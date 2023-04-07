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ГУР о слитом в соцсети "плане контрнаступления" Украины: "Самые успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Опубликованные в сети документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины являются подделкой.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Последние десятилетия наиболее успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информация явно собрана OSINT средствами, то есть из открытых источников.

Если говорить о потребностях украинской армии, то это тема, которая много обсуждалась на всех уровнях. В том числе официальными лицами и представителями Украины и сектора безопасности и обороны. Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать. Контрнаступление будет и главные планы действительно враг увидит и почувствует на себе в поле боя", - пояснил он.

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По его словам, круг людей, знающих об окончательных решениях и планах максимально сужен. А окончательные решения принимаются в решающий и судьбоносный момент. Это делается по многим соображениям, в частности, по соображениям безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в соцсетях опубликовали отфотошопленые документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины.
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Топ комментарии
+21
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07.04.2023 16:21
+18
А як же агенти фсб в керівництві України це також фейк
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07.04.2023 15:27
+15
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07.04.2023 16:09
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в фотошопі і семь махов на Флориду ...шоу в мультиках )(уйла...Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется", Ракета с ядєрним двігатєлєм
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07.04.2023 15:13 Ответить
)(уйло щось ляпав і таке--До сегодняшнего дня для зарубежных ученых и для широкой общественности, включая меня, не совсем ясно, на каких физических законах основан принцип управляемости, но как-то раз В.В. Путин сказал, что мы на пороге, буквально перешли грань открытия новых физических законов». Фізичні закони відмінив..
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07.04.2023 15:21 Ответить
Їхній пєпєлац працює на інших законах фізики 😂
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07.04.2023 17:37 Ответить
Алекс Мышкевич "Їхній пєпєлац працює..." РЕСПЕКТ! Реготав 30 секунл
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07.04.2023 19:25 Ответить
Найбільш успішна операція вчк-фсб,це та,про яку мав честь розказати -Піонтковський.
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07.04.2023 15:18 Ответить
И еще в мультиках.
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07.04.2023 15:19 Ответить
А як же агенти фсб в керівництві України це також фейк
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07.04.2023 15:27 Ответить
Угу, і фотошоп
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07.04.2023 15:43 Ответить
вброс ***** а может и чей то подброс... как бы небыло а дебилы тешатся
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07.04.2023 15:29 Ответить
ГУР про злитий в соцмережі "план контрнаступу" України: "Найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі" Джерело: https://censor.net/ua/n3410749
Зеленський провів засідання Ставки: говорили про запобігання витоку інформації про плани Сил оборони/
Хтось - когось най.....
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07.04.2023 15:43 Ответить
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07.04.2023 16:21 Ответить
Арлекін «щоневтік» допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і Одеси.

Україна не його Мати. Для «слуги бабломойського» це «просто територія».

У Київі Бідося заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль.

Цитата шостого президента річної давності з The Economist:

«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія».

Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
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07.04.2023 19:26 Ответить
Все як казали порохоботи навесні 19-го...
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07.04.2023 20:50 Ответить
русозвірі рознервувались. самі складають за ЗСУ план контрнаступу, самі наступають, може і баталії влаштують між собою. Повна деградація.
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07.04.2023 15:44 Ответить
побільше такого зливу і люба ровідка з розуму зійде
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07.04.2023 15:57 Ответить
З розуму зійде = збожеволіє. Вчи українську, кацапе.
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07.04.2023 16:38 Ответить
Можешь прогулятися ***** за повчання правильного мовлення
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07.04.2023 16:51 Ответить
Николай 6be44be7 Шановний! Вам треба перекласти Николай на "Миколай"
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07.04.2023 19:27 Ответить
Непонятно, откуда это известно

согласно отчета, контрразведка занята незаконным пересечением границы, а не тем кто сливает секреты

https://censor.net/ru/photo_news/3407619/uklonenie_ot_mobilizatsii_v_raznyh_regionah_zablokirovano_14_shem_sbu_fotoreportaj
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07.04.2023 15:59 Ответить
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07.04.2023 16:08 Ответить
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07.04.2023 16:09 Ответить
Єрмак ще той поц, але з якого дива плани англійською? Чи може потрібно за своїми "єрмаками" в Пентагоні слідкувати?
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07.04.2023 16:45 Ответить
Так це рашка окупувала США? А Україна Пентагону поставляє озброєння?
Чи то просто ти такий саме ****** як і зєльоний Гундосік?
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08.04.2023 12:11 Ответить
До чого тут окупація, витік інформації відбувся в Пентагоні і вони призначили розслідування.
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08.04.2023 12:20 Ответить
І не потрібно про.оби сивочолого закривати про.обами зелених, чи думаєш всі забули як "щирий українець" ганяв добровольчий рух та хто притягнув підара медведчука? Що одні, що другі маланці й малороси.
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08.04.2023 12:35 Ответить
Важко виграти війну коли навколо тебе на усіх рівнях зрадники і колаборанти.
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07.04.2023 16:37 Ответить
Головне щоб пан Залужний нічого в ОП і в Кабміні не розповідав. І не дай Боже в ВР безуглій…
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07.04.2023 16:41 Ответить
а три рази на тиждень на ставці його просять анекдоти розповідати? Згадайте "радісні" обличчя керівництва після перемоги на Харківщині!
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07.04.2023 17:00 Ответить
Анекдоти можно, це не заборонено…. Хай краще анекдоти….
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07.04.2023 17:05 Ответить
коли люди мають час займатися роботою- гур замість сбу розповідає про шпигунів та Нострадамуса, завгосп доповідає про новини з фронту та стоїть першим за президентом при візитах, а позаштатний радник заміняє прес-секретаря?
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07.04.2023 16:57 Ответить
Головне - що караван поки йде, а після перемоги кожному по заслугам….
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07.04.2023 17:06 Ответить
Не буде перемоги на чолі з зєльоною шоблой
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08.04.2023 12:12 Ответить
Контрнаступу не буде. Буде Наступ. У напрямку московії.
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07.04.2023 16:57 Ответить
Пентагон исследует утечку данных об украинском контрнаступлении. Планы появились в Твиттере и Телеграме, документы были изменены в некоторых частях по сравнению с первоначальным форматом. Так, например, уменьшались потери живой силы РФ и увеличивались потери украинской армии.

На одном из скринов говорится, что от 16 000 до 17 500 российских солдат были убиты, а Украина потеряла 71 500 военнослужащих. Пентагон и другие аналитики подсчитали, что Россия понесла гораздо больше потерь, около 200 000 убитых и раненых, в то время как Украина потеряла более 100 000 убитых и раненых.

The New York Times пишет, что изменения могут указывать на попытки Москвы вбросить дезинформацию. Но данные из оригинальных документов, которые представлены в виде фотографий графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и других планов, представляют собой серьезный провал американской разведки в попытке помочь Украине.

В документах не представлены конкретные даты и места, где Украина собирается начать контрнаступление, но там представлен, например, уровень расходов на установки HIMARS.

Эти документы - первый прорыв российской разведки, обнародованный с начала войны.

«Нам известно о сообщениях, о постах в соцсетях, и министерство изучает этот вопрос», - сообщила Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.
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07.04.2023 17:05 Ответить
Починати слід з Єрмака та Татарова любий наступ
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07.04.2023 17:11 Ответить
"Опубликованные в сети документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины являются подделкой. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов"
А зачем об этом нужно было вообще говорить, пусть думали бы и дальше что это оригинальные планы.. Вот язык как помело..
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07.04.2023 19:10 Ответить
Eкскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес:" Я думаю, тут є багато спекуляцій щодо того, що Захід, мовляв, виснажений і втомлений від підтримки України. Я не думаю, що це так. Я думаю, що більшість держав, включаючи США, Німеччину, Великобританію та Францію, усвідомлюють, наскільки це важливо. І ми маємо, ми хочемо побачити успіх України. Ми хочемо, аби Україна перемогла. Тобто я би не сказав, що тут все або нічого. Але чого я очікую і що, я впевнений, відбувається - це те, що Україна, генштаб зробили велику роботу з підготовки. Вони продовжують її робити, і я думаю, що цей наступ буде здатний, чи-то потенційно може мати руйнівний ефект для російських військ.

Я думаю, що росіяни самі переживають переломний момент. Їхня система логістики - ми постійно бачимо повідомлення зі свідченнями (проблем із забезпеченням у російській армії), до того ж ця відчайдушна ворожнеча та протистояння між різними лідерами з російського боку. І якщо цей удар з боку України почне посилювати наступальний порив і прорве десятки кілометрів російської оборони, то це, я думаю, матиме психологічний ефект на російські війська, як і на Кремль. Таким чином, можливість суттєвого результату дуже реальна. Санкції діють. Російське населення не хоче, вони не підтримують цих бойових дій. Вони, зрозуміло, не можуть про це заявити відкрито. Але ніхто не поспішає доєднатися до російської армії, аби піти воювати. Вони абсолютно не хочуть бути частиною цього.
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07.04.2023 20:02 Ответить
Треба пам'ятати одне , через ЗМІ зливають або дезу , або непотріб . .. Важливу інформацію ( а тим більш військові плани стосовно наступу ) не зливають , її використовують .
Якби секретна інформація потрапила до кацапні , вона її нізащо не оприлюднювала б , а використали б щоб зламати плани наступу ЗСУ .
Тут немає що й обговорювати .
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07.04.2023 20:51 Ответить
Л-логика
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08.04.2023 01:51 Ответить
Тобто якщо через ЗМІ тобі кажуть шо Гундосік на кукані ФСБ, а Єрмак з папой-ГРУшніком його куратор - то все з точністю наоборот?
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08.04.2023 12:15 Ответить
Тобто - треба вмикати елементарну логіку , а ще дивитись ХТО це каже . !
Якщо це кажуть кацапи , або різні закордонні змі , з посиланням на - нєвідомі істочнікі , або цензорівські базікали , яким пох що молоти , аби лиш теліпати язиком , це одне , а якщо це кажуть конкретні люди з іменами , які оперують твердими фактами і яким є довіра - це зовсім інше ..
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08.04.2023 13:48 Ответить
Дивна заява...результати розслідування Пентагону ще не відомі.
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07.04.2023 21:14 Ответить
а ще західні партнери ******* поставками озброєння ешелонними нормами, та розвідданними з супутників та всіх інших джерел!
в тебе мозок десь як у Гундосіка, ти ж розумієш це?
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08.04.2023 12:17 Ответить
Хіба не зрозуміло, що цей "злив" є частиною великої інформаційної операції, підготовленою союзниками, щоб максимально усіх заплутати перед початком реального контрнаступу? Поки усі сруться та сперечаються, Залужний із генштабом роблять свою справу!
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07.04.2023 22:00 Ответить
"Найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі"
А ще у ОПі
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07.04.2023 22:24 Ответить
Щось останнім часом почастішали засідання "ставки", єнералісімус боневтік та іже з ним конче хочуть знати плани Збройних сил України. Надіюсь(впевнений), що Залужний дає їм таку "інформацію"...
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08.04.2023 04:56 Ответить
 
 