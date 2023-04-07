В соцсетях опубликовали отфотошопленные документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины, - СМИ (обновлено)

Военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы на этой неделе в Telegram и Twitter.

Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, которые появились в соцсетях.

Военные аналитики заявили, что некоторые разделы документов, вероятно, были изменены - в них завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших российских военных. По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы.

Отмечается, что представители администрации Джо Байдена работали над тем, чтобы удалить документы из соцсетей, но по состоянию на вечер 6 апреля им это не удалось.

"Мы знаем о сообщениях в социальных сетях. Министерство рассматривает этот вопрос", – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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Как сообщает NYT, документы не содержат конкретных планов боевых действий - как, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако в документах, например, говорится о потребностях украинской армии по состоянию на 1 марта.

"Для опытного глаза российского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки эти документы, без сомнения, содержат много соблазнительных подсказок. В документах упоминается, например, уровень расходов боеприпасов HIMARS. Пентагон публично не сообщал, насколько быстро украинские войска используют боеприпасы HIMARS, но документы это подтверждают", – отмечает издание.

На одном из слайдов документа, пишет NYT, сообщается, что на войне погибли от 16 до 17,5 тыс. российских военных, тогда как Украина якобы потеряла 71,5 тыс. военнослужащих. По оценкам Пентагона, РФ понесла гораздо большие потери, и что около 200 тыс. солдат с каждой стороны были убиты или ранены.

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При этом аналитики заявили NYT, что часть документов выглядит аутентично и может предоставить РФ ценную информацию о графиках доставки оружия и войск, численности сформированных украинских подразделений и других военных подробностях.

Газета пишет, что документ с грифом "совершенно секретно" содержит информацию о "состоянии конфликта по состоянию на 1 марта". В этот день украинские официальные лица находились на американской базе в Вайсбадене в Германии, а на следующий день их посетили председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Каволи.

В другом документе, отмечает NYT, есть информация об украинских военных подразделениях, технике и учениях с расписанием на январь-апрель.

"Документ содержит краткую информацию о 12 боевых бригадах, которые сейчас формируются, 9 из них, очевидно, тренируются и поставляются США и другими союзниками НАТО. Из этих 9 бригад, согласно документам, 6 будут готовы до 31 марта, а остальные – до 30 апреля. По оценкам аналитиков, украинская бригада насчитывает от 4 до 5 тыс. солдат", – пишет издание.

В документе, сообщает NYT, сказано, что общее количество техники, которая необходима для 9 бригад, составляет более 250 танков и более 350 механизированных транспортных средств.

"Эта утечка является первым прорывом российской разведки, который стал достоянием общественности с начала войны", – резюмирует издание.

В то же время The Insider сообщает, что связанный с ЧВК Вагнера Telegram-канал Grey Zone 6 апреля опубликовал информацию, согласно которой до 1 апреля были завершены запланированные поставки вооружения для укомплектования девяти новых бригад ВС Украины. Они также подробно публикуют количество техники для каждой бригады.

Якобы слив брифинга американской разведки с этими данными опубликован и в других Telegram-каналах. Согласно ему, общее количество вооружения, необходимого для девяти бригад составляет 253 танка, 381 единица гусеничной техники, 480 единиц колесной техники, 147 артиллерийских орудий, а также 571 бронированный HMMWV.

"Позже, однако, выяснилось, что активно репостящие Z-каналы и различные российские "военкоры" документ подправлены, в частности, изменены цифры в разделе потерь - российские потери среди военных уменьшены почти втрое, потери среди истребителей - в 10 раз, наземной техники - в 10 раз. В то же время, потери Украины сильно завышены - по военным в 4,5 раза. Откуда оригинальный документ тоже не ясно, он публиковался на анонимном форуме 4chan.Поэтому достоверность цифр по поставкам техники подтвердить невозможно, хотя они, пожалуй, не противоречат данным из открытых источников", - пишет издание.







Первый вариант, опубликованный на форуме.







Исправленный вариант, используемый российской пропагандой.