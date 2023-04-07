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Силы обороны пытаются оттеснить оккупантов с правобережья Херсонщины, россияне применяют авиацию для обстрелов, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Российские захватчики продолжают обстреливать правобережье Херсонской области.

Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает обстреливать из артиллерийского оружия, мы продолжаем контрбатарейную борьбу для того, чтобы оттеснить его с левого берега. Чтобы минимизировать обстрелы правого берега. Но именно поэтому они применяют и воздушные силы. То есть самолеты-истребители, направляющие управляемые авиационные бомбы. И именно поэтому они используют беспилотные летательные аппараты, потому что им сложнее обстреливаться из артиллерии", - отметила она.

По словам Гуменюк, обстрелов еще много, они достигают 50-60 в сутки.

"Это достаточно мощные удары по мирному населению. В частности, пытаются бить по сельско-хозяйственным площадям. Там, где люди пытаются возраждать регион. И по предприятиям, там, где пытаются возродить экономику Украины", - добавила спикер.

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Топ комментарии
+7
Хто пише такі страшні заголовки? Знайомий папуас розповідав, що в Папуа всі знають, що на правобережжі москалів вже нема...
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07.04.2023 10:56
+4
Сили оборони намагаються відтіснити окупантів із правобережжя Херсонщини
ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу для того, щоб відтіснити його з лівого берега.
зранку на Цензорі повно косяків...
альо, редактор !!!!
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07.04.2023 11:01
+2
Той, хто пише заголовки, хоча б зміст новини читає???
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07.04.2023 10:58
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"Евро и доллар обновили годовые максимумы." А що сталося?
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07.04.2023 10:26 Ответить
На кацапії !!
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07.04.2023 10:42 Ответить
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07.04.2023 10:43 Ответить
То в кацапів - курс сруля прямує до безмежності. Вже ойро пробив позначку 90
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07.04.2023 10:45 Ответить
Зрозумів.
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07.04.2023 10:48 Ответить
Хто пише такі страшні заголовки? Знайомий папуас розповідав, що в Папуа всі знають, що на правобережжі москалів вже нема...
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07.04.2023 10:56 Ответить
Той, хто пише заголовки, хоча б зміст новини читає???
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07.04.2023 10:58 Ответить
Сили оборони намагаються відтіснити окупантів із правобережжя Херсонщини
ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу для того, щоб відтіснити його з лівого берега.
зранку на Цензорі повно косяків...
альо, редактор !!!!
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07.04.2023 11:01 Ответить
"Оттеснить оккупантов контрбатарейной борьбой"
Именно это и вызывает много вопросов у НАТОвских генералов. С их точки зрения, так военные действия не ведутся. После контрбатарейной борьбы сразу идет наступление.
Отсюда и в все качели типа "мы даем Украине достаточно техники и боеприпасов".
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07.04.2023 11:31 Ответить
 
 