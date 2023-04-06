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Новости За рубежом
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Венгрия (1540) Германия (6013) США (23185) членство в НАТО (1215)

США, Германия и Венгрия против утверждения на саммите в Вильнюсе "дорожной карты" вступления Украины в НАТО, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

По информации издания Financial Times, США вместе с Германией и Венгрией выступают против намерений других государств предложить Украине на саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил государствам-членам документ с предложениями, в котором изложил "практические и политические" предложения для Киева. Среди них - предложение о новой декларации об отношениях Украины с НАТО, которая бы основывалась на заявлении 2008 года о том, что страна "однажды" станет членом Альянса.

Источники FT рассказали, что на этой неделе между министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе шли активные дебаты о том, что именно следует предложить Украине в обновленной декларации.

В то время как все члены Альянса соглашаются, что членство в НАТО не может обсуждаться всерьез, пока в Украине продолжается война, возросло количество сторонников идеи предложить Украине "политический путь" к членству на саммите в Вильнюсе, что "усилило бы" отношения Альянса и Киева. Однако, по данным собеседников Financial Times, США, а также Германия и Венгрия выступают против этого предложения.

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"У нас впереди несколько недель тяжелых переговоров, чтобы закрыть эти разногласия и сформулировать политический результат", - сказал один из них. "Дорога (к саммиту в Вильнюсе. - Рред.) все еще очень тернистая", - добавил другой источник.

Напомним, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в НАТО.
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Топ комментарии
+32
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06.04.2023 21:32
+24
США проти, цього достатотньо, поки єлдаки при владі
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06.04.2023 21:29
+18
Может проблема в том, что во время войны мы выбрали в президенты манкурта, вора и барыгу? Который, например, завел дело на сына Байдена, угробил нашу оборонку, ввел цензуру, посылал нахер союзников перед большой войной, дико ворует их помощь и отказывается выполнять обещанное. Не? Будем на США пенять?
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06.04.2023 21:55
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Вот совершенно верно! Дорога в НАТО не закрывает пути к другим союзам.
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07.04.2023 23:49 Ответить
А мне как бы понятно почему нас в НАТО не очень хотят. Допустим, после втупления в НАТО, некоторый условный зеленский, подмахивает бумажки неглядя и назначает на должность представителя Украины в НАТО рашистского шпиона, тот еще шпионов подтягивет и оп-а, все секреты НАТО уже известны рашке и китаю
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06.04.2023 23:56 Ответить
Десь так.
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07.04.2023 00:55 Ответить
Или пусть принимают в НАТО, или Украине надо делать своё ядерное оружие. Надоело видеть как об Украину вытирают ноги все кому не лень.
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07.04.2023 00:39 Ответить
ЧОМУ ?



05.‎04.‎2023

Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай

ЗАХІД ЗНАЄ ЗІ СВОЇХ КАНАЛІВ СКІЛЬКИ КРАДЕ Зе ВЛАДА З ЗАХІДНОЇ ДОПОМОГИ -
ЯК З ГУМДОПОМОГИ, ТАК І ЗІ ЗБРОЇ

Така влада не треба ні в ЄС ні в НАТО
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07.04.2023 00:54 Ответить
У такому випадку ***** буде тягнути цю війну стільки років, скільки сам протягне.
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07.04.2023 01:30 Ответить
В такому випадку, довго він не протягне . На раZZії достатньо охочих стати замість ***** Перодером (Першою Особою Держави - гарна ідея В. Войновича).
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07.04.2023 02:33 Ответить
Так це ж не припинить війну паРаши проти України, бо для звичайних кацапів вона стала святою і сакральною, вивід кацапських військ з Криму вони не пробачать свому царю.
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07.04.2023 12:56 Ответить
Припинення війни та зкріпна розвага всєнароднага взаімнага мардабітія - штуки, якщо і пов'язані між собою, то дуже опосередковано. Наразі їхній нинішній сцарь - уже нє тот; отже, його пора міняти новим. А заразом пора міняти і мумію вовки в мавзолєї.
Щодо припинення війни в Україні. Тут зійшлося багато чинників, котрі діють разом. Випадіння одного з них не припинить війни. Інша справа, коли випадуть відразу кілька чинників - наприклад, "друга армія світу" буде помножена на нуль, економіка накриється мідним баняком, почнеться голодуха і - головне! - щезне бухло, тоді - так: імовірність припинення війни та існування смєхдєржави як такої буде великою.
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07.04.2023 14:03 Ответить
В том то і діло що що людський ресурс і випус снарядів і ракет, хай і не топових допомагають Кацапії продовжувати війну плюс великий людський ресурс. Люди читайте книги про Другу Світову, сценарії один до одного, тоді зрозумієте що робить Кацапія. Звісно Захід тепер проти кремля, але ресурсів у кацпів ще багатенько і продовжувати війну вони можуть більше двух років без проблем. Доки війна підтримується кацапським суспільством, доти вона буде продовжуватися, війну підтримують навіть євангельскі християни росії. Весь цей час Україною керує агент фсб "Козир" і про яке закінчення війни на користь України можно казати. Нас чекає попереду п**дець про який на Земарафоні мовчать. Пишу неприємні речі, але так воно і є.
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07.04.2023 14:11 Ответить
Саме так. Тому я і написав про сукупність діючих чинників.
Та є нюанс. Совєцька імперія зразка 1941-го і кацапстан сьогодні - трохи різні вагові категорії. І те, що спрацювало 80 років тому, не спрацює зараз. Тоді їхні виробничі потужності були достатніми, людський ресурс (не в останню чергу за рахунок населення "союзних республік") - також. Зараз - технології, що були передовими 80 років тому, є застарілими; людський ресурс теж менший. Кацапи цього не розуміють, за що і поплатяться у підсумку.
Щодо наших бід - частково згідний. Таких кротів-"козирів" у нашій владі завжди вистачало, це правда. Але чекати на 3,14здєц я не став би. Він імовірний, але не неминучий. Бо якби він був неминучим, то трапився б ще рік тому. Буде хріново, буде тяжко, і триватиме це довго. Але врешті все на свої місця.
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07.04.2023 14:53 Ответить
Забуваєте про допомогу Китаю і аутсайдерів, також кацапської зброї багатов Африці і Азії.
Також куплені політики в ЄС і по всьому світі, совок про це міг тільки мріяти.

Але чекати на 3,14здєц я не став би

Це ващі слова, я про це не казав
Війна буде ще більше двох років - от про що я казав.
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07.04.2023 15:05 Ответить
Погоджуся з Вами. Тому я і написав, що буде хріново і тяжко.
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07.04.2023 15:12 Ответить
*врешті все стане на свої місця.
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07.04.2023 15:09 Ответить
Ну, з ********* все зрозуміло.
Німці - дуууууже неквапливі. Років за 40 вони може і погодились би на таке. Але це неточно, бо може знадобитися 50 років.
А як аргументують свою позицію Штати?
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07.04.2023 02:16 Ответить
Путіна повісять https://youtube.com/shorts/EMuZMcXEU7c
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07.04.2023 02:41 Ответить
Про що ви тут грезитеся? Будемо, не будемо в НАТО, Зеленський, Порошенка. В країні війна. Головне перемога і бажано швидка і з мінімальними втратами в людях. А НАТО і ЕС це на потім. Ніде вони від нас не дінуться.
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07.04.2023 07:05 Ответить
яке НАТО, яка Європа, це все обіцяють аби ще більше розізлити населення, ми вже 30 років ідемо в НАТО, всі країни з нас сміються!
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07.04.2023 08:28 Ответить
Звучит как информационная диверсия, слово против надо было заменить чем то другим. А ещё лучше промолчать.
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07.04.2023 09:42 Ответить
ОК, тодi Украiна становится наступним iраном та будуйе свою власну ядерну бомбу, i нафiг тодi то НАТО Рокив за 5 збудуйемо, а потiм можна сидiти пiд санкцiями рокiв 10. Та краще бути з з бомбою та пiд санкцiями, анiж бути пiд Рашею. PROFIT
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07.04.2023 10:51 Ответить
Ага) С расхераченной в хлам экономикой и десятками расхераченных городов, с соседями которые либо РФ, либо ЕС и которые могут пополностью перекрывают кислород по периметру всей границы посидеть под санкциями - та ерунда, кора деревьев не такая уж и не вкусная.

А специалисты по ядерке видимо с неба свалятся, так же как и обогащённый уран с ракетами доставляющими ЯО.
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07.04.2023 12:11 Ответить
Після нападу паРаши санкції за розробку ядерної зброї на Україну вже не наведуть, інша справа Захід буде слідкувати стратегична вона буде (для нападу) чи тактична (для оборони)
Нам підійде і для тактична (ракети на 500 - 700 км і літаки для ядерних бомб)
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07.04.2023 12:59 Ответить
та мене не колише що там по периметру кордону, я не хочу тут жити. Тут людей за бидло тримають. Хай тут бьються Штати якщо хотять. Я не хочу воювати анi за дедываевали, анi за онукiв, я все життя тут як бомж, тому сидiти на шиi досить.

Або звiдкись виперудйеться, виколупуйеться ядерка, хоч астрологiв попрохайте, або вiдкритий кордон i допобачення. Як кажуть - йе бажання - йе присутнiсть, а нема бажання - йе Меркель. Я не дрова якi можна спалювати тому що бiльшiсть населення так захотило, чи якась одна людинка вирiшила мою долю. У мене свои бажання, а у нього свои, у вас свои, але ви не майете права тримати людину в стойли, якщо вiн не зробив щось пагане. Я взагали забуду про цей форум, та про йкись питання повьязанш з Укриною, бо мене це вже задовбало, що мени перед обличчям круть флагом, обицяють цяцянки, але все життя я бомж та худоба в стойли и таке буде до кинця, бо пои економика розкрутиться, поки повиздихають совки, поки виженемо колаборантiв - я вже й здохну.

Я хочу або ядерку, або кордони вiдкритi, я не скот для стойла. Хочете впрягатися - гойда, ваше бажання та вашi вiрування та ваши дедываевали та принципи, я вам не заважаю, так i менi не заважайте i вiдкрийте кордон.
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07.04.2023 13:52 Ответить
та вашi вiрування та ваши дедываевали та принципи, я вам не заважаю

Годі бухати
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07.04.2023 13:55 Ответить
а до чого тут бухати, та небажання провести другу половину життя як худоба?
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07.04.2023 13:58 Ответить
Я так розумiю, що той ПДЧ то така бюрократия непотрiбна, i Украiну приймають без цих бумажек, як Фiнляндiю, чи це реальне факйю i треба захищатися новозбудованою ядерною бомбою? 😱☢ = 🤯 🇷🇺 = 🍀💲

Хай спробують накласти санкцii на Украiну - у нас буде привод не платити борги рокiв 10 поки нормально не видбудуйемось, а там США самi санкцii знимуть.

А що, постiйно так воювати та втрачати сотнi тисяч людей та жити бомжами? Та шо так бомжи, шо так... Треба брати приклад хоча б з Турцii - що им треба то i роплять. Не взяли в Европу - ну i допобачення. Ми просто переселимось в Европу, а тут хай НАТо ******** з меркельшей.
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07.04.2023 13:35 Ответить
читаю коменти,враження зброд ідіотів.один вирватись із стойла хоче,бо худоба,другий несе таку діарею,що треба стругнути,ви хто,і звідки виповзли?фу,яка мерзота.
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05.05.2023 18:33 Ответить
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