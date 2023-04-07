Около 40 церквей УПЦ МП в Киеве построены нелегально. Их годами не демонтировали из-за отсутствия жалоб, - "Слідство.Інфо"
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Несколько лет назад журналисты проекта "Слідство.Інфо" установили, что из 150 киевских церквей УПЦ МП около 40 построены нелегально. Однако их до сих пор никто не демонтировал из-за отсутствия жалоб.
Об этом пишет журналистка проекта "Слідство.Інфо" Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.
Она напоминает, что вчера во Львове была снесена незаконно построенная церковь московского патриархата.
"Кадры, на которых экскаватор крушит деревянный храм, внушают надежду, что в Киеве также наконец-то придут к российским попам с правильными вопросами. Пару лет назад мы в Слідство.Інфо сделали проект "Золото церкви", где создали карту столичных храмов. Мы обнаружили, что из 150 киевских церквей УПЦ МП, около 40 построены нелегально", - отмечает журналистка.
По ее словам, киевская мэрия признала, что не выдавала им разрешения на строительство, но они все равно стоят и работают годами или даже десятилетиями. Власти города ничего не делали с самостроями - говорили, никто не жалуется, так что инспекторы никогда не выезжали на эти участки.
Она также приводит яркий пример.
"Храм святителя Феодосия (УПЦ МП, конечно) расположен в центре столицы, возле Львовской площади. Он построен на территории Государственной налоговой службы, когда ею руководил очень благочестивый приспешник Януковича Александр Клименко (якобы он за свои деньги его и построил). Нам ответили в ГНС, что не имеют отношения к земле, где возведен храм. Киевские власти сказали, что не выделяли под него землю. Вот такой самострой в центре, которому никто не выделял землю. И таких нелегальных русских храмов по состоянию на 2020-й год четыре десятка: на Подоле, среди парков на Левом берегу... и везде", - продолжает Бабинец.
"Церковники, когда мы ставили им вопрос о законности застройки, бросали трубки или просто ничего не объясняли. Ну что ж, кажется, самое время объяснять, почему нелегальные российские церкви и дальше работают в столице", - резюмирует журналистка.
Она также публикует ссылку на карту самозахваченных церковниками участков в Киеве для жалоб в мэрию: https://church.slidstvo.info/
Пожалуйста, подождите...
припиніть свої казки про "заповіді"!
що ця багатомільярдна релігійна махіна
спирається на казки єврейських пастухів...
РПЦ - махіна не релігійна а державна, як мінімум з часів священного сіноду, наскільки знаю цє єдина країна де церква офіційно підпорядковується державі
https://tvoemisto.tv/news/hrammaf_bilya_desyatynnoi_tserkvy_u_kyievi_mayut_znesty__rishennya_sudu_143776.html
Попробуйте дозвонитися на пряму лінію кличка.
Якщо дозвонитесь - вас просто пошлють нахер з усіх питань.
Банда кличка - мародери, які кришують ті всі мафи та розкрадають весь бюджет міста.
Алгоритм дій для з'ясування чи будівництво проводиться на законних підставах:
Звернутися з запитом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України
Оскарження незаконного будівництва
У випадку, якщо наявні докази того, що забудова є незаконною, заінтересована особа має право звернутися із заявою до органів Національної поліції
тиц
Хто всрався? Клічко!!!!!
Кличко до Києва має тільки одне відношення - красти.
А порядок в місті, будівництво метро - то до якоїсь сраноі комісії.
Мені шкода нормальних людей які живуть у вашому лайні і помирають у спробах вас від нього захистити.
Завтра дерьмак одягне вишиванку і ти вилизуватимеш його сраку.
А стосовно його керівництва Києвом....чудово пам'ятаю абсолютно мирний 2008 рік і кількагодинні відключення електроенергії щодня в деяких будинках Березняків, тому що ніхто з 'молодої команди' протягом півроку й не думав реагувати на звернення громади з приводу ремонту щитової. При жодному іншому міському голові такого не було.
Але те, що покидьок Черновецький зараз виправдовує вторгнення кацапстану - це взагалі злочин.
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если на чужой земле кто-то начал строть, кто должен инициировать этот вопрос?
если на территории города кто-то начал строить, кто за этим следит?
може час вже зрозуміти що Україна і є ця "ваша земля"
если есть какие-то подозрения, нужно вызывать полицию, это их сфера определять. но лично у меня нет и не было доверия к полиции.
если противоправные действия есть, то полиция должна открывать дело ПО ФАКТУ и расследовать его. если потерпевшие подадут еще заявление, и это +
а у нас полиция по факту, как правило ничего не открывает и не расследует.
касательно незаконного строительства на чужой земле:
определить незаконность строительства на чьей-то земле со стороны проблематично
если это земля громады - другое дело, тогда действовать или по Вашему сценарию или, более правильно на мой взгляд, обратиться к меру (администрации). т.к. это их сфера ответственности.
ведь это мер управляет городом, городским хозяйством. и если мер это игнорирует - то он соучастник.
но конечно же не звонить меру, а писать запросы и письма.
ось посилання як має відбуватися, заяви, звернення тощо має право подавати будь-який громадянин України
поставте "кіоск з бабулькой та з сЄмєчкамі" - і мусор з усіма необхідними атрибутами "намалюється" протягом пари годин, може навіть з "беркутАми" та екскаватором
А стосовно ''відсутності скарг''-громада вважає якщо будується отак відкрито, то значить мають дозволи. То які можуть бути скарги? Є ''муніципальна поліція'' яка має стежити за таким! Вона має доступ до відповідної інформації. Це їхня робота-запобігати незаконним забудовам!
принаймні це могло б озброїтити місцевих активістів результатами вже проробленої Вами праці, аби взяти участь у юридичній і фактичній їх ліквідації.
https://church.slidstvo.info/map/hram-volodymyrskoyi-ikony-bozhoyi-materi-2/
Його реально тепер знести?
Вони захопили ділянку лісу і використовують у своїх потребах, там зазвичай нікого немає, але іноді вони влаштовували свої збіговиська і шабаші на релігійні свята для бараніів секти Гундяєва.
А, коли бачиш дерев'яну булку з хрестом у сквері - можеш не сумніватися в тому, хто її поставив.
не демонтували через відсутність скарг
це так влада каже?
а чиновники, архiтектурний нагляд для чого? от брехлива сволота...
а нах@я вибачаюсь потрібні прокурори і сбу?
кришувати незаконний бізнес і все?