Компания из Британии продала в РФ запретной электроники на миллиард долларов, - The Financial Times
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По данным The Financial Times, британская компания Mykines Corporation за последний год поставила в Россию рекордные объемы электроники, большая часть которой внесена в санкционные списки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Согласно таможенным документам, с которыми ознакомились журналисты, компания поставляла в Россию полупроводники, сервера, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовую электронику уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь идет в частности о продукции Huawei, Intel, AMD, Apple и Samsung.
Общая стоимость поставленного – около 1,2 миллиарда долларов, в том числе подсанкционная электроника на сумму в 982 млн долларов. Отмечается, что компания Mykines торговала с Россией и до 2022 года, но именно после введения западных санкций объемы ее продаж резко возросли.
Журналисты также выяснили, что через цепь контрагентов получателем части этой продукции могла быть госкорпорация "Ростех", которая проектирует и производит в том числе вооружение, в частности авиационную технику.
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Боже бережи королеву!
блд
хз
Так собі працює хвалена британська розвідка - повне лайно
Так закінчуться стаття в УНІАН.
FT посетила таунхаус, в котором зарегистрирован Mykines, в Саутгейте, районе Энфилда. Это одна из двух активных компаний, зарегистрированных по адресу, который принадлежит Саввасу Фемистоклеусу, кипрскому владельцу фидуциарной службы. В 2013 году он создал компанию, в которой был единоличным директором, под названием «Русская Торговая Компания Лтд».