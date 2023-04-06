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В Словакии развернули итальянскую систему ПВО SAMP-T, чтобы усилить восточный фланг НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ппо,sampt/t

На территории Словакии развернули комплекс противовоздушной обороны SAMP/T Вооруженных сил Италии для укрепления восточного фланга Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление объединенного авиационного командования НАТО.

"В марте Италия развернула свой SAMP-T в Словакии и теперь эта система встроена в оборонную архитектуру НАТО. Она защищает восточный фланг, что еще больше повышает оперативную совместимость Альянса и усиливает коллективную оборону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что развертывание итальянских SAMP-T в Словакии укрепляет позицию сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге. Командир оперативной группы SAMP-T Микеле Веллуччи заявил, что оперативные усилия предлагают отличную возможность улучшить общую интеграцию и функциональную совместимость, обмен опытом и совместную работу внутри Североатлантического союза.

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Зайвим не стане! Молодці
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06.04.2023 21:53 Ответить
Набуя вона там зараз потрібна?
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06.04.2023 23:01 Ответить
Хорошо - только не понятно от кого защищаться.

Украине тоже пообещали SAMP-T - но пока не поставили, хотя есть от кого и чего защищаться.

Когда в Польше упала ракета - чтото ПВО НАТО не сработало.

И вообще не понятно, чья была ракета - то ли русская как заявил вначале МИД Польши, то ли Украинская, как вечером позже заявило США.

MH17 - 8 лет расследовали, кто все таки сбил. А тут меньше суток понадобилось - чтобы признать, что это не русская ракета, может быть украинская. Но к расседованию Украину мы не допустим.
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06.04.2023 23:00 Ответить
 
 