Российские техники могли умышленно повредить истребители МиГ-29, которые Словакия передала Украине, - Министр обороны Надь
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские технические специалисты могли намеренно повредить словацкие истребители МиГ-29 советского производства. До прошлого года россияне присутствовали на авиабазе Сляч.
Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
Недавно Словакия решила передать Украине советские истребители МиГ-29, находившиеся на вооружении армии с 1993 года. Однако словацкие военные не использовали их с августа 2022 года.
Они могли летать, но это не значит, что они были боеспособны. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", - пояснил Надь после того, как оппозиция во главе с партией Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо подвергла резкой критике правительство за отказ от истребителей.
Министр обороны отметил, что в самолетах обнаружили неисправности. Которые, как предположил Надь, могли намеренно вызвать российские технические специалисты.
"Даже полиция проводила расследование на основе наших подозрений. В двигателях самолета были части, к которым имели доступ словацкие специалисты, а были части, к которым имели доступ только российские специалисты. Дефекты появились только в частях, к которым имели доступ россияне" , – сказал Надь.
Хотя расследование не доказало умышленных повреждений, Минобороны Словакии "испытало потерю доверия к российским техникам в Сляче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, до которых могли добраться только они", добавил министр.
Генерал-лейтенант Любомир Свобода, бывший пилот высочайшего ранга, также предположил, что россияне умышленно повредили самолеты.
"Мы взяли у них двигатель, который должен был работать 350 часов. И в результате налетал всего 70 часов. Какой вывод мы можем сделать из этого? Возможно, там была некачественная работа, скажем так. Я не знаю", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
сама себе обслуговує?
В марте 2019 года МИД Венгрии заявил об окончании процесса получения разрешений на строительство АЭС от Евросоюза[4
Конечно кацапы если добрались, то повредили самое ценное. Достаточно взять один болторез и подрезать крыльчатку, что приведет к полному выведению из строя самолета, а запчастей может не быть. Изготовить новую скорее всего невозможно, завод скорее всего на россии, к тому же это самолет со сложными сплавами, которые требуют особых условий (высокие температуры, аргоновая или вакуумная среда сварки, автоматы роботизированные, там же не просто абы как, а сложный профиль и внутрь есть капиллярные каналы для циркуляции охлаждающей жидкости, такое не изготовишь никак).
Поэтому пора на Ф-16 и хорнеты. Все. Там и все заводы в США, и запчасти есть, и кацапов нету.
вот коли ось тут виявляться "дефекти", то Європі буде не переливки:
АЭС «Пакш» (венг. Paksi Atomerőmű) - единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Станция построена по советскому проекту, все 4 реактора - типа ВВЭР-440. Планируется постройка двух реакторов ВВЭР-1200.
8 декабря 2014 года РФ и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС «Пакш» с реакторами по российской технологии
насьрбаються мадяри ядрьоного гуляшу
за этим наблюдалиполучали доляху за молчание.
Викидайте...
питання до тих людей, які допустили обслуговувати кацапів техніку, на якій, можливо навіть самим словакам, потрібно буде воювати проти кацапів. це як? як можна потенційного ворога залучати до ремонту та обслуговування своєї військової техніки?
Желательно чтобы их транспондер отвечал: я свой, ***, шо, плохо видно нах ?