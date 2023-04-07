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Новости Политика Украины
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Минобороны (8234) Резников (1168) Юрий Николов (69) Каленюк (14)

Исполняющим функции закупщика оружия Резников назначил Нахкура, который всю жизнь занимался строительством и работавший в коррумпированных госструктурах, - Николов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

резніков

Многолетний руководитель Тоомаса Нахкура Дмитрий Исаенко в 2000-х работал в строительном департаменте Минобороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в блоге на УП сообщила исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Она напомнила, что еще в августе 2022 года до скандала с закупками Резников обещал запустить работу "Агентства оборонных закупок". Однако, по словам Каленюк, агентство до сих пор функционирует как спецэкспортер, "то есть нет собственного бюджета, а по заказу Минобороны выполняет закупки у производителей оружия и посредников, оставляя себе комиссионный процент".

"Основной бюджет на закупке оружия до сих пор под контролем Минобороны, в частности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники, который с лета 2022 по январь 2023 года возглавлял печально известный Александр Лиев. Вместо Лиева новый руководитель департамента не назначен, а функции основного выполняет, по словам Дениса Шарапова, и.о. Тоомас Нахкур", - пояснила она.

Журналист Юрий Николов в Facebook рассказал: "Тоомас Нахкур в 2020 году получил от Кличко 57 миллионов на ремонт наружного освещения в Киеве через подряды своей фирмы ООО "Строительная компания "Бак Украина". В 2018 году Нахкур был преподавателем в МАУП, в котором ранее защитил кандидатскую диссертацию о "государственно-приватном партнёрстве как средстве реализации дополнительных преимуществ по привлечению инвестиций в строительство".

По меньшей мере, с 2009 по 2015 годы он работал в должности начальника отдела финансирования региональных, строительных программ и расчетов Министерства регионов. Во время Януковича был даже помощником министра Близнюка. Все это время замминистра был Дмитрий Исаенко, тот самый, которому НАБУ выдвинуло подозрение за строительную коррупцию".

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В 2009 году Нахкур также входил в состав конкурсной комиссии по отбору застройщиков для предоставления государственной поддержки на достройку объектов незавершенного жилищного строительства.

"То есть вся жизнь Нахкура – это строительство и работа в коррумпированных с ног до головы госструктурах. Единственное, что его связывает с Минобороны – это то, что его многолетний руководитель Исаенко в 2000-х работал в строительном департаменте Минобороны и уже тогда прикуривал миллионы в ГП "Леса обороны". А в 2015 Исаенко зашкварился с получением статуса участника АТО (съездил на несколько часов проинспектировать как на Донетчине строили фортификационные сооружения). И его тогда уволили из Минрегиона. Но он не долго горевал и вместе с еще одним строительным мафиози Столаром избрался нардепом от ОПЗЖ Медведчука, и уже отсюда готовил закон 5655 о монополии его структур на строительную экспертизу, который сейчас продвигает Елена Шуляк и министр Кубраков, чьей заместительницей сохранилась та же Козловская", - добавил журналист.

Каленюк также напомнила, что Резников "дал для выполнения следующие поручения: "[1] осуществить анализ цен и процесс их формирования; [2] уменьшить срок контракта с поставщиками; [3] разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, переход к меню (рационам) по сохранению продуктового разнообразия, публикацию цен и т.д.".

"Известно, что некоторые цены после скандала действительно уменьшили, оставив, правда, "яблоки по 51 грн" и некоторые другие непонятные суммы. Это при том, что министр заявлял в интервью УП, что "ошибки нет". Сроки контрактов тоже действительно уменьшили до 3 месяцев, однако потом снова продлили еще на столько же, что касается "подходов прозрачности" - они введены в законе, разработанном антикоррупционным комитетом с участием Минека и ГПК, и будут внедрены с 23 апреля", - отметила она.

Каленюк отметила, что Резников обещал также разработку "Military Prozorro". В то же время функционал для оборонных закупок на сайте Prozorro есть. Но, по ее словам, именно Минобороны не производит закупки через Prozorro.

Также, по ее словам, обещание создать "антикоррупционный совет" при Минобороны также не выполнено, поскольку это "не больше, чем имитация деятельности".

Каленюк напомнила, что Резников обещал назначить новых замминистра.

"Новые заместители - Виталий Дейнега и Андрей Шевченко - назначены, однако ни один из них не имеет отношения к закупкам. Вместо уволенного заместителя Шаповалова департамент нелетальных закупок начал курировать уже упомянутый экс-бизнес-партнер Ермака Денис Шарапов. По словам Резникова в июле 2022 года, Денис Шарапов вошел в министерство курировать закупки оружия.

Вместо экс-директора ответственного департамента Хмельницкого назначений не состоялось, функции выполняются в.и.о. Ответственный за закупки человек, к которому было хотя бы какое-то доверие, до сих пор не назначен. Похоже, что на практике именно Денис Шарапов курирует в министерстве не только закупки оружия, но и все нелетальные закупки. То есть распоряжается де-факто многомиллиардными бюджетами, закрытыми от общественного контроля", - подытожила она.
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Топ комментарии
+36
яйцекрад не вгомонився.. його ********** попросив ще накрасти
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07.04.2023 09:32
+29
Безнаказаність породжує неприховану зелену наглість.
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07.04.2023 09:35
+29
Щирі українці добралися вже і до зброї. Спочатку продали дорогі яйця, картоплю і яблука, потім продали через свій ажіотаж всі ліки, які завалялися на аптечних скоалах і взялися за західну зброю. Я вже мовчу про маски, запаси зерна, ковідні фонди і "велике крадщівництво". Головне всі мовчать, як набрали в рот води.
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07.04.2023 09:35
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яйцекрад не вгомонився.. його ********** попросив ще накрасти
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07.04.2023 09:32 Ответить
Безнаказаність породжує неприховану зелену наглість.
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07.04.2023 09:35 Ответить
Бандюки
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07.04.2023 10:15 Ответить
Щиры украинцы - ( 73% ) сами себе выбрали , теперь изливают злобу на выбранных ими самими !!! А зачем ВЫ ИХ выбирали ??? !!!
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07.04.2023 17:46 Ответить
замєчатєльная фамилия ..главноє рєдкая
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07.04.2023 09:33 Ответить
Щирі українці добралися вже і до зброї. Спочатку продали дорогі яйця, картоплю і яблука, потім продали через свій ажіотаж всі ліки, які завалялися на аптечних скоалах і взялися за західну зброю. Я вже мовчу про маски, запаси зерна, ковідні фонди і "велике крадщівництво". Головне всі мовчать, як набрали в рот води.
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07.04.2023 09:35 Ответить
НАХкура!
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07.04.2023 09:44 Ответить
Точніше Нахкурва.
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07.04.2023 09:57 Ответить
.. укГаінцЫ...
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07.04.2023 10:07 Ответить
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07.04.2023 09:36 Ответить
Боюсь, що це гірка правда! Наше завдання - не допустити цього.
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07.04.2023 11:14 Ответить
Кругообіг гівна при владі.
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07.04.2023 09:37 Ответить
боже, які "гарні" люди, просто кубло якихось потвор або гадючник..., я думаю Резніков це така собі ширма, якому сказали - ти давай, чоловіче, не пхай свого носа куди не треба, будеш живим та здоровим, тут серйозні люди працють, роблять серйозні гроші...
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07.04.2023 09:37 Ответить
Это плохо, но не коррумпированных гос. органов в Украине не было никогда. Они с самого начала созданы с таким расчетом, чтобы вовровать.
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07.04.2023 09:38 Ответить
Але ЧОМУСЬ Держприкордонслужба закупила продукти в рази дешевше, ніж Міноборони.

Цифри по основних позиціях у своєму Facebook навів журналіст Юрій Ніколов, який і був автором резонансного матеріалу ZN.ua.

Юрій Ніколов навів цифри того, як відрізняються ціни на продукти в договорах Міноборони та Держприкордонслужби. А саме:
курячі стегенця МО - 120 грн/кг, а ДПСУ - 51-78 грн/кг;
картопля 22 грн/кг у МО і 6,90 у ДПСУ;
капуста: 30 грн/кг у МО і 9,93-17,00 у ДПСУ;
буряк: 25 грн/кг у МО і 6,00-13,50 у ДПСУ;
цибуля: 42 грн/кг у МО і 17,00-26,00 у ДПСУ;
гречка: 83 грн/кг у МО і 53,10-56,20 у ДПСУ;
олія: 109 грн/кг у МО і 58,69 у ДПСУ.
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07.04.2023 09:49 Ответить
Схоже, що по корупційних схемах Гриценко і Єжель скоро стануть історичними аутсайдерами...
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07.04.2023 09:39 Ответить
Агент котикрашанко свое дело знает,присвоить ему внеочередное звание половник фээсбэ.
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07.04.2023 09:39 Ответить
Оо, свіжого крадуна державних коштів присунули ближче до годівниці
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07.04.2023 09:40 Ответить
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07.04.2023 09:40 Ответить
І шо ми нє в НАТО???
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07.04.2023 09:43 Ответить
гнида лысоочкастая надеется в ,,случае,, чего отделаться легкий испугом??а лично я надеюсь увидеть всю эту мерзость в полосатых бушлатах
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07.04.2023 09:44 Ответить
Вечір Ранок в хату.

Тетяна Ніколаєнко

11 год ·

Вибачте, що я до вас на ніч з негативом. Але в мене не лишилось вибору, бо зранку вже можуть попідписувати платіжки. І це вже буде дуже погано.

Я могла б це озвучити на зустрічі з Резніковим, але «ігри патріотів», що понаписували скарги антикорраду, вкрали у мене цей час.

А йдеться вже не про яблука по 51, а про зброю.

Мені, як обраному члену антикорупційної ради передали інформацію щодо нового сформованого переліку потреб ЗСУ - критичної номенклатури озброєння та військової техніки, сформованої Генеральним Штабом ЗСУ. За підсумками такого документа Міністерство оборони України і здійснює пошук постачальників та укладання відповідних угод.

Певні позиції в цьому переліку викликають очевидні запитання. Спілкуючись з військовими та дивлячись відео з фронту я постійно чую, що наші захисники найперше мають гостру потребу в артилерійських снарядах 122 та 152 калібру, мінометних мінах 120 калібру, а також новітніх ПТРК та протитанкових ракетах українського виробництва.

Відповідно до сформованого ГШ та МОУ запиту в переліку є міни 60 мм та 82 мм, але там відсутні міни 120 мм.

З ракетами ще гірше. В потребах чомусь нема ракет для стугн в корсарів, але є для старих радянських «фаготів» та «конкурсів». Не те щоб вони були геть погані, і вони є на фронті - а значить ракети треба - але вони точно гірші за стугни і корсари.

Але найгірше в цьому всьому кількість і ціна. І я збираюсь про це детально поговорити з міністром все таки при зустрічі, щоб більше не діяти на межі фолу.
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07.04.2023 09:44 Ответить
РЕзніков чи Дермак? Але звичайно згоду дав Зелебеня
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07.04.2023 09:49 Ответить
Как не крути, а контрнаступление надо начинать с МО и ОПы !
Пока военные не возьмут власть в свои руки - удачи нам не видать !
П.С.
Нельзя идти в наступление, когда в тылу одни предатели.....
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07.04.2023 09:56 Ответить
О да если военных к власти приведем можно быть уверенными, что то что сейчас происходит в стране покажется раем.
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09.04.2023 14:26 Ответить
Кожен зедібіл, який голосував за Клована "Зробимо їх разом по приколу" винен в тому що зараз відбувається,
винен в смертях близьких, знайомих, винен в тому що зруйновані долі людей які не хотіли цього кварталу 95 але стали вимушені жити поряд з тупими дебілами.
Щоб ви здохли ще маленькими.
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07.04.2023 10:02 Ответить
яєчко - крутітся, бабло - мутітся.... 😡😡😡😡
тут допоможуть тільки погрози від анонімів, а потім підриви авто невідомими "патріатічєскі настроєнимі" афіцерамі особами, інакше з цього гівна не вибратись - НІКОЛИ!! 😡😡
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07.04.2023 10:04 Ответить
Ганьба всім тим хто під час війни краде
і гроші ці не підуть на користь
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07.04.2023 10:06 Ответить
весь бруд у владу ще мало ім наумовиx бакановиx тищенків дуьинськиx главное своіx в доску
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07.04.2023 10:23 Ответить
МАУП - це діагноз. Таких кадрів підшукати на поставки ЗСУ не зможе ні ЦРУ, ні КГБ ні ФСЬ. Це вже нижче дна.
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07.04.2023 10:24 Ответить
Апетит приходит во время едьі. Золотіе яйца прокатили, теперь можно красть на оружии.
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07.04.2023 10:30 Ответить
МО нагадує СБУ часів керівництва Бакановим. Там з часом буде такий самий "парад" держзрадників та корупціонерів
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07.04.2023 10:54 Ответить
Що ж цей старий єврей Резніков витворяє? Він стрімко ввірвався в коло основних воєнних злочинців в Україні, поряд з Зеленським та Єрмаком...
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07.04.2023 11:13 Ответить
Хто б сумнівався
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07.04.2023 13:50 Ответить
Скажу одно ,занимаюсь строительством уже 30 лет работал с огромным количеством подрядчиков ,субподрядчиков ,ни одного честного не видел ни одного.
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09.04.2023 14:16 Ответить
 
 