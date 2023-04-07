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Протоиерею РПЦ Ткачеву, призывавшему войска РФ убивать украинцев, сообщено о подозрении, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ткачов

Сообщено о подозрении протоиерею РПЦ Андрею Ткачеву, занимающемуся подрывной деятельностью против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Службе безопасности отметили, что Ткачев – выпускник факультета спецпропаганды военного института Министерства обороны СРС в Москве.

"В 2013 году он был назначен руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь". Именно тогда он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы, где ставил "под сомнение" существование украинской государственности.

Впоследствии Ткачев переехал в Москву, а в начале полномасштабного вторжения публично поддержал российских окупантов. Для этого создал собственные каналы в мессенджере телеграм и видеохостинга Ютуб, на которые подписалось почти 1,3 млн пользователей. Там он публикует свои "проповеди", где призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины", - говорится в сообщении.

Следствием задокументировано, что Ткачев предложил рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, которые агрессор использует для ракетных ударов по украинским городам.

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"Кроме того, Ткачев является частым "гостем" в эфирах центральных каналов России, где активно оправдывает военные преступления кремля. Инициированная Службой безопасности экспертиза полностью подтвердила факты преступной деятельности фигуранта", - отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 436 (пропаганда войны);
– ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время злоумышленник находится на территории РФ. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

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Топ комментарии
+9
Де закон про заборону РПЦ в Україні? Чому Верховна Рада знущається над українцями, щоб московські попи їх проклинали, не пускали в храми, співали москальські пісні про "матушку расєю" в Лаврі, грабували храми і заходили у брудних окупантських чоботах на могили і святині наших пращурів?
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07.04.2023 17:06
+7
Кому підзаробити?
-Співзасновник Monobank обіцяє 20 мільйонів гривень тому, хто зможе 9 травня приземлити безпілотник на Червоній площі. Яценко наголошує, що пропозиція актуальна для виробників українських БПЛА, а премія буде справедливо розділена між виробником і військовими операторами, які вдало виконають завдання.
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07.04.2023 16:47
+5
А якщо цивільний, власним коштом?)

Добре б було камікадзе..та в куранти поцілити..

Мрії вони такі..
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07.04.2023 17:11
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Кому підзаробити?
-Співзасновник Monobank обіцяє 20 мільйонів гривень тому, хто зможе 9 травня приземлити безпілотник на Червоній площі. Яценко наголошує, що пропозиція актуальна для виробників українських БПЛА, а премія буде справедливо розділена між виробником і військовими операторами, які вдало виконають завдання.
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07.04.2023 16:47 Ответить
А якщо цивільний, власним коштом?)

Добре б було камікадзе..та в куранти поцілити..

Мрії вони такі..
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07.04.2023 17:11 Ответить
Ткачев ---повинен приїхати в Україну
Як турист з мішком на голові
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07.04.2023 16:55 Ответить
набагато кращий вариант як з захарченком та моторилом
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07.04.2023 18:03 Ответить
Хай там на московії і залишається тільки нижче рівня землі, а підозрювати його будуть чорти в казані.
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07.04.2023 16:58 Ответить
Де закон про заборону РПЦ в Україні? Чому Верховна Рада знущається над українцями, щоб московські попи їх проклинали, не пускали в храми, співали москальські пісні про "матушку расєю" в Лаврі, грабували храми і заходили у брудних окупантських чоботах на могили і святині наших пращурів?
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07.04.2023 17:06 Ответить
А що, наша влада не може добитися закриття тих каналів? Лише добре вміють красти.
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07.04.2023 17:06 Ответить
Яценку Божого благословіння і міцного здоровячка
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07.04.2023 17:09 Ответить
Друзі, є такий канал, називається "Царград", де цей Ткачов абсолютно безкарно веде пропаганду знищення українців на американських просторах yotube, і при цьому ще й надійно захищений самим Google, бо в іншому разі йому б тисячі коментарів накидали з України. Заходите на youtube - вводите слово "Царград", нажимаєте на канал - і далі бачите начеб-то "Этот канал недоступен". А на росїї доступний - це справжня обітель зла з сатанистським шабашем у коментарях. Але підкажу, як пробити цей захист - вводите у пошуку youtube "царград" - далі фільтри - і зправа в меню впорядкувати обираєте "по даті загрузки" - і ви маєте доступ до останніх роліків - ролики відкриваються - не відкривається лише канал, але у такий спосіб можна отримати доступ до усіх роликів за останній час. Далі ви відчуєте культурний шок від побаченого та прочитаного - розповсюджуйте це, заваліть цей канал огидний канал коментарями, хай вони відчують наш праведний гнів!
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07.04.2023 17:13 Ответить
Гоблина Пучкова....лисого п*дара забанили и Царьград тоже вполне возможно,только грамотно обоснование написать всем в жалобе...у Ткачёва кста свой канал на ютубе есть.
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07.04.2023 17:31 Ответить
Ютубе американский ресурс ...значит написать масово жалобу про нарушение прав ЛГБТ ...прав женщин...провоцироввание ненависти против етих меньшинств ,призывы к их убийству и МОМЕНТОМзакроют..
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07.04.2023 17:35 Ответить
Царград вже забанили разом з Госфільмофондом, де викладують радянську пропаганду, але коли росія пригрозила закрити youtube, google наклав у штани і канали закрили знову. При чому це політичне рішення, яке обговорювалося на державному рівні. Тому, нажаль, можна лише спамити у коментарях
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07.04.2023 18:01 Ответить
Я в молодости тоже чуть не стал попом! А хотел. Но для того чтобы поступить в Ленинградскую духовную семинарию нужно было отслужить в армии и быть членом Компартии! Выбрал путь иной. И слава Богу!
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07.04.2023 17:13 Ответить
ткачеву-анафема! еретик-бес к к_анала сцарь-гад.
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07.04.2023 17:15 Ответить
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07.04.2023 17:25 Ответить
Сколько скандалов и сор от близких людей пришлось пройти из - за этого фашистского ублюдка, маскирующегося под священника. Как тяжело доходит до людей.
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07.04.2023 18:16 Ответить
На скріні за цією ссиллю - прямі документи, які свідчать що «митрополит» РПЦ/УПЦ в Україні Онуфрій (Орест Березовський) має громадянство рф - держави, яка вбиває нас, яка веде страшну війну проти нашої країни.

А тепер увага!
Онуфрій був громадянином рф не останні роки, а ДЕСЯТКИ РОКІВ. Ви можете собі уявити на кого служить.

Це пряма агентурна мережа в Україні.
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07.04.2023 19:05 Ответить
найти гниду и разорвать на куски!
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07.04.2023 20:05 Ответить
А що тяжко якийсь золочений хрест чи ікону в золотому окладі йому подарувати ? Грамів 100 - 200 пластиду на нього вистачить
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07.04.2023 20:44 Ответить
 
 