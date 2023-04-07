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Российские техники могли умышленно повредить истребители МиГ-29, которые Словакия передала Украине, - Министр обороны Надь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак,винищувач,міг29

Российские технические специалисты могли намеренно повредить словацкие истребители МиГ-29 советского производства. До прошлого года россияне присутствовали на авиабазе Сляч.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Недавно Словакия решила передать Украине советские истребители МиГ-29, находившиеся на вооружении армии с 1993 года. Однако словацкие военные не использовали их с августа 2022 года.

Они могли летать, но это не значит, что они были боеспособны. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", - пояснил Надь после того, как оппозиция во главе с партией Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо подвергла резкой критике правительство за отказ от истребителей.

Министр обороны отметил, что в самолетах обнаружили неисправности. Которые, как предположил Надь, могли намеренно вызвать российские технические специалисты.

"Даже полиция проводила расследование на основе наших подозрений. В двигателях самолета были части, к которым имели доступ словацкие специалисты, а были части, к которым имели доступ только российские специалисты. Дефекты появились только в частях, к которым имели доступ россияне" , – сказал Надь.

Хотя расследование не доказало умышленных повреждений, Минобороны Словакии "испытало потерю доверия к российским техникам в Сляче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, до которых могли добраться только они", добавил министр.

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Генерал-лейтенант Любомир Свобода, бывший пилот высочайшего ранга, также предположил, что россияне умышленно повредили самолеты.

"Мы взяли у них двигатель, который должен был работать 350 часов. И в результате налетал всего 70 часов. Какой вывод мы можем сделать из этого? Возможно, там была некачественная работа, скажем так. Я не знаю", – сказал он.
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Топ комментарии
+63
еще в прошлом году, кацапня обслуживала НАТОвские истребители? ок, пошел я на хер ...
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07.04.2023 11:47
+36
А вы говорите про какой то мир с рашистами. Они даже делают диверсии в странах с которыми официально не воюют. Где еще рашисты что то помогали строить или ремонтировать? Например в Венгрии которая и страна НАТО и ЕС рашисты строят АЕС. И никто особо об етом не задумывается что они там настроят
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07.04.2023 11:48
+28
там де з"являються кацапи, там завжди підлість та ганьба!
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07.04.2023 11:49
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еще в прошлом году, кацапня обслуживала НАТОвские истребители? ок, пошел я на хер ...
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07.04.2023 11:47 Ответить
до речі, москальня досі обслуговує парашу на МКС
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07.04.2023 12:20 Ответить
нє понял?
сама себе обслуговує?
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07.04.2023 13:30 Ответить
Згоден. Сказати "Охереть", це нічого не сказати.
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07.04.2023 14:10 Ответить
А вы говорите про какой то мир с рашистами. Они даже делают диверсии в странах с которыми официально не воюют. Где еще рашисты что то помогали строить или ремонтировать? Например в Венгрии которая и страна НАТО и ЕС рашисты строят АЕС. И никто особо об етом не задумывается что они там настроят
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07.04.2023 11:48 Ответить
ніхто ?

В марте 2019 года МИД Венгрии заявил об окончании процесса получения разрешений на строительство АЭС от Евросоюза[4
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07.04.2023 11:55 Ответить
там де з"являються кацапи, там завжди підлість та ганьба!
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07.04.2023 11:49 Ответить
Оце так новина, Окуєваю.
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07.04.2023 11:50 Ответить
Ожидаемая неприятность. В ЕС проходной двор по безопасности. Пускай немцы еще спасибо скажут, что кацапы просто тупые орки. Если бы воевали против нас, все их терминалы СПГ были бы давно уничтожены, а все бункеры и газгольдеры продырявлены дронами с самодельной взрывчаткой. Там действительно проходной двор и презумпция невиновности, закинул дрон за пазуху и все никто не тронет. И они бы действительно замерзли.

Конечно кацапы если добрались, то повредили самое ценное. Достаточно взять один болторез и подрезать крыльчатку, что приведет к полному выведению из строя самолета, а запчастей может не быть. Изготовить новую скорее всего невозможно, завод скорее всего на россии, к тому же это самолет со сложными сплавами, которые требуют особых условий (высокие температуры, аргоновая или вакуумная среда сварки, автоматы роботизированные, там же не просто абы как, а сложный профиль и внутрь есть капиллярные каналы для циркуляции охлаждающей жидкости, такое не изготовишь никак).

Поэтому пора на Ф-16 и хорнеты. Все. Там и все заводы в США, и запчасти есть, и кацапов нету.
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07.04.2023 13:03 Ответить
Могли просто через жопу зробити, як завжди. Детальку на жвачку присобачити. Це ж мскалі.
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07.04.2023 11:51 Ответить
кацапи , кацапи кругом одні кацапи...
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07.04.2023 11:53 Ответить
кацапи як кацапи...

вот коли ось тут виявляться "дефекти", то Європі буде не переливки:
АЭС «Пакш» (венг. Paksi Atomerőmű) - единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Станция построена по советскому проекту, все 4 реактора - типа ВВЭР-440. Планируется постройка двух реакторов ВВЭР-1200.
8 декабря 2014 года РФ и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС «Пакш» с реакторами по российской технологии

насьрбаються мадяри ядрьоного гуляшу
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07.04.2023 11:53 Ответить
Мда ... Непорядочные кацапы. Толи дело наш Богуслаев (Мотор Сич). Продавал в РФ вертолетные двигатели в идеальном состоянии. А в Мотор Сичи сидел целый штатный отдел СБУ и спокойно за этим наблюдали получали доляху за молчание.
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07.04.2023 11:56 Ответить
це повний піздєц-позвати росіян обслужити літаки,які повинні передати для війни з росією.ох і налітають вони...думаю-їх потрібно розібрати до останнього винтика,витрусити з них всі маячки і закладену вибухівку.
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07.04.2023 12:00 Ответить
дивні люди..., а хто ж іще...
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07.04.2023 12:01 Ответить
Альо людоньки росія готувала цю війну майже 20 років, вони викуповувалди знищували склади х ************ у всіх східно європейських країнах, за роки до початку війни, потім 8 років готуючись йти далі вони залякували всі країни які могли продати потім щось україні з радянських зразків, якщо русня не могла викупити одразу все, згадайте інтервью болгар і тд, ВОНИ НЕ ІДІОТИ! вони все продумали і все реалізовували, і ви думаєте там їбанати сидять, які не прорахували що всілякі словаки чехи яких не вдалося залякати, не передадуть Техніку? кєк!
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07.04.2023 12:05 Ответить
омайбог, вони готувалися купу років, будували плани с захоплення галактики, а потім обісралися під Бахмутом
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07.04.2023 12:18 Ответить
хорошо сказал ))
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07.04.2023 13:58 Ответить
Така доля в підерації - майоріли про політ до Альфа-Центавра, але рогозіну розірвало жопу в "данєцкє".
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07.04.2023 14:22 Ответить
вот эта новость, где рашисты в 2022 году обслуживают истребители страны НАТО, официально номинированна для пробитие дна ... ЕС выставляет достойного конкурента отечественным яйцам по 17 грн.
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07.04.2023 12:20 Ответить
Так, це такий собі "Закон Гейденберга" з квантової механіки - Як тільки свинособака щогось торкається - воно зразу стає гівняним шматком якоїсь х*йні!
Викидайте...
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07.04.2023 12:23 Ответить
Це очікувано та відомо нашим українським технікам...зрозуміло, що в такій ситуації українці зробили б те саме, щоб паРашкінці не літали нормально...
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07.04.2023 12:30 Ответить
Я бы очень удивился, если бы украинцы так сделали. Хотя так надо было бы сделать, чтобы навредить врагу. Но вот эта странная ассиметричная шляхетність иногда просто шокирует. Как в плане соблюдения режимов прекращения огня и "перемирий" начиная с 2014, так в отношении к пленным. Они пришли убивать, а ты им папироску - "курите пацаны"...
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07.04.2023 12:57 Ответить
Это война и техники всегда за своих пилотов.Перемирие надо было соблюдать для Западных партнеров, чтобы очевидные нарушения паРашкой перемирий помогали формировать антирусские настроения в Европе и мире...
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07.04.2023 13:02 Ответить
Ну это вообще ни в какие ворота.
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07.04.2023 12:46 Ответить
до кацапів жодних питань. істоти, як істоти, роблять те, що добре вміють робити: гадити.

питання до тих людей, які допустили обслуговувати кацапів техніку, на якій, можливо навіть самим словакам, потрібно буде воювати проти кацапів. це як? як можна потенційного ворога залучати до ремонту та обслуговування своєї військової техніки?
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07.04.2023 12:47 Ответить
Если там такой ресурс, эти МиГи можно использовать как тяжёлые крылатые ракеты большой дальности.
Желательно чтобы их транспондер отвечал: я свой, ***, шо, плохо видно нах ?
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07.04.2023 13:09 Ответить
Це словацьке наіпалово України називається-"На Тобі Боже,що мені не гоже"
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07.04.2023 13:15 Ответить
Гадаю словаки не знали що кацаби там натворили...бо ганьбитися вони б не стали...
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07.04.2023 14:05 Ответить
вони вже зганьбилися,без гадання.
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07.04.2023 14:10 Ответить
Передали неисправные самолеты. Скажите просто извините, мы мудаки. Нет, надо изворачиваться. Кто их передавал, кто их принимал. Детский сад.
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07.04.2023 13:19 Ответить
Ага. Тому-то Україні їх і віддали Кому війна а кому можливість обзавестись новою технікою.
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07.04.2023 13:57 Ответить
наши конечно починят всё и не такое чинили... но в целом допускать туда рашистов, это надо уметь )
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07.04.2023 13:57 Ответить
Ще великий Тарас Григорович Шевченко вказав хто такі москалі...гнила,підла та завидюща нація...
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07.04.2023 14:04 Ответить
Тут клістрони виламували, там мотори портили... і скрізь склади підривали. Дранг нахт вест готували. Голубі міра, однако. Але оскал бабуїна не сховати.
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07.04.2023 14:12 Ответить
или русская жопорукость
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07.04.2023 14:18 Ответить
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07.04.2023 14:18 Ответить
Вони колись свого часу і польський урядовий літак обслуговували...
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07.04.2023 14:33 Ответить
 
 