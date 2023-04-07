РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11940 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
56 689 157
война (46746) США (23185) секретные документы (92) социальные сети (630) тайна (17) наступление (98)

В соцсетях опубликовали отфотошопленные документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины, - СМИ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы на этой неделе в Telegram и Twitter.

Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, которые появились в соцсетях.

Военные аналитики заявили, что некоторые разделы документов, вероятно, были изменены - в них завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших российских военных. По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы.

Отмечается, что представители администрации Джо Байдена работали над тем, чтобы удалить документы из соцсетей, но по состоянию на вечер 6 апреля им это не удалось.

"Мы знаем о сообщениях в социальных сетях. Министерство рассматривает этот вопрос", – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Читайте также: В Изюме обнаружили секретные документы российских военных. Изъяли 13 мешков. ФОТОрепортаж

Как сообщает NYT, документы не содержат конкретных планов боевых действий - как, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако в документах, например, говорится о потребностях украинской армии по состоянию на 1 марта.

"Для опытного глаза российского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки эти документы, без сомнения, содержат много соблазнительных подсказок. В документах упоминается, например, уровень расходов боеприпасов HIMARS. Пентагон публично не сообщал, насколько быстро украинские войска используют боеприпасы HIMARS, но документы это подтверждают", – отмечает издание.

На одном из слайдов документа, пишет NYT, сообщается, что на войне погибли от 16 до 17,5 тыс. российских военных, тогда как Украина якобы потеряла 71,5 тыс. военнослужащих. По оценкам Пентагона, РФ понесла гораздо большие потери, и что около 200 тыс. солдат с каждой стороны были убиты или ранены.

Также читайте: Ни один секретный документ МВД не попал в руки российских оккупантов, - Енин

При этом аналитики заявили NYT, что часть документов выглядит аутентично и может предоставить РФ ценную информацию о графиках доставки оружия и войск, численности сформированных украинских подразделений и других военных подробностях.

Газета пишет, что документ с грифом "совершенно секретно" содержит информацию о "состоянии конфликта по состоянию на 1 марта". В этот день украинские официальные лица находились на американской базе в Вайсбадене в Германии, а на следующий день их посетили председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Каволи.

В другом документе, отмечает NYT, есть информация об украинских военных подразделениях, технике и учениях с расписанием на январь-апрель.

"Документ содержит краткую информацию о 12 боевых бригадах, которые сейчас формируются, 9 из них, очевидно, тренируются и поставляются США и другими союзниками НАТО. Из этих 9 бригад, согласно документам, 6 будут готовы до 31 марта, а остальные – до 30 апреля. По оценкам аналитиков, украинская бригада насчитывает от 4 до 5 тыс. солдат", – пишет издание.

В документе, сообщает NYT, сказано, что общее количество техники, которая необходима для 9 бригад, составляет более 250 танков и более 350 механизированных транспортных средств.

"Эта утечка является первым прорывом российской разведки, который стал достоянием общественности с начала войны", – резюмирует издание.

В то же время The Insider сообщает, что связанный с ЧВК Вагнера Telegram-канал Grey Zone 6 апреля опубликовал информацию, согласно которой до 1 апреля были завершены запланированные поставки вооружения для укомплектования девяти новых бригад ВС Украины. Они также подробно публикуют количество техники для каждой бригады.

Якобы слив брифинга американской разведки с этими данными опубликован и в других Telegram-каналах. Согласно ему, общее количество вооружения, необходимого для девяти бригад составляет 253 танка, 381 единица гусеничной техники, 480 единиц колесной техники, 147 артиллерийских орудий, а также 571 бронированный HMMWV.

"Позже, однако, выяснилось, что активно репостящие Z-каналы и различные российские "военкоры" документ подправлены, в частности, изменены цифры в разделе потерь - российские потери среди военных уменьшены почти втрое, потери среди истребителей - в 10 раз, наземной техники - в 10 раз. В то же время, потери Украины сильно завышены - по военным в 4,5 раза. Откуда оригинальный документ тоже не ясно, он публиковался на анонимном форуме 4chan.Поэтому достоверность цифр по поставкам техники подтвердить невозможно, хотя они, пожалуй, не противоречат данным из открытых источников", - пишет издание.

В соцсетях опубликовали отфотошопленные документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины, - СМИ 01
В соцсетях опубликовали отфотошопленные документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины, - СМИ 02

Первый вариант, опубликованный на форуме.

В соцсетях опубликовали отфотошопленные документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины, - СМИ 03
В соцсетях опубликовали отфотошопленные документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины, - СМИ 04

Исправленный вариант, используемый российской пропагандой.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+57
Що там казав Данілов? що тільки 3-5 людей знає про плани підготовки до контрнаступу?
показать весь комментарий
07.04.2023 06:19
+42
Можливо це деза і її навмисно "зливають"
показать весь комментарий
07.04.2023 06:36
+33
Що знає зеля, то знають всі
показать весь комментарий
07.04.2023 07:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Немає значення, в будь-якому випадку путін візьме за щоку. І він це розуміє
показать весь комментарий
07.04.2023 08:55 Ответить
Здається витік був, але документу, який завідомо містив всім відомі «секрети». Якби там були важливі дані - цього документу орки б не світили. А так, схоже на контрольований витік з метою підсвітили шпіонів
показать весь комментарий
07.04.2023 08:57 Ответить
Вони могли засвітити скориговані для інформаційного впливу документів отримавши необхідну їм інформацію для використання у протидії ЗСУ!!! І це більш ніж погано!!!
показать весь комментарий
07.04.2023 09:00 Ответить
Виходячи з того, що витік документів відбувся одразу після візиту української делегації до бази НАТО у ФРН в місті Вісбаден я б рекомендував перевірити усіх її учасників на предмет можливої участі у отриманні та передачі копій, або фото цих документів кремлядям які після обробки та тасування могли скинути їх у мережу вже після ретушування спецслужбами рашистів! Бо не секрет, що серед депутатів та посадовців дуже ймовірно є ті, що діють на користь роССійсько-нацистських окупантів!!!
показать весь комментарий
07.04.2023 08:58 Ответить
Якийсь прихильник Трампа здав, що не хоче: "Третьей Мировой Войны НАТО с Россией."
показать весь комментарий
07.04.2023 09:10 Ответить
Може й так, але швидше все ж таки це результат дій ворожої розвідки та завербованих посадовців, або військових які мали доступ до цієї інформації!!!
показать весь комментарий
07.04.2023 09:14 Ответить
Конечно кто-то завербованный или подкупленный или обиженный на власть за своего шефа, тут без вопросов....Трамп на каждом митинге орёт, что поддержка и помощь Америкой Украины приведет к Третьей Мировой Войне между НАТО и Рабсией, понимай иронию!!!!!
показать весь комментарий
07.04.2023 11:21 Ответить
Лойд Остин, любитель по болтать с Шойгу!
показать весь комментарий
07.04.2023 09:24 Ответить
"секретная операция, о которой стало известно, считается проваленной" -
букварь партизана-подпольщика для
показать весь комментарий
07.04.2023 09:17 Ответить
и снова NYT. Это действительно американское сми ?
Хотя чему я удивляюсь-- например УП тоже вовсю транслирует кремлевские нарративы... но при этом не забывает "поглаживать" ОП и поэтому к ним претензий не возникает...
показать весь комментарий
07.04.2023 09:21 Ответить
Не в "планах", не в "планах". В планах Пентагона витю медведчука из хозяина вашей ботофермы сделать сцарем всея руси. А карлика дядькой- Черномором.
показать весь комментарий
07.04.2023 11:44 Ответить
Після цитати з статті ,,У цей день українські офіційні особи перебували на американській базі у Вайсбадені в Німеччині" мысля про целочку має зникнути сама собою .Бо де в шоблі Зе целочки? Там 155 калібр зі свістом пролітає!
показать весь комментарий
07.04.2023 11:57 Ответить
....звісно це брехня, як версія, це для пропагандонів Кремля зробили, вони ******* таке, подивимось))))
показать весь комментарий
07.04.2023 09:28 Ответить
Взагалі то можливо фантазувати у будь яких межах і будь якому напрямку, бо нічим не гіршим припущенням може бути навмисний "злив" через соцмережи та ЗМІ хибної інформації самим НАТО (ай, яй, яй, журналюги, або недоброзичливі нас "здали"), та ще й для підтвердження "достовірності" виказати занепокоєність тим, що "не вдалося" підчистити соцмережи від цих публікацій, маючи на меті саме заплутати ворога, щоб він готувався до того, що не відповідає дійсності! Тож ми тут можемо годинами, ба навіть декілька діб сперечатися та навіть на мікрон при цьому не наблизитися до істини!
показать весь комментарий
07.04.2023 09:35 Ответить
Пам`ятаю, як секретні документи Адміралтейства щодо пропливу британського корабля біля Криму знайшли на лавці зупинки громадського транспорту у Лондоні.
показать весь комментарий
07.04.2023 10:58 Ответить
Після слів наступ на кацапію можна не читати
показать весь комментарий
07.04.2023 09:45 Ответить
Вчера Данилов сказал что про наступление знают только 5 человек. Теперь о нем знает весь мир.
показать весь комментарий
07.04.2023 10:19 Ответить
так ми і не приховували той факт, що контрнаступ відбудеться. Але я не побачила відомостей про те, на яких напрямках і коли. Все решта то лише болтовня.
показать весь комментарий
07.04.2023 10:24 Ответить
Не забувайте про гру між розвідками!!! Тому не треба панікувати!!!!!
показать весь комментарий
07.04.2023 10:39 Ответить
Втрати росії заявляються 17,5 тисяч вбитих і нехай 17,5*3=52,5 тисяч поранених, усього 70 тисяч вийшло з ладу. Це 10% від активної частини (771 тис. осіб) вс рф. Росія чомусь об`являє осінню мобілізацію 500 тисяч тушок для поповнення втрат 10% своєї армії.
"Україна нібито втратила 71,5 тис. військовослужбовців" - саме цю цифру ми вже десь бачили. Фото документа з монітора, ніби рапорт "міністра оборони" Залужного. Підкажіть, де ця новина.
показать весь комментарий
07.04.2023 10:30 Ответить
Ну да, "секретные документы", наверно ксерокопии с оригинала печатали всю ночь, Хеrох сломался, с руки дорисововали последние 1000 страниц
показать весь комментарий
07.04.2023 10:32 Ответить
Якби Україна дійсно втратила 200 000 воїнів, то армія ***** вже штурмувала б Київ та Вінницю. Для України такі втрати є неприпустимими враховуючи її мобресурс.За певними об'єктивними військовими формулами підрахунку загиблих та важкопоранених на перше квітня Україна втратила до 40 000 вбитими і стільки ж важкопораненими. Ніяких 200 000 бути не може тому що є неспростовні матеріальні докази, які свідчать саме про наведені мною цифри. І ці докази може побачити кожен зацікавлений у цьому українець. Далі здогадуйтесь самі які докази я маю на увазі. Україна переможе тому що вона на світлій стороні!
показать весь комментарий
07.04.2023 10:34 Ответить
40 тисяч - звучить реалістично.
Але бути на стороні "світла" не є гарантією перемоги. Україна вже програвала більшовицькому сатанату минулого сторіччя. Велика помилка вважати, що переможець вже визначений. "Побєда борьбой рєшєна" - чули про таке?
показать весь комментарий
07.04.2023 10:56 Ответить
Ми чули, що на ваші ботофермі можливі затримки із заплатнею. Вже черга біля каси вишикувалася.
показать весь комментарий
07.04.2023 11:46 Ответить
Сама найбільша небезпека полягає в тому, що подібну інформацію кроти зіллють ворогу, тоді ніякого успіху не буде
показать весь комментарий
07.04.2023 11:14 Ответить
Суто ІМХО. Подивився ці «витоки». Документи виглядають реалістично, але не розумію істерики з втратами. Там на першому ж фото є оцінка втрат. По особовому складу: Україна 16-17.5 тис. KIA (killed in action- вбиті у бою); росія 35.5-43.5 тис KIA. Ці оцінки Пентагон озвучував і раніше. Вони схильні занижувати і втрати русні, і можливо навіть наші. Крім того думаю вони не враховують втрати кацапських парамілітарників, типу НМ дири чи вагнерів. Але! Загальний тренд цілком в межах озвучуваних нашим міністерством оцінок. Звідки взялися ці цифри в 70 чи навіть 200 тисяч наших втрат вбитими? Їх в цих документах не має
показать весь комментарий
07.04.2023 11:33 Ответить
Протікання тільки з НАТО, там велика кількість симпатиків х..... Х.... тільки вніс правки до чисельності втрат. А що руку приклали "неназвані істочнікі в ...ОПі" теж вірогідно. Недавно об'явилась в Києві кориха з цієї газети і зразу ж почала гнати пургу. Перед тим тривалий час працювала в Гниловодську. Так само як і новозеландка з ООН, обоє досконало шпарять на могучем. Сподівання ФСБ на Емністі не принесли результату, то знайшли інших пристаркуватих дівуль. А взагалі це принесе більше користі саме Україні. А агентура ФСБ хоче показати х...... ( після крупної поразки під Балаклією) ми ще ого го, ще не пора нас списувати (в прямому та переносному смислі).
показать весь комментарий
07.04.2023 11:36 Ответить
Особисто я згоден з цією думкою.
Хроника одного президента

‎‎07.‎04.‎2023

Скандал з витоком інформації про військово-штабні навчання ВСУ і армії США у березні 2023 на військовій базі Вісбаден (Германія) є дуже примітивною спробою перекласти відповідальність за зливи військово-політичної інформації в РФ з близького кола Зеленського на структури США. Арешти і викриття російської агентури в СБУ, масові скандали корупційного характеру в МО України і ОПУ вимагають від російських спецслужб дій по прикриттю наявної агентури. при тому, розраховуючи на власну аудиторію, автори цієї дезінформації відверто фальсифікують наявні дані. Наприклад втрати особового складу ЗС РФ визначені в трохи більше 17 тисяч, а українські в 200 000. Питання полягає в тому, що спецслужби США встановили поіменний перелік 17869 осіб загиблих військовослужбовців ЗС РФ, а загальні втрати визначають в межах 200-220 тисяч.
показать весь комментарий
07.04.2023 11:39 Ответить
Это ИПСО не надо нервничать.
показать весь комментарий
07.04.2023 11:43 Ответить
Гру і фсб ніхто не відміняв.
Нехай пройдуться по їх агентурі по Україні і ніякі вони не захисники України, статусом ,яким вони користуються.
показать весь комментарий
07.04.2023 11:55 Ответить
Открываем статью НТ и читаем:
The Pentagon and other analysts have estimated that Russia has suffered far more casualties, with closer to 200,000 killed and injured, while Ukraine has had more than 100,000 killed and injured.
---
Открываем Цензор и читаем:
По оценкам Пентагона, РФ понесла гораздо большие потери, и что около 200 тыс. солдат с каждой стороны были убиты или ранены.
---
Я понимаю, что зрада прежде всего, но хотелось бы чтобы хотя бы переводили правильно, без своих "правок."
показать весь комментарий
07.04.2023 11:58 Ответить
Если у кого возникнет вопрос, почему россияне потеряли "всего лишь в два раза больше"?
Ответ простой - потому, что скорее всего так и есть. Почему? Да потому, что сепаратисты ЛНР+ДНР которые между прочих дали рашистам 300 000 минимум набрать коллаборантов - не являются российскими гражданами и их Пентагон естественно в российские потери не записывает.
А набили их много, о катастрофических потерях "донецкой и луганской пехоты" пишут сами же вражины.
показать весь комментарий
07.04.2023 12:25 Ответить
п.с. А вот что реально пугает, что кроме меня и еще нескольких человек никому не интересно, что же написано в оригинале статьи Нью-Йорк Таймс и почему версия на Цензоре отличается от оригинала...
показать весь комментарий
07.04.2023 12:30 Ответить
Если в нашем городке происходят похороны погибших бойцов то об этом знают все и это отражено и на страницах власти в FB. И в принципе по стране можно можно посчитать (кто-то и так знает). Пентагон дает цифры свои (вспомним их цифру сколько дней продержиться Украина), и это не первый прокол кучи разведывательных служб США. Это когда со спутников посчитать состав группировки войск на нашей границе - тут они молодцы. А как они узнают количество захороненных бойцов в каком-то забитом селе в восточной Сибири? От и пишут около 200000 общих потерь.
показать весь комментарий
07.04.2023 13:07 Ответить
"і що близько 200 тис. солдатів з кожної сторони були вбиті або поранені." - расскажите это кто-нибудь нашему переможному генштабу...
показать весь комментарий
07.04.2023 12:25 Ответить
у тебя есть глаза? а мозг? открой текст Нью-йорк Таймс и прочти английский оригинал, ну или хотя бы комй коммент выше. Или ты зраду любишь настолько, что не можешь этого сделать?
показать весь комментарий
07.04.2023 12:26 Ответить
Не, ну то, что у Украины не 200, а 100к - это конечно сильно меняет дело... однозначно победа.
показать весь комментарий
07.04.2023 12:31 Ответить
если для тебя 100 тысяч украинских жизней не имеют значения, то тут и говорить не о чем.
показать весь комментарий
07.04.2023 13:51 Ответить
победы без потерь не бывает, а мы воюем с противником который имел преимущество внезапного нападения, тотальное превосходство в воздухе, в огневой мощи, в технике. И воем уже 14 месяцев. И результат 100 тысяч убитыми и раненными в такой войне - это нормальный результат. А если еще учесть, что противник потерял в несколько раз больше, то даже хороший. Воевать трудно, если ты не в курсе.
показать весь комментарий
07.04.2023 13:54 Ответить
Цензор, чому ви не баните порохоботів і явних москалів? Чи ви з ними заодно?
Смерть москалям-окупантам.
показать весь комментарий
07.04.2023 12:43 Ответить
Ти спеціяльно сьогодні зарегався, щоби про порохоботів щось пиз@онути?
показать весь комментарий
07.04.2023 13:12 Ответить
- 12 бригад 250 танків і 350 бронемашин - запорізьку взьмуть можливо в теорії може навіть херсонську але не далі
показать весь комментарий
07.04.2023 12:53 Ответить
Цієї техніки досить тільки для 4-5 механізованих бригад.
показать весь комментарий
07.04.2023 13:15 Ответить
и это уже будет отличный результат. Но не для цензоровских зрадофилов конечно, они бы уже до Москвы дошли, только никак, не годны к строевой, плоскожопие.
показать весь комментарий
07.04.2023 13:55 Ответить
Звертаю увагу, що тут сидять зрадофіли двох категорій.
1 - тупо кацапські боти плюс кілька власне формучан, які м'яко кажучи мало недолюблюють кацапів. Свідомо працюють на нашу поразку.
2 - еліта форуму, ні капельки не боти, багато знають реально. Але на жаль у них зрада засіла в голові дуже давно. Чому вони не відрізняють реальну зраду (а таких прикладів ну дуже багато, наголосували, панімаєш, куда ж бєз етого, корочє, какая разніца...) від кацапської ІПСО я просто не розумію. Порох їм був не такий, з'їли. Завдяки їм же отримали при владі Зе - і його їдять. Всеядні. Результататом кацапи задоволені.
показать весь комментарий
07.04.2023 16:32 Ответить
+/- такие же силы срашка собрала при штурме Угледара....около 300 единиц бронетехники на крошечном участке....За неделю потеряла половину и на этом всё закончилось, при этом потери ВСУ на этом участке были в 10 раз ниже...
показать весь комментарий
08.04.2023 10:23 Ответить
"- О Калиостро. Известный чародей и магистр тайных сил. Нынче в Петербурге шуму много наделал. Газеты пишут - камни драгоценные растил, будущность предсказывал. А ещё говорят, фрейлине Головиной из медальона вывел образ покойного мужа, да так, что она его осязала и теперь вроде как на сносях…"(с)
Это я к тому - что "верю" всему , что написано в интернете - Сразу и во веки веков !
показать весь комментарий
07.04.2023 12:59 Ответить
В первый раз что ли, большая куча секретных документов была забыта в такси, барах по пьяной лавочке и даже на автобусных остановках. Сколько было потеряно в результате взлома почты на компьютерах вообще не поддаётся счёту.
показать весь комментарий
07.04.2023 13:09 Ответить
соотношение потерь РФ и Украины
KIA - это не корейская марка авто, а "200-е".

показать весь комментарий
07.04.2023 13:14 Ответить
Почніть перевірку з ОПи! Там кріт на кроту! Про д'єрмака я взагалі мовчу-на ньому клейма нема де ставити!!!
показать весь комментарий
07.04.2023 13:21 Ответить
"Не містять конкретних планів бойових дій - як, коли й де Україна має намір розпочати наступ"ясно😀русня схавает
показать весь комментарий
07.04.2023 14:03 Ответить
Цензор, чорт забирай! Ви самі читали ту статтю чи запостили переклад з тих самих рашистських тг-каналів? Які "200 тис. солдатів з кожної сторони.."?!? "The Pentagon and other analysts have estimated that Russia has suffered far more casualties, with closer to 200,000 killed and injured, while Ukraine has had more than 100,000 killed and injured."...Це портребує якогось специфічного окремого перекладу?!
показать весь комментарий
07.04.2023 14:43 Ответить
Это Арестовича стиль
показать весь комментарий
07.04.2023 16:27 Ответить
...
Завжди було так ..Дезинформація може нанести шкоди більше ніж ціла армія..
===
Москалі теж не дурні - не можуть перемогти на полі бою то постараються
..
зробити якусь підлістьщоб посварити Україну з Америкою та Євросоюзом..
..
Не будьте такі наївні- що хтось злив в інтернет документи Пентагону.
..
Згадайте історію Анни Чапман.російської шпигунки в Аменриці..
...
Їх там десятки тисяч.. Підроблятьь що хочеш..
показать весь комментарий
07.04.2023 23:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 