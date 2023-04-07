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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Россияне концентрируют все усилия на захвате Бахмута, но не достигают стратегического успеха, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут

Ситуация в Бахмуте сложная. Российские военные пытаются захватить город, но им не удается добиться стратегического успеха.

Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Reuters.

"Обстановка сложная, противник концентрирует максимум усилий для захвата Бахмута. Однако несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", — сказал Череватый.

Он отметил, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России.

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Топ комментарии
+4
Скоро "город стратегически не важен"
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07.04.2023 12:23
+3
А місто Бахмут і його оборона важлива до тих пір поки там зручно знищувати кацапів. Відійдуть, потім на другій ділянці прорвуть фронт, логістику порушать і бахмут який кацапи брали 9 місяців вернуть за чотири дні бо москалі яким не буде що там жерти самі накривають п'ятами. А якщо щось не подобається то поїдь допоможи.
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07.04.2023 12:31
+3
Gorod vazen stob kacapi nepocustvovali pobed.Konecno pri kontronastupe budet vziato gorazdo bolse vsia oblast ili daze 2 ,eto ne to sto Bachmut.
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07.04.2023 12:44
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Скоро "город стратегически не важен"
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07.04.2023 12:23 Ответить
А місто Бахмут і його оборона важлива до тих пір поки там зручно знищувати кацапів. Відійдуть, потім на другій ділянці прорвуть фронт, логістику порушать і бахмут який кацапи брали 9 місяців вернуть за чотири дні бо москалі яким не буде що там жерти самі накривають п'ятами. А якщо щось не подобається то поїдь допоможи.
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07.04.2023 12:31 Ответить
А что там зручного? Природные препятствия уже прорваны, идут городские бои, в которых нет причин считать, что одна сторона несёт меньше потерь в силу их специфики.
В дополнение ко всему этому работает всего одна трасса и та простреливаемая, а противник свою группировку может спокойно снабжать. Из чего можно сделать вывод, что с БК у него всё в порядке, в отличии от наших. Так что о каких-то гигантских потерях и в разы более низких у нас не может быть и речи, это сказки.
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07.04.2023 12:35 Ответить
Gorod vazen stob kacapi nepocustvovali pobed.Konecno pri kontronastupe budet vziato gorazdo bolse vsia oblast ili daze 2 ,eto ne to sto Bachmut.
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07.04.2023 12:44 Ответить
Interesno kaka kacapi primet leopard tanki,kotoryje idiot kak po ldu i mozet streliat bez ostanova,kotoryje vydet 8km v period dniom i nociu.Bradely kotoryje budet unictozat te ze tanki i drugoje s rostojanyje gde protivnik nemozet ego dostic.Kak mnogoje drugoje sto kacapi v zyzni nevydeli primit ix propovsyje komandiri
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07.04.2023 13:02 Ответить
Нужно контрнаступление здесь.
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07.04.2023 13:19 Ответить
Так вже до центру дійшли. І британці пишуть, що є критична загроза ключовому шляху постачання.
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07.04.2023 12:23 Ответить
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07.04.2023 12:34 Ответить
Коли вже прогнозований купою "військових ікспердів" великий наступ 300 тисяч кацапів на Львів, Київ, Суми, Харків, Запоріжжя, висадка десанта на Одесу і прорив на Придурков'я???

Це все звелось до наступу на будинок 31-а на вулиці Центральній у Бахмуті???

Альо, кацапы, где ваше большое наступление?
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07.04.2023 12:35 Ответить
Ви, часом, не фанат телемарафону? Там *******, подібні до ваших, однобокі висновки, що кацапи обісрались і на цьому все.

Так, кацапи не почали великий наступ, а видавлюють нас з Бахмуту вулиця за вулицею.

Але:

- відбивати назад Бахмут і Соледар нам буде складніше (це сказав Черник);

- навіть зараз оборона Бахмута не безкоштовна: з жертвами з нашої сторони (не факт що наші втрати менші: дефіцит *********** і навіть ліків та їжі);

- а що втрачає раша? снаряди і зеків.
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07.04.2023 13:25 Ответить
Бахмутський Демон
Максимально важко, нереальна жесть, я вважаю те, що місто за стільки часу не оточене справжнім стратегічним дивом, яке сталося завдяки командирам і простим солдатам, що чітко роблять роботу.
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07.04.2023 12:38 Ответить
З піною з рота тут доказували про те що Бахмут не паде бо це якесь ключиве місце в Україні. Коли треба було давно вивести не боєздатних військових. Так їх перемисили. Цензорівскі де*іли тільки здатні на бан і вводити в оману людей.
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07.04.2023 12:45 Ответить
Захвачують Бахмут. Пишуть не досягають стратегічного успіху. Чи ви де**ли, ви серйозно? Порошня зрадна
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07.04.2023 12:48 Ответить
Давай в окопы зебиленок!
А то по флагу видно, что первый драпанул из Украины.
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07.04.2023 12:59 Ответить
Та панятна, що не можуть досягнути "стратегічного успіху". Майже усе місто захопили, окрім району біля літака, але успіху не досягли. Буває....
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07.04.2023 12:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YRuLmg-ppcs
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07.04.2023 13:35 Ответить
Город будет оставлен 100% и оккупирован орками. Не травите нам мозги. Мы все давно поняли. Лучше молчите...
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07.04.2023 13:46 Ответить
Череватый, хватит играть словами. Стратегического успеха не добиваются, а просто успеха добиваются? Говорите правду, трепачи.
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07.04.2023 14:06 Ответить
Британская разведка полагает, что российские военные, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватили западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины к западу от города, находится под серьезной угрозой.

https://www.bbc.com/russian/live/news-64970998

дерьмак и вся ЗЕ-шваль уверяла что центр никто не захватывал, а флаг был поднят над неизвестным сортиром. вранье - привычное дело "квартала ворья-95".
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07.04.2023 14:18 Ответить
оце така вже завужені ціль. плохо дєло у датському королівстві
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07.04.2023 14:20 Ответить
 
 