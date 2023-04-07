Россияне концентрируют все усилия на захвате Бахмута, но не достигают стратегического успеха, - Череватый
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация в Бахмуте сложная. Российские военные пытаются захватить город, но им не удается добиться стратегического успеха.
Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Reuters.
"Обстановка сложная, противник концентрирует максимум усилий для захвата Бахмута. Однако несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", — сказал Череватый.
Он отметил, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России.
Топ комментарии
+4 Thomas Torquemada
показать весь комментарий07.04.2023 12:23
+3 Богдан Солтановский c70a0d78
показать весь комментарий07.04.2023 12:31
+3 vidasik
показать весь комментарий07.04.2023 12:44
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В дополнение ко всему этому работает всего одна трасса и та простреливаемая, а противник свою группировку может спокойно снабжать. Из чего можно сделать вывод, что с БК у него всё в порядке, в отличии от наших. Так что о каких-то гигантских потерях и в разы более низких у нас не может быть и речи, это сказки.
Це все звелось до наступу на будинок 31-а на вулиці Центральній у Бахмуті???
Альо, кацапы, где ваше большое наступление?
Так, кацапи не почали великий наступ, а видавлюють нас з Бахмуту вулиця за вулицею.
Але:
- відбивати назад Бахмут і Соледар нам буде складніше (це сказав Черник);
- навіть зараз оборона Бахмута не безкоштовна: з жертвами з нашої сторони (не факт що наші втрати менші: дефіцит *********** і навіть ліків та їжі);
- а що втрачає раша? снаряди і зеків.
Максимально важко, нереальна жесть, я вважаю те, що місто за стільки часу не оточене справжнім стратегічним дивом, яке сталося завдяки командирам і простим солдатам, що чітко роблять роботу.
А то по флагу видно, что первый драпанул из Украины.
https://www.bbc.com/russian/live/news-64970998
дерьмак и вся ЗЕ-шваль уверяла что центр никто не захватывал, а флаг был поднят над неизвестным сортиром. вранье - привычное дело "квартала ворья-95".