Приказ о создании Антикоррупционного совета будет подписан в ближайшие дни, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство обороны завершило процедуру отбора в Общественный антикоррупционный совет, в ближайшие дни приказом министра будет утвержден его состав.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что процесс формирования Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины прошел без нарушений.
Признаков существенного влияния на результаты общенационального интернет-голосования 31 марта 2023 года на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции, которые могли повлиять или изменить итоговый рейтинг кандидатов, не выявлено.
Все письменные обращения, содержащие жалобы и апелляции на результаты голосования как от участников конкурса, так и от общественных организаций, были рассмотрены в установленном порядке.
Следующим шагом станет утверждение Министерством обороны состава Антикоррупционного совета из 15 человек, избранных в результате общенационального интернет-голосования. Совет обретет полномочия после подписания соответствующего приказа министра обороны Украины в ближайшие дни.
Напомним, согласно процедуре, разработанной общественной инициативной группой и зафиксированной в Положении об Общественном антикоррупционном совете при Минобороны, Комиссия, состоящая исключительно из представителей институтов гражданского общества, допустила к участию в конкурсе 29 кандидатов — все, кто подал полный пакет необходимых документов в соответствии с требованиями Положения об Антикорсовете.
Участие в электронном голосовании за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны на платформе НАПК приняли более 41 тысячи украинцев. Каждый человек мог поддержать до 15 кандидатов, голосуя как в пределах Украины, так и за рубежом.
По результатам голосования и на основании п. 17 Положения об Общественном антикоррупционном совете Комиссия решила считать избранными в состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины 15 человек, набравших максимальное количество голосов, а именно:
- Яровая Богдана Эдуардовна – 32 704
- Николаенко Татьяна Владимировна – 26 941
- Свирко Олег Станиславович – 23 864
- Шуба Анастасия Вадимовна – 23 170
- Прудковских Виктор Вячеславович – 22 795
- Кальницкий Виталий Владимирович – 22 580
- Пионтковский Константин Анатольевич – 21 919
- Грушовец Евгений Анатольевич – 21 731
- Оджиковский Виталий Олегович – 21 532
- Остапенко Дмитрий Николаевич – 21 295
- Григорян Артак Володиевич – 20 996
- Масюк Виталий Владимирович – 19 927
- Кривошея Геннадий Григорьевич – 1 990
- Геращенко Александр Владимирович – 1 939
- Трегуб Елена Николаевна – 1 664
Напомним, 24 марта с 8:00 до 20:00 на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции было проведено открытое общенациональное онлайн-голосование за будущих членов общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. По результатам голосования из 29 кандидатов было избрано 15 членов совета сроком на один год. Общественный антикоррупционный совет создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны и формировании соответствующих антикоррупционных мер.
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До них є якісь претензії?
треба мiняти виконавцiв. як мiнiмум на тих що вмiють користуватися "Prozorro".
цих людей зараз мають допустити до державної таємниці - до інформації по закупках не лише яєць, а й озброєння, набоїв та т.і.
по друге - не може одна людина бути компетентною у всьому, тому створюється антикорупційний орган з 15 людей, а не одної людини. І створюється на незалежних, громадських засадах - зарплати у МО вони не отримують.
і у третє - коли я навів приклад Дани Ярової, то мав на увазі, в першу чергу, її репутацію. Вона в зубах носила як попередню владу, так і теперішню, незалежна фінансово, бо має свій бізнес, і я не чув скандалів за неї, типу притулиних супутників.
Dana Yarovaya
15 год ·
Штош.
Ніколи такого не було, і от знову.
Солом'янським управлінням поліції ГУНП відкрито кримінальне провадження з внесенням його до Єдиного реєстру кримінальних розслідувань від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за статтею 361 ККУ.
Щоб ви довго не ламали голову про що я, я поясню. Кримінальне провадження порушено за фактором несанкціонованого втручання в роботу електронних систем 24.03.2023 під час обрання членів антикорупційного органу при Міністерсві оборони.
Тут дуже цікаво, хто субʼєкт кримінального правопорушення.
Люди, які подали свої кандидатури.
Люди, які висловили свою підтримку тій чи іншій кандидатурі
Люди, які колективами, сімʼями, однодумцями, друзями голосували за пропонованих кандидатів, люди, які робили перепости.
Всі 41 484 людини, які прийняли участь на державній платформі НАЗК у голосуванні.
Наступне, що цікаво, що голосування проходило на платформі НАЗК, з залученням мобільних операторів та співробітників МО, які провели аналіз всіх голосів, та дійшли висновку, що фальсифікацій не було. То й співробітники НАЗК, та мобільних операторів також стають субʼєктами кримінального правопорушення.
Наступне, що цікаво. Що після цього факту, платформа НАЗК втрачає свою легітимність, і «вологі мрії» щодо проведення електронного голосування в Верховну раду, стають під великим питанням.
Але ж. Що це дає.
Розгляд цієї справи, можна розтягнути років так на 10. Це дає можливість не затверджувати склад антикор ради при МО. І щось мені підказує, що на днях ми почуємо офіційну позицію міністерства оборони, щодо цього питання. А може взагалі нічого не почуємо.
Що ще дає? Неможливість провести нові вибори, до закриття цієї справи. А це, знову ж таки, якщо сильно постаратися, також років 10.
То що ми маємо?
Ми маємо, свідомий вибір активної частини суспільства помножений на нуль.
Ми маємо, корупціонерів, які унеможливлюють проведення громадського контролю над закупками МО.
Ми можемо тільки уявити, що там відбувається, і що буде продовжувати відбуватися.
Ми знову ж таки маємо, міністерство оборони, з величезним бюджетом, яке повністю закрите від громадськості.
Я б хотіла вірити, що пан міністр візьме на себе відповідальність і призначить таки наказом членів антикор органу, але ж….
Чомусь я в це не вірю
Дуже хочу в цьому помилитися.
« Пилите, Шура, они золотые» (с)
підписати чи ні
ще деякий час подумаю
мабудь підпишу
ні, спочатку персональна співбесіда, а тоді підпишу
накуя я це придумав
прийдеться ж ділитися
а вони голодні як кми, коли прийшли...
15 рил треба купувати....
чому не зробив три???
хуня, будемо більше красти, вистачить всім
підпишу....
а давайте в дбр, сап та набу ще по комісії оберемо, але щоб вони самі вирішували кого,
і на яких умовах, і як що щось не так то могли не підписати
щоб люди не сміялись від болю, нема прізвища підписанта
лиш МО та міністр
мабуль соромляться капельку.
що людина по вуха в лайні затвержує тих хто має його вивести на чисту воду
Стівен Спілберг курить бамбук і в **** від таких жахів
і останнє.
накуя нам набу, сап, сбу та дбр????як що не можуть перевірити накладні та промоніторити ціни на день підписання контракта
Кандидат говорят что вы хотите это затянуть или вообще отменить.