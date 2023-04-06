"Слуга народа" Касай, которого связывают с Богуслаевым и чей брат фигурирует на записях правоохранителей, до сих пор остается членом комитета по нацбезопасности
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На момент выборов Касай работал гендиректором спорткомплекса ПАО "Мотор Сич" – предприятия, президентом и генеральным конструктором которого был Богуслаев. После этого советники Богуслаева стали помощниками Геннадия Касая в Верховной Раде. Также в запорожских пабликах уже выплыла информация, что Касай фигурирует на записях СБУ по делу Мотор Сичи, что там есть фрагменты, где он согласовывает голосование с Богуслаевым, но, несмотря на это, он остается членом комитета по нацбезопасности, с допуском к государственной тайне.
Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет журналистка Татьяна Николаенко.
"Есть тема, о которой все забыли. Это присутствие в комитете (ВР по нацбезопасности. - Ред.) Геннадия Касая, который связан с Богуслаевым и чей брат фигурирует на записях правоохранителей, обнародованных "Схемами", - отмечает журналистка.
Она напомнила, что неделю назад СБУ сообщила, что Богуслаев намеренно заблокировал в апреле прошлого года продажу ГУР МО вертолета МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте.
"На записях "Схем" есть фрагмент разговора Богуслаева с Павлом Касаем, директором по маркетингу и торговле "Мотор Сичи" и руководителем дочерней компании этой корпорации "Вертолеты МСБ", братом члена комитета нацбезопасности Геннадия Касая.
Разговор Касая и Богуслаева датирован 27 июля 2022 года.
– Сегодня завезти и отгрузить "девятку" – тоже проблема? – спросил Богуслаев у Касая.
– Пока нет, но будет проблема, – ответил Касай.
– Ну, у нас просят новые "девятки", мы ничего не отвечаем.
– Да, потому что, Вячеслав Саныч, туда стремно, так, как они просят. Вот сейчас пришло к нам письмо по этой "девятке", которую нашли на сбитом вертолете. Дайте все: контракт, кому отгружали, когда отгружали. За ними сейчас ходят, за "девятками". Их же нашли в вертолете. Только поэтому их не даем.
"Девятка" – это неофициальное название модели украинского двигателя АИ-9, установленного на ударном российском вертолете Ка-52. Ее обнаружили на сбитом российском вертолете.
Сейчас по всем этим эпизодам проходят допросы и обыски, а брат фигуранта дела по-прежнему сидит в комитете нацбезопасности", - констатирует Николаенко.
"Касай был избран депутатом Верховной Рады от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №74 (Запорожская область) как беспартийный. На момент выборов Касай работал гендиректором спорткомплекса ПАО "Мотор Сич" – предприятия, президентом и генеральным конструктором которого был Богуслаев. После этого советники Богуслаева стали помощниками Геннадия Касая в Верховной Раде. В частности, по данным движения "Чесно" на платных началах помогала только Елена Афанасьева. Она была оплачиваемой помощницей-консультанткой нардепа Богуслаева четыре созыва подряд, начиная с 2006 года. 11 октября у него еще шесть помощников, но на общественных началах, то есть безвозмездные, среди них также Наталья Ульяненко, которая была советницей Богуслаева в ПАО "Мотор Сич", а также помощниками народного избранника стали его коллеги из профессиональной сферы. К примеру, Дмитрий Карпущенко работает руководителем запорожской гандбольной команды "Мотор", принадлежащей ПАО "Мотор Сич".
В свое время автор сфотографировала на столе Касая во время комитета нацбезопасности письмо от Мотор Сичи, где его просят взять советниками представителей предприятия, того самого, которое годами изменяло государству.
Шесть нардепов "Слуги народа" (Арсений Пушкаренко, Юлия Яцик, Максим Пашковский, Евгений Шевченко, Артем Кунаев, Геннадий Касай) принимали участие в митинге в защиту Богуслаева в 2021 году, когда СБУ сорвало собрание акционеров Мотор-Сичи.
В запорожских пабликах уже выплыла информация, что Касай фигурирует на записях СБУ по делу Мотор Сичи, что там есть фрагменты, где он согласовывает голосование с Богуслаевым, но, несмотря на это, он остается членом комитета по нацбезопасности, с допуском к государственной тайне. В стране, где второй год идет полномасштабная война, кто-то считает возможным рисковать государственной тайной. Ради чего?" - резюмирует журналистка.
Пожалуйста, подождите...
Ви перш за все завжди гнобили Самооборону, Свободу, Голос і так далі.
І ви не можете віддати нікому голоси - бо вони вам не належать. Люди самі вирішують, за кого їм голосувати. Якщо б я збирався голосувати за якогось кандидата, а він заявив би, що "віддає мій голос іншому кандидату", я б просто покрутив би пальцем у скроні і голосував би не зважаючи на ці заяви.
І Голос не голосує "в унісон зі слугами", Голос голосує на користь Україні - прикинь, Слуги теж іноді на користь Україні голосують, бо СН - не антиукраїнська партія, вони = просто зборисько кого попало.
Ви ніколи не чули, що кандидат може зняти свою кандидатуру на користь іншого? Дивно.
Для вас новина, що Голос розколотий на дві антогоністичні групи? І так, слуги теж голосують за потрібні Україні закони. Інколи. Коли інтереси слуг співпадать з державними.
Свобода? З нею все не так просто. БПП/ЄС ніколи відкрито не виступали проти "Свободи". Але є "Свобода" і ""Свобода"". Є сотні свободівців, які зі зброєю в руках боронили і боронять незалежність України, а я сумнівні лідери типу тягнибока, які були на утриманні ригоаналів. І були екстремісти/провокатори, що кинули гранату в нацполіцію. Якщо ти вважаєш слідчі дії проти цих провокаторів "політичним протистоянням" зі "Свободою", то ти банальний маніпулятор.
Тобто ти знову ж таки - намагаєшся маніпулятивно виставити, що є лише 2 сторони - ПЕСики та "всі інші, які за антинародні закони".
Ану-ка приклад, де я так розділяю, брехло зелене! Я навпаки - ніде і ніколи не агітував ані за Зеленського, ані за СН. Чи партія Голос для вас, брехунів - це теж "зелені"?
Як це для вашого стада типово - просто оббрехувати опонента.
"орошенко вже 4 роки не при владі, а ти досі якісь претензії висуваєш йому та бпп, а не слугам урода"
Я претензії висуваю всім, хто на них заслуговує. І зеленим, і шоколядним. А до ригів у мене взагалі нічого, крім претензій не існує.
Від тебе смердить дупою дєрьмака.
Точно - це те, як можна охарактеризувати всі твої пости у цій темі.
"Де твої перетензії до зеленої влади"
Під статтями, які мають відповідну тематику. Я претензії пишу по темі, а не просто так задля політичної боротьби, як це роблять такі як ти патологічні брехуни й пизьдюки.
Хоч один процитуй, брехло, де я писав про "погану попередню владу".
Ти явно кацап - тільки кацапи можуть на стільки очевидно оббрехувати опонентів.
кпу-регіони-шарії... від назви напрямок не міняється
Хочеш виправити Портнікова - просто візьми його слова і доповни так, як ти хочеш. Додай у крилатий вислів довідкові дані про дату заснування, засновників, очільників, історію розвитку, політичний шлях, досягнення та факапи, джерела фінансування, ідеологію, політичні цілі та союзників кожної партії, яку ти вважаєш за необхідне згадати, розмісти все це тут, на цій сторінці, і я гарантую, що жоден відвідувач не дочитає твою дисертацію до кінця.
- Так, а нашо вони йому?
- Збирав партію "Слуга народу"!
А все чому?
Бо у Вови на «цих зрадників» часу немає!
не треба так напористо переконувати усіх ,що ти дебіл, тобі вже повірили
накрайняк дімку алкаша
21 квітня минулого року підозрюваний у колабораціонізмі президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв здійснив декілька дзвінків, щоб заблокувати передачу вертольота Мі-2 до ГУР Міноборони, залучивши до цього народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая, який є вихідцем з "Мотор Січі" і братом директора з маркетингу та торгівлі підприємства Павла Касая.