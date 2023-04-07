Силы обороны пытаются оттеснить оккупантов с правобережья Херсонщины, россияне применяют авиацию для обстрелов, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики продолжают обстреливать правобережье Херсонской области.
Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает обстреливать из артиллерийского оружия, мы продолжаем контрбатарейную борьбу для того, чтобы оттеснить его с левого берега. Чтобы минимизировать обстрелы правого берега. Но именно поэтому они применяют и воздушные силы. То есть самолеты-истребители, направляющие управляемые авиационные бомбы. И именно поэтому они используют беспилотные летательные аппараты, потому что им сложнее обстреливаться из артиллерии", - отметила она.
По словам Гуменюк, обстрелов еще много, они достигают 50-60 в сутки.
"Это достаточно мощные удары по мирному населению. В частности, пытаются бить по сельско-хозяйственным площадям. Там, где люди пытаются возраждать регион. И по предприятиям, там, где пытаются возродить экономику Украины", - добавила спикер.
Пожалуйста, подождите...
ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу для того, щоб відтіснити його з лівого берега.
зранку на Цензорі повно косяків...
альо, редактор !!!!
Именно это и вызывает много вопросов у НАТОвских генералов. С их точки зрения, так военные действия не ведутся. После контрбатарейной борьбы сразу идет наступление.
Отсюда и в все качели типа "мы даем Украине достаточно техники и боеприпасов".