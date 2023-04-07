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Президент Бразилии да Силва предлагает "отдать" оккупированный Крым России, чтобы прекратить войну
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает Украине уступить оккупированный Крым России для прекращения войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Figaro.
"(Путин – Ред.) не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать", - сказал он.
По словам бразильского лидера, "Зеленский тоже не может хотеть всего".
"Миру нужен покой... Мы должны найти решение", - добавил да Силва.
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я правильно понял логику этого дебила?
А не пора ли зеленскому высказаться по поводу права на сомоопределение народа Республкии Сан-Паулу? Или будем и дальше проглатывать попытки вмешательства во внутренние дела Украины различных саттеллитов и прихлебателей мордора?
І ще шматок - Уругваю
Курва, Сільва ! 😂
и дело с концом