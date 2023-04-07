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электронное декларирование (1015) НАПК (1164)

Зеленский, ВР, Кабмин и силовики: топ-чиновники не подавали декларации за 2022 год

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

декларування

Топ-чиновники из руководства Верховной Рады, Кабмина, силовых структур, а также президент Владимир Зеленский добровольно не подали декларации за 2022 год, которые во время войны не являются обязательными.

Об этом говорится в ответе Национального агентства по предотвращению коррупции по запросу "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

УП попросила сообщить, отчитались ли о своих доходах и расходах следующие лица:

  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль;
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • генпрокурор Андрей Костин;
  • глава Службы безопасности Украины Василий Малюк;
  • бывший глава СБУ Иван Баканов;
  • бывшая генпрокурор, а ныне посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова;
  • председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук;
  • председатель Верховного суда Всеволод Князев;
  • руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

В НАПК ответили, что 10 перечисленных лиц декларации за 2022 год не подавали.

Издание также поинтересовалось, сколько сотрудников в ключевых органах страны отчитались за 2022 год.

Также читайте: ВР в ближайшие недели не будет рассматривать законопроект о возобновлении декларирования, - Корниенко

Среди глав областных администраций только один человек подал декларацию. Кто именно – НАПК не утончает.

По состоянию на 6 апреля в специальный реестр внесено 45 деклараций нардепов в целом за 2021 и 2022 годы.

Относительно других топ-чиновников, в частности, из Кабмина и Офиса президента, НАПК не сообщило статистику за 2022 год.

До начала полномасштабной войны публичные служащие обязаны были ежегодно до конца марта подавать электронные декларации за предыдущий год. Однако в 2022 году реестр деклараций был скрыт из публичного доступа, а именно отчет был добровольным.
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Топ комментарии
+24
А ви помітили, що коли влада намагається нагнути населення (тарифами, цінами, податками), це проводиться під гаслами "як в Європі", чи "як в цивілізованому світі", а як діло доходить до відповідальності за свої дії, то замість того, щоб зробити, "як в Європі", тобто притягнути чиновників до відповідальності, то ми чуємо: "маю право на помилку", "неначасі", "ідіть у ср@ку", або просто "про#б@лі"?
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07.04.2023 18:46
+11
це без козла абдрістовіча знаємо що боневтік козел,не новина
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07.04.2023 18:40
+11
Новіє ліца, старіє морди від ригів і Бені розтрощили все те, що було напрацьовано за попередників. Корупція навіть не потроїлася, вона шагнула десятимильними кроками. Ну то що 73%, наржалися? Зробили себе разом? Себе точно ні, бо вам пох, а нас точно.
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07.04.2023 18:55
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Lara-Lara

Украине нужен новый лидер, который не будет воровать и не даст это делать другим, - Арестович.

Зеленский, по его мнению, таким человеком не является. Так, как ему "не удалось пресечь коррупцию".

https://twitter.com/i/status/1644326551880708099
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07.04.2023 18:38 Ответить
це без козла абдрістовіча знаємо що боневтік козел,не новина
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07.04.2023 18:40 Ответить
Так абдристовича готують на лідера проросійських сил, які ще залишилися в Україні, замість ОПЗЖ.
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07.04.2023 18:52 Ответить
Абдристович внюхав наближення виборів і потребу в послугах його рота і йде на друге коло.
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07.04.2023 18:49 Ответить
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07.04.2023 22:04 Ответить
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07.04.2023 18:40 Ответить
А ви помітили, що коли влада намагається нагнути населення (тарифами, цінами, податками), це проводиться під гаслами "як в Європі", чи "як в цивілізованому світі", а як діло доходить до відповідальності за свої дії, то замість того, щоб зробити, "як в Європі", тобто притягнути чиновників до відповідальності, то ми чуємо: "маю право на помилку", "неначасі", "ідіть у ср@ку", або просто "про#б@лі"?
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07.04.2023 18:46 Ответить
Есть такое. Бенина школа шулеров.

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07.04.2023 19:20 Ответить
Они говорили, но ведь их никто не слушал.
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07.04.2023 18:56 Ответить
Ой, а шо такоЄ? А як же ...
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07.04.2023 18:58 Ответить
Піщов на хер сраний кацапе!
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07.04.2023 19:01 Ответить
Люблю я одноразовых "мамкиных борцунов". Зарегился - тявкнул пару раз - и в бан.
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07.04.2023 19:22 Ответить
неначасі...звичайні українці збідніли навіщо їх дратувати статками можновладців.
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07.04.2023 18:47 Ответить
как раз те самые 10 гондонов, которых искали...
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07.04.2023 18:48 Ответить
блиять !!!!!!, взяли и спалили кантору , и как теперь отмыть яйца по 17 гр за штуку, картоху по 52 гр , как легализовать доходы от продажи гуманитарки , как оправдать доходы от левого топлива украденного из армии , А КАК ЖЕ пункты не зламности , с них только за месяц набегало почти лярд ...............****** , и шо теперь делать бедненьким зеленым ушлепкам.
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07.04.2023 18:48 Ответить
Хорошо что Коломойский сидит в Украине. Видно настоящего патриота.
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07.04.2023 19:11 Ответить
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07.04.2023 18:50 Ответить
Будь-які кроки на повернення громадськості контролю за владою (електронне декларування, трансляції засідань ВРУ, закупівлі через "Прозорро", свобода слова і т. ін.) - не на часі, бо розколює спільноту.
А все, що може привести до збагачення "нових ліц" через відсутність контролю - необхідні обмеження воєнного стану і покликані об'єднати суспільство.

Запам'ятайте і ніколи не плутайте!
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07.04.2023 18:53 Ответить
А потом скажут что вот откуда это взялось? А в 2022 году.
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07.04.2023 18:55 Ответить
Новіє ліца, старіє морди від ригів і Бені розтрощили все те, що було напрацьовано за попередників. Корупція навіть не потроїлася, вона шагнула десятимильними кроками. Ну то що 73%, наржалися? Зробили себе разом? Себе точно ні, бо вам пох, а нас точно.
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07.04.2023 18:55 Ответить
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07.04.2023 19:19 Ответить
Интересно, а кто в ВР голосовал за то, чтобы на период войны подача таких деклараций была не обязательной? Подозреваю, что и все те, кто поднял себе з/п).
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07.04.2023 18:59 Ответить
Навіщо підозрювати і помилятися, відкрийте засідання і подивіться, попепреду "слуги", "майбох" і "риги-опзж"(брати слуг).
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07.04.2023 19:14 Ответить
Не хочу себя расстраивать. Хочу верить, что ихтамнет).
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07.04.2023 19:25 Ответить
вірте у голобородькр і його лісапед.
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08.04.2023 07:28 Ответить
Друзям-все , всім іншим-закон!
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07.04.2023 19:04 Ответить
Скотный двор. Две ноги плохо, четыре хорошо было заменено, а четыре ноги хорошо, а две еще лучше.
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07.04.2023 19:10 Ответить
Страна господ-страна рабов,ой,чи це не про нас?
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07.04.2023 19:07 Ответить
А хто це зелене лайно обрав у владу? Інопланетяни??! Вам не подобався порох з декларуванням - отримали клоуна- мародера без декларації. Головне, що він своїм батькам купив віллу у ісраїлі біля моря, а на вас тупоголових йому наплювати.
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07.04.2023 19:11 Ответить
Ти ж його обрав дибіл,на концерти ходив,тепер на інших перекладаєш, не смерди.
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07.04.2023 19:48 Ответить
А нахєра подавати декларацію, якщо клоунські виродки на державних посадах виключно аби грабувати країну.
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07.04.2023 19:10 Ответить
Так если во время войны не обязательно---то к чему эта новость? Тут иное. А с чьей подачи была подана такая идея и кто утвердил? Вот это бы было нужнее знать. А на нет и суда нет.
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07.04.2023 19:11 Ответить
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07.04.2023 19:17 Ответить
и эти люди хотят в ЕС?
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07.04.2023 19:35 Ответить
а навіщо народ обурювати???
всі й так на пердячому парі
достатньо ще чкихось пару закупівель чи законів і цей пар зірветься
а через статки нинішніх, може бути такий зрив що від влади нікуя не залишиться
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07.04.2023 19:49 Ответить
Ох яка несподіванка - головні розкрадачі країни не подають деклараціі!
Як сказав один виродок «я нікому нічєго нє должен!»
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07.04.2023 19:55 Ответить
 
 