США, Германия и Венгрия против утверждения на саммите в Вильнюсе "дорожной карты" вступления Украины в НАТО, - Financial Times
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По информации издания Financial Times, США вместе с Германией и Венгрией выступают против намерений других государств предложить Украине на саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил государствам-членам документ с предложениями, в котором изложил "практические и политические" предложения для Киева. Среди них - предложение о новой декларации об отношениях Украины с НАТО, которая бы основывалась на заявлении 2008 года о том, что страна "однажды" станет членом Альянса.
Источники FT рассказали, что на этой неделе между министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе шли активные дебаты о том, что именно следует предложить Украине в обновленной декларации.
В то время как все члены Альянса соглашаются, что членство в НАТО не может обсуждаться всерьез, пока в Украине продолжается война, возросло количество сторонников идеи предложить Украине "политический путь" к членству на саммите в Вильнюсе, что "усилило бы" отношения Альянса и Киева. Однако, по данным собеседников Financial Times, США, а также Германия и Венгрия выступают против этого предложения.
"У нас впереди несколько недель тяжелых переговоров, чтобы закрыть эти разногласия и сформулировать политический результат", - сказал один из них. "Дорога (к саммиту в Вильнюсе. - Рред.) все еще очень тернистая", - добавил другой источник.
Напомним, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в НАТО.
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05.04.2023
Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай
ЗАХІД ЗНАЄ ЗІ СВОЇХ КАНАЛІВ СКІЛЬКИ КРАДЕ Зе ВЛАДА З ЗАХІДНОЇ ДОПОМОГИ -
ЯК З ГУМДОПОМОГИ, ТАК І ЗІ ЗБРОЇ
Така влада не треба ні в ЄС ні в НАТО
Щодо припинення війни в Україні. Тут зійшлося багато чинників, котрі діють разом. Випадіння одного з них не припинить війни. Інша справа, коли випадуть відразу кілька чинників - наприклад, "друга армія світу" буде помножена на нуль, економіка накриється мідним баняком, почнеться голодуха і - головне! - щезне бухло, тоді - так: імовірність припинення війни та існування смєхдєржави як такої буде великою.
Та є нюанс. Совєцька імперія зразка 1941-го і кацапстан сьогодні - трохи різні вагові категорії. І те, що спрацювало 80 років тому, не спрацює зараз. Тоді їхні виробничі потужності були достатніми, людський ресурс (не в останню чергу за рахунок населення "союзних республік") - також. Зараз - технології, що були передовими 80 років тому, є застарілими; людський ресурс теж менший. Кацапи цього не розуміють, за що і поплатяться у підсумку.
Щодо наших бід - частково згідний. Таких кротів-"козирів" у нашій владі завжди вистачало, це правда. Але чекати на 3,14здєц я не став би. Він імовірний, але не неминучий. Бо якби він був неминучим, то трапився б ще рік тому. Буде хріново, буде тяжко, і триватиме це довго. Але врешті все на свої місця.
Також куплені політики в ЄС і по всьому світі, совок про це міг тільки мріяти.
Але чекати на 3,14здєц я не став би
Це ващі слова, я про це не казав
Війна буде ще більше двох років - от про що я казав.
Німці - дуууууже неквапливі. Років за 40 вони може і погодились би на таке. Але це неточно, бо може знадобитися 50 років.
А як аргументують свою позицію Штати?
А специалисты по ядерке видимо с неба свалятся, так же как и обогащённый уран с ракетами доставляющими ЯО.
Нам підійде і для тактична (ракети на 500 - 700 км і літаки для ядерних бомб)
Або звiдкись виперудйеться, виколупуйеться ядерка, хоч астрологiв попрохайте, або вiдкритий кордон i допобачення. Як кажуть - йе бажання - йе присутнiсть, а нема бажання - йе Меркель. Я не дрова якi можна спалювати тому що бiльшiсть населення так захотило, чи якась одна людинка вирiшила мою долю. У мене свои бажання, а у нього свои, у вас свои, але ви не майете права тримати людину в стойли, якщо вiн не зробив щось пагане. Я взагали забуду про цей форум, та про йкись питання повьязанш з Укриною, бо мене це вже задовбало, що мени перед обличчям круть флагом, обицяють цяцянки, але все життя я бомж та худоба в стойли и таке буде до кинця, бо пои економика розкрутиться, поки повиздихають совки, поки виженемо колаборантiв - я вже й здохну.
Я хочу або ядерку, або кордони вiдкритi, я не скот для стойла. Хочете впрягатися - гойда, ваше бажання та вашi вiрування та ваши дедываевали та принципи, я вам не заважаю, так i менi не заважайте i вiдкрийте кордон.
Годі бухати
Хай спробують накласти санкцii на Украiну - у нас буде привод не платити борги рокiв 10 поки нормально не видбудуйемось, а там США самi санкцii знимуть.
А що, постiйно так воювати та втрачати сотнi тисяч людей та жити бомжами? Та шо так бомжи, шо так... Треба брати приклад хоча б з Турцii - що им треба то i роплять. Не взяли в Европу - ну i допобачення. Ми просто переселимось в Европу, а тут хай НАТо ******** з меркельшей.