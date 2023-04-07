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Новости Киевские новости
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демонтаж (190) Киев (24537) Львов (4431) УПЦ МП (1456) церковь (1299)

Около 40 церквей УПЦ МП в Киеве построены нелегально. Их годами не демонтировали из-за отсутствия жалоб, - "Слідство.Інфо"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

упц,мп,церква

Несколько лет назад журналисты проекта "Слідство.Інфо" установили, что из 150 киевских церквей УПЦ МП около 40 построены нелегально. Однако их до сих пор никто не демонтировал из-за отсутствия жалоб.

Об этом пишет журналистка проекта "Слідство.Інфо" Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что вчера во Львове была снесена незаконно построенная церковь московского патриархата.

"Кадры, на которых экскаватор крушит деревянный храм, внушают надежду, что в Киеве также наконец-то придут к российским попам с правильными вопросами. Пару лет назад мы в Слідство.Інфо сделали проект "Золото церкви", где создали карту столичных храмов. Мы обнаружили, что из 150 киевских церквей УПЦ МП, около 40 построены нелегально", - отмечает журналистка.

По ее словам, киевская мэрия признала, что не выдавала им разрешения на строительство, но они все равно стоят и работают годами или даже десятилетиями. Власти города ничего не делали с самостроями - говорили, никто не жалуется, так что инспекторы никогда не выезжали на эти участки.

Смотрите также: Во Львове приступили к демонтажу самовольно возведенной церкви УПЦ МП. ФОТО

Она также приводит яркий пример.

"Храм святителя Феодосия (УПЦ МП, конечно) расположен в центре столицы, возле Львовской площади. Он построен на территории Государственной налоговой службы, когда ею руководил очень благочестивый приспешник Януковича Александр Клименко (якобы он за свои деньги его и построил). Нам ответили в ГНС, что не имеют отношения к земле, где возведен храм. Киевские власти сказали, что не выделяли под него землю. Вот такой самострой в центре, которому никто не выделял землю. И таких нелегальных русских храмов по состоянию на 2020-й год четыре десятка: на Подоле, среди парков на Левом берегу... и везде", - продолжает Бабинец.

"Церковники, когда мы ставили им вопрос о законности застройки, бросали трубки или просто ничего не объясняли. Ну что ж, кажется, самое время объяснять, почему нелегальные российские церкви и дальше работают в столице", - резюмирует журналистка.

Она также публикует ссылку на карту самозахваченных церковниками участков в Киеве для жалоб в мэрию: https://church.slidstvo.info/
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Топ комментарии
+13
Це все вкрадена в української громади земля.Одна з Божих заповідей не вкради-але то не для рпц бо вони та Бог поняття несумісні...
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07.04.2023 09:12
+12
особливо нема скарг на забудову в Києві, біля залишків Десятинної
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07.04.2023 09:16
+5
На Мафи багато було скарг?
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07.04.2023 09:08
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На Мафи багато було скарг?
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07.04.2023 09:08 Ответить
Це все вкрадена в української громади земля.Одна з Божих заповідей не вкради-але то не для рпц бо вони та Бог поняття несумісні...
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07.04.2023 09:12 Ответить
Нетерпимість до крадіжки сформувалась у всіх суспільствах світу природнім шляхом,

припиніть свої казки про "заповіді"!
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07.04.2023 09:15 Ответить
є країни в яких крадії у владі десятки років-і ніякої нетерпимості населюків до влади немає...
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07.04.2023 09:23 Ответить
Про всяк випадок нагадаю,

що ця багатомільярдна релігійна махіна

спирається на казки єврейських пастухів...
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07.04.2023 09:12 Ответить
взагалі Христос вчив всіх людей і помер за всіх, євреї його не вважають провідником

РПЦ - махіна не релігійна а державна, як мінімум з часів священного сіноду, наскільки знаю цє єдина країна де церква офіційно підпорядковується державі
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07.04.2023 09:25 Ответить
Казки. Навіть ліньки спростовувати вашу маячну по пунктах.
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07.04.2023 09:56 Ответить
був би вдячний
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07.04.2023 10:02 Ответить
Це про тебе кажуть:"Богу дурні не потрібні."
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07.04.2023 09:46 Ответить
То значить надійшло 40 скарг, а вагончиків, гаражів з хрестом рпц на самозахоплених ділянках землі зведено набагато більше?
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07.04.2023 09:14 Ответить
особливо нема скарг на забудову в Києві, біля залишків Десятинної
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07.04.2023 09:16 Ответить
тут вже є рішення суду
https://tvoemisto.tv/news/hrammaf_bilya_desyatynnoi_tserkvy_u_kyievi_mayut_znesty__rishennya_sudu_143776.html
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07.04.2023 11:26 Ответить
дякую, дуже приємна новина
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07.04.2023 19:53 Ответить
Яких скарг?
Попробуйте дозвонитися на пряму лінію кличка.
Якщо дозвонитесь - вас просто пошлють нахер з усіх питань.
Банда кличка - мародери, які кришують ті всі мафи та розкрадають весь бюджет міста.
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07.04.2023 09:19 Ответить
майбутнє України виглядає непевно бо нарід переважно ідіоти, саме вони є найбільша загроза

Алгоритм дій для з'ясування чи будівництво проводиться на законних підставах:
Звернутися з запитом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Оскарження незаконного будівництва
У випадку, якщо наявні докази того, що забудова є незаконною, заінтересована особа має право звернутися із заявою до органів Національної поліції

тиц

Хто всрався? Клічко!!!!!
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07.04.2023 09:31 Ответить
***!
Кличко до Києва має тільки одне відношення - красти.
А порядок в місті, будівництво метро - то до якоїсь сраноі комісії.
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07.04.2023 09:34 Ответить
скучили за Черновецьким?
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07.04.2023 09:36 Ответить
Кличкові до Черновецького, який збудував метро на Теремки та підготував місто до чемпіонату, як до місяця раком.
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07.04.2023 09:47 Ответить
Ну то вам і будуть Черновецькі, Зеленські тощо. І мені вас навіть не шкода, бо це свідомий вибір, може вам так краще.

Мені шкода нормальних людей які живуть у вашому лайні і помирають у спробах вас від нього захистити.
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07.04.2023 10:09 Ответить
Чим злодій кличко кращий інших злодіїв?
Завтра дерьмак одягне вишиванку і ти вилизуватимеш його сраку.
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07.04.2023 10:14 Ответить
Піпєц. Оце знайшли фана ватніка Черновецького. Кажи що хоч про Кличка, не збираюся анітрохи захищати його, але якого біса відбілювати тут гниду і потвору Черновецького з його 'молодою командою', які накрали на кілька поколінь вперед. Я вже не кажу про те, що цей уйобок Черновецький виправдовує війну кацапстану проти України, сидячи ватною сракою в Грузії. Його 'молода команда' вся або за кордоном з накраденими коштами, або успішно вилилася в 'партію регіонів.

А стосовно його керівництва Києвом....чудово пам'ятаю абсолютно мирний 2008 рік і кількагодинні відключення електроенергії щодня в деяких будинках Березняків, тому що ніхто з 'молодої команди' протягом півроку й не думав реагувати на звернення громади з приводу ремонту щитової. При жодному іншому міському голові такого не було.

Але те, що покидьок Черновецький зараз виправдовує вторгнення кацапстану - це взагалі злочин.
.
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07.04.2023 11:19 Ответить
если на моей земле кто-то начнет строить, я подам заяву в полицию - это логично.
если на чужой земле кто-то начал строть, кто должен инициировать этот вопрос?
если на территории города кто-то начал строить, кто за этим следит?
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07.04.2023 10:20 Ответить
а якщо інший злочін відбувається не "на вашій землі" хто буде їніціювати питання?

може час вже зрозуміти що Україна і є ця "ваша земля"
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07.04.2023 10:28 Ответить
как я могу знать, что злочин, а что нет?

если есть какие-то подозрения, нужно вызывать полицию, это их сфера определять. но лично у меня нет и не было доверия к полиции.
если противоправные действия есть, то полиция должна открывать дело ПО ФАКТУ и расследовать его. если потерпевшие подадут еще заявление, и это +
а у нас полиция по факту, как правило ничего не открывает и не расследует.

касательно незаконного строительства на чужой земле:
определить незаконность строительства на чьей-то земле со стороны проблематично
если это земля громады - другое дело, тогда действовать или по Вашему сценарию или, более правильно на мой взгляд, обратиться к меру (администрации). т.к. это их сфера ответственности.
ведь это мер управляет городом, городским хозяйством. и если мер это игнорирует - то он соучастник.
но конечно же не звонить меру, а писать запросы и письма.
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07.04.2023 10:54 Ответить
ну по реаліях нашої поліції, так, важко не погодитися

ось посилання як має відбуватися, заяви, звернення тощо має право подавати будь-який громадянин України
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07.04.2023 19:58 Ответить
Тоді їх треба знести, як МАФи.
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07.04.2023 09:24 Ответить
Кожна церква..це бандюганський осередок...де насаджують покору та збирають гроші
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07.04.2023 09:25 Ответить
21 век. Бабушка с ноутбуком шла в церковь...
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07.04.2023 09:26 Ответить
О це я розумію, Лохотрон розвели Мавродій, нервно палить, на тому світі . О це так піраміда, агоу СБУ
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07.04.2023 09:28 Ответить
на яких лохів-зебілів розраховано "не було скарг"?
поставте "кіоск з бабулькой та з сЄмєчкамі" - і мусор з усіма необхідними атрибутами "намалюється" протягом пари годин, може навіть з "беркутАми" та екскаватором
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07.04.2023 09:29 Ответить
Поставив паркан навколо хати так наступного дня прибігли дозволи вимагали!
А стосовно ''відсутності скарг''-громада вважає якщо будується отак відкрито, то значить мають дозволи. То які можуть бути скарги? Є ''муніципальна поліція'' яка має стежити за таким! Вона має доступ до відповідної інформації. Це їхня робота-запобігати незаконним забудовам!
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07.04.2023 09:33 Ответить
Часто буває так - стояла колись маленька церквушка їз якогось мотолоху але з золотим куполом на горі і біля неї потім збудували величезну церкву, але цю ізбушку на курьїх ножках і не думають прибирати - бо жадібні попи зубами будуть її тримати, бо під нею земля, яка зараз коштує величезних грошей. Тому справа тут зовсім н в релігії - зносити безжально цей самострой, а фанати РПЦ навіть по трупам іти готові заради гундяя і якщо знесуть поблизу, то дійдуть до своїх сатанистських капищ навіть за сотні километрів.
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07.04.2023 09:35 Ответить
Yevgen Shevchenko 2d87d5a2 ну не зовсім так . По-перше, це не казки єврейських пастухів ,по друге єврейські пастухі досі допомагають на песах один одному , да так що і сусіди яки мешкають поруч теж не голодають . А куди ідуть гроші від попов я не знаю .
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07.04.2023 09:35 Ответить
"збудовані нелегально",а що робити тепер з ними-то не знають. Цікава річ.
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07.04.2023 09:40 Ответить
звертатися до поліції, проблема в тому що саме поліція охороняє ці незаконіі забудови
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07.04.2023 09:44 Ответить
Анно Бабинець, повідомлення було б інформативнішим і ціннішим, якби ви дали перелік адрес, місць, де московські попи незаконно побудували на захопленій землі київської громади свої сараї,
принаймні це могло б озброїтити місцевих активістів результатами вже проробленої Вами праці, аби взяти участь у юридичній і фактичній їх ліквідації.
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07.04.2023 09:45 Ответить
Винний, за сайтом, на який Ви дали посилання, все можна знайти.
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07.04.2023 09:50 Ответить
До речі, Ви встановили, що терміни 15-річної оренди на земельну ділянку для цього попівника вже минули
https://church.slidstvo.info/map/hram-volodymyrskoyi-ikony-bozhoyi-materi-2/

Його реально тепер знести?
Вони захопили ділянку лісу і використовують у своїх потребах, там зазвичай нікого немає, але іноді вони влаштовували свої збіговиська і шабаші на релігійні свята для бараніів секти Гундяєва.
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07.04.2023 09:55 Ответить
Місцеві типу активісти - звичайні рекетери, які фінансувалися аваковим та Кличком.
А, коли бачиш дерев'яну булку з хрестом у сквері - можеш не сумніватися в тому, хто її поставив.
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07.04.2023 09:51 Ответить
А може не треба нічого демонтувати, а просто віддати ПЦУ?
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07.04.2023 10:14 Ответить
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07.04.2023 10:18 Ответить
Нехай збудували незаконно. А як можна підключити незаконно воду, електрику, опалення, каналізацію? Подібне диво навіть в Біблії важко знайти для порівняння.
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07.04.2023 11:07 Ответить
А просто гундяевцы отстёгивали кому надо и всё было шито крыто.
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07.04.2023 11:50 Ответить
.

не демонтували через відсутність скарг

це так влада каже?

а чиновники, архiтектурний нагляд для чого? от брехлива сволота...
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07.04.2023 17:17 Ответить
відсутність скарг?

а нах@я вибачаюсь потрібні прокурори і сбу?
кришувати незаконний бізнес і все?
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07.04.2023 19:22 Ответить
 
 