Силы обороны пытаются оттеснить оккупантов с правобережья Херсонщины, россияне применяют авиацию для обстрелов, - ОК "Південь"

Российские захватчики продолжают обстреливать правобережье Херсонской области.

Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает обстреливать из артиллерийского оружия, мы продолжаем контрбатарейную борьбу для того, чтобы оттеснить его с левого берега. Чтобы минимизировать обстрелы правого берега. Но именно поэтому они применяют и воздушные силы. То есть самолеты-истребители, направляющие управляемые авиационные бомбы. И именно поэтому они используют беспилотные летательные аппараты, потому что им сложнее обстреливаться из артиллерии", - отметила она.

По словам Гуменюк, обстрелов еще много, они достигают 50-60 в сутки.

"Это достаточно мощные удары по мирному населению. В частности, пытаются бить по сельско-хозяйственным площадям. Там, где люди пытаются возраждать регион. И по предприятиям, там, где пытаются возродить экономику Украины", - добавила спикер.

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