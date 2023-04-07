ГУР о слитом в соцсети "плане контрнаступления" Украины: "Самые успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе"
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Опубликованные в сети документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины являются подделкой.
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Последние десятилетия наиболее успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информация явно собрана OSINT средствами, то есть из открытых источников.
Если говорить о потребностях украинской армии, то это тема, которая много обсуждалась на всех уровнях. В том числе официальными лицами и представителями Украины и сектора безопасности и обороны. Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать. Контрнаступление будет и главные планы действительно враг увидит и почувствует на себе в поле боя", - пояснил он.
По его словам, круг людей, знающих об окончательных решениях и планах максимально сужен. А окончательные решения принимаются в решающий и судьбоносный момент. Это делается по многим соображениям, в частности, по соображениям безопасности.
Напомним, ранее сообщалось, что в соцсетях опубликовали отфотошопленые документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины.
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Зеленський провів засідання Ставки: говорили про запобігання витоку інформації про плани Сил оборони/
Хтось - когось най.....
Україна не його Мати. Для «слуги бабломойського» це «просто територія».
У Київі Бідося заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль.
Цитата шостого президента річної давності з The Economist:
«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія».
Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
согласно отчета, контрразведка занята незаконным пересечением границы, а не тем кто сливает секреты
https://censor.net/ru/photo_news/3407619/uklonenie_ot_mobilizatsii_v_raznyh_regionah_zablokirovano_14_shem_sbu_fotoreportaj
Чи то просто ти такий саме ****** як і зєльоний Гундосік?
На одном из скринов говорится, что от 16 000 до 17 500 российских солдат были убиты, а Украина потеряла 71 500 военнослужащих. Пентагон и другие аналитики подсчитали, что Россия понесла гораздо больше потерь, около 200 000 убитых и раненых, в то время как Украина потеряла более 100 000 убитых и раненых.
The New York Times пишет, что изменения могут указывать на попытки Москвы вбросить дезинформацию. Но данные из оригинальных документов, которые представлены в виде фотографий графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и других планов, представляют собой серьезный провал американской разведки в попытке помочь Украине.
В документах не представлены конкретные даты и места, где Украина собирается начать контрнаступление, но там представлен, например, уровень расходов на установки HIMARS.
Эти документы - первый прорыв российской разведки, обнародованный с начала войны.
«Нам известно о сообщениях, о постах в соцсетях, и министерство изучает этот вопрос», - сообщила Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.
А зачем об этом нужно было вообще говорить, пусть думали бы и дальше что это оригинальные планы.. Вот язык как помело..
Я думаю, що росіяни самі переживають переломний момент. Їхня система логістики - ми постійно бачимо повідомлення зі свідченнями (проблем із забезпеченням у російській армії), до того ж ця відчайдушна ворожнеча та протистояння між різними лідерами з російського боку. І якщо цей удар з боку України почне посилювати наступальний порив і прорве десятки кілометрів російської оборони, то це, я думаю, матиме психологічний ефект на російські війська, як і на Кремль. Таким чином, можливість суттєвого результату дуже реальна. Санкції діють. Російське населення не хоче, вони не підтримують цих бойових дій. Вони, зрозуміло, не можуть про це заявити відкрито. Але ніхто не поспішає доєднатися до російської армії, аби піти воювати. Вони абсолютно не хочуть бути частиною цього.
Якби секретна інформація потрапила до кацапні , вона її нізащо не оприлюднювала б , а використали б щоб зламати плани наступу ЗСУ .
Тут немає що й обговорювати .
Якщо це кажуть кацапи , або різні закордонні змі , з посиланням на - нєвідомі істочнікі , або цензорівські базікали , яким пох що молоти , аби лиш теліпати язиком , це одне , а якщо це кажуть конкретні люди з іменами , які оперують твердими фактами і яким є довіра - це зовсім інше ..
в тебе мозок десь як у Гундосіка, ти ж розумієш це?
А ще у ОПі