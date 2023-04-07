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ВСУ уничтожили 3 вражеских БПЛА и 3 корректируемые авиационные бомбы, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орлан

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили российские Орлан-10, Supercam и Ланцет-3. Авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом говорится в сводук Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили 3 БПЛА разных типов ("Орлан-10", "Supercam" и "Ланцет-3"), а также 3 корректированных авиационных бомбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки ВСУ уничтожили наблюдательный пункт врага на одном из островов, - ОК "Південь"
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Интересно, а как уничтожили авиабомбы? Ведь каждый день же рассказывают что мы не можем их сбивать, дайте самолеты...
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07.04.2023 07:07 Ответить
Авіабомба з крилами це по суті - звичайний планер . І летить вона зі швидкість планера ,, можна збити зі стрілецької зброї , пошкодивши крило наприклад .
Але проблема очевидно в тому що їх важко виявляти наземними рлс . ! А у Ф 16 потужний радар , який такі цілі виявляє дуже добре .
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07.04.2023 07:44 Ответить
Ясно. Спасибо. Возможно где то на юге сбили, они там почти каждый день их используют и без радара засекли.
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07.04.2023 07:47 Ответить
Ф 16 , зі своїми ракетами повітря-повітря , ще класна штука щоб відганяти ворожу авіацію подалі від лінії фронту . Таким чином не даючи їй запускати ці бомби .
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07.04.2023 07:52 Ответить
У нас на юге они эти бомбы и по пять раз за сутки используют,по Орехову регулярно.
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07.04.2023 09:04 Ответить
Це Ви так знаєте чи припускаєте? Не думаю, що розмір крил у бомби достатній для створення під'ємної сили, щоб бомба стала як планер. Сила тяжіння нікуди не поділася і вертикальна складова швидкості такої бомби має бити високою.
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07.04.2023 08:14 Ответить
Читав за них ( принцип дії , ттх і т.д. ) .
Та якщо й подумати логічно - щоб з висоти скидання в 10 - 15 км , пролетіти і впасти за 50 і більше км , та ще й коригуватись у польоті , крила мають бути точно . Інакше вона і впаде хз куди , і недалеко від точки скидання .
Ще тут не вказано тип бомби , вони є різні . Є звичайні ФАБи ( як на фото ) , а є спеціальні розробки , але вони дорогі і ще не випробувані до кінця .
Наскільки я знаю - кацапи зараз використовують такі бомби ,, це звичайні старі авіабомби на які вішають такий собі , тіпа - корсет з крилами .
.
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07.04.2023 08:43 Ответить
Мож зушкою побили корпус чи агрегати і вона просто впала, або ракетою пошкодили ті агрегати
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07.04.2023 07:29 Ответить
Суть у тому як вона коригуєтьсЯ - підсвіткою з землі чи повітря +/або джіпіс + глонас. Мож сліпити тими ж оптикоелектронними станціями (лазерний приціл) на нових чи модернізованих зрк і глушити одночасно. Є відео як прикордонники уночі збили шахида стрілковою, один розповідав що командир давав/показував ціль "лазером", напевне приціл від зу "Віктор"
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07.04.2023 08:58 Ответить
 
 