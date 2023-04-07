Оккупанты проводят принудительную паспортизацию населения на территории Запорожской и Херсонской областей, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты активно продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской и Херсонской областей, оказывая на людей психологическое и физическое давление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

В частности, на блокпостах враг ограничивает передвижение граждан Украины, не получивших паспорта Российской Федерации. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства, фиксируют все личные данные граждан, не имеющих российских документов, угрожают запретом въезда в город. Также враг заставляет почтальонов раздавать местному населению бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта.

Граждане, не имеющие вражеского паспорта, подвергаются постоянным обыскам, запугиваниям и принуждению к получению этого документа. Оккупанты активно угрожают принудительным выселением из собственных помещений и конфискацией частной собственности в случае отказа получать российский паспорт.

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В то же время родителям школьников-выпускников враг угрожает отказом в полученные детьми свидетельства о базовом среднем образовании. Также захватчики заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств.