РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11748 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
13 409 16
война (46746) Новая Каховка (147) Херсонщина (3500) Хлань (86)

Россияне в Новой Каховке закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым, - Хлань. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированной Новой Каховке россияне закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне позакапывали бочки с неизвестным содержанием. Люди боятся ходить рядом и тем более подходить. Что это может быть пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россия провела ротацию в оккупированной Новой Каховке, и казалось, что военные покинули город, - ОК "Південь"

Россияне в Новой Каховке закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым, - Хлань 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
@бана русня - тільки смерть!
показать весь комментарий
07.04.2023 17:26
+11
Фугаси.
показать весь комментарий
07.04.2023 17:27
+8
За результатами війни, антилюди з московщини не мають права на існування.
показать весь комментарий
07.04.2023 17:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@бана русня - тільки смерть!
показать весь комментарий
07.04.2023 17:26 Ответить
Фугаси.
показать весь комментарий
07.04.2023 17:27 Ответить
Хлань забыл сказать что они были лёгкие. Там писали об этом в местных пабликах.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:15 Ответить
кацапів опускати в ці канави для безпеки, а іншу частину вздовж лівого берегу Дніпра. де вони встановили підводні міни.
показать весь комментарий
07.04.2023 17:33 Ответить
Шнури якісь торчать. Дійсно щось тіпа фугасів.
показать весь комментарий
07.04.2023 17:40 Ответить
в цих бочках сидять кацапи-камікадзе. чекають на наступ ЗСУ
показать весь комментарий
07.04.2023 17:41 Ответить
Треба визвати спеціалістів із Кіпру. Вони ж вчать украінских
офіцерів. Та треба забезпечити автручками, на випадок,
як що фугаси --ядерні.
показать весь комментарий
07.04.2023 17:47 Ответить
За результатами війни, антилюди з московщини не мають права на існування.
показать весь комментарий
07.04.2023 17:50 Ответить
Шнури, паря, то корнєвищє пирію, дюдіку ! А бочки з водярою на випадок осади!)))
показать весь комментарий
07.04.2023 17:56 Ответить
Скинуть на них бимбу с беспилотника и станет ясно что в бочках
показать весь комментарий
07.04.2023 18:05 Ответить
сало
показать весь комментарий
07.04.2023 18:16 Ответить
Здається діжки з якоюсь отрутою. На випадок, що, якщо втечуть, вміст розтечеться і зробить непридатним для проживання усе місто. Московити, як не знищуть, то насеруть по самі вуха, щоб після них тільки пустеля. Виродки.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:56 Ответить
Все що роблять кацапи через дупу.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:01 Ответить
То можуть бути хімічні, або радіоактивні речовини.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:20 Ответить
якось дуже дивно бачити, що вони готуютсья не до шашликів а до відбиття наступу...
показать весь комментарий
07.04.2023 19:52 Ответить
КОГДА В ЩВЕЙЦАРИИ АРЕСТУЮТ КАБАЕВУ !!!???
показать весь комментарий
08.04.2023 11:52 Ответить
 
 