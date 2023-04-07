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Великобритания (4257) Россия (91256) санкции (10616)

Компания из Британии продала в РФ запретной электроники на миллиард долларов, - The Financial Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

електроніка

По данным The Financial Times, британская компания Mykines Corporation за последний год поставила в Россию рекордные объемы электроники, большая часть которой внесена в санкционные списки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно таможенным документам, с которыми ознакомились журналисты, компания поставляла в Россию полупроводники, сервера, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовую электронику уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь идет в частности о продукции Huawei, Intel, AMD, Apple и Samsung.

Общая стоимость поставленного – около 1,2 миллиарда долларов, в том числе подсанкционная электроника на сумму в 982 млн долларов. Отмечается, что компания Mykines торговала с Россией и до 2022 года, но именно после введения западных санкций объемы ее продаж резко возросли.

Журналисты также выяснили, что через цепь контрагентов получателем части этой продукции могла быть госкорпорация "Ростех", которая проектирует и производит в том числе вооружение, в частности авиационную технику.

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Топ комментарии
+13
і що далі? Ну, виявили, ну та й що? Когось буде покарано?
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07.04.2023 18:18
+6
Нах , кацапсина !
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07.04.2023 18:33
+5
По гнилым зубам вам дадут , казламордые ...
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07.04.2023 18:26
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Поставки на 1,2млрд и заработок в 1,2млрд - это немного не одно и тоже, тк эта компания как бы за поставленное тоже платила деньги.
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07.04.2023 20:17 Ответить
По гнилым зубам вам дадут , казламордые ...
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07.04.2023 18:26 Ответить
Нах , кацапсина !
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07.04.2023 18:33 Ответить
Ну повеселился медведчуковский и хватит. В стойло. Тем более конец недели, блины на лопате ждут.
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07.04.2023 18:56 Ответить
Я теж швидко вмію кацапню вираховувати. Заспамив аргентину-уругвая с маскви.
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07.04.2023 18:56 Ответить
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07.04.2023 18:16 Ответить
і що далі? Ну, виявили, ну та й що? Когось буде покарано?
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07.04.2023 18:18 Ответить
Ну Боря теж не всесильний, він намагався, його прибрали
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07.04.2023 18:25 Ответить
Гроші не пахнуить. Вирішили підзаробити. Репутаційні втрати їх не турбують.
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07.04.2023 18:29 Ответить
як наш Мотор Січ тільки у ще більших обсягах.

Боже бережи королеву!

блд
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07.04.2023 18:34 Ответить
а в цій кампашці не "благочестиві індуси" рулять ?
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07.04.2023 18:37 Ответить
б - БАРИГА
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07.04.2023 18:40 Ответить
коли чуєте слово САНКЦІЇ замість слова ЕМБАРГО то знайте що чуєте друзів путіна.
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07.04.2023 18:45 Ответить
Этим уже никого не удивишь. Деньги нужны всем и не важно любит тебя кто-то или нет.
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07.04.2023 18:46 Ответить
чому ж санкції не діють?
хз
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07.04.2023 18:46 Ответить
Потому что все эти компании старые и новые были созданы россиянами много лет назад по типу "спящих агентов". Включились санкции - они стали ещё больше продавать в рашку. Много, очень много русские влили во все страны мира, чтобы распространить свою заразу. Нужно выкорчёвывать как сорняки.
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08.04.2023 15:18 Ответить
більше ніж Китай та Іран разом узяті

Так собі працює хвалена британська розвідка - повне лайно
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07.04.2023 18:47 Ответить
"В даний час західні країни працюють над тим, щоб перекрити канали, через які Росія обходить санкції. Майбутні санкційні пакети, як очікуються, будуть спрямовані в першу чергу на це."
Так закінчуться стаття в УНІАН.
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07.04.2023 18:59 Ответить
При Джонсонюке такого безобразия бы не было.
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07.04.2023 19:02 Ответить
уже сколько десятков столетий выражение императора Веспасиана не теряет свой смысл: ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ
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07.04.2023 19:09 Ответить
Забыли маленькую деталь из статьи FT. Оказалось что компания принадлежит некому украинцу по имени Виталий Поляков.
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07.04.2023 19:10 Ответить
И что с этой деталью делать?
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07.04.2023 19:12 Ответить
Не ругать британцев за жадность?
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07.04.2023 19:13 Ответить
Они по видимому очень расстраиваются от вашей ругани.
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07.04.2023 21:10 Ответить
Який про то і не здогадується. Насправді, власник компанії окацаплений кіпріот. Точніше, чисто кацапська шарашка створена, власне, для обходу тих санкцій.
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07.04.2023 19:21 Ответить
FT написали что он украинец, в паспорте же не написано насколько он окацапленный.
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07.04.2023 19:31 Ответить
Цитата:
FT посетила таунхаус, в котором зарегистрирован Mykines, в Саутгейте, районе Энфилда. Это одна из двух активных компаний, зарегистрированных по адресу, который принадлежит Саввасу Фемистоклеусу, кипрскому владельцу фидуциарной службы. В 2013 году он создал компанию, в которой был единоличным директором, под названием «Русская Торговая Компания Лтд».
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07.04.2023 19:35 Ответить
Віталій Поляков, українець, дорожний працівник, очевидно, навіть не здогадується, що володіє контрольним пакетом тої фірми...
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07.04.2023 19:38 Ответить
Савве принадлежит только адрес.
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07.04.2023 19:41 Ответить
Звісно цій конторі вже пи₴дець. Але ж бабла підняли ...На те і розраховували. Та й врешті решт не проблема переєструватися та назву змінити. Світ-лайно🤷
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07.04.2023 19:11 Ответить
Британська компанія Mykines Corporation за останній рік поставила в Росію рекордні обсяги електроніки, більша частина якої внесена до санкційних списків, і тим самим поставила "хрест", на анонсованих, рік тому, пекельних санкціях США І ЄС протів 3,14дерації,та тих,хто нарушує встановлені ними санкції
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07.04.2023 19:19 Ответить
Отличные санкции.
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07.04.2023 19:22 Ответить
А як тут боти розповідали казки, що всі деталі з побутової техніки. Все було зрозуміло, коли наші хлопці показали начинку аналоговнетових виробів для вбивства. Суцільні специфічні деталі західних виробників. Продають і нашим, і вашим.
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07.04.2023 19:54 Ответить
 
 