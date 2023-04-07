Около 40 церквей УПЦ МП в Киеве построены нелегально. Их годами не демонтировали из-за отсутствия жалоб, - "Слідство.Інфо"

Несколько лет назад журналисты проекта "Слідство.Інфо" установили, что из 150 киевских церквей УПЦ МП около 40 построены нелегально. Однако их до сих пор никто не демонтировал из-за отсутствия жалоб.

Об этом пишет журналистка проекта "Слідство.Інфо" Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что вчера во Львове была снесена незаконно построенная церковь московского патриархата.

"Кадры, на которых экскаватор крушит деревянный храм, внушают надежду, что в Киеве также наконец-то придут к российским попам с правильными вопросами. Пару лет назад мы в Слідство.Інфо сделали проект "Золото церкви", где создали карту столичных храмов. Мы обнаружили, что из 150 киевских церквей УПЦ МП, около 40 построены нелегально", - отмечает журналистка.

По ее словам, киевская мэрия признала, что не выдавала им разрешения на строительство, но они все равно стоят и работают годами или даже десятилетиями. Власти города ничего не делали с самостроями - говорили, никто не жалуется, так что инспекторы никогда не выезжали на эти участки.

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Она также приводит яркий пример.

"Храм святителя Феодосия (УПЦ МП, конечно) расположен в центре столицы, возле Львовской площади. Он построен на территории Государственной налоговой службы, когда ею руководил очень благочестивый приспешник Януковича Александр Клименко (якобы он за свои деньги его и построил). Нам ответили в ГНС, что не имеют отношения к земле, где возведен храм. Киевские власти сказали, что не выделяли под него землю. Вот такой самострой в центре, которому никто не выделял землю. И таких нелегальных русских храмов по состоянию на 2020-й год четыре десятка: на Подоле, среди парков на Левом берегу... и везде", - продолжает Бабинец.

"Церковники, когда мы ставили им вопрос о законности застройки, бросали трубки или просто ничего не объясняли. Ну что ж, кажется, самое время объяснять, почему нелегальные российские церкви и дальше работают в столице", - резюмирует журналистка.

Она также публикует ссылку на карту самозахваченных церковниками участков в Киеве для жалоб в мэрию: https://church.slidstvo.info/