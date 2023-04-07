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Новости Общество
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вуз (903) Ирпень (359) украинский язык (1165) Креминь Тарас (120)

Языковой скандал в ирпенском вузе: преподавательница отказалась вести пары на украинском языке, ее отстранили на период служебного расследования, - Кремень

Новости Цензор.НЕТ Общество

тарас,кремінь

В Государственном налоговом университете в Ирпене произошел языковой скандал: преподавательница отказалась вести пары по философии на украинском языке, несмотря на просьбы студентов.

Администрация отреагировала на инцидент, приступила к служебному расследованию и временно отстранила преподавательницу от работы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП. Життя".

"Вчера я узнал из социальных сетей об этом досадном случае, который произошел в Государственном налоговом университете Министерства финансов Украины. И принял решение о начале мер государственного контроля", - сказал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Кремень также поблагодарил студентов и и.о. ректора Дмитрия Серебрянского за реакцию на инцидент.

"Я хочу поблагодарить студентов этого университета за то, что они не только отреагировали, но были еще достаточно толерантны. Они просили профессора кафедры не нарушать их права на получение информации и услуг на государственном языке. Отлично, что и ректор университета отреагировал. Принято решение об отстранении этой профессорши на период проведения служебного расследования для выяснения обстоятельств", - сказал Кремень.

По мнению омбудсмена, это один из демонстративных примеров регуляции системы, когда студенты убеждают своих преподавателей перейти на украинский язык.

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В то же время, соблюдение языкового законодательства, по словам Уполномоченного, является одной из самых чувствительных тем.

За первый квартал 2023 года в его адрес поступило 114 обращений граждан по поводу нарушения закона в учреждениях дошкольного, общего среднего и высшего образования.

"Вопросы языковой культуры, языковой устойчивости - это один из маркеров идентичности, обострившийся в условиях полномасштабного вторжения. В условиях стремительного перехода граждан на общение на украинский язык, любые признаки нарушения их прав независимо от того, сфера обслуживания, деятельность органов местного самоуправления, образования, воспринимается очень остро.

Поэтому я считаю, что каждый ректор должен принять дополнительные меры реагирования, довести до коллективов необходимость соблюдения закона", - отмечает Кремень.

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Омбудсмен рассказал, что встретился с министром образования и науки Оксеном Лисовым.

"Мы договорились об общих мерах по усилению контроля за соблюдением языкового закона в учебных заведениях... Буду верить, что такие досадные факты нарушения образовательного закона станут демонстративным примером, как нужно реагировать на нарушения и какие принимать меры по предотвращению в будущем", - сказал омбудсмен.

Также он добавил, что встретился со студентами и ректоратом Харьковского национального университета имени Каразина в Харькове.

Ранее сообщалось, что в Государственном налоговом университете в Ирпене Киевской области из-за нарушения языкового законодательства была отстранена преподавательница философии Любовь Воробьева.
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Топ комментарии
+30
Краще допоможіть тьотє зібрати чюмодани і купити квиток до Ростова. Така погань не має жодного права навчати нашу молодь. Зараз воно співає "я всю жись прєподавала на уззком", а потім співатиме "какая разніца, всє ми - брат'я славянє".
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07.04.2023 13:13
+29
не нездатність, а небажання, презирство і ненависть до всього Українського по-дефолту, це така дефолтна функція москальского днк
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07.04.2023 13:19
+23
Навіщо скандалити??? звільнити суку по статті і цього досить, вона, все рівно сидить за кордоном на Європейських харчах і донатах... замість допомоги Україні зброєю і фінансами, Европа вимушена допомагати таким нікчемам...
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07.04.2023 13:12
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Навіщо скандалити??? звільнити суку по статті і цього досить, вона, все рівно сидить за кордоном на Європейських харчах і донатах... замість допомоги Україні зброєю і фінансами, Европа вимушена допомагати таким нікчемам...
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07.04.2023 13:12 Ответить
те, що вона наговорила "можете не ходити до мене на пари, а читати самі" - і є заява на звільнення влачсноручно підписана усно.
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07.04.2023 13:32 Ответить
Сакральне питання - І на яух податківцю наука філософія???
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07.04.2023 13:34 Ответить
Можливо, це у вас сарказм, іронія, але усі здобувачі вищої освіти мають засвоїти її базові предмети - філософію, психологію, у деяких вишах - логіку, риторику.
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07.04.2023 14:50 Ответить
А фізо не потрібно здавати?
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07.04.2023 15:08 Ответить
Можно я отвечу?
У меня был философ который как-то сказал такую вещь: "Когда люди хотят выдвинуться то начинают учить математику, а надо учить философию". И вот прошло почти 20 лет и я понимаю насколько он был прав. Ни для кого не секрет, что мы долбоебы (мы - украинцы, если кто не понял). Мы избрали президентом дибила, уничтожили армию, развели корупцию - а когда на нас напали, делаем круглые глаза и гововорим, что виноваты не мы, виноваты русские. Так вот, для того, что бы уметь анализировать последствия своих шагов и нужна философия, логика и другие околофилософские науки.
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07.04.2023 15:47 Ответить
Хрінь собача - типова маячня від філологів . Треба просто мати мізки і вміти аналізувати ситуації та робити висновки. Філософія тут ні до чого. Як і математика. Я, наприклад, математик - вивіз свою сімєю за 10 днів до війни, бо бачив, куди все йде. А один мій товариш - кандидат хімічних, філософських та інших наук, але по життю дурник - проголосува за Зє. Я з ним рік не розмовляв.
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07.04.2023 16:11 Ответить
світоглядні принципи людини закладаються в досить молодому віці, та дитина-людина(на час закладки) їх може мало розуміти і не перейматися ними, але з часом, з подоросленням, то все проростає стійким, переконливим світоглядом. Чи допомагає в цьому матиматика й філософія? не впевнений... зато логіка в цьому процесі, скакає перша і на білому коні.
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07.04.2023 19:27 Ответить
Так, логіка. Але не "Логіка" як наука чи предмет, а "логіка" як людська здатність правильно мислити.
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07.04.2023 20:21 Ответить
Звісно.
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07.04.2023 20:23 Ответить
Любишь ты вешать ярлыки. За кого голосовал,если не секрет.
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09.04.2023 00:00 Ответить
Не секрет. В 2014 му за Тягнибока (і зараз дуже радий, що він пролетів), в 2019 за Порошенка. До того Чорновіл, Ющенко.
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09.04.2023 13:42 Ответить
На тій філософії студенти вивчають головне кредо податківця - «брати чи не брати, зайобує це питання…» (Л.Подерев'янський «Гамлєт»)
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07.04.2023 13:37 Ответить
Краще допоможіть тьотє зібрати чюмодани і купити квиток до Ростова. Така погань не має жодного права навчати нашу молодь. Зараз воно співає "я всю жись прєподавала на уззком", а потім співатиме "какая разніца, всє ми - брат'я славянє".
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07.04.2023 13:13 Ответить
Ну я вже не знаю ....Це треба,щоб бурят підійшов до цієї істоти...з молотком і цвяхом...Взяв і вбив в пустий череп.
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07.04.2023 13:14 Ответить
Перед смертю скаже - ета всьо винавати біндеравци, рассорілі два братскіх народа!
Узкая чєлюсть це вже не вилікувати. Тільки 200й узкій є хорошим.
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07.04.2023 13:54 Ответить
Скільки ще таких "проФФесорів" родом з кацапстану працює у ВУЗах України. Їх об"єднує одна особливість - нездатність вивчити українську, навіть якщо вони тут живуть 50-60-70 років
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07.04.2023 13:14 Ответить
не нездатність, а небажання, презирство і ненависть до всього Українського по-дефолту, це така дефолтна функція москальского днк
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07.04.2023 13:19 Ответить
за замовчуванням
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07.04.2023 13:33 Ответить
вони здатні. Bони не хочуть.
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07.04.2023 15:05 Ответить
відсторонити від викладацької практики назавжди. Позбавити наукової ступені, якщо така є, позбавити права на пенсію, прийняти закон про позбавлення громадянства таких недогромадян. Жорстоко покарати. Бо викладання - це не її особиста справа вдома на кухні - це справа державотворення і освіти майбутніх поколінь.
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07.04.2023 13:14 Ответить
То яка вже війна має бути щоб до них дійшло-кацапська мова це ''тригер'' для *уйла і зайва причина лізти війною!
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07.04.2023 13:15 Ответить

Може хто знає. Надішліть посилання, як та ******* гвалтувала Українську мову.
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07.04.2023 13:16 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3410699/********************************************************************************************************
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07.04.2023 13:22 Ответить
Мне вот интересно, вроде бы профессор. Неужели не понимает, что сейчас 2023-ий год и у каждого студента по 1.5 телефона на человека лежит в портфеле или рюкзаке, а у некоторых еще часы с микрофоном. И в связи с войной все сделали кнопки быстрой записи видео или звука, чтобы заснять пролет ракеты (чтобы нашим передать для изучения, может это фальшцель или разведывательная ракета на а-50 передающая собранную информацию об ее облучении радарами) и уже наловчились это делать быстро. И что ее слова запишут. И к чему, очевидно, это приведет. Это же причинно-следственная связь на уровне школьника. Могла выбрать десятки вариантов ответа, например рассказать, что 3 раза в неделю стала после очередной стадии нападения кацапов на нас изучать мову и надеется через полгода перейти в разговорной речи, а также переписывает конспекты своих лекций. Притом могла соврать и каждый учебный год новым студентам об этом заявлять. От нее бы отстали сразу. А теперь потеряла устойчивый доход и я сильно сомневаюсь, что она будет работать курьером по доставке еды или за швейной машинкой сидеть, а другого она не умеет. Надо бы проверить преподавательский состав по тестам для определения интеллекта. Может у нее уже давно деменция. Это исключительно важно, нам крайне необходимы студенты с хорошим образованием и зачатком полезных навыков, а не совковый хлам в голове.
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07.04.2023 13:17 Ответить
її час вичерпався. вона дінозавр совковий. це прогалина вузу, що її все ще мав на посаді.
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07.04.2023 13:35 Ответить
Студенты ,возможно, захейтили препода,который драл с них три шкуры, мотивируя незнанием мовы.
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09.04.2023 00:03 Ответить
Про що з нею ще говорити? Якщо вона по закону зобовязана викладати на державній мові? Не хоче, значить вирішення питання дуже просте,звільнити та й усе
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07.04.2023 13:19 Ответить
В контракті мала б бути вказана мова викладання згідно українського законодавства. З 1991 по 2000 ще була практика вибору мови студентами групи, але зараз українська мова без варіантів.
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07.04.2023 13:20 Ответить
Не тільки до 2000 року, а й набагато пізніше була практика коли студентам давали вибір якою викладати
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07.04.2023 17:01 Ответить
Таких викладачів потрібно звільняти без жодних пояснень , бо
завдяки таким нелюдам ми маємо війну в Україні !

Це вони волали :,, путин приди "
бо їм ніби то украінці забороняли розмовляти російською , хоча
насправді такого не було !!
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07.04.2023 13:20 Ответить
Що найцікавіше так це те як ця мерзота вимагала говорити до них кацапською, бо тут у них дзявкають на усруском, тобто не українець у всебе в дома, а ця гидота поводила себе як господар на українській землі.
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07.04.2023 17:07 Ответить
Копать не охота. Да это похоже азировская академия налоговая. Там крепкие детки учились и учатся. Был случай почти 20 лет назад у знакомого с сыном---сунулись было поступать. Там то гнездо оказалось. Когда вернулся парень домой, та не верили ему---кожаная мягкая мебель в комнатах у студентов и много что подобного. Скорее тот вуз.
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07.04.2023 17:20 Ответить
Пару років тому така сама "профессорка" випендрювалась, що її погнали. Напевне інститут культури. Ще тоді було явно видно, що трохи неадекватна. Недавно проскочила її фотка - вона "в історической родине" прикид і фізіо, ну чистий неадекват, як та депутатка із слуг Гнусавого. І ця профессорка, видно начиталась листів Енгельса Феєрбаху і незгідна із ними і з всіма.
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07.04.2023 13:24 Ответить
вдома спілкуйтесь хоч бурятською, це ваша справа, ніхто не винен що кацапомовні не в змозі вивчити українську. А от в учбових закладах, у сфері обслуговування - будь ласка виключно УКРАЇНСЬКА!.
Я нещодавно в Варусі в Дніпрі навіть скаргу написала на ФБ-сторінці Варусу. Спочатку мені в пакет заглядав товстий тупуватий охоронець, до якого я зверталась виключно українською, а воно демонстративно мені відповідало виключно російською, потім цей жиртрест кацапомовний погукав адміністратора, який також квакав російською, в мене таке враження було, що вони взагалі не розуміли що я їм українською казала. Мало того, що вони заглядали в мої особисті речі, так вони ще й не вибачились, а просто сказали мені "Вы свободны" ... І тут мене вже остаточно порвало ! Я гепнула жирну потвору у плече, і сказала щоб воно йшло країну захищати а не жінок обшукувало. Ну і, безумовно - скаргу !. Закликаю всіх скаржитись на торгівельні мережі, які принципово не спілкуються українською, навіть коли відвідувачі звертаються до них українською. Є така установа куди можна відправити скаргу: https://mova-ombudsman.gov.ua/
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07.04.2023 13:27 Ответить
Ні, не всі, а деякі, і не "не в змозі", а не хочуть. Тому або треба щоб схотіли, або як у Естонії - паспорт НЕгромадянина, а краще туди нехай відправляються де їх мова є державною!!!
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07.04.2023 13:35 Ответить
законом України передбачені покарання у вигляді штрафів для торгівельних мереж, які не виконують вимог закону - обслуговувати відвідувачів державною мовою. Можна почати хочаб з цього, адміністрація закладу буде платити штраф і змушена буде приймати відповідні заходи, щоб більше тих штрафів не платити.
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07.04.2023 13:48 Ответить
По-перше, добре пом'ятою скандал в цьому учбовому закладі с колишнім ректором, який брав хабарі й ґвалтував студенток. Так шо лазня там ще та.По-друге, скажіть будь ласка на яух тім податківцям та податковим ментам філософія???
По-третє, у нас в Україні шо тепер кожне ПТУ буде носити горду назву університет чи академія? Я не здивуюсь що училище пенітенціарної служби що готує фахівців для службі у тюрьмам та зонах вже теж університет або академія. От на що це робити? А філософію вивчають в універі Шевченка та у Могілянкі.
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07.04.2023 13:32 Ответить
Будь-який здобувач вищої освіти має вивчати курс філософії. Також релігієзнавство і обж ...
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07.04.2023 13:37 Ответить
Вища освіта в цьому ірпенському ПТУ??? Не смішіть мене….
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07.04.2023 13:39 Ответить
нахера? в країні твого прапорця на аватарці таким не страждають, і живуть так, що українці саме туди біжать.
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07.04.2023 14:30 Ответить
Я не знаю. Розумні голови вирішили, що філософія і ще декілька загальноосвітніх дисциплін обов'язково викладаються у ВНЗ при навчанні за будь-яким фахом. Хтось мабуть і дисертації писав з цього приводу, які доводять що таки це підвищує якість освіти. Крім того це сотні робочих місць для викладачів філософії, соціології і т.п.
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07.04.2023 19:58 Ответить
розумні голови? це ті що за хабарі десертації пишуть? ти знаєш, як пишеться це в Європі? ти повинен реальне дослідження провести, на основі якого робити висновки. ти десь бачив об"яву в Українні "шукаю учасників дослідження для дисертації"?

а у бувшого міністра освіти шо там з з цим?
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07.04.2023 20:05 Ответить
Стосовно мовної проблеми не має значення якого рівня заклад, до того ж є в нас і професійні колледжи. А знання філософії нікому не завадить, бо якраз завдяки ній людина краще розуміє де їй вішають "лапшу на уши", а де правда, де маніпулюють її свідомістю, а де з нею відверті!!!
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07.04.2023 13:40 Ответить
От коледж для цього закладу сама вірна назва…але ж ніяк ні універ…якщо б я не спілкувався з випускниками цієї «вищої школи» я б нічого не писав…
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07.04.2023 13:44 Ответить
Я розумію, сам маю досвід спілкування з "юристами" та "фінансистами" ківаловської "академії" у Одесі, які ображалися на мене за те, що я не розумів як це юрист може не знати елементарного з юриспруденції, а фінансист нічого не тямить у аналізі фінансового обігу, і слова з назвами їх професій сприймали як образу й вимагали щоб я їх цим не провокував! А батьки ж викладали за їх "навчання" у цій "академії" до 10 тисяч баксів на рік в залежності від факультету і були переконані, що він "престижний" а "світле майбутнє" їх дітям "гарантовано", хоча у пошукових заявах на вакансії від юридичних компаній вже тоді писалось - ВИПУСКНИКАМ КІВАЛОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ПРОХАННЯ СЕБЕ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ НЕ ПРОПОНУВАТИ, бо знали с кім мають справи!
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07.04.2023 14:31 Ответить
Державна установа готує держслужбовців. Для якої країни?
В Україні державна мова-- укріїнська, і по тому всі держслужбовці
повинні спілкуватися українською.
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07.04.2023 13:33 Ответить
і нахер їм на совкова філософія, коли вони законів не знають і не знають, як ними користувавтися
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07.04.2023 13:36 Ответить
Я ж писав головне філософське питання податківця - брати чи не брати….
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07.04.2023 13:38 Ответить
Ану схамениться хлопці, та не розповсюджуйте несинітницю, бо філософія не буває "совковою", або "капіталістичною" чи будь якою іншою, і її знання приносить користь будь якій людині для розуміння як і чому народжуються думки та від чого залежить сприйняття дійсності аби запобігти маніпуляцій вашим розумом. Принижувати знання цієї науки означає нехтувати гігієною розуму. Може тому так добре почувають себе пропагандони та мають великий вплив на свідомість багатьох людей, що вони НІЧОГО не тямлять у філософії та не знають її основ!!!
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07.04.2023 13:45 Ответить
прикинь, буває. філософію перепльовує закон. у тебе війна в країні по причинні не знання законів більшістю громадян, і ще плюс вміння меншості крутити ними як дишлом, бо більшість все-рівно лише возмущаться може.
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07.04.2023 13:48 Ответить
Я щось не зрозумів яким чином філософія "перепльовує" закон?! Навіщо така гра словами які не мають сенсу?! До того ж філософія не має ніякого відношення до соціального, або державного устрою країни й впливу меншості на більшість або навпаки, як не має відношення і до законодавства. Філософія - це дисципліна, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики та фундаментальні принципи реальності й пізнання, буття людини, відносини людини і світу, про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах. Також під філософією розуміють форму людського мислення, теоретичну форму світогляду. І якби УСІ люди дійсно знали хоча б основи філософії, то їх дійсно було б складно обманути та переконати у брехні!!!! ТОЖ ВИВЧАЙТЕ ФІЛОСОФІЮ!!!
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07.04.2023 13:59 Ответить
А мій дядька каже що коли він за часів совка навчався в інституті в них був предмет під назвою «марксистсько-ленінська філософія». Так шо буває совкова філософія не треба ля ля. Впевнений що в комуністичних країнах саме її зараз і вивчають. Мабуть ця викладачка за часів союза її і викладала
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07.04.2023 13:54 Ответить
Предмет був, але це було НАДТО далеко від філософії, а правильно його можна було назвати - Маніпуляція людською свідомістю задля просування ідей марксизму-ленінізму! Ти ж мабуть вже не дуже довіряєш назвам після того як зрозумів, що УКРАЇНСЬКА ПЦ МП може бути АНТИукраїнською?!
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07.04.2023 14:03 Ответить
Ти писав шо не буває, а я написав що буває (за що купив/розповідь родича/ за те й продав). А про церкву - я мацьковських попів ненавиджу, всіх би відправив у мацкву до гундяя…. Нехай ***** їх у дупу цілує
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07.04.2023 14:25 Ответить
Сподіваюсь ми один одного зрозуміли і пам'ятаємо фразу Кузьми Пруткова: "Якщо на клітці із слоном написано "Буйвол" - не вір очам своїм!"
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07.04.2023 14:34 Ответить
На парканах поряд з дірками теж багато чого пишуть….
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07.04.2023 16:19 Ответить
на маліпуляції свідомості побудована совкова філософія. тому орки і лізуть на убой, бо їм насрано. і такі люди не можуть передати нічого іншого новому поколінню, як насрано.
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07.04.2023 15:28 Ответить
Называть можно как угодно и назвали ее марксистско-ленинской, но это все-равно, что назвать коммунистической или украинской таблицу умножения. Сократ или Кант от этого даже не поморщились. И взяточник из ирпеньской налоговой живет по тем же принципам, что и вороватый мытарь в Древней Персии - законы развития мироздания неподвластны решениям бердичевского центризбиркома или печерского суда.
И еще - способность изучить и понять основы философии являются одним из отличий между человеком и приматом, даже курящим и умеющим водить БМВ.
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07.04.2023 16:09 Ответить
так воно все-рівно не розкривається в цьому курсі )))
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07.04.2023 13:46 Ответить
Так треба щоб розкривала, для цього треба затвердити на рівні міністерства що саме повинно входити до курсу вивчення цієї дисципліни, і все буде так, як потрібно суспільству, якщо, ясна річ, суспільство цього бажає, бо ті хто при владі, і хочуть залишатися там дуже довго, у цьому не зацікавлені!
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07.04.2023 14:06 Ответить
те, що цьому напрямку потрібно, - це знання законів і вміння ними користуватися. а навчити цьому нікому, бо усі ***** філософи совкові.
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07.04.2023 14:28 Ответить
Не буду повторюватись, тому скажу лише стосовно викладачів - серед випускників радянських вузів дуже багато фахових спеціалістів. До речі, усі люди що очолювали патріотичні рухи України у 80-х, 90-х та у більшості й зараз, це випускники радянських ВУЗів, тож не треба думати що "УСІ" спеціалісти у філософії такі ж як ця жінка, і вислів "у сім'ї не без покидька" ніхто не відміняв, але сім'я це дещо більше ніж один! Тож не треба нагнітати, а треба робити те, що у змозі, а засмучення - то великій гріх, тож будемо більш оптимістичними навіть тоді, коли здається, що "все погано"!
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07.04.2023 14:42 Ответить
ти не знаєш, що таке фаховий у ********* світі - це коли людина володіє енциклопедичними знання і плюс уміє їх приміняти у різних сферах. а совки можуть їх лише переказати, як ця. вона викладає філософію, але не вміє реагувати на критику, хоча її знань повинно на це вистачити. а вона ними не користується. вона бикує як доярка.
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07.04.2023 14:45 Ответить
вони не лише випускники совкових вузів, вони випускники інтернету і пошуку знань поза совковим вузом. зара знання валяються під ногами. це вміння адаптуватися до вимог оточуючого світу.

у мене зараз є чудова можливість бачити, як туплять саме українські вчителі в німеччині. і чим старше людина з педосвітою, тим вона більше тупить в німецькому середовищі: не доганя.ть, що відж них вимагає оточення, не можуть догнати дорожню карту, по десять раз треба повторювати, спорити. а ось не вчителі справляються з цим набагато швидше. і освіта тут не причому, і знання мови навіть не допомагає.
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07.04.2023 14:51 Ответить
коли в українских школах вводили дистанційну освіту, то найшвидше без підсрачників увійшли в русло вчителі іноземних мов, і то молоді. а старим неіноземномовним прийшлося чарівного пенделя давати: то вона не може вийти в зум, бо відіте лі їй не спустили про то наказ. то вона не вміє ним користуватися, то ще якість недолугі таракани. Знаєш, що вчителі коменти називають "постом". бо їм так у голову насрали перекладом. у той час, коли у всього нормального люду пост - це стартова тема, під якою пишуть усі коменти. у педкурника коменти - це пости. вчителі заходять на онлайн лецію, і вибачаються в ютубі в онлайн-чаті!
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07.04.2023 14:58 Ответить
якщо запізнилися
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07.04.2023 14:59 Ответить
активісти очолювали патріотичні рухи, бо це їх спеціальність? так при чому тут диплом?
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07.04.2023 15:22 Ответить
Чому тільки держслужбовці? А ті хто називає себе українцями не повинні говорити мовою українців? Спитай у поляка чи угорця якою вони мовою говорять, а потім спитай у москворотої потвори чого вона дзявкає усруською і називає себе українцем, ось де справжня шизофренія.
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07.04.2023 17:15 Ответить
Мало того, що пенсіонерка засиділась на державній посаді, через що молодий спеціаліст не може влаштуватись на її місце, то вона ще свої язичницькі права качає.
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07.04.2023 13:39 Ответить
Не "язичницькі", а мовні, і не "права", а забаганки. А те, що треба було чекати до 2023 року та повномасштабного нападу Московії, для того щоб звільняти таких як вона за незнання державної мови та супротив викладанню на ній, оце дійсно прикро. А все тому, що цьому сприяли її керівники від ректора ВУЗу до міністра освіти за всі роки існування ******** України, бо й більшості громадян України була "яка різниця"!!!
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07.04.2023 13:53 Ответить
А в росії би її вже розстріляли. Ото із за толерентності всі проблеми в Україні. одні продажні скоти кругом.
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07.04.2023 13:54 Ответить
Не переконаний, що розстріляли би, але те, що ніякої викладацької діяльності вона вести не могла б ще з 1991 року, якщо відмовлялася б викладати на державній для Московії роССійській мові, то правда. Але МИ САМІ у цьому винні. Хоча хтож очікував, що ТОЛЕРАНТНЕ відношення до роССійської мови у Московії назвуть "геноцидом". До речі я вже давно, з початку 2000-х казав, що усі накручування комуністами, соціалістами, вітренківцями і т.п. рухами та партіями "мовного питання" то є НЕ "захист" роССійської, а боротьба ПРОТИ української і ******* політика Кремля із знищення усього українського, включаючи мову та державність, це підтвердило на 10, навіть 200%!!! І зараз це розуміє переважна більшість громадян України, а ще нещодавно таких була меншість, а більшості була "яка різниця" і ця більшість аплодувала Зеленському у передноворічному привітанні із цим наративом!!!
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07.04.2023 14:17 Ответить
Мова - один з символів державності! Це як стяг, як герб... Зневажати рідну мову це все одно, що зневажати цілий народ! Такі недоумки не повинні працювати в галузях освіти, релігії, спорту, науки, культури, мистецтва, держустановах... Хай працюють вантажниками та прибиральниками...
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07.04.2023 14:12 Ответить
Але ж саме таких недоумків українці обрали до влади у 2019 році! Прикро да?! Але це правда і треба про це пам'ятати коли прийде час робити наступний вибір!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.04.2023 14:20 Ответить
прикро, ТАК ?!

яке ще да?
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08.04.2023 15:00 Ответить
А может всю контору эту закрыть,сборище сивковичско-гетьмановичских взяточников стоит разогнать и избавить бюджет от токсичной нагрузки.
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07.04.2023 14:45 Ответить
Історію філософії мають вивчати всі хто претендує на звання інтелігентної особи. Саме ця дисципліна вчить людину як за будь яких обставин (час, місце) обирати між добром і злом та відрізняти істинне від оманливого. Займатися філософію може тільки вільна людина яка позбавлена матеріальних проблем. Тобто має достатньо вільного від виробництва (заробітку) часу на роздуми та всесторонній аналіз предметів, процесів та явищ. Інженери, селяни та міщани занадто прагматичні для філософії. Тому ненавидять те чого не здатні осягнути за браком часу який витрачають на матеріальні аспекти буття і саме вони стають жертвами масових ідеологій які обіцяють їм "добробут" ба "вони того варті"... В моєму розумінні людина яке не цікавиться філософією взагалі це класичний дурень. Тобто лох, а "лох не мамонт - не вимре"...
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07.04.2023 15:15 Ответить
По мне, не важно на каком языке человек говорит. Важно, какая его позиция.
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07.04.2023 15:35 Ответить
В нас що брак викладачів філософії?
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07.04.2023 15:51 Ответить
Ірпінь і кацапська мова? Після всього? Викладачка йо...нута. В дурку, в дурку бо це вже хвороба.
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07.04.2023 18:49 Ответить
Ця рашистська лярва не має навіть уявлення і знань з Історії КПРС, хоч по ії спеціалізціі, повинна знати ці дані, як Отче Наш. "26 мая 1953 года Президиум ЦК КПСС на основании материалов, предоставленных Берией, принимает два постановления по национальным вопросам: «О политическом и хозяйственном состоянии западных областей Украины» и «О положении в Литовской ССР». Особенно болезненно воспринимается населением Западной Украины огульное недоверие к местным кадрам из числа интеллигенции. Например: из 1718 профессоров и преподавателей 12 высших учебных заведений города Львова к числу западноукраинской интеллигенции принадлежат только 320 человек, в составе директоров этих учебных заведений нет ни одного уроженца Западной Украины, а в числе 25 заместителей директоров только один является западным украинцем.

….7. Обязать ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей решительно покончить с извращениями ленинско-сталинской национальной политики нашей партии, с порочной практикой выдвижения на руководящую партийную и советскую работу в западных областях Украины преимущественно работников из других областей УССР и других республик Советского Союза, а также с недооценкой политического значения преподавания в вузах Западной Украины на украинском языке, серьезно улучшив дело подготовки и переподготовки кадров и смелее выдвигая работников из населения Западной Украины на руководящие посты…

Одновременно было принято и постановление по Литве. Суть была примерно такая же, с той лишь разницей, что ничего не говорилось об экономическом положении колхозов, зато было уделено внимание католической церкви - в том смысле, что надо не репрессии против духовенства проводить, а вести агитационную работу. И меры были мягче, без замены руководства республики. Зато обязали перевести делопроизводство на литовский язык, а в районах с польским населением - на польский. То есть, как видим, Берия положение в каждой республике изучал особо и делал особые выводы…
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07.04.2023 20:33 Ответить
 
 