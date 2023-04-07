За прошедшие сутки ВСУ уничтожили наблюдательный пункт врага на одном из островов, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные 6 апреля уничтожили наблюдательный пункт россиян на одном из островов.
Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
В результате точной боевой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений вражеское войско ослаблено на 13 рашистов, 1 РСЗО "Град", 1 самоходную гаубицу "Мста-С", 3 беспилотных разведчика типа "Мавик-3", 2 машины. Уничтожен наблюдательный пункт на одном из островов", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...