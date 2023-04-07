Компания из Британии продала в РФ запретной электроники на миллиард долларов, - The Financial Times

По данным The Financial Times, британская компания Mykines Corporation за последний год поставила в Россию рекордные объемы электроники, большая часть которой внесена в санкционные списки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно таможенным документам, с которыми ознакомились журналисты, компания поставляла в Россию полупроводники, сервера, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовую электронику уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь идет в частности о продукции Huawei, Intel, AMD, Apple и Samsung.

Общая стоимость поставленного – около 1,2 миллиарда долларов, в том числе подсанкционная электроника на сумму в 982 млн долларов. Отмечается, что компания Mykines торговала с Россией и до 2022 года, но именно после введения западных санкций объемы ее продаж резко возросли.

Журналисты также выяснили, что через цепь контрагентов получателем части этой продукции могла быть госкорпорация "Ростех", которая проектирует и производит в том числе вооружение, в частности авиационную технику.

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