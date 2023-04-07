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Россияне создают специальные отряды "Шторм-Z" для боев в городе, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Для боев среди городских застроек или захвата укрепленных пунктов российское военное командование создает специализированные ротные отряды "Шторм-Z".

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Специалисты Института изучения войны, ссылаясь на данные неназванного украинского офицера запаса, утверждают, что "Шторм-Z" формируют в составе фронтовых соединений преимущественно из резервистов. Информация офицера называется надежным источником.

Отмечается, что каждая рота "Шторм-Z" состоит из 100 человек и предназначена для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах с целью захвата важных объектов – опорных пунктов, командных пунктов и узлов связи.

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В ISW предполагают, что новообразованные отряды будут развернуты вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, где подразделения Южного военного округа активно участвуют в непрерывных безуспешных наступательных операциях.

"Эффективность действий этих подразделений вызывает сомнения, поскольку они проходят только 10-15 дней ускоренной подготовки. Этого времени слишком мало, чтобы научиться выполнять сложные боевые задачи даже для военных с опытом и достичь боевой слаженности", – добавили в ISW.
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Топ комментарии
+10
"кожна рота "Шторм-Z" складається зі 100 людей" ед. вонючего биомусора. Так точнее.
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07.04.2023 08:29
+9
Шторм-Z - це коли штормить від пляшки бояришника
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07.04.2023 08:37
+8
Подготовка 10-15 дней....
Представляю, как это происходит: политзанятия, строевая на плацу, покраска дверей в казарме, обязательный просмотр новостных программ, типа "вести" и в конце психологическая подготовка - тв-помойка с соловьевым, скабеевой, симоньян!
Ах, да - еще дадут пострелять один магазин из автомата....
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07.04.2023 08:40
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"кожна рота "Шторм-Z" складається зі 100 людей" ед. вонючего биомусора. Так точнее.
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07.04.2023 08:29 Ответить
Шторм-Z - це коли штормить від пляшки бояришника
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07.04.2023 08:37 Ответить
Подготовка 10-15 дней....
Представляю, как это происходит: политзанятия, строевая на плацу, покраска дверей в казарме, обязательный просмотр новостных программ, типа "вести" и в конце психологическая подготовка - тв-помойка с соловьевым, скабеевой, симоньян!
Ах, да - еще дадут пострелять один магазин из автомата....
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07.04.2023 08:40 Ответить
Эти клоуны будут дохнуть точно так же, как и другие кацапские собаки.
Первый выстрел - в пах, ниже броника, второй - в голову...
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07.04.2023 08:42 Ответить
фінал - перегній...
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07.04.2023 08:44 Ответить
Казкові довбойоби! Z - не скрепна літера. З такою літерою, доречі - останньою у абетці згинуть орки у цьому штормі.
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07.04.2023 08:45 Ответить
Загін "200-Z".👍
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07.04.2023 08:51 Ответить
На кожний "шторм" знайдеться мертвий штиль.
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07.04.2023 08:53 Ответить
в тих загонах немає броні і пзрк.

такий собі прозорий натяк на те, чим їх...

КАМІНЬ, НОЖИЦІ, ПАПІР...
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07.04.2023 09:15 Ответить
Як видається,таким ворожим ротам потрібно негайно створювати якусь протидію,напр.снайперські групи,які здалека би робили відстріл поодинці їх.
Крім того,де задіяні ССО,про яких нічого не чути-це якраз і мали би бути спеціальні операції проти пвк Вагнер чи спеціальних загонів "Шторм-Z".
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07.04.2023 09:33 Ответить
Більше цікавить, що у них буде на озброєнні.
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07.04.2023 09:35 Ответить
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07.04.2023 10:20 Ответить
Ждем новых видосиков на тему "Дорогой Владимир Владимирович помогите нас убивают.."
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07.04.2023 11:12 Ответить
Z--значит: Zombie.
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07.04.2023 11:57 Ответить
The short time in education
could be a hint to some philosophy,
that there is destiny and talent,
and only basics are needed,
the rest would be either or both
talent and destiny,
and war would be some truth in
that their lifes would be ended anyway,
and destiny would have personas like
Volta, Einstein, Bill Gates survived anyway,
regardless of any dangers as war is a danger to life.

As a provocative example,
that I stumbled upon,
on the internet,
would be
'Why did Hitler survive trench war during WW-1',
as it is claimed, only ⅓ of his unit survived;
thus Hitler had a high likelyness to have died
before year 1919.
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07.04.2023 11:59 Ответить
 
 