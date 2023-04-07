За прошедшие сутки ВСУ отразили 40 атак противника, враг ведет наступательные действия на 4 направлениях, - Генштаб

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки отражено более 40 атак противника.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию республики Беларусь. Вместе с тем, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник осуществил обстрелы в районах населенных пунктов Леоновка, Гремяч, Нововасильевка Черниговской области; Прогресс, Заруцкое, Ровно, Волфино Сумской области; Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Зибино, Бочковое, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Зарубинка, Бологовка, Старица, Колодязное в Харьковской области.

На Купянском направлении под вражеский огонь попали Тополи, Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

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На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Спорное. Из артиллерии были обстреляны Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Терны, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия, пытаются взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. Также вели безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения Сил обороны отразили 16 атак на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях войска РФ пошли в наступление в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имели. Ожесточенные бои продолжаются за Марьинку, где было отражено 19 вражеских атак. Были обстреляны Новокалиново, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Обстреляли районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают наращивают количество оборонительных рубежей и позиций. Вели огонь по районам более 20 населенных пунктов, среди которых Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.