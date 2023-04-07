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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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армия РФ (15358) Генштаб ВС (4278) уничтожение (3832) потери (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 177 110 человек (+480 в сутки), 3633 танка, 2722 артсистемы, 7016 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на утро 7 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 177 110 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 177 110 (+480) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 3633 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7016 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 2722 (+8) ед;
  • РСЗО - 533 (+1) ед;
  • средства ПВО – 281 (+0) ед;
  • самолетов – 306 (+0) ед;
  • вертолетов - 292 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2291 (+4);
  • крылатые ракеты – 911 (+0);
  • корабли/катера - 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5587 (+13) ед;
  • специальная техника – 304 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 177 110 человек (+480 в сутки), 3633 танка, 2722 артсистемы, 7016 бронированных машин 01
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Українці стали ну дуже вибагливими. Якщо кількість вбитих орків менша за 1000, вважаємо цю добу невдалою.
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07.04.2023 08:22 Ответить
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07.04.2023 13:37 Ответить
Чем больше сдадим, тем лучше. А ещё лучше всех.
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07.04.2023 08:27 Ответить
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07.04.2023 08:37 Ответить
Капи луплять здалеку.
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07.04.2023 08:36 Ответить
Зосередились на автоцистернах?
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07.04.2023 08:56 Ответить
Навіть карта не може точно ситуацію контролювати. Що було учора в Бахмуті критичне,сьогодні уже спростувала. Війна, будь вона проклята
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07.04.2023 09:13 Ответить
Оперативна пауза.
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07.04.2023 09:22 Ответить
Йшов 3334 день москальсько-української війни. 29 одиниць техніки і майже 500 чумардосів. Орки горіли, дохли, але на кулемети лізли. Планомірно вибиваються арта, логістика, спецтехніка і орки, готуємось до визволення рідної землі від біосміття. Слава ЗСУ!
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07.04.2023 09:22 Ответить
 
 