш за все завжди гнобили Самооборону, Свободу, Голос і так далі.
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07.04.2023 13:40 Ответить
Яким чином ми їх гнобили? Поділіться інформаціє. Невже підбивали голосувати за Бубочку? Чи не Свободі віддалали голоси Звіробій? Чи змушуємо Голос голосувати в унісон зі слугами? Самооборону, яку ницисть змусили зробити?
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07.04.2023 13:53 Ответить
Інформаційно. Хто вів і веде кампанію чорного піару проти Самопомочі, Голосу і тд?
І ви не можете віддати нікому голоси - бо вони вам не належать. Люди самі вирішують, за кого їм голосувати. Якщо б я збирався голосувати за якогось кандидата, а він заявив би, що "віддає мій голос іншому кандидату", я б просто покрутив би пальцем у скроні і голосував би не зважаючи на ці заяви.
І Голос не голосує "в унісон зі слугами", Голос голосує на користь Україні - прикинь, Слуги теж іноді на користь Україні голосують, бо СН - не антиукраїнська партія, вони = просто зборисько кого попало.
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07.04.2023 16:35 Ответить
То хто вів і веде кампанію чоргого піару? Тільни не голослівно, а з фактими, будьте ласкаві.
Ви ніколи не чули, що кандидат може зняти свою кандидатуру на користь іншого? Дивно.
Для вас новина, що Голос розколотий на дві антогоністичні групи? І так, слуги теж голосують за потрібні Україні закони. Інколи. Коли інтереси слуг співпадать з державними.
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07.04.2023 16:48 Ответить
А ви подивіться на пости, які ви особисто лайкаєте тут на Цензорі - як тільки якась стаття про Притулу, Чмута, Голос і тд - одразу купа сморіду від ваших колег, сморіду, який вам так подобається.
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07.04.2023 20:08 Ответить
Не бреши, зелений. Половина Голоса зараз в опозиційній коаліції з ЄС. А друга половина перетворилася на філіал "слуг" і синхронно з ними та опіздіжопцями голосує за антинародні закони та дерибанить бюджетне бабло. Це та сама половина, яка підтримала притулу в його руйнівній партійній діяльності. Самооборона так само була в коаліції з бпп, а її очільник став генпрокурором за призначенням Порошенка. А якщо ти маєш на увазі не Самооборону, а "Самопоміч", то вона могла би стати справді патріотичною політсилою, якби не була проектом Садового. "Патріотичність" задового дуже яскраво показують його мутки з каломойшею, зеленою пліснявою та рашистськими олігархами типу фрідмана...
Свобода? З нею все не так просто. БПП/ЄС ніколи відкрито не виступали проти "Свободи". Але є "Свобода" і ""Свобода"". Є сотні свободівців, які зі зброєю в руках боронили і боронять незалежність України, а я сумнівні лідери типу тягнибока, які були на утриманні ригоаналів. І були екстремісти/провокатори, що кинули гранату в нацполіцію. Якщо ти вважаєш слідчі дії проти цих провокаторів "політичним протистоянням" зі "Свободою", то ти банальний маніпулятор.
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07.04.2023 14:14 Ответить
Брешеш тут саме ти, а не я, примітивно розділяючи на чорне та біле і ********** опонентів, в тому числі і мене, називаючи "зеленим", хоч голосував я за Голос, а не за СН і не голосував за Зеленського.
Тобто ти знову ж таки - намагаєшся маніпулятивно виставити, що є лише 2 сторони - ПЕСики та "всі інші, які за антинародні закони".
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07.04.2023 16:38 Ответить
Ні, брехло зелене. Це ти розділяєш все на зелене і НЕ зелене. Чого ти тут взагалі бикуєш? Порошенко вже 4 роки не при владі, а ти досі якісь претензії висуваєш йому та бпп, а не слугам урода. Я не голосував за Порошенка жодного разу ані в 2014, ані в 2019. Але брехати і вигадувати якісь порожні претензії до нього, як робиш ТИ, я не збираюсь. За Порошенка демократія була. вазелінський її повністю згорнув. За Порошенка опозиція мала якийсь вплив. вазелінський закопав опозицію на дно Маріанської западини. Порошенко провів найуспішнішу реформу децентралізації. вазелінський децентралізацію згорнув і полює за всіма мерами та очільниками місцевих громад, які не присягнули йому в особистій вірності. Тож про що ти тут взагалі буровиш, зелений? "Мені не подобається ЄС, у мене немає ніяких конкретних підстав, але ви мені просто маєте вірити"? Та пішов ти, троляка зелена.
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08.04.2023 19:50 Ответить
" Це ти розділяєш все на зелене і НЕ зелене."

Ану-ка приклад, де я так розділяю, брехло зелене! Я навпаки - ніде і ніколи не агітував ані за Зеленського, ані за СН. Чи партія Голос для вас, брехунів - це теж "зелені"?
Як це для вашого стада типово - просто оббрехувати опонента.

"орошенко вже 4 роки не при владі, а ти досі якісь претензії висуваєш йому та бпп, а не слугам урода"

Я претензії висуваю всім, хто на них заслуговує. І зеленим, і шоколядним. А до ригів у мене взагалі нічого, крім претензій не існує.
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09.04.2023 02:01 Ответить
Тупий нахабний пздьож. Де твої перетензії до зеленої влади, яка фактично перетворилася на диктатуру і загнала під плінтус будь-яку опозиційну думку від патріотичних телеканалів та місцевої влади до загально-національних партій? Ти лише на цій сторінці написав 20 постів про "погану попередню владу". То де твої 20 постів про значно гіршу зелену владу???
Від тебе смердить дупою дєрьмака.
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09.04.2023 11:54 Ответить
"Тупий нахабний пздьож"

Точно - це те, як можна охарактеризувати всі твої пости у цій темі.

"Де твої перетензії до зеленої влади"
Під статтями, які мають відповідну тематику. Я претензії пишу по темі, а не просто так задля політичної боротьби, як це роблять такі як ти патологічні брехуни й пизьдюки.
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09.04.2023 13:20 Ответить
"лише на цій сторінці написав 20 постів про "погану попередню владу""

Хоч один процитуй, брехло, де я писав про "погану попередню владу".
Ти явно кацап - тільки кацапи можуть на стільки очевидно оббрехувати опонентів.
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09.04.2023 13:22 Ответить
йдеться не про загальну кількість партій, а про напрямки їх діяльності.
кпу-регіони-шарії... від назви напрямок не міняється
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07.04.2023 14:03 Ответить
От тільки ЕС, Голос, Свобода, ПС, Самопоміч - це геть різні партії. І об'єднувати їх під загальною назвою "ЕС" - не вірно.
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07.04.2023 16:41 Ответить
Ти вже заколихав своїм занудством. Крилатий вислів тому і крилатий, що він короткий та лаконічний і випячує рельєфно найбільш характерні та впізнавані властивості предмета чи явища.
Хочеш виправити Портнікова - просто візьми його слова і доповни так, як ти хочеш. Додай у крилатий вислів довідкові дані про дату заснування, засновників, очільників, історію розвитку, політичний шлях, досягнення та факапи, джерела фінансування, ідеологію, політичні цілі та союзників кожної партії, яку ти вважаєш за необхідне згадати, розмісти все це тут, на цій сторінці, і я гарантую, що жоден відвідувач не дочитає твою дисертацію до кінця.
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08.04.2023 20:02 Ответить
Це не крилатий вислів, а брехлива пропагандонська маніпуляція.
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09.04.2023 02:02 Ответить
Ще забагато гнид та зрадників нажаль залищається на всіх гілках влади в Україні...
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06.04.2023 21:04 Ответить
Вони там і залишаться.
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06.04.2023 21:09 Ответить
Влада та СБУ все профукали!
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06.04.2023 21:05 Ответить
порошенко був не 8, а 28 років! бідний зєлька вже рік як мусить розгрібати все що натворив барига! дай йому Боже сил і здоровя виправити всі фатальні помилки шоколадного мародера!
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06.04.2023 22:53 Ответить
ти з якого дурдома відписуєшся.убоге
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07.04.2023 10:53 Ответить
Это не влада , а МАФИЯ , а СБУ =ФСБ, если до сих пор ВСЕ ГНИДЫ У ВЛАСТИ !
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06.04.2023 22:08 Ответить
Не профукали, а свідомо здали та продали кремлю. Зелена пліснява на чолі з "найвеличнішим" - це фсб-шно-каломошний проєкт "Буратіно".
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07.04.2023 13:26 Ответить
Як тільки ''зашквар'' так зелені, або ''зажопники''!
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06.04.2023 21:05 Ответить
- Куме, а ви чули, що Коломойський у 14-му сепарів та колаборантів купляв по 10000 ?
- Так, а нашо вони йому?
- Збирав партію "Слуга народу"!
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06.04.2023 21:06 Ответить
Кацапські агенти в ОП однією рукою, ніби, прикривають шпарину для витоку інформації, а другою створюють іншу шпарину, щоб виток продовжувався.
А все чому?
Бо у Вови на «цих зрадників» часу немає!
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06.04.2023 21:07 Ответить
Так ермак сидит у клоуна в оп,что вы хотели от обычной зешоблы.
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06.04.2023 21:08 Ответить
Непонятно , ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ГЕНЕРАЛЫ и ОФИЦЕРЫ ЗСУ ? За год войны , что не понятно , КТО ЕСТЬ КТО ? Погибают дети , неужели можно терпеть такое предательство от ПРОКЛЯТЫХ ВЫРОДКОВ ,ГОТОВИВШИХ КАПИТУЛЯЦИЮ?
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06.04.2023 22:15 Ответить
Воювати на 2 фронти? Саме цього і бажає кремль. Пригадайте історію 100-річної давнини. Українська республіка впала під більшовиків, бо її очільники не могли поділити владу між собою. Знову на ті самі граблі?
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07.04.2023 13:30 Ответить
"За ради чого ?" Резюмує журналістка, " а какая разница" скажуть моноскоти, головне що зрадники влаштовують ЗЕверхівку, а найголовніше "аби не Порох"
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06.04.2023 21:10 Ответить
І це не дивина, бо ж Слуга народу
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06.04.2023 21:54 Ответить
как 8 лет? 58! они же братья-близнеци!
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06.04.2023 22:55 Ответить
Ахах, тролі рашиста - Ze, такі передбачувані. Zeпітор призначив зрадників на керівні посади у державі, привів в парламент інших зрадників, а винний порох. Ну і ржака🤣🤣🤣
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07.04.2023 09:13 Ответить
порошОк
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07.04.2023 02:45 Ответить
Іди індусам сраки мий. параШемой.
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07.04.2023 09:14 Ответить
Мало того, Порошек у 800 раз збагатився🤣 Інтелектуалушка ти ватний🤪
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07.04.2023 09:03 Ответить
Александр паРашТостан
не треба так напористо переконувати усіх ,що ти дебіл, тобі вже повірили
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07.04.2023 14:11 Ответить
взяли б вже в комітет небензю чи лаврова, чи піськова,
накрайняк дімку алкаша
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07.04.2023 00:02 Ответить
Потому что нашли пару стрелочников, остальные так и сидят на должностях
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07.04.2023 01:20 Ответить
Нічого дивного... ((((
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07.04.2023 03:56 Ответить
А потім не дивуйтеся що нам усі види озброєння не дають.
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07.04.2023 06:43 Ответить
І знову, як зрадник, то або опзжопнік, або слуга угода. Хавай, мудрий наріде!
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07.04.2023 07:17 Ответить
Все просто, як двері в ОП-Богуслай проплатив Гнусавому за всіх депутатів від Запоріжжя. Тому всі ля-ля-ля про фотографів, каскадерів,шоуменів "не по делу". За кожного з них платили. А хто "танцює" дівчину - той хто платить гроші.
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07.04.2023 11:18 Ответить
Повертаючись до вчорашнього викриття агентів кремля в сбу: як міг по суті шістка Кулініч виконати замовлення фсб з призначення першим замом голови сбу Наумова? Перше і єдине, що спадає на думку, - за рашистське бабло, проплачене бакланову, дєрьмаку та "найвеличнішому".
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07.04.2023 13:50 Ответить
А що ви хотіли, головний зрадник єрмак керує країною......
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07.04.2023 11:59 Ответить
Мабуть немає такої мерзоти,яку б не запхали до цієї фракціі ...
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07.04.2023 13:01 Ответить
З урахуванням льовочкіна, касая та інших найбільша користь Україні від комітету з нацбезпеки була би у випадку, якби той комітет нацбезпекою взагалі не займався. Принамні потік цілком таємної інформації на кремль зменшився би.
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07.04.2023 13:43 Ответить
І навіщо нам завнішній ворог?!?! У своїх вправно виходить...
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07.04.2023 14:59 Ответить
потому что власть и служба безопасности напичкана фсбшной агентурой. в ином случае эта **** уже бы мыла парашу в какой нибудь зоне
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07.04.2023 17:07 Ответить
"Гєна в курсі справи": Журналісти оприлюднили свідчення про вплив колаборанта Богуслаєва на нардепа від "Слуги народу". ВIДЕО

21 квітня минулого року підозрюваний у колабораціонізмі президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв здійснив декілька дзвінків, щоб заблокувати передачу вертольота Мі-2 до ГУР Міноборони, залучивши до цього народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая, який є вихідцем з "Мотор Січі" і братом директора з маркетингу та торгівлі підприємства Павла Касая.
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10.05.2023 19:44 Ответить
 
 