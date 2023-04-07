Когда и о чем вести переговоры с РФ, будет определять Зеленский, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Администрация США отмечает, что не может быть переговоров по Украине без Украины, а готовность к переговорам с РФ должно определять украинское руководство.
Об этом заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Только президент Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", - отметил представитель Белого дома.
Таким образом, он ответил на просьбу прокомментировать публикации с сигналами из Киева о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с Москвой по Крыму.
Как сообщалось, накануне издание Financial Times распространило комментарий замруководителя ОПУ Андрея Сибиги. Украинский чиновник, в частности, заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой будущее Крыма, если ВСУ достигнут границы временно оккупированного россиянами полуострова. При этом Сибига добавил, что в Украине не исключают освобождение Крыма военным путем, отмечает FT.
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банальності на кшталт "Земля кругла" не говорять же без на те причини?
Україна не відкидає можливості перемовин із Росією щодо Криму після того як українські військові проведуть успішний контрнаступ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга в коментарі Financial Times. Джерело: https://censor.net/ua/n3410393
Україна не відкидає можливості переговорів з Росією щодо Криму після успішного контрнаступу ЗСУ, - ОП
чи як найзеленіший скаже так і буде?
в Україні зелена імперія?
питаня, питання....
коротше - чекаємо перемовника хламідію, його час наближається.
ви все одно зайчиків на тролейбусах з дудками випускати будете на День Незалежності України...
ви зробили свій вибір в квітні 2019го року.
Не за один рік чи пять але за десять буде.
я вже не кажу за допомогу, не дав би в рило?
Та,в реалі,трохи все інакше і навряд чи Блінкен не в курсі,хто реально рулить.
Уже не первый раз они эту мантру повторяют....
ТАМ ДЄРМАК ВИРІШУЄ, А НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ
А про Порошенко вони так ніколи не казали...