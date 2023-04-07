Украинское зерно будут перевозить через Польшу без разгрузки на ее территории

Украинское зерно будут перевозить через Польшу в третьи страны без разгрузки на территории РП.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ближайшие дни будут разработаны механизмы, которые прекратят такой экспорт зерна, который до сих пор приводил к дестабилизации продовольственного рынка Польши. Мы позаботимся о том, чтобы этот экспорт происходил таким образом, чтобы он шел непосредственно в третьи страны, без разгрузки товара в Польше",- отметил Мюллер.

В свою очередь, председатель Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач сообщил, что украинское зерно надо вывезти из Польши до жатвы. По его словам, это потребует развития инфраструктуры, транспортных коридоров и уплотнения границы, чтобы не было возможности спекулировать на польском рынке украинским зерном, которое предназначено для стран Африки и Ближнего Востока.

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Как известно, в последние месяцы польские аграрии проводили активные протесты против значительного наплыва на польский рынок украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу в третьи страны. В результате массовых акций протеста правительство Польши призвало Еврокомиссию возобновить пошлину на украинские зерновые. Впрочем, Евкокомиссия продлила беспошлинный режим с Украиной еще на год. Из-за этой проблемы 5 апреля подал в отставку министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик и на его место в четверг назначен новый министр – Роберт Телус.