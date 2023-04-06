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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 и 2024 году

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світовий

Рост ВВП Украины в 2023 году составит 0,5%.

Такие данные приводятся в обзоре Всемирного банка для Европы и Центральной Азии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"По прогнозам, экономика Украины вырастет на 0,5% в текущем году после стремительного сокращения на 29,2% в 2022 году, в год российского вторжения в страну. Хотя экономический ущерб, понесенный Украиной в результате вторжения, огромный, но разблокирование украинских портов в Черном море, возобновление торговли зерном, а также существенная поддержка доноров помогают поддерживать экономическую активность в этом году", – говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Всемирного банка.

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Согласно прогнозу, рост ВВП Украины в 2024 году составит 3,5%, а в 2025-м – 6,5%.

По сравнению с прогнозом за октябрь прошлого года, ВБ ухудшил на 2,8% прогноз для ВВП Украины на 2023 год и на 0,6% – на 2024 год.

По данным Всемирного банка, стоимость восстановления Украины в настоящее время выросла до $411 млрд, что более чем в два раза превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 и 2024 году 01
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Топ комментарии
+11
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06.04.2023 23:28
+10
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06.04.2023 23:18
+7
Справжні герої кривлялись на гастролях в маасквє, зображаючи дуркуватих хахлов.
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06.04.2023 23:25
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06.04.2023 23:18 Ответить
Справжні герої кривлялись на гастролях в маасквє, зображаючи дуркуватих хахлов.
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06.04.2023 23:25 Ответить
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06.04.2023 23:28 Ответить
але вони такі й є раз вибрали цього тупого манкурта собі в начальники та у начальники своїх дітей.

Хіба ні ?
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06.04.2023 23:44 Ответить
Таки да. Аж 73%.
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06.04.2023 23:53 Ответить
Не хитайте вагани. Бо наших щурів нудить від цього.
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06.04.2023 23:19 Ответить
"Загадка.

Ви живете в країні у якій постійно закручуються гайки, всюди корупція, економіка в кутом піке, низька зарплата і роботи нема. Вашою країною керує наглухо відбитий, некомпетентний, відсталий Вовочка, який оточив себе друзями, кумами і рєшалами.

Питання - про яку країну мова?"

(с)
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06.04.2023 23:31 Ответить
Це наша країна і іншої нам не потрібно! Слава ЗСУ!
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06.04.2023 23:52 Ответить
Отакої
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07.04.2023 00:41 Ответить
потім зіллють листування Гетьманцева як агента ФСБ з Патрушевим, а наш оманський Зе Ішак прочитає чергову вечірню казку своїм зебілам начебто нічого не трапилося - як із Бакановим
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06.04.2023 23:31 Ответить
Світовий Банк не дивиться Зомбомарафон. Там давно все в шоколаді, в зельоній перемозі.
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06.04.2023 23:32 Ответить
Ти не віриш в нашу перемогу? Дарма! Київ за три дні, чи більше року береш за щоку?!
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06.04.2023 23:55 Ответить
Член зе-моно-марафону? Переміг разом з зельоними в квітні минулого року, а тепер надивившись обіцянок минулої осені вдягнув плавки і йдеш купатись в Криму? Співчуваю.
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07.04.2023 00:31 Ответить
До марафона відраза, до таких членів як ти також.
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07.04.2023 02:14 Ответить
Де башляють, манкурт?
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07.04.2023 00:43 Ответить
Жлоб рулить
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07.04.2023 00:45 Ответить
Що залишається зебілу, лише вірити в перемогу і шашлики! Коли там буде перемога, 2-3 тижні? В Сирії вже 10 років вірять в перемоглу!
Неможливо перемогти ворога під керівництвом зрадників.
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07.04.2023 06:57 Ответить
Тому мене в приваті ніколи й не було
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07.04.2023 00:44 Ответить
Та ладно, Світовий Банк... Я в 2019-му про те, що дупа буде, говорив. Як і кожен четвертий- отим трьом своїм дебілам, що в халяву від наріка-коміка-совка чомусь вірили.
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07.04.2023 01:01 Ответить
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07.04.2023 06:59 Ответить
І без захмарних гонорарів навангую
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07.04.2023 01:08 Ответить
А світовий банк у курсі що у нас війна?
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07.04.2023 08:01 Ответить
 
 