Россияне концентрируют все усилия на захвате Бахмута, но не достигают стратегического успеха, - Череватый

Ситуация в Бахмуте сложная. Российские военные пытаются захватить город, но им не удается добиться стратегического успеха.

Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Reuters.

"Обстановка сложная, противник концентрирует максимум усилий для захвата Бахмута. Однако несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", — сказал Череватый.

Он отметил, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России.

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