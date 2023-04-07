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Когда и о чем вести переговоры с РФ, будет определять Зеленский, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джон,кирби,кірбі

Администрация США отмечает, что не может быть переговоров по Украине без Украины, а готовность к переговорам с РФ должно определять украинское руководство.

Об этом заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только президент Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", - отметил представитель Белого дома.

Таким образом, он ответил на просьбу прокомментировать публикации с сигналами из Киева о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с Москвой по Крыму.

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Как сообщалось, накануне издание Financial Times распространило комментарий замруководителя ОПУ Андрея Сибиги. Украинский чиновник, в частности, заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой будущее Крыма, если ВСУ достигнут границы временно оккупированного россиянами полуострова. При этом Сибига добавил, что в Украине не исключают освобождение Крыма военным путем, отмечает FT.
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Топ комментарии
+34
Це вирішуватимуть українці. Якщо б вирішував Буба з кодлом, України вже не було б.
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07.04.2023 01:11
+19
не дай Бог -зэ-иуда уже нарешал что чуть Украины не стало
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07.04.2023 01:19
+15
Цей переговорник ''мечется як юная разведчица'', що воно вирішить?
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07.04.2023 01:11
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Це вирішуватимуть українці. Якщо б вирішував Буба з кодлом, України вже не було б.
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07.04.2023 01:11 Ответить
Я б додав, що будуть вирішувати ті українці, які воюють на фронті, а не ті, які в інтернеті тільки патякають.
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07.04.2023 01:17 Ответить
Та ні... Якщо кожен, хто кинув свої 3 гривні на потреби армії, буде качати свої права, то почнеться бардак. Я суцільно довіряю лише тим воїнам, хто своїм тілом прикрив рідну країну. А на словах всі вже по мільйону доларів перерахували ЗСУ...
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07.04.2023 01:43 Ответить
Я б сказав що люди яких вже більше року як мобілізували м'яко кажучи стомилися і вирішувати питання ротації треба, або переговори і закінчувати цей балаган.
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07.04.2023 13:57 Ответить
Згоден
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07.04.2023 16:08 Ответить
Ну так іди і підміни хлопців, нехай відпочинуть
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08.04.2023 05:00 Ответить
Я вже тут.
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08.04.2023 07:08 Ответить
Це ти про себе?
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07.04.2023 04:49 Ответить
Ти зараз написав тупу херню, образивши мільйони українців, які працюють для перемоги. Це, мабуть, через те, що ти сам недорозвинуте інтернетне патякало на хайпі.
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07.04.2023 21:21 Ответить
Цей переговорник ''мечется як юная разведчица'', що воно вирішить?
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07.04.2023 01:11 Ответить
саме це ж і пугає...
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07.04.2023 01:15 Ответить
щось мені не дуже подобається, що ця тема час від часу випливає в інформаційний простір...

банальності на кшталт "Земля кругла" не говорять же без на те причини?
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07.04.2023 01:16 Ответить
Таким чином він відповів на прохання прокоментувати публікації із сигналами з Києва про те, що українська сторона за певних умов готова вести переговори з Москвою щодо Криму. Джерело: https://censor.net/ua/n3410628
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07.04.2023 01:21 Ответить
тобто нічого нового, але новина "образовалася"
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07.04.2023 01:26 Ответить
её не Кирби образовал и не желание журналиста а сами же зэ-клоуны

Україна не відкидає можливості перемовин із Росією щодо Криму після того як українські військові проведуть успішний контрнаступ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга в коментарі Financial Times. Джерело: https://censor.net/ua/n3410393


Україна не відкидає можливості переговорів з Росією щодо Криму після успішного контрнаступу ЗСУ, - ОП
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07.04.2023 02:06 Ответить
не дай Бог -зэ-иуда уже нарешал что чуть Украины не стало
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07.04.2023 01:19 Ответить
Добрий спектакль ! Художній керівник Коломойський.
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07.04.2023 07:49 Ответить
ЄммАнюєлю,,,ти почув що сказав дядя Джон??,,,,, ,,)),,
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07.04.2023 01:19 Ответить
Пробувала вирішувати Банкова, але доходило, що будуть бити, - то відповзала.
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07.04.2023 01:28 Ответить
не припускаєте, що Блінкен міг знати і чути "сигнали" морзянкою з опи скоріше ніж всі?
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07.04.2023 01:47 Ответить
трохи плутаюся, так була постанова зеленої ВР про "ніяких перемовин з москалотою" чи не була?
чи як найзеленіший скаже так і буде?
в Україні зелена імперія?
питаня, питання....
коротше - чекаємо перемовника хламідію, його час наближається.
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07.04.2023 01:37 Ответить
Все згідно Конституції, так і повинно бути! Українці в цьому питанні визначились на виборах. Ніхто референдуми проводити не буде. Але якщо Зеленський піде шляхом Порошенка з договорняками, чого від нас чекають наші союзники, наслідки навіть уявити страшно. Все зараз вирішується на фронті. Слава ЗСУ! Допомогайте ЗСУ!
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07.04.2023 02:52 Ответить
куди б зелений клован не пішов, і шо б він не зробив,
ви все одно зайчиків на тролейбусах з дудками випускати будете на День Незалежності України...
ви зробили свій вибір в квітні 2019го року.
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07.04.2023 03:55 Ответить
"Блазень" уже давно в деяких моментах "біжить попереду Порошенка" у виконанні ЙОГО програми - як я й пророчив ще в квітні 2019 року Правда, він побує вкладать в це свій зміст та інтерес, однак його українці "поправляють"
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07.04.2023 04:55 Ответить
***** якщо і буде говорити з Зеленським, то тільки про капітуляцію України. Пора би це вже усвідомити. Подібні вкиди про нібито переговори мають кацапське походження. Їх мета - вчергове показати Україну світовій спільноті в невигідному світлі. Мовляв, Україна не хоче миру і т.п.
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07.04.2023 06:33 Ответить
Таке формулювання від Білого Дому говорить про те, що якщо Зеля вирішить злити країну, то вони проти не будуть. Їм його вмовляти вже набридло.
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07.04.2023 06:51 Ответить
Взагалі то будуть, бо падіння України то буде падіння країн Варшавського договору і Балтики.
Не за один рік чи пять але за десять буде.
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07.04.2023 18:32 Ответить
Хто платить,той і замовляє музику. Не для того США витрачають міліарди,щоб хтось вирішував за них. Байки для лохів
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07.04.2023 08:43 Ответить
В Омані?
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07.04.2023 09:43 Ответить
ну от так от чесно, коли ти бачиш криворогате брехло,,,,
я вже не кажу за допомогу, не дав би в рило?
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07.04.2023 09:57 Ответить
а домога іде ...
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07.04.2023 09:59 Ответить
Блінкен сказав те,що виходить по дипломатичному статусу.
Та,в реалі,трохи все інакше і навряд чи Блінкен не в курсі,хто реально рулить.
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07.04.2023 10:05 Ответить
И кто?
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07.04.2023 15:55 Ответить
В Франції був Рішельє,якого називали "сірий кардинал".
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07.04.2023 16:01 Ответить
найвеличніший від таких слів аж тече. Ще б бєня мав таку повагу до членограя, а не змушував копняками відпрацьовувати всупереч інтересів держави ...
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07.04.2023 11:39 Ответить
Т.е. недоставкой оружия вы вынудите Украину к чему угодно, но исходя из поставок отвечать должен Зеля?
Уже не первый раз они эту мантру повторяют....
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07.04.2023 12:24 Ответить
холуй ********** ти
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07.04.2023 15:29 Ответить
Коли і про що вести переговори з РФ, буде визначати Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3410628

ТАМ ДЄРМАК ВИРІШУЄ, А НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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07.04.2023 18:30 Ответить
Ход конём, шаг и в сторону.💪
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07.04.2023 19:10 Ответить
Коли і про що вести переговори з РФ, буде визначати Зеленський, - Білий дім Джерело: https://censor.net/ua/n3410628

А про Порошенко вони так ніколи не казали...
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07.04.2023 22:59 Ответить
Перемовини з москалями повинні тривати не довше автоматної черги і це явно не прерогатива чотирьохразового уклоніста(сцикуна і клована).
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08.04.2023 05:14 Ответить
Ну якщо ви вважаєте що одні й ті самі будуть воювати до кінця - то ви помиляєтеся. Від мобілізації багато хто ховається. До кінця літа треба щось вирішувати або зібрати новий мільйон мобілізованих вмотивованих, або вести переговори після контрнаступу. Бо вічно одні й ті ж воювати не будуть.
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08.04.2023 18:43 Ответить
 
 