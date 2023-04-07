Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в 19 оккупированных населенных пунктах Запорожской области

Президент Владимир Зеленский 7 апреля подписал указ о создании военных администраций в 19 населенных пунктах Запорожской области. Военные администрации создаются в ныне оккупированных Энергодаре, Днепрорудном, Каменце-Днепровском и Молочанске, а также ряде сел и поселков Васильевского, Положинского, Мелитопольского и Бердянского районов.

Соответствующий документ №197/2023 опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:

1. Образовать:

Благовещенскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Воскресенская сельская военная администрация Пологовского района Запорожской области;

Днепрорудненскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Энергодарскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Каменско-Днепровскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

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Каменскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Малобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Молочанскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Новобогдановскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Ореховскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Осипенковскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области;

Плодородненскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Преображенскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Розовскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Смирновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Софиевскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области;

Степногорскую поселковую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Черниговскую поселковую военную администрацию Бердянского района Запорожской области.

2. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить согласно Закона "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого Указа.

3. Этот Указ вступает в силу дня опубликования", - говорится в указе.