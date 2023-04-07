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В России появляются группы активистов, готовых к вооруженному сопротивлению режиму, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

росія

Российское население лишено каких-либо легитимных средств борьбы, и в стране появляются группы активистов, готовые к вооруженному сопротивлению действующему режиму.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация в самой России становится все более напряженной. Появляются местные группы активистов, которые готовы теперь уже к вооруженному сопротивлению против внутренней оккупации, которой они считают власть Путина и его режима, и таким образом готовы защищать собственные права, поскольку власти Путина лишили население самой Российской Федерации в любые легитимные средства борьбы. И иноагенты, и тюрьмы, и покушения, и нападения – это тот режим террора, в котором россияне давно живут,.. не все хотят с этим мириться", - пояснил он.

По словам Юсова, есть "аспект порабощенных народов и их пробуждение, осознание того, что Россия использует их как пушечное мясо, в том числе и в войне против Украины".

"Поэтому этот анахронизм, каков современная Российская Империя, называющаяся Российской Федерацией, - безусловно, в нем много противоречий. Эти противоречия именно в такой острой фазе становятся более очевидными и рано или поздно приведут к трансформации самой РФ", - отметил представитель ГУР.

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Топ комментарии
+14
Чомусь слабо віриться,що кацапські раби здатні на на опір або тим паче на бунт.Хіба що на колінах.
Але побажаю їм успіху.
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07.04.2023 17:18
+10
але сподіваюся всі усвідомлюють, що всі ці активісти нам все одно не друзі і не брати. і як би там рф не трансформувалася, це нове утворення все одно буде виношувати плани по нашому поневоленню і знищенню.
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07.04.2023 17:13
+9
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07.04.2023 17:20
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07.04.2023 17:11 Ответить
але сподіваюся всі усвідомлюють, що всі ці активісти нам все одно не друзі і не брати. і як би там рф не трансформувалася, це нове утворення все одно буде виношувати плани по нашому поневоленню і знищенню.
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07.04.2023 17:13 Ответить
не обов'язково. дивлячись, як пройде революція, і яка буде ідеологія нового утворення. якщо революція в них переможе, то це буде абсолютно інша держава. а пропаганда минулого режиму вивітрюється досить швидко, якщо її не підживлювати ззовні. німці не дадуть збрехати.
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07.04.2023 17:22 Ответить
маю на увазі демократичну революцію, а не якусь там знову пролетарську ))
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07.04.2023 17:31 Ответить
в імперіях демократичні революції НЕМОЖЛИВІ в принципі!
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07.04.2023 20:27 Ответить
то римська імперія все ще існує? ))
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07.04.2023 20:55 Ответить
Ага, ага, так , так-на кацапії де один мєнт ганяє сотню мітингарів.. Ну, ну! Не відбілюйте мордор! Кацапи-вороги!
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07.04.2023 17:17 Ответить
Чомусь слабо віриться,що кацапські раби здатні на на опір або тим паче на бунт.Хіба що на колінах.
Але побажаю їм успіху.
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07.04.2023 17:18 Ответить
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07.04.2023 17:20 Ответить
Не надо выдавать желаемое за действительное.
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07.04.2023 17:22 Ответить
А скільки ще років по твоєму проіснує російська федерація?
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07.04.2023 17:26 Ответить
Так,з'являються.Групи перевдягнених активистами ефесбешеників,для відлову в створених їми же самими інтернет-пабліках дурників.
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07.04.2023 17:25 Ответить
А ті дурники, теж перевдягнені ефесбешники.
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07.04.2023 17:27 Ответить
Не виключно
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07.04.2023 17:30 Ответить
Будь ласка, організовуйте ше один батальйон і вперед під Авдіївку/Мар'їнку!
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07.04.2023 17:26 Ответить
під Авдіївкою і українці справляться. на багато ефективніше буде, якщо вони будуть підривати російські воєнні заводи та залізничні колії
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07.04.2023 17:29 Ответить
якщо... багато вони напідривали заводів/фабрик/колій за більше, аніж рік активної фази війни? На московії ФСБшники їх швидко пов'яжуть завдяки "стукачам". Нехай проявляють свою ненависть до пуйла у шанцях під Авдіївкою; так дуууже гаряче.
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07.04.2023 17:40 Ответить
ну з росії регулярно надходить інформація про пожежі на заводах. тому вважаю, що так, багато
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07.04.2023 18:00 Ответить
ні. ті батальйони набагато ефективніше використати десь під Білгородом, курськом, Брянськом...
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07.04.2023 17:33 Ответить
Нашим розвідникам ГУР не смішно із самих себе? Вже смвіється вся світова спільнота із їх заяв і прогнозів, які не збулися від слова зовсім. Виходить, що л'ється одна дизинформація виключно для українців.
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07.04.2023 17:33 Ответить
Будановці то не розвідники, а Зе пропаганда.
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07.04.2023 19:07 Ответить
Чем успешней ЗСУ будет дембелезовывать "руzzких асвабадителей", тем больше "асвабадители" будут боятся украинского война больше чем сосбственной репреесивной машины, тем быстрее начнется освобождение россии от путлера.
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07.04.2023 17:36 Ответить
А колись Юсов був нормальним журналістом, а тепер вирішив замінити буданова.
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07.04.2023 17:37 Ответить
Вынесем все это Г**но одним выстрелом
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07.04.2023 17:38 Ответить
Наші агенти є у кремлі - заявляв ГУР. Що їхні агенти є в ОП, СБУ не заявляло.
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07.04.2023 17:43 Ответить
дурня...який опір? хто? гіркін і банда?
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07.04.2023 17:50 Ответить
Будь-які процеси в кислобздійній вигрібації повинні бути надійно ізольовані з нашого боку, тільки і всього.
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07.04.2023 18:28 Ответить
Та конечно и с оружием в руках! Народовольцы в карету ,бонбу, кидать! Военкоматы палили чуть---там нет ночью никого, а райотдел ментовский---да хоть один! Нет и близко таких там.
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07.04.2023 18:30 Ответить
У Росії з'являються групи активістів, які готові до збройного опору режиму, - ГУР МО Джерело: https://censor.net/ua/n3410792

ЧВК НАВАЛЬНОГО 🤣
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07.04.2023 19:06 Ответить
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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07.04.2023 19:31 Ответить
сколько там таких?горстка....а 95 процентов или больше биомусор!
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07.04.2023 20:03 Ответить
 
 