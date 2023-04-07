РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11945 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
12 685 130
Бразилия (259) война (46746) Крым (26017) Россия (91256)

Президент Бразилии да Силва предлагает "отдать" оккупированный Крым России, чтобы прекратить войну

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сілва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает Украине уступить оккупированный Крым России для прекращения войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Figaro.

"(Путин – Ред.) не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать", - сказал он.

По словам бразильского лидера, "Зеленский тоже не может хотеть всего".

"Миру нужен покой... Мы должны найти решение", - добавил да Силва.

Читайте также: Президент Бразилии да Силва предлагает создать мирный клуб для переговоров о завершении войны в Украине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+74
А лучше отдать президента Празилии За Лупу на корм крокодилам
показать весь комментарий
07.04.2023 09:57
+50
может лучше расскажет о причинах вечной нищеты в Бразилии?))) стране с прекрасным климатом и множеством преродных ресурсов, долбо""б бл""ь
показать весь комментарий
07.04.2023 09:58
+49
Лула, кому Амазонку віддамо?
показать весь комментарий
07.04.2023 09:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Один Крым после года войны это поражение россии. Это такое позорище, которое может привести к бунтам кацапов. И тогда они утратят не только Крым, но и вся рашка раздробится на десятки новых стран. Они начнут спрашивать у плешивого, за что погибли сотни тысяч их вояк. Поэтому пуйло на это не пойдет. Нет смысла это обсуждать
показать весь комментарий
07.04.2023 11:09 Ответить
Отдавай территории бразилии, урод вонючий!
показать весь комментарий
07.04.2023 11:16 Ответить
Та ти шо ? Віддай всю Бразілію кацапам , а самі в Забайкальє . Ми -за !
показать весь комментарий
07.04.2023 11:19 Ответить
стране, ведущей войну за возвращение территорий, захваченных врагом, он предлагает уступить эти территории врагу, чтобы прекратить войну
я правильно понял логику этого дебила?
показать весь комментарий
07.04.2023 11:27 Ответить
Це реінкарнація зебізяни зразку 2019 року? Ментально схожі
показать весь комментарий
07.04.2023 11:29 Ответить
Віддай, падло бразильське, частину своєї Бразілії Аргентині! І не лізь у справи України, мразота!
показать весь комментарий
07.04.2023 11:40 Ответить
Ріо подаруй кацапам, довбень
показать весь комментарий
07.04.2023 12:07 Ответить
Виродки сомбрерні. НЕЙТРАЛИ ******! вскрились ******* срані, чому не дали 100 тисяч снарядів для Гепард, НЕЙТРАЛІТЕТ! в Горлі в вас піструн кремлівський, ******* де сліва
показать весь комментарий
07.04.2023 12:14 Ответить
С конца 20 века в ряде мест Бразилии существуют сепаратистские настроения. В Южном регионе имели были попытки провозглашения Республики Гаучо Пампа (Republic of Gaucho Pampas) в штате Риу-Гранди-ду-Сул (исторически уже бывшем самопровозглашённой республикой) и Движением «Юг - это моя страна» Федеративной Республики Пампа (Federal Republic of Pampas) во всём регионе. В экономически наиболее развитом штате Сан-Паулу такую идею выдвигают Движение Республики Сан-Паулу и Движение за независимость Сан-Паулу.

А не пора ли зеленскому высказаться по поводу права на сомоопределение народа Республкии Сан-Паулу? Или будем и дальше проглатывать попытки вмешательства во внутренние дела Украины различных саттеллитов и прихлебателей мордора?
показать весь комментарий
07.04.2023 12:16 Ответить
Этот умник ещё не видел у себя бигбордов "РИО НАШ!" ?
показать весь комментарий
07.04.2023 13:12 Ответить
Іди за військовим кораблем!
показать весь комментарий
07.04.2023 13:24 Ответить
Головне щоб Україна це не забула, це означає навчилася б на цьому себе поважати.
показать весь комментарий
07.04.2023 13:36 Ответить
Зустрічна пропозиція: віддати частину Бразилії.
показать весь комментарий
07.04.2023 13:51 Ответить
Меня конечно 99 процентов не поймут ,но пусть этот ***** отдаст половину своей столицы "красной команде" все равно *****иная полиция Бразилии не контролирует фавелы,страна наркоманов ******
показать весь комментарий
07.04.2023 13:52 Ответить
Пропоную Бразилії віддати частину території Нідерландам. Вона їм належала якийсь проміжок часу у 16 сторіччі.
І ще шматок - Уругваю
показать весь комментарий
07.04.2023 13:53 Ответить
В 17
показать весь комментарий
07.04.2023 20:17 Ответить
А цей прокацапський підарок не хоче подарувати мордору половину своєї країни? Просто так, щоб ще більше сподобатись блідій кремлівській воші.
показать весь комментарий
07.04.2023 14:44 Ответить
Сильва - распространенное имя проституток Рио-де-Жанейро

показать весь комментарий
07.04.2023 14:46 Ответить
Зачем писать высказывания всяких дурачков? Кто он для нас? Каким боком вообще нас касается?😁
показать весь комментарий
07.04.2023 15:57 Ответить
Ця курва-президент керує найбільшою латиноамериканською країною з курвами.

Курва, Сільва ! 😂
показать весь комментарий
07.04.2023 18:00 Ответить
тогда лучше отдать Рио Де Жанейро
и дело с концом
показать весь комментарий
07.04.2023 16:18 Ответить
пропонуємо президенту бразилії ************* віддати бразилію кацапам щоб закінчити війну в Україні
показать весь комментарий
07.04.2023 16:20 Ответить
А не прсетить ли украинцам бразильское посольство и высказать мнение по этому поводу?
показать весь комментарий
07.04.2023 16:20 Ответить
Ещё один гондон, на этот раз бразильский.
показать весь комментарий
07.04.2023 17:15 Ответить
Сільва, курва, свободу бразильским диким обезьянам! 😂
показать весь комментарий
07.04.2023 18:03 Ответить
Сан-Паулу надо отдать Уругваю. Это будет справедливо.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:48 Ответить
этого ****** предлагаю отдать *****!
показать весь комментарий
07.04.2023 20:15 Ответить
Меняем Крым на Бразилию
показать весь комментарий
07.04.2023 21:10 Ответить
Ця паскуда хоче швабру в сраку.Тоді хай віддасть пів Бразилії .Наволочь.
показать весь комментарий
07.04.2023 23:53 Ответить
Попообуй отдать Рио какой нибудь стране. Только заикнешся порвут на куски..,...и голову будут пенать вместо мяча. И правильно сделают. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
08.04.2023 18:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 