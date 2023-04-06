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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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Приказ о создании Антикоррупционного совета будет подписан в ближайшие дни, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

міноборони

Министерство обороны завершило процедуру отбора в Общественный антикоррупционный совет, в ближайшие дни приказом министра будет утвержден его состав.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что процесс формирования Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины прошел без нарушений.

Признаков существенного влияния на результаты общенационального интернет-голосования 31 марта 2023 года на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции, которые могли повлиять или изменить итоговый рейтинг кандидатов, не выявлено.

Все письменные обращения, содержащие жалобы и апелляции на результаты голосования как от участников конкурса, так и от общественных организаций, были рассмотрены в установленном порядке.

Следующим шагом станет утверждение Министерством обороны состава Антикоррупционного совета из 15 человек, избранных в результате общенационального интернет-голосования. Совет обретет полномочия после подписания соответствующего приказа министра обороны Украины в ближайшие дни.

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Напомним, согласно процедуре, разработанной общественной инициативной группой и зафиксированной в Положении об Общественном антикоррупционном совете при Минобороны, Комиссия, состоящая исключительно из представителей институтов гражданского общества, допустила к участию в конкурсе 29 кандидатов — все, кто подал полный пакет необходимых документов в соответствии с требованиями Положения об Антикорсовете.

Участие в электронном голосовании за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны на платформе НАПК приняли более 41 тысячи украинцев. Каждый человек мог поддержать до 15 кандидатов, голосуя как в пределах Украины, так и за рубежом.

По результатам голосования и на основании п. 17 Положения об Общественном антикоррупционном совете Комиссия решила считать избранными в состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины 15 человек, набравших максимальное количество голосов, а именно:

  1. Яровая Богдана Эдуардовна – 32 704
  2. Николаенко Татьяна Владимировна – 26 941
  3. Свирко Олег Станиславович – 23 864
  4. Шуба Анастасия Вадимовна – 23 170
  5. Прудковских Виктор Вячеславович – 22 795
  6. Кальницкий Виталий Владимирович – 22 580
  7. Пионтковский Константин Анатольевич – 21 919
  8. Грушовец Евгений Анатольевич – 21 731
  9. Оджиковский Виталий Олегович – 21 532
  10. Остапенко Дмитрий Николаевич – 21 295
  11. Григорян Артак Володиевич – 20 996
  12. Масюк Виталий Владимирович – 19 927
  13. Кривошея Геннадий Григорьевич – 1 990
  14. Геращенко Александр Владимирович – 1 939
  15. Трегуб Елена Николаевна – 1 664

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Напомним, 24 марта с 8:00 до 20:00 на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции было проведено открытое общенациональное онлайн-голосование за будущих членов общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. По результатам голосования из 29 кандидатов было избрано 15 членов совета сроком на один год. Общественный антикоррупционный совет создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны и формировании соответствующих антикоррупционных мер.
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Топ комментарии
+10
може краще призначити адекватного міністра оборони?
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06.04.2023 22:02
+9
ох#еть якi вони молодцi. тобто користуватися сервiсом "Prozorro" у МО "спецiалiстiв нема". а ще одне коритце для "кормлєнiя" - то запросто.
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06.04.2023 21:54
+6
А не краще й дешевше було б посадити крадiiв i не потрiбно було збирати цю антикорупцiону раду.
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06.04.2023 22:13
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06.04.2023 21:47 Ответить
ох#еть якi вони молодцi. тобто користуватися сервiсом "Prozorro" у МО "спецiалiстiв нема". а ще одне коритце для "кормлєнiя" - то запросто.
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06.04.2023 21:54 Ответить
Окрім трьох останніх, в яких просто недостойна кількість отриманих голосів, всі інші персоналії були рекомендовані "Автомайданом", "Демсокирою", і особисто Бутусовим.

До них є якісь претензії?
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06.04.2023 22:04 Ответить
я не висловлюю претензiй, в мене єПитання:"навiщо, точнiше кажучи нах#я городити такi конструкцiї". чим бiльше "борцунiв", тим бiльше крадуть. явище досягло гомеричних масштабiв.
треба мiняти виконавцiв. як мiнiмум на тих що вмiють користуватися "Prozorro".
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06.04.2023 22:19 Ответить
За 32 роки скільки виконавців було змінено?
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06.04.2023 22:22 Ответить
В тебе дурне питання. Спочатку треба вивчити "матчастину", побачити слово "громадський", а потім розсусолювать про "коритце"
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06.04.2023 22:41 Ответить
В тебе є питання до Дани Ярової??? Прозоро створювалось якраз і за її участі - не її провина, що «мудрий наріт» обрав бєніну макаку під час війни, яка поламала все, в тому числі і прозоро зараз.
цих людей зараз мають допустити до державної таємниці - до інформації по закупках не лише яєць, а й озброєння, набоїв та т.і.
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07.04.2023 00:52 Ответить
Після останньої її заяви, про фінансування лікування поранених бійців з місцевих бюджетів, у мене є питання про її компетентність.. чи вас це влаштовує?
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07.04.2023 06:49 Ответить
Поперше - цих слів її не чув, не слідкую за всіма її виступами.

по друге - не може одна людина бути компетентною у всьому, тому створюється антикорупційний орган з 15 людей, а не одної людини. І створюється на незалежних, громадських засадах - зарплати у МО вони не отримують.

і у третє - коли я навів приклад Дани Ярової, то мав на увазі, в першу чергу, її репутацію. Вона в зубах носила як попередню владу, так і теперішню, незалежна фінансово, бо має свій бізнес, і я не чув скандалів за неї, типу притулиних супутників.
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07.04.2023 11:27 Ответить
Дай Бог, щоби ця трускавецька банда таки створила цю наглядову раду, бо щось не дужеп*иємні дзвіночки…

Dana Yarovaya

15 год ·

Штош.

Ніколи такого не було, і от знову.

Солом'янським управлінням поліції ГУНП відкрито кримінальне провадження з внесенням його до Єдиного реєстру кримінальних розслідувань від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за статтею 361 ККУ.

Щоб ви довго не ламали голову про що я, я поясню. Кримінальне провадження порушено за фактором несанкціонованого втручання в роботу електронних систем 24.03.2023 під час обрання членів антикорупційного органу при Міністерсві оборони.

Тут дуже цікаво, хто субʼєкт кримінального правопорушення.

Люди, які подали свої кандидатури.

Люди, які висловили свою підтримку тій чи іншій кандидатурі

Люди, які колективами, сімʼями, однодумцями, друзями голосували за пропонованих кандидатів, люди, які робили перепости.

Всі 41 484 людини, які прийняли участь на державній платформі НАЗК у голосуванні.

Наступне, що цікаво, що голосування проходило на платформі НАЗК, з залученням мобільних операторів та співробітників МО, які провели аналіз всіх голосів, та дійшли висновку, що фальсифікацій не було. То й співробітники НАЗК, та мобільних операторів також стають субʼєктами кримінального правопорушення.

Наступне, що цікаво. Що після цього факту, платформа НАЗК втрачає свою легітимність, і «вологі мрії» щодо проведення електронного голосування в Верховну раду, стають під великим питанням.

Але ж. Що це дає.

Розгляд цієї справи, можна розтягнути років так на 10. Це дає можливість не затверджувати склад антикор ради при МО. І щось мені підказує, що на днях ми почуємо офіційну позицію міністерства оборони, щодо цього питання. А може взагалі нічого не почуємо.

Що ще дає? Неможливість провести нові вибори, до закриття цієї справи. А це, знову ж таки, якщо сильно постаратися, також років 10.

То що ми маємо?

Ми маємо, свідомий вибір активної частини суспільства помножений на нуль.

Ми маємо, корупціонерів, які унеможливлюють проведення громадського контролю над закупками МО.

Ми можемо тільки уявити, що там відбувається, і що буде продовжувати відбуватися.

Ми знову ж таки маємо, міністерство оборони, з величезним бюджетом, яке повністю закрите від громадськості.

Я б хотіла вірити, що пан міністр візьме на себе відповідальність і призначить таки наказом членів антикор органу, але ж….

Чомусь я в це не вірю

Дуже хочу в цьому помилитися.

« Пилите, Шура, они золотые» (с)
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07.04.2023 00:59 Ответить
може краще призначити адекватного міністра оборони?
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06.04.2023 22:02 Ответить
Це було б найліпше, але навіть янголи іноді можуть плюнути під ноги.
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06.04.2023 22:06 Ответить
я створив антикорупційну раду щоб контродювала мене і моїх підлеглих,
підписати чи ні
ще деякий час подумаю
мабудь підпишу
ні, спочатку персональна співбесіда, а тоді підпишу
накуя я це придумав
прийдеться ж ділитися
а вони голодні як кми, коли прийшли...
15 рил треба купувати....
чому не зробив три???
хуня, будемо більше красти, вистачить всім
підпишу....
а давайте в дбр, сап та набу ще по комісії оберемо, але щоб вони самі вирішували кого,
і на яких умовах, і як що щось не так то могли не підписати
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06.04.2023 22:02 Ответить
У мужщин бронь от призыва имеется?если нет выдадим,а за это крашанка будет уже по двадцать.
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06.04.2023 22:02 Ответить
хтось читав все написане???
щоб люди не сміялись від болю, нема прізвища підписанта
лиш МО та міністр
мабуль соромляться капельку.
що людина по вуха в лайні затвержує тих хто має його вивести на чисту воду
Стівен Спілберг курить бамбук і в **** від таких жахів
і останнє.
накуя нам набу, сап, сбу та дбр????як що не можуть перевірити накладні та промоніторити ціни на день підписання контракта
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06.04.2023 22:12 Ответить
А не краще й дешевше було б посадити крадiiв i не потрiбно було збирати цю антикорупцiону раду.
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06.04.2023 22:13 Ответить
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06.04.2023 22:13 Ответить
Нагадали)) у 90х початок нулів, в Києві був реально магаз з назвою "Автомотовєлофотогрє@ляє@ляіохота", причому незапікана назва була, а у всій красі ще й світилась))
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06.04.2023 22:31 Ответить
Ну чому невігласам коментаторам не відруБЛЯТЬ не інтернет?!
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06.04.2023 22:42 Ответить
Є ..... банутая держава Як що міністр та його зами ворують , так приберить їх на хера цей огород городити це ж простіше
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06.04.2023 23:04 Ответить
Так важко ж рибку ловити у каламутній воді)) коли оте все знесемо, забєбаємось кінці й винних шукати.
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07.04.2023 00:12 Ответить
Оголосіть будь ласка розмір грошового забезпечення цих чесних працівників, дякую
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06.04.2023 23:26 Ответить
Вот когда подпишите, тогда и пиартесь....
Кандидат говорят что вы хотите это затянуть или вообще отменить.
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07.04.2023 04:01 Ответить
 
 