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Новости Политика Украины
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Кулинич (19) Рахманин (117) Баканов Иван (299) Наумов Андрей (48)

Кулинича и Наумова в СБУ назначил Баканов. Либо его ввели в заблуждение, либо он сделал это сознательно, – нардеп "Голоса" Рахманин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

рахманін

Бывшего главу СБУ Ивана Баканова могли ввести в заблуждение по поводу кандидатур Олега Кулинича и Андрея Наумова, которых он назначил в Службу и которые позже оказались российскими агентами.

Об этом в интервью Радіо NV заявил народный депутат "Голоса", член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что во время назначения в СБУ в отношении Кулинича и Наумова должны были провести специальные проверки.

"Совершались ли соответствующие проверки? Были ли установлены определенные фильтры, которые всегда устанавливаются при приеме на работу, при проверке тех кандидатов на должности, которые назначаются в спецслужбы? Вот этот вопрос остается открытым", - сказал Рахманин.

По словам депутата, неизвестно, по каким мотивам тогдашний глава СБУ Иван Баканов назначил Кулинича и Наумова на должности в Службе.

"Чем руководствовался Баканов? Кто-то ему советовал этих людей, наверное, кто-то рекомендовал. Кто ему их рекомендовал, по каким причинам? ... Думаю, что его убедили, что это люди, которые эффективны, наверное", - сказал Рахманин.

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Он подчеркнул, что проверка не нашла доказательства причастности Баканова к работе на ФСБ и обнаружила, что он не нарушал закон.

"Если, условно говоря, главу СБУ ввели в заблуждение - это одна история. Если он сознательно пошел на то, чтобы назначить на должность человека, который несет угрозу национальной безопасности, - это уже влечет уголовное преследование, включая ответственность, в соответствии с действующим законодательством, то есть с попаданием за решетку. Очевидно, Служба безопасности не нашла умысла в действиях Баканова. Я так это понимаю", - объяснил Рахманин.

Напомним, 5 апреля 2023 года ГБР и СБУ заявили о завершении расследования дела Кулинича, обвиняемого в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Опубликован перехват разговоров Кулинича с его куратором Сивковичем, в ходе которых они обсуждают усиление влияния на СБУ.

В феврале в отношении бывшего главы Баканова была проведена служебная проверка, результаты которой не разглашались. В ГБР заявили, что проверка не выявила в действиях Баканова нарушений в рамках дела Кулинича.
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Топ комментарии
+53
Ввели в Омані .
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07.04.2023 10:02
+30
ванечка невиноватая, єто кругом полно кацашизоидов,
Назначил, подписал указ - будь добр садись рядом и рассказуй, как тебя ввели в заблуждение, начальника СБУ ввели в заблуждение, может он ЛОХ а не начальник СБУ
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07.04.2023 10:04
+26
канєшно баканова ввели в оману, а баканов зечмо ввів в оману - "рауфік крауйнєй степені неувіновєн"! винен порошенко, справу розкрито!

ау, найвеличніше, де баканов?
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07.04.2023 10:02
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Сначала, кто-то ввел Баканова в заблуждение, что он способен быть главой СБУ, а дальше....
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07.04.2023 11:03 Ответить
Не уряд, а якесь кубло шпигунів.
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07.04.2023 11:05 Ответить
Вперше почув про висновки розслідування по Баканову (таємні- зі слів того ж д.Рахманіна) - не агент фсб, не порушував закон. То згідно законодавства має бути відновлений на посаді і тп. Як Кулініч міг впливати на призначення, він що з ОПи?
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07.04.2023 11:08 Ответить
Голову СБУ ввели в оману... Сильний "голова". А хто ж призначив такого " потужного професіонала"? Правильно - такий же "сильний" і "потужний" під назвою безтолкове зелене чмо.
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07.04.2023 11:09 Ответить
Рекомендую дописувачів що хвалять Рахманіна просто послухати що і ЯК(!) він казав. В порівнянні з думками Бутусова, чіткими і конкретними, це повне лайно! Я був про Рахманіна кращої думки!
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07.04.2023 11:20 Ответить
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07.04.2023 11:22 Ответить
Зеленський гадає що все життя зможе прикривати зрадника Баканова лише через те що він його друг?Ні!Прийдеться відповісти обом перед суспільством,загиблими людьми в Херсоні і зрештою перед історією.А Баканову ще й до того треба відповісти за кришуванню московського патріархату,членом якого він є і досі і за блокування переходів парафій до ПЦУ.Це факт НЕЗАПЕРЕЧНИЙ!
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07.04.2023 11:34 Ответить
А тепер головне:
контррозвідка в армії в нас теж належить до компетенції сбу!!!
Тобто, будь-яка керівна особа в сбу (наумов, кулініч, садохін і далі по списку всі керовники сбу, призначені при Баканові) повністю володіє інформацією, що відбувається в ЗСУ!!!
Кількісний і якісний склад конкретних підрозділів, стан забезбечення зброєю та технікою, бойові плани і т.д.).
Взагалі ця історія не про Ванюшу Баканова, це - історія про те, чому кацапи так легко і впевнено заходили на Південь і на Північ, чому не були підірвані мости, заміновані дороги, швидко втрачені ЧАЕС, ЗАЕС, чому кацапи так ломились а Південноукраїнську АЕС.
Всі оборонні плани цих об'єктів були у розпорядженні "контррозвідників" з сбу.
Поки-що нічого не помінялось - контррозвідка в ЗСУ залишається під сбу.
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07.04.2023 11:46 Ответить
НВ ще та помийка, якщо дають етер з критикою влади то тільки з запрошеним журналістом.
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07.04.2023 11:49 Ответить
В заблуждение!!! в заблуждение!!!
#бакановничегонезнал!!! и #зеленскийничегонезнал!!! и дерьмак #ваащеничегонезнал

Зеленский до сих пор не знает # гдебаканов

Они в заблуждении насилу сквозь пургу случайно вышли на лыжах к Оману

#невиноватыеони!!! Виновата пурга из лапши и лапша из пурги
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07.04.2023 11:51 Ответить
Захищає. З перехвату ясно, що ванятка літінант повністю в "темі" А що Гнусавий не був в цій "темі" повірить тільки неадекват. Ох неспроста Рахманін протягує руку Гнусавому, неспроста.
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07.04.2023 11:51 Ответить
Трохи історії. Після втечі кілера Богдана Сташинського з управління С КГБ німці передали його америкосам. КГБ підняло на ноги всіх нелегалів. Зросла активність в радіоефірі. І сподівання розвідок виправдались. Піймали давнього крота в службі Гелена -Фельфе. Він просто цікавився, де Сташинській знаходиться. Так і в справі шпигунів. Хто захищає подєльників, той точно в темі.
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07.04.2023 12:02 Ответить
билетер 95 квартала баКланов такой же малоПИ...рос как и его друг детства Оманский, бенин Нарик и выполнял он задание кремля как и фсбэшник Елдак с Дураком, верещюк и резниковым!!!
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07.04.2023 12:29 Ответить
Невгадав нардеп - то була свідома омана.
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07.04.2023 12:34 Ответить
Рахманін , коли був просто журналістом, висловлювався до будь яких подій конкретно і точно! А зараз такий став "обтікаємий" у своїх оцінках !
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07.04.2023 12:43 Ответить
Баканов своё дело сделал. А после успешной операции его вывели на заслуженный отдых.
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07.04.2023 12:44 Ответить
Вдумайтесь,скільки українців загинуло,через 95 квартал? По пріколу.Тепер буква (z) на їхній техніці стає зрозумілою,як нагадування для боневтіка,про домовленості між двома карликами.
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07.04.2023 13:05 Ответить
Рахманін говорить неправду. Керівників такого рівня призначає президент своїм указом. Це легко перевірити через пошукову систему.
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07.04.2023 13:50 Ответить
Навіть якщо ввели в оману. Він директор СБУ був чи прибиральниця?
Злочинець в любому випадку і мусить відповідати!
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08.04.2023 00:11 Ответить
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