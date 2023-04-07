Языковой скандал в ирпенском вузе: преподавательница отказалась вести пары на украинском языке, ее отстранили на период служебного расследования, - Кремень
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Государственном налоговом университете в Ирпене произошел языковой скандал: преподавательница отказалась вести пары по философии на украинском языке, несмотря на просьбы студентов.
Администрация отреагировала на инцидент, приступила к служебному расследованию и временно отстранила преподавательницу от работы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП. Життя".
"Вчера я узнал из социальных сетей об этом досадном случае, который произошел в Государственном налоговом университете Министерства финансов Украины. И принял решение о начале мер государственного контроля", - сказал языковой омбудсмен Тарас Кремень.
Кремень также поблагодарил студентов и и.о. ректора Дмитрия Серебрянского за реакцию на инцидент.
"Я хочу поблагодарить студентов этого университета за то, что они не только отреагировали, но были еще достаточно толерантны. Они просили профессора кафедры не нарушать их права на получение информации и услуг на государственном языке. Отлично, что и ректор университета отреагировал. Принято решение об отстранении этой профессорши на период проведения служебного расследования для выяснения обстоятельств", - сказал Кремень.
По мнению омбудсмена, это один из демонстративных примеров регуляции системы, когда студенты убеждают своих преподавателей перейти на украинский язык.
В то же время, соблюдение языкового законодательства, по словам Уполномоченного, является одной из самых чувствительных тем.
За первый квартал 2023 года в его адрес поступило 114 обращений граждан по поводу нарушения закона в учреждениях дошкольного, общего среднего и высшего образования.
"Вопросы языковой культуры, языковой устойчивости - это один из маркеров идентичности, обострившийся в условиях полномасштабного вторжения. В условиях стремительного перехода граждан на общение на украинский язык, любые признаки нарушения их прав независимо от того, сфера обслуживания, деятельность органов местного самоуправления, образования, воспринимается очень остро.
Поэтому я считаю, что каждый ректор должен принять дополнительные меры реагирования, довести до коллективов необходимость соблюдения закона", - отмечает Кремень.
Омбудсмен рассказал, что встретился с министром образования и науки Оксеном Лисовым.
"Мы договорились об общих мерах по усилению контроля за соблюдением языкового закона в учебных заведениях... Буду верить, что такие досадные факты нарушения образовательного закона станут демонстративным примером, как нужно реагировать на нарушения и какие принимать меры по предотвращению в будущем", - сказал омбудсмен.
Также он добавил, что встретился со студентами и ректоратом Харьковского национального университета имени Каразина в Харькове.
Ранее сообщалось, что в Государственном налоговом университете в Ирпене Киевской области из-за нарушения языкового законодательства была отстранена преподавательница философии Любовь Воробьева.
Пожалуйста, подождите...
У меня был философ который как-то сказал такую вещь: "Когда люди хотят выдвинуться то начинают учить математику, а надо учить философию". И вот прошло почти 20 лет и я понимаю насколько он был прав. Ни для кого не секрет, что мы долбоебы (мы - украинцы, если кто не понял). Мы избрали президентом дибила, уничтожили армию, развели корупцию - а когда на нас напали, делаем круглые глаза и гововорим, что виноваты не мы, виноваты русские. Так вот, для того, что бы уметь анализировать последствия своих шагов и нужна философия, логика и другие околофилософские науки.
Узкая чєлюсть це вже не вилікувати. Тільки 200й узкій є хорошим.
Може хто знає. Надішліть посилання, як та ******* гвалтувала Українську мову.
завдяки таким нелюдам ми маємо війну в Україні !
Це вони волали :,, путин приди "
бо їм ніби то украінці забороняли розмовляти російською , хоча
насправді такого не було !!
Я нещодавно в Варусі в Дніпрі навіть скаргу написала на ФБ-сторінці Варусу. Спочатку мені в пакет заглядав товстий тупуватий охоронець, до якого я зверталась виключно українською, а воно демонстративно мені відповідало виключно російською, потім цей жиртрест кацапомовний погукав адміністратора, який також квакав російською, в мене таке враження було, що вони взагалі не розуміли що я їм українською казала. Мало того, що вони заглядали в мої особисті речі, так вони ще й не вибачились, а просто сказали мені "Вы свободны" ... І тут мене вже остаточно порвало ! Я гепнула жирну потвору у плече, і сказала щоб воно йшло країну захищати а не жінок обшукувало. Ну і, безумовно - скаргу !. Закликаю всіх скаржитись на торгівельні мережі, які принципово не спілкуються українською, навіть коли відвідувачі звертаються до них українською. Є така установа куди можна відправити скаргу: https://mova-ombudsman.gov.ua/
По-третє, у нас в Україні шо тепер кожне ПТУ буде носити горду назву університет чи академія? Я не здивуюсь що училище пенітенціарної служби що готує фахівців для службі у тюрьмам та зонах вже теж університет або академія. От на що це робити? А філософію вивчають в універі Шевченка та у Могілянкі.
а у бувшого міністра освіти шо там з з цим?
В Україні державна мова-- укріїнська, і по тому всі держслужбовці
повинні спілкуватися українською.
И еще - способность изучить и понять основы философии являются одним из отличий между человеком и приматом, даже курящим и умеющим водить БМВ.
у мене зараз є чудова можливість бачити, як туплять саме українські вчителі в німеччині. і чим старше людина з педосвітою, тим вона більше тупить в німецькому середовищі: не доганя.ть, що відж них вимагає оточення, не можуть догнати дорожню карту, по десять раз треба повторювати, спорити. а ось не вчителі справляються з цим набагато швидше. і освіта тут не причому, і знання мови навіть не допомагає.
яке ще да?
….7. Обязать ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей решительно покончить с извращениями ленинско-сталинской национальной политики нашей партии, с порочной практикой выдвижения на руководящую партийную и советскую работу в западных областях Украины преимущественно работников из других областей УССР и других республик Советского Союза, а также с недооценкой политического значения преподавания в вузах Западной Украины на украинском языке, серьезно улучшив дело подготовки и переподготовки кадров и смелее выдвигая работников из населения Западной Украины на руководящие посты…
Одновременно было принято и постановление по Литве. Суть была примерно такая же, с той лишь разницей, что ничего не говорилось об экономическом положении колхозов, зато было уделено внимание католической церкви - в том смысле, что надо не репрессии против духовенства проводить, а вести агитационную работу. И меры были мягче, без замены руководства республики. Зато обязали перевести делопроизводство на литовский язык, а в районах с польским населением - на польский. То есть, как видим, Берия положение в каждой республике изучал особо и делал особые выводы…