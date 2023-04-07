Оккупанты проводят принудительную паспортизацию населения на территории Запорожской и Херсонской областей, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты активно продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской и Херсонской областей, оказывая на людей психологическое и физическое давление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.
В частности, на блокпостах враг ограничивает передвижение граждан Украины, не получивших паспорта Российской Федерации. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства, фиксируют все личные данные граждан, не имеющих российских документов, угрожают запретом въезда в город. Также враг заставляет почтальонов раздавать местному населению бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта.
Граждане, не имеющие вражеского паспорта, подвергаются постоянным обыскам, запугиваниям и принуждению к получению этого документа. Оккупанты активно угрожают принудительным выселением из собственных помещений и конфискацией частной собственности в случае отказа получать российский паспорт.
В то же время родителям школьников-выпускников враг угрожает отказом в полученные детьми свидетельства о базовом среднем образовании. Также захватчики заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств.
Пожалуйста, подождите...
1 - Оружие для Украины.
2 - Международный военный трибунал над военными преступниками и их пособниками. Независимо от степени тяжкости преступлений - все должны подпадать под УК международного законодательства. Украинский народ - это люди. Демократические суды судят даже за незаконно срезанное дерево, судят за насекомых и животных, то почему жизнь и благополучие людей должно оцениваться дешевле дерева, животного или насекомого?
Бездействие трактуется как действие в интересах военных преступников и российский народ должен понести ответственность за такое преступление как бездействие и финансирование войны даже если это финансирование осуществляется из налогов рядовых граждан.
3 - Жесткая позиция всего международного сообщества по первым двум пунктам. Ни каких переговоров по Крыму, никаких переговоров до полного освобождения территорий. Любые уступки рашизму, приведут к новой войне - если не в Украине, так в другой стране так как территориальные уступки порождают новых тиранов.