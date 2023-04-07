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Генштаб ВС (4278) обстрел (20144)

В течение 7 апреля россияне нанесли 2 ракетных и 14 авиационных ударов по нашей территории, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,запорізька

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об обстрелах со стороны россиян в течение 7 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток противник нанес 2 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины".

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