ВСУ уничтожили 3 вражеских БПЛА и 3 корректируемые авиационные бомбы, - Генштаб
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Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили российские Орлан-10, Supercam и Ланцет-3. Авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Об этом говорится в сводук Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили 3 БПЛА разных типов ("Орлан-10", "Supercam" и "Ланцет-3"), а также 3 корректированных авиационных бомбы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
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Але проблема очевидно в тому що їх важко виявляти наземними рлс . ! А у Ф 16 потужний радар , який такі цілі виявляє дуже добре .
Та якщо й подумати логічно - щоб з висоти скидання в 10 - 15 км , пролетіти і впасти за 50 і більше км , та ще й коригуватись у польоті , крила мають бути точно . Інакше вона і впаде хз куди , і недалеко від точки скидання .
Ще тут не вказано тип бомби , вони є різні . Є звичайні ФАБи ( як на фото ) , а є спеціальні розробки , але вони дорогі і ще не випробувані до кінця .
Наскільки я знаю - кацапи зараз використовують такі бомби ,, це звичайні старі авіабомби на які вішають такий собі , тіпа - корсет з крилами .
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