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Новости За рубежом
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Литва (2123) членство в НАТО (1215) Габриэлюс Ландсбергис (94)

Литва будет поддерживать членство Украины в ЕС и НАТО вплоть до ее вступления, - Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

габріелюс,ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя резолюции Сейма к летнему саммиту НАТО в Вильнюсе, заявил, что место Украины в трансатлантических структурах - НАТО и ЕС, а также что Литва продолжит это подчеркивать вплоть до вступления Украины в эти структуры.

"Очень важна позиция, высказанная государством через голосование Сейма. Это дает сигнал нашим партнерам, что Литва не отступает от своих амбициозных... здоровых целей, и я сам это говорил, что место Украины в трансатлантических структурах, то есть НАТО и ЕС. Пока не наступит такое время или пока мы не найдем консенсус в этом отношении, до тех пор Литва будет поддерживать членство Украины как в ЕС, так и в НАТО", - подчеркнул Ландсбэргис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он также обобщил свою позицию, высказанную накануне западным СМИ: все больше государств соглашаются с тем, что "с Украиной нужно говорить, каким будет ее конкретный путь в НАТО, какие будут конкретные шаги, чего мы ожидаем от украинцев с точки зрения, возможно, необходимых реформ, окончания войны, как мы представляем их победу".

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"Что ж, этот разговор должен быть открытым, искренним и лучше всего, чтобы он проходил (на саммите НАТО. - Ред.) в Вильнюсе", - добавил дипломат.
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Топ комментарии
+7
Дякуемо Литві
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06.04.2023 23:42
+4
При всем уважении к Литве и лично Ландсбергису…..пока это лишь пустые слова.И дело даже не в Венгрии и прочих ********…..а в беспрецедентной коррупции в Украине.И за это еще и белых орлов с человеком года награждают.Мир ************* мозгами(
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07.04.2023 00:00
+1
Главное чтобы наша власть это поддерживала не на словах и делала все для этого. Пока лишь наоборот.
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06.04.2023 23:54
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Дякуемо Литві
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06.04.2023 23:42 Ответить
Литва має бути теж вдячна що їх США парасолькою прикривають, і частіше думати що це * жест доброй волі*, від них, тому кожен хто не Британия і не Франція, мають поменше ******* на великих дядєй, які цей жест доброй волі підтримують, якщо США не підтримує поки що це, значит так треба.
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06.04.2023 23:45 Ответить
Главное чтобы наша власть это поддерживала не на словах и делала все для этого. Пока лишь наоборот.
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06.04.2023 23:54 Ответить
Від усієї душі щиро дякуємо Міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу за підтримку 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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06.04.2023 23:59 Ответить
При всем уважении к Литве и лично Ландсбергису…..пока это лишь пустые слова.И дело даже не в Венгрии и прочих ********…..а в беспрецедентной коррупции в Украине.И за это еще и белых орлов с человеком года награждают.Мир ************* мозгами(
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07.04.2023 00:00 Ответить
Нагороди отримує Україна , а не особисто блазень !
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07.04.2023 00:11 Ответить
Не подводи тему не в тему….а то если даже ты уже считаешь что человек.. …который называл Украину продажной порноактрисой и перед куйло на колени готов был стать…..чья жена предлагала сливать передвижение ВСУ считаешь лицом Украины …то все еще хуже запущено даже. С предателями войну не выигрывают(с).
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07.04.2023 01:01 Ответить
Я вчера смотрел интервью с ним,так он ясно сказал что поддерживать будут но при вопросе о коррупции в Украине,он ясно сказал,что продержка поддержкой а критерии при вступлении должный быть выполненытак что все понимают что творится в Украине и под шумок как слугам хочется и повторяя что мы хотим в НАТО туда вскочить не получится))А орден он такой,сегодня на груди,завтра в дырочке)
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07.04.2023 08:21 Ответить
Спасибі, вам, брати-литовці!
Низький уклін за розуміння, допомогу і сприяння Україні в її боротьбі за існування!
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07.04.2023 00:46 Ответить
То есть до повторного пришествия Христа.
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07.04.2023 00:49 Ответить
Серденько моє, тврї слова, так Богу в уха
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07.04.2023 02:50 Ответить
 
 