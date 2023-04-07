Россияне создают специальные отряды "Шторм-Z" для боев в городе, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Для боев среди городских застроек или захвата укрепленных пунктов российское военное командование создает специализированные ротные отряды "Шторм-Z".
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
Специалисты Института изучения войны, ссылаясь на данные неназванного украинского офицера запаса, утверждают, что "Шторм-Z" формируют в составе фронтовых соединений преимущественно из резервистов. Информация офицера называется надежным источником.
Отмечается, что каждая рота "Шторм-Z" состоит из 100 человек и предназначена для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах с целью захвата важных объектов – опорных пунктов, командных пунктов и узлов связи.
В ISW предполагают, что новообразованные отряды будут развернуты вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, где подразделения Южного военного округа активно участвуют в непрерывных безуспешных наступательных операциях.
"Эффективность действий этих подразделений вызывает сомнения, поскольку они проходят только 10-15 дней ускоренной подготовки. Этого времени слишком мало, чтобы научиться выполнять сложные боевые задачи даже для военных с опытом и достичь боевой слаженности", – добавили в ISW.
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людей" ед. вонючего биомусора. Так точнее.
Представляю, как это происходит: политзанятия, строевая на плацу, покраска дверей в казарме, обязательный просмотр новостных программ, типа "вести" и в конце психологическая подготовка - тв-помойка с соловьевым, скабеевой, симоньян!
Ах, да - еще дадут пострелять один магазин из автомата....
Первый выстрел - в пах, ниже броника, второй - в голову...
такий собі прозорий натяк на те, чим їх...
КАМІНЬ, НОЖИЦІ, ПАПІР...
Крім того,де задіяні ССО,про яких нічого не чути-це якраз і мали би бути спеціальні операції проти пвк Вагнер чи спеціальних загонів "Шторм-Z".
could be a hint to some philosophy,
that there is destiny and talent,
and only basics are needed,
the rest would be either or both
talent and destiny,
and war would be some truth in
that their lifes would be ended anyway,
and destiny would have personas like
Volta, Einstein, Bill Gates survived anyway,
regardless of any dangers as war is a danger to life.
As a provocative example,
that I stumbled upon,
on the internet,
would be
'Why did Hitler survive trench war during WW-1',
as it is claimed, only ⅓ of his unit survived;
thus Hitler had a high likelyness to have died
before year 1919.