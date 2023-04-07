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Россияне в Новой Каховке закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым, - Хлань. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированной Новой Каховке россияне закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым.
Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне позакапывали бочки с неизвестным содержанием. Люди боятся ходить рядом и тем более подходить. Что это может быть пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+20 Olexa Pluzh
показать весь комментарий07.04.2023 17:26
+11 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий07.04.2023 17:27
+8 Elvis2
показать весь комментарий07.04.2023 17:50
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офіцерів. Та треба забезпечити автручками, на випадок,
як що фугаси --ядерні.