ВСУ уничтожили 3 вражеских БПЛА и 3 корректируемые авиационные бомбы, - Генштаб

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили российские Орлан-10, Supercam и Ланцет-3. Авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом говорится в сводук Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили 3 БПЛА разных типов ("Орлан-10", "Supercam" и "Ланцет-3"), а также 3 корректированных авиационных бомбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

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